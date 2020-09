Το νέο πρόγραμμα πιστότητας που θα κάνει κάθε σου ημέρα να αξίζει

Η απλότητα είναι, τελικά, το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Ταυτόχρονα είναι και το πιο πολύτιμο, αφού μόνο αυτή απομακρύνει τον περιττό «θόρυβο» από τη ζωή και την καθημερινότητά σου. Αυτή είναι και όλη η ουσία πίσω από την τεχνολογία ή, τουλάχιστον, πίσω από την καλή της πλευρά. Για ένα ακόμα τεχνολογικό εύρημα θέλω και εγώ να σου μιλήσω σήμερα. Ένα εύρημα που έχει κάνει τη ζωή μου πιο απλή, πιο εύκολη και πιο οικονομική από ποτέ.

ADVERTISING

Ο λόγος για το νέο application Lidl Plus, το νέο πρόγραμμα πιστότητας πελατών, που θα σε κάνει να αγαπήσεις ακόμα περισσότερο την συγκεκριμένη αλυσίδα supermarket. Έχοντας κατεβάσει στο κινητό μου το ολοκαίνουργιο Lidl Plus και κάνοντας εγγραφή, μπήκα απλώς στο section με τις προσφορές, διάλεξα εκείνες που ήθελα (δηλαδή σχεδόν όλες), τις ενεργοποίησα και όταν έφτασα στο ταμεία απλά σκάναρα την ψηφιακή μου Lidl Plus κάρτα. Όλα απλά, όλα άμεσα.

Αυτό ήταν. Τέλος η χαρτούρα (αφού εντός του Lidl Plus βρίσκεις και όλα τα φυλλάδια). Τέλος το μόνιμο βάσανο του να μην μπορώ να βρω ποτέ την πλαστική καρτούλα του supermarket. Επίσης τέλος το βάσανο του να μετράς πόντους, αφού εδώ κερδίζεις απλώς με το που κατεβάσεις το Lidl Plus. Δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο λογιστικής προκειμένου να δεις και να αξιοποιήσεις τις προσφορές που παρέχει. Οι οποίες μελλοντικά θα είναι και προσωποποιημένες, ώστε να ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες σου.

Ένα application που δεν ξέρεις πόσο σου λείπει μέχρι να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς κι εσύ. Αυτό άλλωστε αποτελεί και τον ορισμό της αποτελεσματικότητας και του βασικού στόχου των δημιουργών του. Ποιος είναι αυτός; Το να κάνουν τη δική μου και τη δική σου καταναλωτική εμπειρία πιο ευχάριστη, πιο ξέγνοιαστη και ακόμα πιο οικονομική. Μην αισθάνεσαι άσχημα αν αυτή είναι η πρώτη φορά που το ακούς. Η Lidl το λάνσαρε στην Ελλάδα μόλις την προηγούμενη Δευτέρα (21/09), στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής κατεύθυνσης της. Εγώ, απλώς ήμουν αυτό που λένε early adopter.

Όσον αφορά το τι διαφορετικό προσφέρει σε σχέση με άλλα προγράμματα πιστότητας, η απάντηση είναι «πολλά και αναπάντεχα». Όπως π.χ. ότι η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς ανά πάσα στιγμή τις συναλλαγές και το ποσό που εξοικονομείς μέσω των ηλεκτρονικών αντιγράφων αγορών εντός της. Ή, ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά, τη διασκεδαστική λειτουργία «Ξύνεις Κερδίζεις» όπου μαθαίνεις επιτόπου αν και τι έχεις κερδίσει.

Το πιο σημαντικό; Αυτή είναι μόλις η αρχή καθώς το Lidl Plus θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες δυνατότητες και περιεχόμενο και ακόμα περισσότερα χαρακτηριστικά για επιπλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Στο κοντινό μέλλον το Lidl Plus θα εμπλουτιστεί, μεταξύ άλλων, με προσωποποιημένες προσφορές, διαγωνισμούς, εκπτώσεις και ειδικές προωθητικές ενέργειες.

Είπαμε, το μυστικό είναι η απλότητα. Και τι πιο απλό από το να κατεβάσεις σήμερα κιόλας την εφαρμογή δωρεάν από το App Store ή το Google Play Store, να κάνεις γρήγορα και εύκολα εγγραφή και να απολαύσεις άμεσα το περιεχόμενο του Lidl Plus.