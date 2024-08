ZeniΘ: Κάθε μήνα τρεις νικητές κερδίζουν δωροεπιταγές αξίας 15.000 ευρώ

Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας από το σπίτι έως το αυτοκίνητο, οι οποίες λύνουν τα χέρια κάθε καταναλωτή

Όλοι μας ονειρευόμαστε ένα σπίτι που να μας προσφέρει, ιδιαίτερα οικονομικά, άνεση και λειτουργικότητα. Η ZeniΘ είναι εδώ για να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα!

Και πώς το επιτυγχάνει αυτό; Μέσω του νέου σούπερ διαγωνισμού «Elevate your Home». Τρεις τυχεροί κάθε μήνα κερδίζουν δωροεπιταγές συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ο πρώτος νικητής κάθε μήνα κερδίζει δωροεπιταγές αξίας 7.000€ και οι επόμενοι δύο νικητές δωροεπιταγές 4.000€.

Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν τις δωροεπιταγές τους αποκλειστικά σε καταστήματα της γνωστής αλυσίδας «Πλαίσιο», και να αποκτήσουν ολοκαίνουριες λευκές συσκευές και μονάδες ψύξης/θέρμανσης.

Έτσι, η ZeniΘ σάς δίνει την ευκαιρία ανανεώσετε τον οικιακό σας εξοπλισμό, για ένα πιο κομψό και λειτουργικό σπίτι που προσφέρει περισσότερη άνεση στην καθημερινότητά σας και παράλληλα σας επιτρέπει να εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα.

Ας σημειωθεί, δε, ότι στην αξία των δωροεπιταγών συμπεριλαμβάνεται αφενός το κόστος μεταφοράς / τοποθέτησης, αφετέρου το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης των καταστημάτων Πλαίσιο -χωρίς να χρειαστεί να κάνετε το παραμικρό.

Λοιπόν, μην χάνετε χρόνο και μπείτε τώρα στην ψηφιακή πλατφόρμα Power Up στο zenith.gr, προκειμένου να πάρετε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό ή επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της ZeniΘ. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε μήνα υπάρχουν τρεις καινούριοι νικητές.

Οι επιλογές και τα προνόμια της ΖeniΘ

H ΖeniΘ, ο Νο.1 πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, προσφέρει όχι μόνο ανταγωνιστικά προϊόντα ρεύματος και Φυσικού Αερίου, αλλά και μια σειρά από υπηρεσίες, προνόμια και εξατομικευμένες λύσεις, επιδεικνύοντας μια υψηλή προσαρμοστικότητα σε κάθε νοικοκυριό.

Οπως είναι σαφές από τις νέες ενεργειακές συνθήκες, το ηλεκτρικό ρεύμα δεν αφορά πλέον μόνο το σπίτι, αλλά μια σειρά καθημερινών αναγκών, όπως είναι για παράδειγμα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με το Power Home Go Electric Plus, για παράδειγμα, ο καταναλωτής απολαμβάνει μια οικονομική και βιώσιμη επιλογή φόρτισης, με σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή χρέωσης ενέργειας, ευέλικτους όρους σύμβασης και όφελος από τη χρήση νυχτερινού μετρητή.

Επιπλέον, με την αγορά κάθε προϊόντος ρεύματος, η ZeniΘ, προσφέρει δωρεάν την οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην , αξίας 150 ευρώ, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η κάρτα, σε συνεργασία με την ΕY Club, παρέχει δωρεάν ιατρικά checkup και πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο 3.000 παρόχων υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Μην ξεχνάμε, δε, και το προϊόν My Pet My Home, το οποίο συνδυάζει την ενέργεια με μοναδικά προνόμια για το κατοικίδιο. Και πάλι σε συνεργασία με την ΕY Club, ο καταναλωτής εξασφαλίζει την κάρτα Ευ Pet για δωρεάν check up και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες φροντίδας για το κατοικίδιο.

Μπες στο zenith.gr και μάθε περισσότερα.