Ξέρουμε πού θα φας αν αγαπάς την ελληνική κουζίνα

Πώς θα σου φαινόταν να είχες την ευκαιρία να δοκιμάσεις μερικά από τα πιο αγαπημένα πιάτα, γνωστών εστιατορίων, γύρω από ένα τραπέζι με την παρέα που αγαπάς; Κι όλα αυτά σε τιμές μέχρι €40 το άτομο;

Είσαι έτοιμος να ζήσεις ξανά τις πιο foodie εμπειρίες στην πόλη;

Το Around the table, το επιτυχημένο γαστρονομικό event της Mastercard επιστρέφει από τις 27 Μαΐου έως τις 16 Ιουνίου, δίνοντάς μας και φέτος την καλύτερη αφορμή για να βρεθούμε γύρω από το ίδιο τραπέζι με τους αγαπημένους μας και να δοκιμάσουμε μοναδικές γεύσεις, στα πιο αγαπημένα εστιατόρια της Αθήνας!

Περισσότερα από εκατό πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα μας περιμένουν να τα γευτούμε σε προνομιακές τιμές, καθώς, 40 αγαπημένα εστιατόρια της πόλης έχουν δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα μενού.

Το επιτυχημένο γαστρονομικό event της Mastercard στην 3η του χρονιά περιλαμβάνει μερικά από τα πιο hot εστιατόρια της Αθήνας: Feedέl Asador, Feedέl Urban Gastronomy, Σούζυ Τρως, Tsiftis Gastrokoutouki, Kiki De Grèce, Η Φάμπρικα του Ευφρόσυνου, Βασίλαινας, Artisanal, Athenee, Belle Amie, Oh! Dio, Lost Athens, Lazaro 1971, Ψαράδες, Pharaoh, Okra, Vibo Bistrot, Chelona Athens, Opposite at 507, Art Lounge, Το Καφενείο του Ρίζου, Made in Athens, Black Duck Garden, Ντύλαν, Omikron Meze, Mezze Γλυφάδας, Ρακί Μεζέ, Ταβέρνα του Οικονόμου, Ateno Cook & Deli, Amen Gastronomic, OX Chop House, Iama, Norte Wine Bar Restaurant, Colonial, By the glass, Cookoovaya, Aoritis Kriti Thimises, Pappu, zohόs και Ροζ Πάνθηρας Fire Kitchen.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς το aroundthetable.gr και να κάνεις σήμερα την κράτησή σου στα εστιατόρια που επιθυμείς.

Όπως και πέρσι, το Around the table έχει στο επίκεντρο την ελληνική κουζίνα, προσφέροντας ειδικά σχεδιασμένα menus με τοπικά υλικά, τα οποία διατίθενται σε προνομιακή τιμή έως 40€/άτομο, αποκλειστικά για κατόχους καρτών Mastercard®.

Δίχως την παραμικρή αμφιβολία, η αποθέωση της γευστικής εμπειρίας που αναδεικνύει τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις και δίνει έμφαση στην εντοπιότητα και την εποχικότητα, είναι και ο θρίαμβος του value for money.

Δεν χρειάζεσαι εμένα για να σου αναλύσω τα της πολυμορφίας της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας. Χρειάζεσαι όμως, το Around the table για να πας όπου θες, και εγγυημένα να ικανοποιήσεις τον ουρανίσκο και τη διάθεση σου.

Ετοιμάσου να ανακαλύψεις τη μαγεία της ελληνικής κουζίνας μέσα από αυθεντικές και πρωτότυπες γεύσεις και παράλληλες γαστρονομικές εμπειρίες κάνοντας μια επίσκεψη στο aroundthetable.gr.