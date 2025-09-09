Εκατομμύρια άνθρωποι μετράμε λάθος την πίεση μας

Μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ έδειξε πως μόνο το 14% όσων μετρούν σπίτι την πίεση τους, το κάνουν σωστά. Ακολουθούν οι οδηγίες των αρμοδίων.

Η υπέρταση (πίεση από τουλάχιστον 180/210) είναι μια συνθήκη που διπλασιάστηκε στο διάστημα μεταξύ του 1990 και του 2019, όταν έγιναν 1.3 δισεκατομμύρια τα άτομα του “σιωπηρού δολοφόνου”, που είναι από τις κύριες αιτίες καρδιαγγειακών παθήσεων και μεγάλη αιτία πρόωρων θανάτων, παγκοσμίως.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εξηγεί ότι «η αυξημένη αρτηριακή πίεση οδηγεί σε στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και νεφρική ανεπάρκεια. Αυτό γίνεται πιο σαφές αν σκεφτούμε ότι όταν η πίεση μας είναι υψηλή, τότε η καρδιά μας πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά από ότι συνήθιζε».

Μελέτη μάλιστα, αποκάλυψε παγκόσμια επιδημιολογία υπέρτασης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σήμερα εκτιμάται πως 1.28 δισεκατομμύρια ενήλικες, ηλικίας από 30 έως 79 ετών έχουν υπέρταση, με το 46% να αγνοεί την κατάσταση του, ενώ μόνο 1 στους 5 ελέγχουν αποτελεσματικά την πίεση τους.

Kατά πάσα πιθανότητα μετράς λάθος την πίεση σου

Η American Heart Association είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός των ΗΠΑ, που είναι αφοσιωμένος στη μάχη εναντίον των καρδιακών παθήσεων και των εγκεφαλικών. Θέλησε να ερευνήσει πόσοι εξ όσων μετρούν την πίεση τους στο σπίτι, το κάνουν σωστά ή λάθος.

Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Hypertention, επιστημονικό περιοδικό που ανήκει στην AHA και αξιολογήθηκαν οι περισσότερες από 1.000 online απεικονίσεις, που έδειχναν πώς γίνονται οι μετρήσεις βρήκε πως μόνο το 14% είχαν την σωστή τεχνική.

Συνηθισμένα λάθη περιλάμβαναν τη μη στήριξη του αντιβραχίου σε τραπέζι, τη μη τήρηση των ποδιών σε επίπεδη θέση στο πάτωμα και την ομιλία κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Σημειώθηκε ότι «αυτά τα λάθη μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης, οδηγώντας ενδεχομένως σε λανθασμένη διάγνωση ή ακατάλληλη θεραπεία».

Πώς μετράμε σωστά την πίεση μας

Για να αποφύγουμε τυχόν λάθη και να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης μας, βρήκαμε και παραθέτουμε τις οδηγίες της ΑΗΑ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Η ιδανική πίεση, σε υγιείς ενήλικες, είναι κάτω του 120 για την συστολική και κάτω του 80, για τη διαστολική. Οποιαδήποτε αρτηριακή πίεση άνω του 140, για τη συστολική και άνω του 90, για τη διαστολική, θεωρείται υπέρταση.

«Ειδικότερα, άτομα με τιμές αρτηριακής πίεσης μεταξύ 120-139 για την συστολική ή/και 85-89 για τη διαστολική θεωρούνται ότι έχουν οριακή υπέρταση (προ-υπέρταση) κι έχουν ανάγκη τακτικής παρακολούθησης της αρτηριακής τους πίεσης και άμεσης αλλαγής τρόπου ζωής.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρτηριακή πίεση δεν παραμένει σταθερή όλο το 24ωρο, γι αυτό η διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης πρέπει να βασίζεται σε πολλαπλές μετρήσεις».

Πάμε και στο πώς γίνεται η σωστή μέτρηση.