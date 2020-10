5 τρόποι για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου και το τεστ που δίνει εγγυημένο αποτέλεσμα

Η επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού βρίσκεται ήδη στο δεύτερο κύμα, το οποίο σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων της επιδημιολογίας στο σύνολο τους, θα διαρκέσει τουλάχιστον ως τον ερχομό του 2021. Ένας χειμώνας με την παρουσία του κορονοϊού χωρίς την εμφάνιση κάποιου εμβολίου, στο πλευρό της πάντα παρούσας εποχικής γρίπης μπορεί ακόμα και να προκαλέσει τρόμο. Όμως ποτέ δεν είναι αργά ώστε να θωρακίσουμε την άμυνα του οργανισμού μας με τα ιδανικά ‘όπλα’ που εξουδετερώνουν αποτελεσματικά κάθε είδους σύμπτωμα καταπόνησης, κάθε αδιαθεσία, κάθε ιογενή λοίμωξη, κάθε τι που στέκεται εμπόδιο σε μια υγιή καθημερινότητα. Καταρχάς, συστήνουμε να κάνεις αυτό το ευφυέστατο τεστ, μόλις 10 ερωτήσεων, για να διαπιστώσεις σε τι επίπεδο βρίσκεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ας δούμε και κάποια κλασικά και δοκιμασμένα tips, με τη σειρά.

Διατροφή & Ενυδάτωση

Όπως ο κάθε στρατιώτης πριν από τον πόλεμο πρέπει να έχει γεμάτο στομάχι, το ίδιο ισχύει και για το ανοσοποιητικό σου, κόντρα σε μικρόβια και λοιμώξεις. Όσοι δεν τρέφονται σωστά καθημερινά, είναι πάντα οι πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις, αλλά και όσοι επιμένουν να μην εντάσσουν βασικές τροφές στη διατροφή τους, επειδή δεν τους αρέσουν, πχ, τα λαχανικά, τα φρούτα ή τα όσπρια. Πιο σημαντικό απ’ όλα είναι η καλή, βαθιά, καθημερινή ενυδάτωση με το κατάλληλο νερό. Αυτό εξασφαλίζει ισχυρή αντίσταση των κυττάρων σε ιογενείς επιθέσεις. Ποιο είναι αυτό το νερό; Το απαλλαγμένο από βλαβερά βαρέα μέταλλα και ενεργοποιημένο περνώντας μέσα από σπάνια πετρώματα ορθομοριακό νερό. Η ολοκληρωμένη διατροφή συνθέτει μια αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη άμυνα για τον οργανισμό μας, η οποία μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με το Curcumin Complex. Πρόκειται για μια ορθομοριακή φόρμουλα σε ταμπλέτες, με βάση την κουρκουμίνη - συστατικό που μειώνει τα επίπεδα ενζύμων που ευθύνονται για φλεγμονές και θρομβώσεις- και το - πλούσιο σε βιταμίνες A,C και φλαβονοειδή- μαύρο πιπέρι. Κάνε το σύντομο τεστ ώστε να συνθέσεις μια ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας για τον οργανισμό σου.

Καταπολέμηση στρες/άγχους

Το στρες είναι μια ασύμμετρη απειλή, ένας εχθρός του οργανισμού, ο οποίος όμως σύμφωνα με επιστημονικές δημοσιεύσεις, καταφέρνει να επηρεάσει αρνητικά και το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο έλεγχος της αναπνοής μας σε καθημερινή βάση, η διαχείριση σημαντικών ψυχολογικών ζητημάτων με την βοήθεια ενός ψυχολόγου, αλλά και η διατήρηση ενός τρόπου ζωής που περιλαμβάνει πρωτίστως μια ορθομοριακή διατροφή, είναι οι πυλώνες που νικούν το στρες και δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ορθομοριακός συνδυασμός ‘Βασική Πρόληψη και Ηρεμία’ είναι επίσης αυτός ο σύμμαχος που αναζητάς για την καταπολέμηση του άγχους σου. Μην ανησυχείς, ποτέ δεν είσαι μόνος. Επιπλέον, ο ύπνος είναι μια υπερ-πολύτιμη εφεδρεία για το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Για να αναδείξουμε την τεράστια αξία του, μπορούμε να θυμηθούμε το παράδειγμα του superstar του ποδοσφαίρου, Cristiano Ronaldo, ο οποίος έγινε ο πρώτος αθλητής με δικό του ‘γιατρό ύπνου’ και βελτιστοποίησε τις επιδόσεις του στους αγώνες.

