Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζεις για το φετινό Burger Fest στο Γκάζι

Δεν χρειάζεται να είσαι burger lover για να περάσεις μια βόλτα από το Αμαξοστάσιο στο Γκάζι, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου για το δεύτερο ‘μέρος’ του 9ου Burger Fest.

Η επιτυχία του ‘ανοίγματος’ των διαδικασιών (από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου) πείθει πως όσοι προσέρχονται είναι πιστοί στην απόλαυση του καλού φαγητού.

Εν τω μεταξύ φέτος, πέραν του ότι μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου burger από μια πληθώρα επιλογών, για πρώτη φορά φέτος παρέχεται και η δυνατότητα και να μάθεις πώς ψήνεις το σωστό, ζουμερό, burger.

Ναι, στο Burger Fest ‘23 μαθαίνεις να τρως και να ψήνεις!

Φροντίζουν για αυτό οι άνθρωποι της Weber, εκ των πλέον γνωστών κατασκευαστών ψησταριών στον πλανήτη, με τους grill masters να αποκαλύπτουν τα μυστικά της ‘τέχνης’ κάθε απόγευμα – από τις 18.00 έως τις 20.00.

Αυτή είναι μια από τις πολλές δράσεις που θα ‘τρέξουν’ παράλληλα στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι, τις τελευταίες ημέρες του Burger Fest ‘23, όπου και θα γλυκαθείς (SweetSpoon Athens, Zuccherino, Λουκουμάδες “Μποέμ”) και θα και θα κοπλιμεντάρεις το απολαυστικό γεύμα με μία παγωμένη μπύρα ή αναψυκτικό ή ένα κοκτέιλ (TGI Fridays).

Φυσικά, υπάρχει και η επιλογή του καφέ (LOT51), για όσους ενδιαφερθούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της πέψης, ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον απόλυτο θρίαμβο της γευστικής ικανοποίησης.

Ενόσω περιηγείσαι στο χώρο, μπορείς να επιλέξεις ένα ή περισσότερα εκ των Burger Houses (CAPRUS, Comet Street Gourmet Athens, Hurry Up Street Food Resto, Melt burgers, PAX Burgers, RAW Street Burger, RnD Burgers, Sam Burgers, Smash’n Bun, Tarantino Burgers Athens,The Convoy powered by GCB, The Smashers Burgers, Tsiken The Van, και Tyson) για να εμπιστευτείς την απογείωση του ουρανίσκου σου. Ενώ, DJ Sets και live acts διασφαλίζουν πως δεν θα μείνει κάποια αίσθηση ανικανοποίητη

Δεν θα είναι ανακριβές να πεις ότι οι ‘πρυτάνεις’ αυτού του πανεψηστήμιου έχουν προβλέψει τα πάντα, ώστε να διατηρούν στα ύψη το ενδιαφέρον όλων των ‘μαθητών’. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Στο χώρο υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για παιδιά, photo opportunities, όπως και διαγωνισμοί με δώρα έκπληξη.

Αντέχεις τις καυτερές σάλτσες; Τρως γρήγορα χωρίς να λερωθείς;

Το Burger Fest ‘23 είναι η ‘σκηνή’ σου για την ανάδειξη του ταλέντου σου.

Μπορείς να ‘κλείσεις’ τη θέση σου από τώρα, μέσω του More.com

Η γενική είσοδος είναι στην τιμή των 6.5 ευρώ, με μπύρα. Τα παιδιά ηλικίας έως 6 ετών συνοδεύουν τους ενήλικες δωρεάν.

Επειδή πάντα βοηθάει η καλή προετοιμασία, τη ‘διδακτέα ύλη’ τη βρίσκεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Burger Fest ‘23 (burgerfest.gr), όπως και σε όλα τα social networks.

Αρκεί να αναζητήσεις το FB στο Facebook το Instagram/ και το TikTok