Τα απαραίτητα έπιπλα που χρειάζεται κάθε νέο σπίτι

Κάθε νέο σπίτι σηματοδοτεί και ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Από τη στιγμή που θα βρεις έναν νέο χώρο που σου ταιριάζει, το επόμενο βήμα είναι να σκεφτείς πώς μπορείς να τον κάνεις όμορφο και λειτουργικό. Κοιτώντας στα άδεια δωμάτια συνήθως οι πρώτες σκέψεις αφορούν τη σωστή οργάνωση των επίπλων. Ποιες πρέπει να είναι, δηλαδή, οι πρώτες επιλογές, προκειμένου το νέο σπίτι να αρχίσει να αποκτά ζωή.

ADVERTISING

Και αφού η λίστα είναι έτοιμη με όλα εκείνα τα απαραίτητα έπιπλα για το ξεκίνημα, το επόμενο βήμα είναι να σκεφτείς πού θα τα βρεις. Και όχι απλώς να τα βρεις, αλλά να είναι ποιοτικά, να έχουν αισθητική και να είναι και low budget. Εντάξει, αυτό δεν είναι και δύσκολο, αφού στο Galanis in House θα βρεις όλα αυτά που ψάχνεις και σου εξηγούμε το γιατί.

Επίπλωση χωρίς προβληματισμούς

Φυσικά, ο προσωπικός σου χώρος πρέπει να είναι ακριβώς, όπως σου αρέσει. Ωστόσο, ένας από τους πιο συχνούς προβληματισμούς είναι η διαρρύθμιση του χώρου, καθώς πρέπει να επιλέξεις έπιπλα που να είναι κατάλληλα για τις δικές σου ανάγκες. Bέβαια, πάντα στο πνεύμα των εποχών, αφού οι αγορές πρέπει να συμβαδίζουν και με το budget σου. Παράλληλα, ξέρεις πως τα ποιοτικά έπιπλα κοστίζουν και γι' αυτό οι αγορές μπορεί να μείνουν πίσω ή μήπως όχι;

Διαλέγοντας τη Galanis in House η απάντηση είναι σίγουρα αρνητική, αφού θα είναι ο δικός σου «σύμμαχος», για να φτιάξεις το σπίτι σου, όπως το έχεις ονειρευτεί συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και καλές τιμές. Η Galanis In House προσφέρει προσιτές λύσεις για όλους τους πελάτες της, με εκπτώσεις έως 60 % σε όλη τη διάρκεια του έτους σε επιλεγμένα προϊόντα, αλλά και σε ολοκληρωμένα πακέτα επίπλωσης σε μοναδικές τιμές. Πολύ σημαντικό είναι ακόμη πως η εταιρεία θέλοντας να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία εξυπηρέτησης προσφέρει δωρεάν μεταφορικά και τοποθέτηση εντός Αττικής.

Ξεκινώντας από τα απαραίτητα

Τώρα που ξέρουμε πού μπορούμε να διαλέξουμε καλά έπιπλα ας ξεκινήσουμε την επίπλωση. To living room είναι ίσως το βασικότερο δωμάτιο σε ένα σπίτι. Η διαμόρφωσή του θέλει σκέψη και χρόνο, ωστόσο ένας καλός και ανθεκτικός καναπές αποτελεί πάντα «αναπόσπαστο κομμάτι» του. Στο Galanis In House μπορείς να δεις πολλά σχέδια και να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο σου.

Καναπές γωνία Wood

Συνδυάζοντας αρμονικά τρία υλικά, μέταλλο, ξύλο και αδιάβροχο-αλέκιαστο ύφασμα, αυτός ο καναπές προσφέρει απίστευτη αίσθηση καθίσματος. Ο καναπές γωνία Wood από τη Galanis In House έχει σύγχρονο design, είναι κομψός και πραγματικά αναπαυτικός, καθώς είναι κατασκευασμένος από τα καλύτερα υλικά.

Καναπές γωνία Porto λευκό χρώμα

To all time classic λευκό σε ένα μοντέρνο σχέδιο, που προσφέρει άνεση. Ο καναπές γωνία Porto από τη Galanis In House έχει ανθεκτικό σκελετό και εντυπωσιακά μαξιλάρια στην πλάτη, που εφαρμόζουν τέλεια ώστε να διατηρούν το σχήμα τους και να μην μετατοπίζεται το υλικό τους. Μπορεί να ταιριάξει σε κάθε σαλόνι, αφού το λευκό χρώμα είναι μία ουδέτερη επιλογή.

Καναπές γωνία Vogue

Έχοντας αριστοκρατικό χαρακτήρα αυτός ο καναπές θα είναι στην κυριολεξία ένα κόσμημα στο σαλόνι. Ο καναπές Vogue από τη Galanis In House χάρη στα ψηλά μπράτσα και την ψηλή πλάτη, προσφέρει μοναδική αίσθηση στήριξης, ενώ ξεχωρίζει για το αριστοκρατικό στυλ με τις σύγχρονες μίνιμαλ γραμμές.

Καναπές γωνία Vertigo

Δώστε στον χώρο σας μια πιο ευδιάθετη και φωτεινή αίσθηση με τον πολυμορφικό καναπέ Vertigo από τη Galanis In House. Μια εναλλακτική πρόταση καναπέ που προσφέρει μεγάλη ευελιξία για χρωματικούς συνδυασμούς σε σχήμα Π.

