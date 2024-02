«Beyond lens / Art unleashed»: Η μαγική φωτογραφική ματιά του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη στο Moxy Athens

Μία συναρπαστική ακροβασία ανάμεσα στον κόσμο του πραγματικού και του φαντασιακού ξεκινά την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 19:00 στο Moxy Athens Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality.

Τα Moxy Art affairs υποδέχονται τον ταλαντούχο φωτογράφο Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, ο οποίος μέσα από τη μαγεία των εικόνων του αποδεικνύει ότι ο φωτογραφικός φακός, όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια, μπορεί να αποτυπώσει όχι μόνο όσα φαίνονται, αλλά και την αθέατη, μεταφυσική πλευρά των πραγμάτων.

Η έκθεση «Beyond lens / Art unleashed» δείχνει πώς η εικαστική φωτογραφία υπερβαίνει την απλή απεικόνιση, καθοδηγώντας τον θεατή να αναζητήσει και να επιτύχει συναισθηματική σύνδεση, ξεπερνώντας τα περιοριστικά πλαίσια χώρου και χρόνου.

Ο θαυμαστός κόσμος του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη έχει ξεχωρίσει για τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει και αναδεικνύει τις αφηρημένες φόρμες και μορφές. Κάθε εικόνα αποτελεί και ένα αυτόνομο σύμπαν, αφηγείται μία ιστορία που εμπεριέχει πολλές αναγνώσεις, μας προσκαλεί σε μία γιορτή όσων βλέπουμε και όσων θα θέλαμε να δούμε. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι με έναν τρόπο πάντα παρόν, ακόμη και όταν το μόνο που έχει αφήσει είναι το υπαινικτικό του αποτύπωμα.

Η πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο «RAW» πραγματοποιήθηκε το 2017 στην Αθήνα και έκτοτε έργα του έχουν φιλοξενηθεί σε σημαντικούς χώρους εντός και εκτός Ελλάδας: στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή , στην «Artzone42 Gallery», στην «Γκαλερί του Νότου» Καψιώτης, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ρομάντσο» στην Αθήνα και στη «Venus Art Gallery» στη Μύκονο, Estacao Expo στην Πορτογαλία, the SwissArt Expo και Urbanside Gallery στη Ζυρίχη, Tana Art Space στη Βενετία, Boomer Gallery στο Λονδίνο, the Art Number 23 UK Gallery, Wynwood Art Hotspot στο Μαϊάμι, the Nolita Artspace στη Νέα Υόρκη, κ.ά.

Έχει συνεργαστεί με την UNESCO, στο πλαίσιο εικαστικής δράσης το 2019-20, έχει συμμετάσχει στα Southern Balkan Photo Festivals, έχει συνεργαστεί με την εταιρεία ειδησεογραφικών υπηρεσιών «Jacasseur», το περιοδικό «The Black Rabbit» στη Νέα Υόρκη ως contributing creative director, το «Somewhere Magazine» και έχει διακριθεί στα 5th 35Awards International Photo Awards. Δουλειά του έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά και βιβλία παγκοσμίως, όπως VANITY FAIR UK, Artist Talk Magazine London, No Name Collective London, Docu Magazine, Artist Close Up, Bruxelles Art View, The Black Rabbit, κ.ά.

Πληροφορίες:

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 10 Απριλίου 2024.

Moxy Athens City ΣΤΑΔΙΟΥ 65, +302144082020

Πληροφορίες και κρατήσεις: [email protected]

Ακολουθήστε το Moxy Athens City στο Instagram: @moxyathenscity