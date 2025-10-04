Tα ζευγάρια δεν πρέπει να κοιμούνται θυμωμένα. Ή μήπως όχι;

Eίναι μύθος ότι πρέπει να έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα με τον σύντροφό μας πριν πέσουμε για ύπνο; Ειδικοί εξηγούν γιατί είναι οκ να κοιμηθούμε “θυμωμένοι”.

Είναι αργά το βράδυ και όλη μέρα σκέφτεσαι κάτι που έκανε ο σύντροφός σου και σε ενόχλησε. Η στιγμή να το λύσεις είναι τώρα, γιατί, όπως λένε, «ποτέ μην πηγαίνεις για ύπνο θυμωμένος», σωστά;

Παρότι αυτό πρόκειται για μία ιδέα που εκλαμβάνεται πλέον ως “λαϊκή σοφία”, πολλοί ειδικοί στις σχέσεις υποστηρίζουν ότι η εμμονή σε έναν τέτοιο κανόνα είναι αντιπαραγωγική και μπορεί ακόμα να βλάψει και τη σχέση.

«Είναι λάθος», λέει στο Associated Press η κλινική ψυχολόγος Samantha Whiten από το Μέριλαντ. «Το μόνο που καταφέρνουν έτσι είναι να διασφαλίσουν ότι θα καβγαδίσουν όταν είναι κουρασμένοι».

Αντίθετα, τα ζευγάρια μπορούν να καλλιεργήσουν συνήθειες που τα βοηθούν να ξεκουράζονται, ενώ μακροπρόθεσμα ενδυναμώνουν τη σχέση τους.

Κανείς δεν θέλει να κοιμηθεί θυμωμένος

Είναι κατανοητό να θες να συζητήσεις ένα πρόβλημα και να μην το αφήνεις να “φουντώνει” στο μυαλό σου, λέει η Whiten, αλλά είναι μη ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι οι συγκρούσεις θα λυθούν γρήγορα και με αγάπη πριν αποκοιμηθείς. «Ακούγεται ωραίο», σημειώνει. «Μοιάζει όμως παραμύθι».

Το πρόβλημα είναι ότι τα ζευγάρια δεν πρέπει να καβγαδίζουν όταν είναι «συναισθηματικά απορρυθμισμένα», λέει η Whiten αναφερόμενη στο ακρωνύμιο HALT, μια κοινή υπενθύμιση στη θεραπεία ότι οι σοβαρές συζητήσεις πρέπει να αποφεύγονται όταν είμαστε πεινασμένοι (Hungry), θυμωμένοι (Angry), μόνοι (Lonely) ή κουρασμένοι (Tired). Πολλοί επίσης πίνουν αλκοόλ το βράδυ, κάτι που δεν βοηθά στη δημιουργία ήρεμου περιβάλλοντος, φιλικού για συζήτηση.

«Είναι πιο πιθανό να πουν ή να κάνουν πράγματα παρορμητικά που μπορεί να μετανιώσουν», εξηγεί η ίδια.

Τι μπορείς να κάνεις;

Το να συζητάς το βράδυ τα προβλήματά σου με τη σχέση σου μπορεί να φαίνεται πιο εύκολο επειδή ο/η σύντροφός σου είναι πιο διαθέσιμος/η, λέει η κλινική ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, Sabrina Romanoff.

Ωστόσο, είναι καλύτερο, εφόσον νιώθεις ότι θες να συζητήσεις κάτι, να κάνεις μια παύση, να αποστασιοποιηθείς και να ορίσεις κάποια συγκεκριμένη ώρα για να επιστρέψεις στο θέμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει να βρεθείτε για μεσημεριανό ή καφέ την επόμενη μέρα ή οποιαδήποτε στιγμή δεν βιάζεστε να φύγετε από το σπίτι. Το κλειδί είναι να είσαι συνεπής σε αυτή την άτυπη “δέσμευση”.

«Αυτό δείχνει μια ικανότητα: την εμπιστοσύνη ότι ο σύντροφός σου θα επιστρέψει πραγματικά σε κάτι που για σένα είναι πολύ σημαντικό», λέει η Romanoff, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα ζευγάρια χρειάζεται να το εξασκήσουν.

Είναι επίσης θέμα κατανόησης του συντρόφου και ενσυναίσθησης για το τι χρειάζεται ο καθένας. Όταν ο ένας χρειάζεται χώρο, ο άλλος πρέπει να μην το ερμηνεύει αυτό ως απόρριψη, σημειώνει η Romanoff.

Ποια η διαφορά ανάμεσα σε παύση και αποφυγή;

Η Whiten αναφέρει ότι σε πολλά ζευγάρια που την επισκέπτονται ως ειδικό υπάρχει ένας σύντροφος που νιώθει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί αν δεν λυθεί ένας καβγάς. Αυτό συχνά αποτελεί ένδειξη άγχους και δυσκολίας να αντέξει κανείς την αβεβαιότητα.

«Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν πώς να αυτορυθμίζονται και να λένε στον εαυτό τους ότι είναι εντάξει», σημειώνει. «Η ικανότητα να καθησυχάζεις τον εαυτό σου είναι πραγματικά καθοριστική».

Το αντίθετο —η αποφυγή— δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πολλοί χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν έναν καβγά, αλλά οφείλουν να επιστρέψουν αργότερα στον σύντροφό τους για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα.

Ο στόχος είναι και οι δύο να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς ώστε να αναγνωρίζουν τη διαφωνία, να θυμούνται ότι η σχέση τους είναι σημαντικότερη από έναν καβγά και να συμφωνούν να μιλήσουν γι’ αυτό αργότερα, λέει η Whiten. «Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν να το κάνουν αυτό, πραγματικά μεταμορφώνονται».

Σταμάτα τους καβγάδες πριν ξεκινήσουν

Η Romanoff προτείνει τα ζευγάρια να καθιερώσουν τα “τακτικά check-ins”. Δεν χρειάζεται να συζητούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής τους κάθε φορά, αλλά να κάνουν συνήθεια τις μικρές πράξεις επικοινωνίας.

Ακόμα και το να ρωτάς τακτικά πώς πήγε η μέρα του συντρόφου σου δημιουργεί μια συναισθηματική ασφάλεια, λέει. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Όταν υπάρχει ένα ζήτημα, χρησιμοποίησε δηλώσεις που ξεκινούν με «εγώ», να είσαι σαφής για το τι χρειάζεσαι και προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα πλάνο για το πώς μπορεί ο άλλος να ανταποκριθεί. Ένα αίτημα που τίθεται τη σωστή στιγμή συνήθως γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό.

«Το timing είναι το παν όταν πρόκειται για επικοινωνία», καταλήγει.