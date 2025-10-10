Ζιζέλ Πελικό: Γαλλικό εφετείο αυξάνει την ποινή του 44χρονου βιαστή της

Ακόμα 50 άντρες καταδικάστηκαν τον τελευταίο χρόνο για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό. Ο 44χρονος Χουσαμετίν Ντόγκαν ήταν ο μόνος άντρας εξ αυτών που άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης των 9 χρόνων φυλάκισης.

Η ποινή ενός άντρα που κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, την ώρα που η ίδια ήταν ναρκωμένη από τον σύζυγο της, αυξήθηκε στο εφετείο σε 10 χρόνια από 9 που ήταν η πρωτόδικη απόφαση.

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν (Husamettin Dogan), 44 ετών, άνεργος οικοδόμος, ο οποίος καταδικάστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα δίκη, αυτή τη βδομάδα, στο εφετείο της Νιμ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το σώμα ενόρκων, αποτελούμενο από πέντε άντρες και τέσσερις γυναίκες, μαζί με τρεις δικαστές, έκρινε ένοχο χθες Πέμπτη (9/10), τον Ντόγκαν για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, στο υπνοδωμάτιό της, στη νότια Γαλλία τα ξημερώματα της 29ης Ιουνίου του 2019. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ντόγκαν, παντρεμένος και πατέρας, είχε επαφή με τον τότε σύζυγο της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ Πελικό, σε μια διαδικτυακή βιντεοσυνομιλία με την ονομασία “without her knowledge” («χωρίς τη γνώση της»), όπου ο Πελικό αναζητούσε άντρες για να έρθουν στο σπίτι να βιάσουν τη σύζυγό του (αφού προηγουμένως εκείνος θα τη νάρκωνε και η ίδια θα έμπαινε σε κατάσταση κώματος.

Ο δικηγόρος της Ζιζέλ Πελίκο, Αντουάν Κάμυ (Antoine Camus) είπε στο δικαστήριο: «Ελπίζουμε οι ένορκοι να δηλώσουν δυνατά και καθαρά σε αυτή τη χώρα ότι τα ανρθώπινα δικαιώματα είναι επίσης δικαιώματα των γυναικών, η συγκατάθεση είναι προσωπική και όχι εκχωρημένη. Η συγκατάθεση λαμβάνεται άμεσα και όχι μέσω τρίτων».

Ο Ντομινίκ Πελίκο, ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς κακοποιητές στην ιστορία της Γαλλίας, καταδικάστηκε σε 20ετή φυλάκιση για το γεγονός πως έδινε ναρκωτικά στη σύζυγό του και προσκαλούσε δεκάδες άντρες για να τη βιάσουν στο σπίτι της στο Μαζάν, την περίοδο μάλιστα που είχαν κλείσει περισσότερα από 10 χρόνια παντρεμένοι.

Ακόμα 50 άντρες καταδικάστηκαν τον τελευταίο χρόνο. Ο Ντόγκαν ήταν ο μόνος άντρας από τους 50 που άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης των 9 χρόνων φυλάκισης. O κύριος εισαγγελέας του κράτους, Ντομινίκ Σι (Dominique Sie) υποστήριξε ότι ο φερόμενος ως βιαστής θα έπρεπε να εκτίσει 12 χρόνια επειδή «αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη».

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ντόγκαν πρώτα έστειλε στον Ντομινίκ Πελικό σεξουαλικά ακατάλληλες φωτογραφίες και έπειτα αυτός διήνυσε απόσταση μιας ώρας με το αυτοκίνητό του, από το χωριό του ως την Προβηγκία, για να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικό, ενώ είχε πει στη γυναίκα του ότι θα έβγαινε έξω.