Άθληση

Η άθληση συνεισφέρει στην βελτίωση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος, στην μείωση της υπέρτασης και είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του ανθρώπου στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Η σωστή άθληση βέβαια, συμπεριλαμβάνει τόσο την καλή προετοιμασία όσο και την ακόμα πιο σωστή και με έμφαση στην λεπτομέρεια, αποκατάσταση του αθλούμενου. Νευραλγικό ρόλο σε προετοιμασία και αποκατάσταση παίζει τόσο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφής για τον αθλούμενο, όσο και ο καλός ύπνος. Φυσικά, για να διατηρηθεί μία καλή άμυνα μετά από οποιαδήποτε μορφή άσκησης, τα προϊόντα της Ορθομοριακής Διατροφής αποτελούν εγγύηση υγείας και ασφάλειας.

Αν γυμνάζεσαι φανατικά και έχεις επιπλέον να αντιμετωπίσεις μια καθημερινή εργασία με έντονη διανοητική ή/και μυϊκή καταπόνηση, το προϊόν MSM Glucosamine Joint Complex, που περιέχει πιπερόριζα, βιταμίνη C, τζίνσενγκ, χαλκό, βόριο, ψευδάργυρο και σπόρους σέλινου, θα συνδράμει αποφασιστικά τόσο στην προετοιμασία για την προπόνησή σου και την αποκατάσταση, όσο και στην επόμενη δύσκολη μέρα σου στη δουλειά. Αν, πάλι, αμφιβάλεις σχετικά με το τι θα πρέπει να επιλέξεις, κάνε το τεστ για να μάθεις.

Διακοπή καπνίσματος

Όπως διαβάζουμε σε αυτό το δημοσίευμα ηλεκτρονικής έκδοσης του πανεπιστημίου του Harvard, ακόμα και το ελαφρύ, ‘κοινωνικό’ κάπνισμα λίγων τσιγάρων, μπορεί να αποβεί μοιραίο για την υγεία, προκαλώντας παθήσεις όπως καταρράκτη, καρδιακές διαταραχές και καρκίνο του πνεύμονα. Σήμερα τουλάχιστον το 25% των καπνιστών παγκοσμίως αρκούνται στο ‘κοινωνικό’ κάπνισμά, υποβαθμίζοντας τους κινδύνους του. Η πιο ασφαλής μέθοδος καταπολέμησης του καπνίσματος, μιας πραγματικα ‘τοξικής’ συνήθειας, είναι η πλήρης διακοπή του και η θωράκιση του ανοσοποιητικού με μια ισχυρή φόρμουλα, όπως το Immune C, που περιλαμβάνει βιταμίνη C σε συνδυασμό με ψευδάργυρο, εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς και σπόρων σταφυλιού, μαύρο σαμπούκο. Ακόμα και να δυσκολεύεστε να διακόψετε το κάπνισμα, μπορείτε να προστατευτείτε από τις βλαβερές του συνέπειες με αυξημένη δοσολογία βιταμίνης C.



Φυσικά Συμπληρώματα Διατροφής

Όπως θα παρατήρησες ήδη, τα σωστά συμπληρώματα διατροφής παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού αφού μπορούν να ανατρέψουν τις δυσάρεστες συνέπειες του τρόπου ζωής μας και να αυξήσουν τα θετικά αποτελέσματα όλων των καλών μας συνηθειών. Αν δεν ξέρεις ποια είναι εκείνα που θα σε βοηθήσουν να κατακτήσεις μέγιστα επίπεδα ανοσοποιητικής προστασίας, ανακάλυψε εδώ όλα όσα χρειάζεσαι.

Σε κάθε περίπτωση, όσα από τα παραπάνω κι αν κάνεις ήδη, το ανοσοποιητικό σου σύστημα αξίζει λίγη ακόμα φυσική ενίσχυση, ιδίως αυτή την εποχή. Για να βρεις, εγγυημένα, τον καταλληλότερο τρόπο να το θωρακίσεις κάνε το σύντομο τεστ και θα μας θυμηθείς.