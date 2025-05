Το NEWS 24/7 σταχυολογεί την εκδοτική παραγωγή από την αρχή της χρονιάς μέχρι την καρδιά της άνοιξης.

Λίγο πριν το καλοκαίρι σταχυλογούμε την εκδοτική παραγωγή από την αρχή του 2025 μέχρι και σήμερα, όσον αφορά τα ξενόγλωσσα βιβλία μυθοπλασίας που μεταφράστηκαν στα ελληνικά.

Ζαν-Μπατίστ Αντρεά – Να την προσέχει [μτφρ. Μήνα Πατεράκη-Γαρέφη, Πατάκης]

Ο Μίµο Βιταλιάνι -φτωχός, χτυπηµένος από νανισµό, µαθητευόµενος δίπλα σ’ έναν µοχθηρό και ατάλαντο γλύπτη- και η Βιόλα Ορσίνι -κόρη αριστοκρατικής οικογένειας και πολύ φιλόδοξη για ν’ αποδεχτεί τον ρόλο που της προκαθορίζουν- δε θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Ωστόσο, µε την πρώτη µατιά αναγνωρίζονται ως «συµπαντικοί δίδυµοι», ορκίζονται να µην εγκαταλείψει ποτέ ο ένας τον άλλον και μαζί διασχίζουν τα ταραχώδη χρόνια που η Ιταλία βυθίζεται στον φασισµό. Ο μεν παίρνει την εκδίκησή του από τη µοίρα, αλλά τι ωφελεί η δόξα αν πρέπει να χάσει τη Βιόλα;

Το πολυσυζητημένο best seller που χάρισε στον Αντρεά το Goncourt 2023 και μεταφράζεται σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

Μάργκαρετ Άτγουντ – Γηραιές μωρές παρθένες [μτφρ. Αύγουστος Κορτώ, Ψυχογιός]

Συλλογή δεκαπέντε διηγημάτων της πολυβραβευμένης πεζογράφου που εν προκειμένω διερευνά τον πυρήνα της οικογένειας, των σχέσεων, του γάμου, της απώλειας και της μνήμης, αλλά και το τι σημαίνει να μοιράζεσαι ολόκληρη τη ζωή σου με κάποιον. Ακρογωνιαίο λίθο του βιβλίου αποτελούν τα διηγήματα που ακολουθούν ένα παντρεμένο ζευγάρι στη διάρκεια πολλών δεκαετιών και αποτυπώνουν τις στιγμές τους, μεγάλες και μικρές, που συνιστούν μια ξεχωριστή ιστορία αγάπης.

Γιάελ φαν ντερ Βάντεν – Στο σπίτι της [μτφρ. Ιλάειρα Διονυσοπούλου, Μεταίχμιο]

Στην ολλανδική επαρχία επικρατεί ησυχία. Οι κρατήρες από τις βόμβες έχουν καλυφθεί, τα κτίρια έχουν ανοικοδομηθεί, ο πόλεμος έχει πια τελειώσει. Η Ίζαμπελ μένει μόνη στο άδειο σπίτι της μακαρίτισσας της μητέρας της ακολουθώντας μια αυστηρή και απολύτως πειθαρχημένη ρουτίνα. Τα πάντα όμως αλλάζουν όταν αρχίζει να φιλοξενεί την άχαρη φιλενάδα του μεγάλου της αδερφού. Η Εύα είναι το αντίθετο της Ίζαμπελ: κοιμάται αργά, ξυπνάει αργά, κάνει φασαρία και αγγίζει πράγματα που δεν θα έπρεπε. Όταν αρχίζουν να εξαφανίζονται διάφορα αντικείμενα από το σπίτι, οι υποψίες της Ίζαμπελ πληθαίνουν. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού η παράνοια δίνει τη θέση της σε ένα μυστήριο που ανατρέπει όλα όσα ήξερε η Ίζαμπελ.

Το μυθιστόρημα βρέθηκε στη βραχεία λίστα των Βραβείων Μπούκερ του 2024.

Γουίλιαμ Γκας – Καρτεσιανή Σονάτα και Άλλες Νουβέλες [μτφρ. Απόστολος Πρίτσας, Gutenberg]

Τέσσερις καθηλωτικές νουβέλες που εξερευνούν τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, τη σκέψη και τη δράση, τη λύτρωση και την εξουσία. Ο αναγνώστης θα συναντήσει μια γυναίκα-μέντιουμ κι έναν κακοποιητικό σύζυγο· έναν διεφθαρμένο λογιστή που έρχεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα τῆς σωτηρίας του· μια ανορεκτική γυναίκα που αναζητά τη λύτρωση στην αγάπη της για την ποίηση της Ελίζαμπεθ Μπίσοπ και έναν πικραμένο έφηβο, πού, με μια σειρά μυστικών εκδικήσεων, αποφασίζει να επιφέρει τη δικαιοσύνη που ο ίδιος ο Θεός δεν επιβάλλει.

