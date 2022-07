Πώς το Vodafone TV έγινε η πλουσιότερη πλατφόρμα στην Ελλάδα

Αυτή τη στιγμή το Vodafone TV δεν είναι μονάχα το αποκλειστικό Σπίτι της HBO στην Ελλάδα όπως είναι άλλωστε εδώ και χρόνια, αλλά περιλαμβάνει πλέον πρόσβαση και στον κατάλογο του Disney+. Για κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Vodafone Triple Play FIBER 100 και 200 μάλιστα, η Vodafone κάνει ΔΩΡΟ το Vodafone TV με το Disney+ για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου σου.

Επειδή λοιπόν ο όγκος είναι πλέον τεράστιος, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος και η Ιωσηφίνα Γριβέα συγκέντρωσαν κάποιες βασικές ερωτήσεις των θεατών και τις απάντησαν σε ένα explainer video.

ADVERTISING

Για αρχή, τι μπορεί να βρει κάποιος που έχει μεγαλώσει με teen shows και ψάχνει μία ωριμότερη εκδοχή τους;

Μία επιλογή είναι σίγουρα το Euphoria της HBO που έσπασε φέτος ρεκόρ. Η χαοτική αλλά εθιστική σειρά του Sam Levinson αγγίζει θεματικές όπως ο εθισμός και το ευρύ φάσμα της σεξουαλικότητας, επιστρατεύοντας μερικά από τα μεγαλύτερα νέα ταλέντα μπροστά και πίσω από την κάμερα. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο show στην ιστορία της HBO μετά το Game of Thrones, που ανέβασε τον μέσο όρο τηλεθέασής του σχεδόν 100% ανά επεισόδιο σε σχέση με την 1η του σεζόν. Επίσης, σύμφωνα με το Twitter, η σειρά είδε αύξηση τουλάχιστον 51% σε σχέση με τα tweets/memes για την 1η σεζόν.

Από την άλλη πλευρά έχουμε το φρέσκο Ms. Marvel του Disney+ στο πλαίσιο της Phase 4 της Marvel, του στούντιο που πλέον επενδύει εξίσου στην τηλεόραση για το storytelling και τη διεύρυνση του σύμπαντός του. Μετά από ένα επιτυχημένο run στις σελίδες της Marvel που ξεκίνησε μόλις το 2013 (hey, σε χρόνια κόμικ ο χαρακτήρας είναι φρεσκότατος), η Kamala Khan είναι μία 16χρονη Πακιστανή-Αμερικανίδα που θαυμάζει τους υπερήρωες και ειδικά την Captain Marvel. Όταν διαπιστώσει πως έχει αποκτήσει υπερδυνάμεις, θα θελήσει να αναλάβει ευθύνες όπως ακριβώς κάνουν οι ήρωες που έχει τοιχοκολλήσει στο δωμάτιό της.

Το Ms. Marvel ήταν για λίγο η παραγωγή της Marvel με το υψηλότερο σκορ στο Rotten Tomatoes, συγκεκριμένα 97%. Έκτοτε είναι στο 96%, σκορ που μοιράζεται μονάχα με το Black Panther. Επίσης σύμφωνα με μετρήσεις της Samba TV, του δημοφιλούς μηχανισμού αναζήτησης και viewer tracking για smart τηλεοράσεις, η σειρά είναι χιτ με τη Gen Z, οι ηλικίες 20-24 της έδωσαν τα μεγαλύτερα νούμερα από κάθε άλλο Marvel show, και έχει έλξει το πιο diverse κοινό συγκριτικά, με τα νοικοκυριά μαύρων, Λατίνων και ασιατικής καταγωγής τηλεθεατές να το παρακολουθούν σε μεγαλύτερα ποσοστά.

Για όσους, τώρα, επιθυμούν να πιάσουν τα Star Wars από την αρχή μιας που είναι διαθέσιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Disney+, απαντάμε στη διαχρονική ερώτηση: Τα βλέπουμε με σειρά κυκλοφορίας τους ή με την εσωτερική τους χρονολόγηση;

Και αν θες να αδειάσει το μυαλό σου και δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα καλύτερο από μία στιβαρή ‘90s περιπέτεια; Έχουμε και από αυτό! Από τα Die Hard ως το The Rock, και από το Face/Off μέχρι το Armageddon, το Vodafone TV φιλοξενεί όσο Bruce Willis και Nicolas Cage χρειάζεσαι για να γεμίσεις μπαταρίες μετά από μία κουραστική ημέρα.

Όσο για τα παιδιά - ας μην κοροϊδευόμαστε, το μικρό παιδί που κρύβεις ακόμα μέσα σου εννοούμε - μέσα από το Disney+ το Vodafone TV έχει αποκτήσει ένα απαράμιλλο ρόστερ κινουμένων σχεδίων. Την πρωτοκαθεδρία στην καρδιά μας έχουν φυσικά οι ταινίες της Disney Αναγέννησης: Ποιες είναι αυτές και γιατί ονομάζεται έτσι αυτή η περίοδος του στούντιο;