Ο Πελικό, ο οποίος μεταφέρθηκε από την απομόνωση στη φυλακή για να δώσει σύντομα μαρτυρία στο εφετείο, είπε στο δικαστήριο ότι ο Ντόγκαν γνώριζε πως η Ζιζέλ ήταν σε καταστολή και είπε στους άντρες τηλεφωνικά: «Ψάχνω κάποιον να κακοποιήσει τη σύζυγό μου, αφού την έχω ναρκώσει, χωρίς τη γνώση της».

Στη δικαστική αίθουσα η υπόθεση έγινε αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης για την κουλτούρα του βιασμού που υπάρχει στην κοινωνία. Την ίδια στιγμή ο Ντόγκαν συνέχισε να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και ότι δεν έχει διαπράξει βιασμό, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό είχε προσκαλέσει αυτόν σε ένα δωμάτιο και ότι οι πράξεις του ήταν αποδεκτές.

Οι ένορκοι του δικαστηρίου του Νιμ έδειξαν βίντεο όπου φαινόταν το αναίσθητο, σε κατάσταση κώματος, σώμα της Ζιζέλ Πελικό, την ώρα που ο – χαμογελαστός – Ντόγκαν τη βίαζε συνεχώς μέσα σε χρονικό διάστημα, που σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν τρεισήμιση ώρες. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι η Πελικό βρισκόταν σε κίνδυνο θανάτου από ασφυξία. Το κατηγορητήριο ανέφερε πως δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Ζιζέλ ήταν αναίσθητη και οι πράξεις έγιναν χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο Ντόγκαν υποστήριξε στο δικαστήριο πως τα βίντεο ήταν απλά σεξουαλικές σκηνές και αρνήθηκε ότι ήταν βιασμός. Ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν βιασμός αλλά μια «σεξουαλική πράξη». «Ποτέ δεν βίασα», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι παρασύρθηκε από τον Ντομινίκ Πελικό. «Ήθελα να σταματήσω», είπε ο Ντόγκαν. «Συνέχισα γιατί με διαβεβαίωσε πως όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το αν ήθελε να κάνει μια τελευταία δήλωση στο δικαστήριο ο Ντόγκαν είπε: «Εγώ ποτέ δεν ήθελα να προκαλέσω ζημιά σε αυτή την κυρία».

Απευθυνόμενη στον Ντόγκαν η Πελικό είπε στο δικαστήριο: «Εσύ δεν έχεις καταλάβει. Πρόκειται να παραδεχτείς ότι με βίασες; Ο βιασμός μιας αναίσθητης γυναίκας είναι έγκλημα. Πότε εγώ σου έδωσα τη συναίνεσή μου; Ποτέ».

Πλήθος κόσμου περιμένει τη Ζιζέλ Πελικό, κάθε μέρα έξω από το δικαστήριο για την χειροκροτήσει και να της εκφράσει την υποστήριξή του. Η 72χρονη γυναίκα χαρακτηρίστηκε από τις φεμινίστριες σε όλο τον κόσμο ως ηρωίδα του φεμινισμού όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ανωνυμίας στο δικαστήριο λέγοντας: «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει μεριά».

Ο εισαγγελέας Σι απευθυνόμενος στην Πελίκο στο δικαστήριο είπε ότι η άρνηση του Ντόγκαν να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του δείχνει ότι: «Η ντροπή δεν έχει αλλάξει πλευρά. Ίσως η κοινωνία βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, ίσως είναι καθοδηγούμενη από τη συλλογική συνειδητοποίηση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσής σας».

Ο εισαγγελέας είπε ότι οι ισχυρισμοί του Ντόγκαν έδειξαν ότι η κουλτούρα του βιασμού είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία ως μέρος των «αρχαϊκών μορφών» και της «ανδρικής κυριαρχίας». Πρόσθεσε ότι: «Εμείς πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα του βιασμού σε κουλτούρα της συναίνεσης». Ο Σι απευθυνόμενος στον Ντόγκαν τού είπε: «Όσο περισσότερο αρνείσαι να το παραδεχτείς, είναι σαν να εγκρίνεις ένα διεφθαρμένο κοινωνικό σύστημα».