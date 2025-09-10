Γιατί σε ακολουθεί ο σκύλος σου στην τουαλέτα

Ένας συνδυασμός “κατασκευαστικών” λειτουργιών των σκύλων μας, τους οδηγεί στο να μας συνοδεύουν εκεί που και οι βασιλείς πήγαιναν μόνοι.

Όσα προσφέρουν οι σκύλοι στη ψυχική και τη συνολική υγεία ενός ανθρώπου, έχουν καταγραφεί σε έρευνες που αναφέρουν πως η συναναστροφή μας με τους τριχωτούς μας συγκατοίκους, μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη, εξαφανίζει τη μοναξιά και ενισχύει το αίσθημα ευθύνης, βελτιώνοντας την αυτοπεποίθηση, με τις βόλτες να βοηθούν την καρδιαγγειακή μας υγεία και την έκθεση μας σε αυτούς, να μειώνουν την πιθανότητα αλλεργιών και να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Προφανώς και ο πρώτος καιρός αυτής της συνύπαρξης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως ότι δεν πας ποτέ μόνος σου στην τουαλέτα.

Γιατί μας ακολουθούν οι σκύλοι εκεί που και οι βασιλείς πηγαίνουν μόνοι;

Ας δούμε τι έχει βρει η επιστήμη για αυτήν την κάπως, άβολη θα λέγαμε, συνήθεια των τετράποδων μας.

Κατ’ αρχάς, είναι ανάγκη να καταλάβουμε πως οι σκύλοι λειτουργούν, από τη φύση τους, σε αγέλες. Στην άγρια φύση, η παραμονή τους κοντά στην αγέλη, εξασφαλίζει την ασφάλεια, την προστασία (ένθεν κι ένθεν) και ενισχύει τους δεσμούς.

Επειδή μας βλέπουν ως μέλος της αγέλης τους, θέλουν να είναι κοντά μας, ώστε να διατηρήσουν αυτήν τη σύνδεση. Κυρίως ακολουθούν τον ηγέτη της αγέλης, δηλαδή εμάς και για αυτό μας συνοδεύουν και στην τουαλέτα, όπου νιώθουν επίσης ότι μας προστατεύουν -ενώ τους προστατεύουμε κι εμείς.

Εννέα στις 10 φορές, αυτού του είδους η συμπεριφορά έχει να κάνει και με το άγχος αποχωρισμού. Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα και δημιουργούν βαθύ δεσμό με τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας τους. Έχουν έτσι, τη ψυχολογική ανάγκη να είναι κοντά μας, όσο περισσότερο μπορούν. Διαφορετικά, μπορεί να νιώθουν άγχος.

Η έρευνα στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη Συμπεριφοράς Ζώων δείχνει ότι τα σκυλιά συχνά αναζητούν την εγγύτητα με τους ιδιοκτήτες για κοινωνική εμπλοκή.

Επιπροσθέτως, οι σκύλοι είναι “κατασκευαστικά” περίεργα όντα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να ερευνούν (εξερευνούν) κάθε περιοχή του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένης της τουαλέτας. Τους ιντριγκάρουν οι ήχοι και οι μυρωδιές αυτού του δωματίου.

Κάτι άλλο που είναι από τη φύση τους οι σκύλοι, είναι οπαδοί της ρουτίνας. Αν λοιπόν, έχουν μάθει πως πάμε σε συγκεκριμένες ώρες στην τουαλέτα, αρχίζουν να μας ακολουθούν εκεί.

Σε περίπτωση που έχουμε κάνει το λάθος να τους χαϊδέψουμε, όταν έρχονται σε αυτό το δωμάτιο, τότε έχουμε ενισχύσει το… stalking σε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές μας.