Τέλος, για όσους έχουν ξεκοκαλίσει τα classics της HBO, από το Sopranos ως το Sex and the City, και χρειάζονται νέες προτάσεις που μπορεί να τους έχουν ξεφύγει, εμείς ξετρυπώσαμε δύο υποϊδωμένα διαμαντάκια από ξεχωριστούς δημιουργούς που αξίζουν την προσοχή σου. Ποια αληθινή ιστορία αφορά το Show Me a Hero και τι έκανε η σειρά για τον Oscar Isaac; Γιατί προτείνουμε το Enlightened με τη Laura Dern, πώς εξελίσσεται στη διάρκειά του και με ποιον άλλο χαρακτήρα της Dern μπορούμε να δούμε ξεκάθαρη σύνδεση;





Μιλώντας για τα HBO classics ωστόσο, το Vodafone TV έχει τα πάντα και άλλα τόσα, γιατί περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του δικτύου που έφερε την επανάσταση στην αμερικανική τηλεόραση. Θέλεις να τσεκάρεις το Band of Brothers, το Rome και το Carnivale; Σειρές που έθεσαν τους δικούς τους όρους στο μέσο και επηρέασαν ανεπαίσθητα ή και εντελώς χειροπιαστά τις επόμενες περιόδους της τηλεόρασης. Ή μπορεί να θες να κάνεις catch-up με τη blockbuster εποχή του με σειρές όπως το True Blood, το True Detective και το Veep, και με μικρότερα αλλά άκρως επιδραστικά shows όπως το Girls και το Insecure.

Ακόμα και πριν την προσθήκη του Disney+ δηλαδή μιλούσαμε για πρόσβαση των συνδρομητών του Vodafone TV σε περισσότερες από 10.000 ώρες δωρεάν on demand περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της HBO, περισσότερα από 45 δημοφιλή διεθνή κανάλια, και μία μοναδική, εξατομικευμένη και προσωποποιημένη εμπειρία θέασης. Τώρα, δε, με το περιεχόμενο της υπηρεσίας Vodafone TV ( που έχει όλο το πλούσιο περιεχόμενο αλλά και τα assets της ΗΒΟ και πρόσβαση στο Disney+, σε ένα μέρος αποκλειστικά) δώρο κιόλας με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Vodafone Triple Play FIBER 100 και 200 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, πρόκειται πλέον για την πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας.

Μιλάμε για πάνω από 800 ταινίες ιδιοκτησίας της Disney, περισσότερες από 450 σειρές, και μία συλλογή από 120 αποκλειστικές, πρωτότυπες σειρές και ταινίες. Και παρότι είναι εύλογο να γίνει άμεση σύνδεση με την απαράμιλλη παράδοση του στούντιο στα κινούμενα σχέδια, η πολυσυλλεκτικότητα του καταλόγου είναι εντυπωσιακή.

Από εμβληματικές περιπέτειες όπως τα franchises των Die Hard και των Alien μέχρι ολόκληρη τη φιλμογραφία του Wes Anderson και κρυφά διαμαντάκια όπως το Grosse Pointe Blank, και από το Titanic ως την Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου και το οσκαρικό ντοκιμαντέρ Free Solo, ο κατάλογος του Disney+ γεφυρώνει τα μπλοκμπάστερ με τους auteur.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το Miller’s Crossing, την καλύτερη ίσως ταινία των Αδελφών Coen.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τεσσάρων δεκαετιών πίσω από την κάμερα, ο Joel και ο Ethan έχουν παίξει με κωμωδίες, νεο-νουάρ, μιούζικαλ, κοινωνικές σάτιρες, old-school γουέστερν, new-school γουέστερν - πειράματα που δεν έχουν πιάσει πάντα (βλέπε Ladykillers), αλλά τους έχουν κάνει κατά βάση δύο από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες.

Το Miller’s Crossing είναι ένα γκανγκστερικό ‘20s έπος που παντρεύει τη σκληρή ευαισθησία του κλασικού νουάρ με χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δημιουργών όπως οι πικάντικοι διάλογοι και οι πολύχρωμοι χαρακτήρες. Ένας από αυτούς είναι ο Tom Reagan του Gabriel Byrne , το δεξί χέρι ενός crime boss που τελικά αρχίζει να δουλεύει για αντιπάλους πυροδοτώντας έναν καταιγισμό από προδοσίες, αντίποινα και, φυσικά, κοενική βία. Όλα ντυμένα με τη φωτογραφία του Barry Sonnenfeld και την ελεγειακή μουσική του Carter Burwell. Ειδική μνεία στον John Turturro και τη Marcia Gay Harden που έκλεψε το Όσκαρ από την Kate Hudson σε ένα από τα μεγαλύτερα upsets στην ιστορία του θεσμού.

Όσο για το τηλεοπτικό μέρος, το φάσμα είναι και αυτό ευρύτατο. Από σειρές-ορόσημα όπως τα X-Files και το Buffy the Vampire Slayer, μέχρι κάποιες από τις καλύτερες σειρές της τελευταίας δεκαετίας βλέπε The Americans και Atlanta, ή ανέλπιστα χιτ σαν το Reservation Dogs και το Abbott Elementary, το Disney+ έχει πραγματικά κάτι για όλους.

Στο Vodafone TV θα βρεις έναν μεγάλο κατάλογο από βραβευμένες σειρές, μεγάλα μπλοκμπάστερ, καθηλωτικά ντοκιμαντέρ. Και μπορείς να τα απολαύσεις όλα όποτε θέλεις, αλλά και όπου θες. Δηλαδή όπου κι αν βρίσκεσαι, από όποια συσκευή θέλεις. Και τώρα με την προσθήκη του Disney+, τo Vodafone TV αποτελεί πλέον την πλουσιότερη και ποιοτικότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας.