7 βιβλία στην κορυφή του TikTok και στη λίστα με τα ευπώλητα σε όλο τον κόσμο

Μπορεί η πλατφόρμα να έχει δεχθεί ποικίλους χαρακτηρισμούς όπως «επιφανειακή», ωστόσο πολλά μικρά διαμαντάκια κρύβονται εκεί. Και σίγουρα ένα από αυτά είναι τα βιβλία.

Το σχετικό hashtag #booktok μετράει πλέον δισεκατομμύρια views. Μοιάζει με μια λέσχη βιβλίων. Άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο συγκεντρώθηκαν κάτω από την ομπρέλα του #booktok, σχολιάζουν, αφήνουν τις δικές τους κριτικές, κάνουν τις δικές τους προτάσεις.

Κάτι το αξιοσημείωτο έχει συμβεί: Η δύναμη που έχει αποκτήσει η πλατφόρμα αλλά και τα μυριάδες πλέον- βιβλιοφιλικά βίντεο, έχουν κινητοποιήσει τους χρήστες να επισκεφτούν το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους, έχουν εκτινάξει τις πωλήσεις των βιβλίων, τοποθετώντας ακόμη και παλαιότερους τίτλους στη λίστα με τα best seller.

Ποια βιβλία συναντάμε, λοιπόν, στο TikTok; Η λίστα είναι μεγάλη, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα από αυτά.

Το τραγούδι του Αχιλλέα της Madeline Miller





Μπορεί να έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου Το τραγούδι του Αχιλλέα , αλλά το βιβλίο μπήκε ξανά στις λίστες με τα ευπώλητα σε όλον τον κόσμο. Πολυάριθμα video ανέβηκαν με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, το οποίο έλαβε θριαμβευτικά σχόλια και οδήγησε πολλούς να το αναζητούν σε κάποιο ράφι βιβλιοπωλείου.

Γιατί; Γιατί η ελληνική μυθολογία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο και η σχέση του Αχιλλέα με τον Πάτροκλο δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Γιατί μέσα από συμβολισμούς μιλάει για τον Άνθρωπο και τα συναισθήματά του: Τον Άνθρωπο που ορίζει τα καλά και τα κακά, που δημιουργεί και καταστρέφει, που είναι το πλάσμα που καταλαβαίνουμε περισσότερο και συγκλονιζόμαστε από τα πάθη του.

Κίρκη της Madeline Miller

Δίπλα από το τραγούδι του Αχιλλέα, φιγουράρει ένα ακόμη μυθιστόρημα της Miller, η Κίρκη . Η ελληνική μυθολογία και πάλι στο επίκεντρο με την Κίρκη να παρουσιάζεται ως μια γυναίκα αυτοδημιούργητη. Μια γυναίκα πολυσύνθετη, η οποία έχει περισσότερη δύναμη από αυτή που της επιτρέπει η κοινωνία, που προκαλεί και τρομάζει.

Η Κίρκη κερδίζει τις καρδιές των αναγνωστών γιατί είναι ένας επίκαιρος χαρακτήρας που παλεύει για όσα παλεύουμε κι εμείς σήμερα. Κι αναλογίζεται για τα θέματα που μας προβληματίζουν κι εμάς σήμερα. Για τον μισογυνισμό και τις πατριαρχικές κοινωνίες που μεγαλώνουμε.

Τελειώνει με εμάς της Colleen Hoover





BookTok made me read it. Σε αυτήν ακριβώς την «κατηγορία» ανήκει το Τελειώνει με εμάς (It ends with us). Οι κεντρικοί μας ήρωες, Λίλι, Άτλας και Ράιλ πρωταγωνιστούν και σε όλα τα video του Booktok. Με σχετική ασφάλεια, μπορούμε να πούμε πως όλα τα video κλείνουν κάπως έτσι: Με δάκρυα στα μάτια.

Το Τελειώνει με εμάς είναι ένα καθηλωτικό μυθιστόρημα. Είναι κάτι περισσότερο από μια ερωτική ιστορία. Απεικονίζει την ιστορία ενός θύματος ενδοοικογενειακής κακοποίησης και την ασύλληπτη δύναμη που βρίσκει να πάρει τη σωστή απόφαση στην πιο περίπλοκη κατάσταση.

Γίνεται ωμό και τρυφερό. Απόλυτα ειλικρινές και με ενσυναίσθηση.

Ήμασταν ψεύτες της Emily Lockhart

Μπορεί να γράφτηκε το 2014 αλλά πήρε μεγάλη διάδοση και μπήκε στις λίστες με τα best seller 5 χρόνια αργότερα το 2019. Και σε αυτό συνέβαλε το BookTok.