Μια μετάφραση-πρότυπο ενός κορυφαίου συγγραφέα.

Ία Γένμπεργκ – Οι λεπτομέρειες [μτφρ. Γρηγόρης Κονδύλης, Gutenberg]

Μια γυναίκα καθηλωμένη στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό διαβάζει ένα αγαπημένο της μυθιστόρημα. Η αφιέρωση στο βιβλίο από την πρώην σύντροφό της ζωντανεύει σελίδες από το παρελθόν και ανθρώπους που δεν μπορεί να ξεχάσει: την καλύτερή της φίλη, τον πατέρα των παιδιών της και τη βασανισμένη μητέρα της. Πόσο την έχουν σημαδέψει πρόσωπα που έχουν εξαφανιστεί από τη ζωή της; Μπορούμε τελικά να ανακαλύψουμε τον πραγματικό μας εαυτό μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους;

Ερωτήματα και (ενδεχομένως) απαντήσεις σε αυτό το πολυσυζητημένο σουηδικό best seller που συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα του Booker International 2024 και αναγνωρίστηκε ως ένα απ᾽ τα «καλύτερα βιβλία του 2023» (The New Yorker).

Γουίλιαμ Γκόλντινγκ – Φωτιά στα Έγκατα [μτφρ. Μιχάλης Μακρόπουλος, Διόπτρα]

Το πλοίο που μεταφέρει τον νεαρό Έντμουντ Τάλμποτ από την Αγγλία στην Αυστραλία, κοντεύει πια να φτάσει στον προορισμό του. Το ταλαιπωρημένο σκαρί έχει ακόμη να αντιμετωπίσει το συναπάντημα με ένα παγόβουνο και μια φονική καταιγίδα, ενώ τα πάθη, η βία και οι ανταγωνισμοί φουντώνουν ανάμεσα στους επιβάτες, που έχουν φτάσει στα όριά τους έπειτα από τόσους μήνες -19ος αιώνας γαρ- στη θάλασσα.

Ο Νομπελίστας ολοκληρώνει την τριλογία Ως τα Πέρατα της Γης με μια συναρπαστική θαλασσινή περιπέτεια.

Αμπτουλραζάκ Γκούρνα – Κοντά στη θάλασσα [μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Ψυχογιός]

Ένας μετανάστης φτάνει στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ από τη Ζανζιβάρη. Κάποτε ήταν ιδιοκτήτης ενός καταστήματος επίπλων, είχε σπίτι, ήταν σύζυγος και πατέρας. Τώρα, εξόριστος από τον παράδεισο, ζητάει άσυλο στην ξένη χώρα· η σιωπή είναι η μόνη του προστασία. Ένας άλλος μετανάστης, που συνδέεται στενά με το παρελθόν του, ζει μόνος του σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο. Οι δυο τους θα συναντηθούν και θα υφανθεί -από τον Νομπελίστα Γκουρνα μια ιστορία αγάπης και προδοσίας, αποπλάνησης και κατοχής, και ταυτόχρονα η ιστορία ενός λαού που προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει σταθερότητα μέσα στη δίνη της εποχής.

Βιρτζίνια Γουλφ – Η κυρία Νταλογουέι [μτφρ. Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου, Μεταίχμιο]

Το αριστούργημα της Βιρτζίνια Γουλφ που συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά και επαναστατικά λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα, κυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη του κυκλοφορία. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας του βιβλίου Οι ώρες, Μάικλ Κάνινγχαμ: «Η κυρία Νταλογουέι έχει μερικές από τις πιο όμορφες, τις πιο σύνθετες, τις πιο διεισδυτικές, τις πιο ιδιόρρυθμες προτάσεις που γράφτηκαν ποτέ· αυτός και μόνο ο λόγος είναι αρκετός για να διαβάσει κανείς το βιβλίο. Πρόκειται για ένα από τα πιο συγκινητικά, τα πιο επαναστατικά έργα τέχνης του 20ού αιώνα».

Ανν Ενράιτ – Ηθοποιός (μτφρ. Μαρία Φακίνου, Καστανιώτης)

Η Κάθριν Ο’Ντελ είναι μια θρυλική φυσιογνωμία του ιρλανδικού θεάτρου. Ξεκίνησε με έναν περιοδεύοντα θίασο και σταδιακά γνώρισε την επιτυχία στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, στο Μπρόντγουεϊ και τελικά στο Χόλιγουντ. Καθώς η κόρη της, η Νόρα, ανατρέχει στην εντυπωσιακή καριέρα και στην μποέμικη ζωή της μητέρας της, αρχίζει να σκαλίζει μυστικά και των δυο τους.