Φυσικά, σε όλο αυτό το σκηνικό δε μπορεί να λείπει η τηλεόραση, που «απαιτεί» συνήθως ένα έπιπλο-σύνθεση, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα και ως αποθηκευτικός χώρος.

Σύνθεση Slim

Ένα τέτοιο έπιπλο είναι η σύνθεση τοίχου Slim από τη Galanis In House, που διαθέτει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και λιτή γραμμή. Σχεδιασμένη για να παρέχει λειτουργικότητα, καλύπτει όλες τις ανάγκες για αποθήκευση και παράλληλα διακοσμεί μοναδικά το σαλόνι .

Η τραπεζαρία έχει τη δική της θέση στο living room καθώς εκεί είναι που θα γευματίσουμε και που θα συζητήσουμε. Ο συνδυασμός της τραπεζαρίας με τις καρέκλες είναι ίσως και το πιο σημαντικό διακοσμητικό στοιχείο του σαλονιού.

Τραπεζαρία Οpera

Το μοναστηριακό στυλ σε συνδυασμό με το μοντέρνο ύφος έχει ως αποτέλεσμα την τραπεζαρία Opera από τη Galanis In House. Τραπεζαρία υψηλής αισθητικής κατασκευασμένη από α’ ποιότητας υλικά, με δυνατότητα προέκτασης που συνδυάζεται μοναδικά με το όμορφο παγκάκι.

Τραπεζαρία Mythos

Λειτουργική και κομψή αυτές είναι οι δύο λέξεις, που χαρακτηρίζουν την τραπεζαρία Mythos από τη Galanis In House. Σε μίνιμαλ φιλοσοφία έχει σχήμα αντίστροφου L και μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη χάρη στις 2 προεκτάσεις της και είναι πολύ εύκολο να συνδυαστεί σε πολλούς χώρους.

Πολύ σημαντική για το σπίτι είναι και η κρεβατοκάμαρα, καθώς είναι το δωμάτιο εκείνο που προσφέρει ξεκούραση. Ένα καλό κρεβάτι είναι απαραίτητο για έναν ποιοτικό ύπνο. Για να μπορέσει ένα υπνοδωμάτιο να είναι λειτουργικό χρειάζεται κομοδίνα και φυσικά συρταριέρες και καθώς το δωμάτιο είναι εκεί που ετοιμαζόμαστε πριν βγούμε έξω ένα ωραίο έπιπλο τουαλέτας, αλλά και ένας καθρέφτης είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την καθημερινότητα.

Κρεβατοκάμαρα Daphne

Το σετ κρεβατοκάμαρας Daphne από τη Galanis In House μπορεί να μεταμορφώσει κάθε υπνοδωμάτιο, αφού περιλαμβάνει κρεβάτι, 2 τεμάχια κομοδίνα, τουαλέτα και καθρέφτη σε προσιτή τιμή. Βέβαια, υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής χρώματος ξύλου αλλά και υφάσματος για το κεφαλάρι του κρεβατιού.

Κρεβατοκάμαρα Domino

Σε μοντέρνα φιλοσοφία αυτή η κρεβατοκάμαρα, με μαύρες λεπτομέρειες, κομοδίνα και συρταριέρα με ολόσωμο καθρέφτη δεν θα ομορφύνει απλά το υπνοδωμάτιο, αλλά θα του δώσει μια αριστοκρατική όψη. Η κρεβατοκάμαρα Domino από τη Galanis In House διαθέτει και πολυχρηστική συρταριέρα που παρέχει λειτουργικότητα, με μεγάλα σε χωρητικότητα, συρτάρια και ολόσωμο καθρέφτη.

Κρεβατοκάμαρα Claire

Η κρεβατοκάμαρα Claire από τη Galanis In House θα διακοσμήσει με τον πιο κομψό τρόπο το κάθε υπνοδωμάτιο. Με λιτό και αρμονικό τρόπο αυτή η κρεβατοκάμαρα είναι και λειτουργική, αφού πέρα από κρεβάτι διαθέτει 2 τεμάχια κομοδίνα, τουαλέτα και καθρέφτη, ενώ προσφέρεται σε πολλές αποχρώσεις.

Κρεβάτι Lisbon

Σε υψηλή αισθητική το κρεβάτι Lisbon από τη Galanis In House συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα μπορεί να συνδυαστεί με τα κομοδίνα, την τουαλέτα και τον καθρέφτη της ίδιας σειράς.

Αν θες να ανακαλύψεις και άλλα έπιπλα για τον χώρο σου από τη Galanis In House μπορείς να επισκεφτείς τη galanis-inhouse.gr, όπου θα μπορέσεις να περιηγηθείς στην έκθεση του καταστήματος, να βρεις ολοκληρωμένες προτάσεις για το σαλόνι, την τραπεζαρία ή την κρεβατοκάμαρα, να ανακαλύψεις προτάσεις διακόσμησης, αλλά και να βρεις χρήσιμες συμβουλές για τη συντήρηση των επίπλων κι όχι μόνο.

Πληροφορίες: [email protected]