Τι βλέπει ο σκύλος σου στο όνειρο του

Οι σκύλοι βλέπουν όνειρα, με επιστημονικές δουλειές να προσπαθούν να εντοπίσουν το περιεχόμενο τους. Εξηγούν και αν πρέπει να τους ξυπνάμε.

Οι σκύλοι όντως, ονειρεύονται και αν έχεις την τύχη να μοιράζεσαι τη ζωή σου με κάποιον, θα τον έχεις δει να κουνάει τα πόδια του σαν να τρέχει, ενώ κοιμάται. Ή να κλαψουρίζει.

Όπως διευκρίνισε στο Discover η Δρ Deirdre Barrett, ειδικός στην υγεία, την ύπνωση, τα όνειρα και την εξελικτική ψυχολογία και καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του Harvard, ό,τι ισχύει με εμάς ισχύει και με τους τριχωτούς μας φίλους.

Δηλαδή, όπως εμείς βλέπουμε τα περισσότερα από τα όνειρά μας, ειδικά τα έντονα, κατά τη διάρκεια του ύπνου ταχείας κίνησης των ματιών (REM), το ίδιο συμβαίνει -στο ίδιο στάδιο- στα περισσότερα θηλαστικά.

Οι φάλαινες και τα δελφίνια διατηρούν πάντα το μισό του εγκεφάλου τους ξύπνιο, επομένως μπορεί να μην ζήσουν κάτι που θα αναγνωρίζαμε ως όνειρα. Τα υπόλοιπα όμως, θηλαστικά, από τα ποντίκια μέχρι τους ελέφαντες, πιθανότατα το βιώνουν.

Τα μικρότερα σκυλιά τείνουν να έχουν πιο συχνά, πιο σύντομα όνειρα, ενώ τα μεγαλύτερα σκυλιά έχουν μεγαλύτερης διάρκειας, λιγότερο συχνά όνειρα.

Τι κυνηγούν οι σκύλοι μας στον ύπνο τους;

Ως προς τα όνειρα των σκύλων μας, μια δημοφιλής θεωρία των ονείρων είναι η υπόθεση της συνέχειας, που υποστηρίζει ότι τα όνειρα χτίζονται από την ουσία της ξύπνιας ζωής. Συνεπώς, βλέπουμε στα όνειρα μας, κάτι που μας έκανε εντύπωση ενώ ήμασταν ξύπνιοι.

Το ίδιο φαίνεται πως κάνουν και οι σκύλοι, με το περιεχόμενο των ονείρων τους να αφορά τις απολαύσεις τους: το φαγητό, τα παιχνίδια, το τρέξιμο και τον άνθρωπό τους.

«Δεδομένου του πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουμε στη ζωή τους, πιθανότατα ονειρεύονται να διασκεδάζουν παίζοντας με τους κηδεμόνες τους και αν οι κηδεμόνες τους, τους αντιλαμβάνονται ως καλό ή κακό σκυλί», δηλώνει η Δρ Barrett.

Γνωρίζουμε βέβαια, από τα δικά μας όνειρα πόσο έντονα διαφέρουν μερικές φορές από την πραγματικότητα. Ίσως λοιπόν, να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τους σκύλους.

«Πιθανότατα ονειρεύονται τα αγαπημένα τους αντικείμενα και δραστηριότητές, αλλά στα όνειρα τους μπορεί αυτά να συμβαίνουν με κάποιο σουρεαλιστικό ή υπερβολικό τρόπο».

Οι κινήσεις που δείχνουν πως ο σκύλος μας βλέπει όνειρο

Oι ειδικοί εξηγούν ότι η όποια δραστηριότητα του σκύλου μας, κατά τη διάρκεια του ύπνου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ονειρεύεται.

Οι αδέξιες κινήσεις και οι αόριστες φωνητικές εκφωνήσεις μπορούν να συμβούν σε άλλα στάδια του ύπνου εκτός από το REM και μπορεί να μην συμπίπτουν με τα όνειρα. Το “καθαρό”, επαναλαμβανόμενο γάβγισμα ή το κλαψούρισμα, καθώς και οι συντονισμένες κινήσεις τρεξίματος (ακόμα και οριζόντιες), είναι καλοί δείκτες πως βλέπουν ότι παίζουν με εμάς ή τρέχουν.

«Όσο πιο περίπλοκο γίνεται, τόσο πιο πιθανό είναι να πρόκειται για όνειρο» λέει η Δρ Barrett, «αυτές οι συμπεριφορές είναι φυσιολογικές, ακόμα και όταν φαίνονται σαν σημάδια δυσφορίας.

Ένας σκύλος που κλαψουρίζει μπορεί να βλέπει έναν εφιάλτη, αλλά εκτός αν αυτό συνδυάζεται με παράξενη συμπεριφορά ξύπνιου, οι κτηνίατροι λένε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και δεν χρειάζεται να τον ξυπνήσουμε.

Είναι πραγματικά καλύτερο ντον αφήσουμε να συνεχίσει τον ύπνο του».

Πώς μπαίνουν οι επιστήμονες στο ύπνο των ζώων

Προφανώς και στις μελέτες δεν μπορούν να “εξιχνιαστούν” τα πάντα, αφού οι σκύλοι -εν αντιθέσει με εμάς- δεν μπορούν να αναφέρουν τι είδαν στο όνειρο τους.

Στο μέτρο όμως, που είναι δυνατό έχουν γίνει εμπεριστατωμένες εικασίες, με βάση όσα είναι γνωστά για τους “στενούς μας συγγενείς” στον κόσμο των ζώων.

Μια χαρακτηριστική, σχετική δουλειά, είναι η εξής:

Το 2001 ο Matthew Wilson, νευροεπιστήμονας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), παρακολούθησε την εγκεφαλική δραστηριότητα των αρουραίων, καθώς πλοηγούνταν σε έναν λαβύρινθο. Στη συνέχεια, όταν τα ζώα αποκοιμήθηκαν και μπήκαν στο στάδιο REM, σάρωσε ξανά τον εγκέφαλό τους και βρήκε παρόμοια μοτίβα νευρωνικής ενεργοποίησης.

Ήταν δηλαδή, σαν οι αρουραίοι να επαναλάμβαναν την εμπειρία που έζησαν όταν ήταν ξύπνιοι, σε μορφή ονείρου. Αυτό ταιριάζει με την ιδέα ότι τα όνειρα βοηθούν στην επεξεργασία και την ενοποίηση των αναμνήσεων: εκτελώντας μια εργασία ενώ κοιμόμαστε, μπορούμε να την κατακτήσουμε πιο αποτελεσματικά.