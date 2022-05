SAE Athens: Οι καλύτερες ιστορίες για gaming από τους... καλύτερους

Ιστορίες για gaming, εμπειρίες από δημιουργούς παιχνιδιών, tips προγραμματισμού και design, και κυρίως, πάθος, όραμα και έμπνευση. Μ’ αυτά τα λόγια μπορεί να περιγράψει κάποιος τη σειρά από online events - επεισόδια του game department της SAE Athens, η οποία μέσα από συζητήσεις με game designers προσπαθεί να εμπνεύσει και να παρακινήσει την επόμενη γενιά δημιουργών στην Ελλάδα.

Στο κανάλι της SAE Athens στο YouΤube, ο καθένας μπορεί να βρει χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ιστορίες για video games και παιχνίδια κάθε είδους. «Είναι ιστορίες προγραμματισμού, design και καλλιτεχνικής δημιουργίας, μα πάνω από όλα είναι ιστορίες ανθρώπων και ομάδων με πάθος, όραμα και έμπνευση» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Head του Games Department της SAE game urbanist & designer.

Στη σειρά SAE Game Stories, μεταξύ άλλων, παίρνουν βήμα και λόγο σπουδαστές, απόφοιτοι και διδάσκοντες στη SAE Αθήνας όπως φυσικά, και δημιουργοί video games από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Βασικός στόχος της σειράς είναι η παρουσίαση νέων παιχνιδιών, τα σχέδια της σχολής, οι εξελίξεις στη βιομηχανία του gaming, αλλά και στιγμές της ζωής των δημιουργών που καθόρισαν την πορεία τους και αποτυπώθηκαν σε κάποιο video game.

«Η δημιουργία ενός παιχνιδιού είναι κάτι που οι περισσότεροι έχουμε ονειρευτεί σε κάποιο στάδιο της ζωής μας αλλά πάντα δυσκολευόμασταν να κατανοήσουμε. Είναι μια διαδικασία άκρως δημιουργική που απαιτεί ευρηματικότητα και ιδιαίτερο ζήλο, αλλά ταυτόχρονα είναι περίπλοκη και δύσκολη» τονίζει, από την πλευρά του, ο Άκης Ζαχαριάδης, προγραμματιστής και συντονιστής του BSc Games Programming.

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε και το σημαντικότερο, όπως σπεύδει να προσθέσει ο κ. Δημόπουλος, ότι «δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος (για τη δημιουργία ενός video game) αλλά εσύ πρέπει να εμπνευστείς και να ανακαλύψεις τον δικό σου».

Ανακάλυψε το επόμενο SAE Game Stories

Μπορείς, πατώντας ΕΔΩ , να δεις και να παρακολουθήσεις (με την ησυχία σου) όλα τα SAE Game Stories.

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν

Φυσικά, η SAE «κρύβει» και ορισμένες ακόμη εκπλήξεις, καθώς η σειρά SAE Game Stories δεν είναι η μοναδική. Αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά δίκτυα για creative media, προσφέρει κι άλλες επιλογές περιεχομένου, τις οποίες ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει εντελώς δωρεάν μέσω του Youtube και του Spotify.

To « Life of Dev », για παράδειγμα, είναι ένα podcast αφιερωμένο στην ελληνική development κοινότητα με παρουσιάστρια τη Λένα Λέκκου, συντονίστρια του τμήματος Web της SAE Athens. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου με developers, να ανακαλύψουμε τι τους εμπνέει και τι τους κρατάει δημιουργικούς, αλλά και να συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Άκου ΕΔΩ το Life of Dev.

Στο « Meet The Pros », ταυτόχρονα, η SAE Athens φιλοξενεί σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς επαγγελματίες από τη βιομηχανία των Creative Media, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέροντα και άκρως συναρπαστικά masterclasses σε σπουδαστές και αποφοίτους. Πάτα ΕΔΩ για να το δεις.

Τέλος, το « Making An Album », μέσα από συνεντεύξεις με νέους καλλιτέχνες και απόφοιτους ηχοληψίας και μουσικής παραγωγής παρουσιάζει το ταξίδι της παραγωγή, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις ενός album. Μπορείς να κάνεις κλικ ΕΔΩ .

Η SAE στην Ελλάδα

Η σχολή ιδρύθηκε το 1998 και είναι μέλος του παγκόσμιου ομίλου SAE Institute. Αξίζει να σημειωθεί ότι το SAE Institute ιδρύθηκε το 1976 και έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φορέα στον τομέα των Creative Media παγκοσμίως με σχολές σε 23 διαφορετικές χώρες. Τα προγράμματα σπουδών της SAE έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες της βιομηχανίας. Τα Bachelor και Masters προγράμματα παρέχονται σε συνεργασία με το καταξιωμένο University of Hertfordshire.

Η SAE, ειδικότερα, προσφέρει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας (Audio, Animation, Film, Games, Web) με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και την ατομική δημιουργική έκφραση. Η δομή και το περιεχόμενό τους προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να διευρύνουν την καλλιτεχνική, επαγγελματική και τεχνολογική τους δραστηριότητα και να «χτίσουν» το επαγγελματικό τους προφίλ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις creatives σειρές μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ , ενώ επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού Ομίλου, κάνοντας κλικ ΕΔΩ ή καλώντας στο 210 3217661.

