Young Dolph: Νεκρός από πυροβολισμούς ο γνωστός ράπερ

Νεκρός από πυροβολισμούς στο Μέμφις των ΗΠΑ, έπεσε ο γνωστός ράπερ Young Dolph, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/11) η αστυνομία. Ήταν 36 ετών και πατέρας δύο παιδιών.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο μουσικός δέχτηκε πυρά ενώ έμπαινε σε μαγαζί με μπισκότα. Σύμφωνα με το TMZ, σημειώθηκε ένα πυροβολισμός, με την σφαίρα να περνάει από τη τζαμαρία του καταστήματος.

Έγινε γνωστός για πολλές επιτυχίες, όπως το "Major" και το "On the River". Κυκλοφόρησε 7 στούντιο άλμπουμ, ξεκινώντας το 2016 με το "King of Memphis".

Ο Young Dolphe είχε στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Το 2017 δέχτηκε πολλές σφαίρες έξω από κατάστημα παπουτσιών στο Χόλιγουντ. Τότε είχε τραυματιστεί στα χέρια και τους γλουτούς και είχε υποβληθεί σε επέμβαση. Εκείνη τη χρονιά το όχημά του πυροβολήθηκε πάνω από 100 φορές ενώ βρισκόταν στο Σάρλοτ και τότε είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον ράπερ Blac Youngsta. Στη συνέχεια οι κατηγορίες που του αποδίδονταν, αποσύρθηκαν.