Το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Τράπεζα σου δίνει ακόμα περισσότερα

Με το Go For More, μπορείς να επωφεληθείς από μοναδικές ευκαιρίες επιβράβευσης μέχρι και τον Αύγουστο.

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που κάνει το καλοκαίρι τόσο ξεχωριστό; Είναι άραγε ο λαμπερός ήλιος; Τα αμέτρητα παγωτά; Ή μήπως εκείνη η κρυφή παραλία στην Εύβοια που ανακάλυψες πέρσι σε ένα road trip με την παρέα σου;

Σίγουρα υπάρχουν πολλοί λόγοι να αγαπάς το καλοκαίρι, όμως φέτος, η Εθνική Τράπεζα σου δίνει ακόμα έναν: Το Go For More. Το γνωστό σε όλους πρόγραμμα επιβράβευσης που σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίζεις πόντους πραγματοποιώντας τις καθημερινές σου αγορές επεκτείνεται και υπόσχεται ένα καλοκαίρι που θα σου μείνει αξέχαστο. Κι αυτό γιατί έως και τον Αύγουστο, το Go For More προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες επιβράβευσης σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, που θα καλύψουν όλες τις καλοκαιρινές σου ανάγκες. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά:

Στη διαμονή

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο προγραμματισμός των καλοκαιρινών διακοπών είναι το απόλυτο highlight κάθε καλοκαιριού και ξεκινάει πάντα από τη διαμονή. Φέτος, επιλέξτε τον προορισμό που επιθυμείτε και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων για την εκδρομή σας, από 4 έως και 29 Ιουλίου, στο Ekdromi.gr με κέρδος 20% της αξίας της συναλλαγής με χρήση πιστωτικής και 10% με χρήση χρεωστικής κάρτας σε Go For More πόντους. Τόσο απλά!

Και επειδή διακοπές χωρίς μεταφορικό μέσο δεν γίνονται, σειρά έχει το αυτοκίνητο. Είτε είσαι λάτρης των roadtrips, είτε απλώς θέλεις να εξερευνήσεις τον φετινό σου προορισμό με άνεση και ασφάλεια, κάνοντας κράτηση αυτοκινήτου σε έναν από τους σταθμούς ενοικίασης αυτοκινήτων Avis σε όλη την Ελλάδα, ηλεκτρονικά στο avis.gr ή τηλεφωνικά, έως 31/7, κερδίζεις 15% της αξίας της συναλλαγής σου σε Go For More πόντους με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Όσο για τα καύσιμα; Οι αποδράσεις του Ιουλίου ξεκινούν από τα πρατήρια Shell. Κι αυτό γιατί από Παρασκευή έως και Κυριακή βάζοντας καύσιμα Shell κερδίζεις 5% της αξίας της συναλλαγής με χρήση πιστωτικής και 3% με χρήση χρεωστικής κάρτας σε Go For More πόντους.

Στις καλοκαιρινές αγορές

Ως γνωστόν, το καλοκαίρι είναι η εποχή της ανανέωσης και φέτος το Go For More, σου προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες επιβράβευσης για κάθε σου ανάγκη. Ξεκινώντας από την ανανέωση της καλοκαιρινής σου γκαρνταρόμπας, αυτή πλέον γίνεται πιο εύκολη, αφού κάθε αγορά στα καταστήματα Staff σού δίνει πόντους εξαργύρωσης. Ειδικότερα, αν κάνεις τις αγορές σου σε ένα κατάστημα Staff και στο staff-gallery.com έως 14/07 χρησιμοποιώντας κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζεις 15% της αξίας τους σε Go For More πόντους.

Όσο για την ανανέωση του σπιτιού σου, φέτος μπορείς να δημιουργήσεις το κατάλληλο καλοκαιρινό σκηνικό με τα προϊόντα της ΙΚΕΑ. Κι αυτό γιατί αν κάνεις τουλάχιστον 3 συναλλαγές άνω των 60€, έως 20/8, χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας μπορείς να κερδίσεις επιπλέον 20€ σε Go For More πόντους. Παράλληλα, με τα καταστήματα ΔΙΑΦΑΝΟ και το diafanostores.gr, το Go For More σου επιτρέπει να ανανεώσεις τον χώρο σου με ακόμα μεγαλύτερο κέρδος. Κάνοντας τις αγορές σου έως 17/7 με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζεις 20% της αξίας τους στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και 10% στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες.

Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει παιχνίδι, από το καλοκαιρινό shopping therapy δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αγορές για τους μικρούς μας φίλους. Φέτος μπορείς να προμηθευτείς όλα όσα σου χρειάζονται για ατελείωτο παιχνίδι στην παραλία (και όχι μόνο) από τα παιχνιδάδικα Μουστάκας και το moustakastoys.gr και να κερδίσεις το 15% της αξίας των αγορών σου σε Go For More πόντους έως 21/07 με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα σου προσφέρει τη δυνατότητα να κερδίσεις ακόμα περισσότερα και στις καθημερινές σου αγορές. Γιατί κάθε Τρίτη, για όλο το καλοκαίρι, στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και να κερδίσεις το 6% της αξίας τους σε Go For More πόντους.

Το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Τράπεζα σου δίνει ακόμα περισσότερα και η στιγμή για να τα ανακαλύψεις είναι τώρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μπορείς να βρεις στο nbg.gr