Η Κέιντενς, η 15χρονη ηρωίδα της Lockhart, μεγαλώνει σε μια πάμπλουτη οικογένεια έχοντας – εικονικά – όλα όσα της χρειάζονται. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι τα προβλήματα ενός τέτοιου κοριτσιού δεν τον αφορούν.

Μέχρι να διαβάσει τις πρώτες σελίδες του βιβλίου . Να δει τον κοφτό, αποσπασματικό, χωρίς συνεχόμενη ροή (ακριβώς σαν την σκέψη ευαίσθητων ανθρώπων υπό καθεστώς πίεσης) τρόπο που η Κέιντενς ζει την εγκατάλειψη από τον πατέρα της, τα προβλήματα στη σχέση της με την μάνα της, τις υποκριτικά ευγενικές σχέσεις μέσα στην ρατσιστική οικογένειά της, το καταφύγιο που βρίσκει στην φιλία με δύο ξαδέρφια της και κυρίως τον πρώτο της μεγάλο έρωτα με ένα αγόρι τόσο διαφορετικό από την ίδια που θα της αλλάξει τον τρόπο που κοιτάζει τον κόσμο.

Ένα μεγάλο ατύχημα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μνήμης της Κέιντεντ. Περνούν δύο χρόνια όπου προσπαθεί να συνέλθει, με το μυαλό της μισοχαμένο και την καρδιά της σμπαράλια. Και το καλοκαίρι όπου θα συμπληρώσει τα 17, θα επιστρέψει σε αυτό το νησί, για να ξαναβρεί τους τρεις πιο αγαπημένους της ανθρώπους και να προσπαθήσει να ανακαλύψει την αλήθεια για το τι της συνέβη.

They both die at the end απότον Adam Silvera





Ο Adam Silvera μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ζωή χωρίς θάνατο και αγάπη χωρίς απώλεια σε αυτή την καταστροφική αλλά συγκινητική ιστορία για δύο ανθρώπους των οποίων η ζωή αλλάζει κατά τη διάρκεια μιας αξέχαστης ημέρας.

Ο κάθε αναγνώστης βιώνει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα με διαφορετικό τρόπο αλλά το μόνο βέβαιο είναι πως όλοι τελειώνοντάς το, νιώθουν κάτι και στέκονται μουδιασμένοι.

Ποια άλλα βιβλία περιλαμβάνει η λίστα στο BookTok;

Δύο μεγάλες κατηγορίες βιβλίων που συναντάμε είναι τα ψυχολογικά θρίλερ και τα fantasy.

Η Σιωπηλή Ασθενής και οι Κόρες του Alex Michaelides





Δύο πολύ αγαπημένα μας ψυχολογικά θρίλερ βρίσκονται στη λίστα για τους σωστούς λόγους.

O Alex Michalides έκανε ντεμπούτο με τη Σιωπηλή Ασθενή , ένα ψυχολογικό θρίλερ που γρήγορα απέσπασε θριαμβευτικές κριτικές και ανέβηκε στη λίστα με τα best seller. Πολλοί αναγνώστες ξενύχτησαν με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα ενώ ένιωσαν με έναν μαγικό τρόπο ότι αποτελούν μέρος του βιβλίου.

Ένα βιβλίο που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον, μια ιστορία με γρήγορο ρυθμό και ανατροπές μέχρι και την τελευταία σελίδα.

Ακολούθησε το δεύτερο βιβλίο τoυ συγγραφέα, Οι Κόρες , με μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για μια μυστηριώδη κρυφή κοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Σε αυτό εμπλέκονται η ελληνική μυθολογία, η ψυχολογία και ο φόνος.

Γοητευτικοί άνθρωποι που έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν τους άλλους, εμμονές, αρχαίες τραγωδίες και μύθοι, Ελευσίνια μυστήρια, αστυνομική πλοκή μας κάνουν να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο με κομμένη την ανάσα.

The Atlas Six από την Olivie Baker





«Το πρόβλημα με τη γνώση είναι η ανεξάντλητη λαχτάρα της. Όσο περισσότερη από αυτήν έχεις, τόσο λιγότερα νιώθεις ότι ξέρεις».

Μια μυστική εταιρία συμπεριλαμβάνει στους κόλπους της 5 νέα μέλη κάθε περίπου 10 χρόνια. Έξι υποψήφιοι με τις πιο σπάνιες δυνάμεις επιλέγονται για να διαγωνιστούν για μια θέση, όπως μια υποτροφία, με μια απίστευτη ανατροπή.

Οι φιλοσοφικές συζητήσεις, οι θεωρίες της φυσικής, ο διάλογος και η δυναμική των χαρακτήρων… όλα άψογα εκτελεσμένα. Διαφορετικές προσωπικότητες με πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης, παίζουν με το μυαλό μας.