Ένα ευφυέστατο μυθιστόρημα για τη φήμη, την εξουσία, τη βία και τη συγκινητική προσπάθεια μιας κόρης να κατανοήσει τις κρυμμένες αλήθειες της μητέρας της.

Χέρμαν Έσσε – Σιντάρτα [μτφρ. Μαρία Αγγελίδου-Άγγελος Αγγελίδης, Διόπτρα]

Ο Σιντάρτα, ο νεαρός γιος ενός πλούσιου βραχμάνου, εγκαταλείπει τα προνόμια και τις ανέσεις του πατρικού του για να αναζητήσει με κάθε τρόπο τη φώτιση.

Ένα «ινδικό παραμύθι», όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Έσσε, στο οποίο συνθέτει στοιχεία από τις ανατολικές θρησκείες, τα αρχέτυπα του Γιουνγκ και τον δυτικό ατομικισμό δημιουργώντας ένα μοναδικό όραμα για την πορεία του ανθρώπου προς την πνευματική ολοκλήρωση. Το κλασικό μυθιστόρημα ξανά στα ράφια των ελληνικών βιβλιοπωλείων, στο πλαίσιο των νέων εκδόσεων -με minimal σχεδιασμό, νέες μεταφράσεις και κατατοπιστικά κείμενα από τον επιμελητή και μελετητή του, Φόλκερ Μίχελς- του νομπελίστα Έσσε από τη Διόπτρα. Εκτός του Σιντάρτα πρόσφατα κυκλοφόρησε και η Γερτρούδη. Περισσότερα για τον Έσσε στο σχετικό θέμα του News 24/7.

Μάρτιν Ζούτερ – Μέλοντι (μτφρ. Απόστολος Στραγαλινός, Κριτική)

Σε έναν δασώδη λόφο στα περίχωρα της Ζυρίχης κατοικεί ο πρώην ομοσπονδιακός βουλευτής Δρ Στοτς, περιστοιχισμένος από τα πορτρέτα μιας νεαρής γυναίκας. Η Μέλοντι ήταν κάποτε μνηστή του, περίπου σαράντα χρόνια πίσω, αλλά λίγο πριν τον γάμο τους εξαφανίστηκε. Διηγείται την ιστορία της ζωής του στον νεαρό Τομ Έλμερ, τον οποίο έχει ορίσει διαχειριστή της κληρονομιάς του. Με τον καιρό, ο Τομ αρχίζει να αναρωτιέται αν ο εργοδότης του είναι πραγματικά αυτός που θέλει να δείχνει ότι είναι και αν οι αφηγήσεις του είναι αληθινές ή βγαλμένες από το μυαλό του. Ο Τομ και η ανιψιά τού Στοτς, Λάουρα, ξεκινούν έρευνες που φτάνουν μέχρι και την Ελλάδα.

Μέσα από μια πυκνή αφήγηση, ο Μάρτιν Ζούτερ, ένας από τους δημοφιλέστερους γερμανόφωνους συγγραφείς, στήνει ένα συναρπαστικό σύγχρονο μυστήριο.

Έλενορ Κάτον – Οι κηπουροί του Μπέρναμ Γουντ [μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Πατάκης]

Μια καταστροφική κατολίσθηση στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας έχει αποκόψει εντελώς την επικοινωνία με την πόλη Θόρνταϊκ. Ένα τεράστιο αγρόκτημα οδηγείται στην εγκατάλειψη και μια οικολογική κολεκτίβα κηπουρών βρίσκει την ευκαιρία να ξεκινήσει άλλη μία «παράνομη» καλλιέργεια. Οι ακτιβιστές όμως δεν έχουν υπολογίσει ένα αινιγματικό μεγιστάνα που ενδιαφέρεται επίσης για το ίδιο κομμάτι γης. Μπορούν να τον εμπιστευτούν; Και, εν τέλει, καθώς μέσα από μια απροσδόκητη διαδικασία δοκιμάζονται βάναυσα οι αρχές και η ιδεολογία τους, μπορούν να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον;

Με την υπογραφή της σαραντάχρονης σήμερα Έλενορ Κάττον, η οποία το 2013 έγινε η νεότερη βραβευμένη συγγραφέας στην ιστορία του Booker.

Στεφάν Καρλιέ – Η ζωή δεν είναι μυθιστόρημα της Σούζαν Κούπερ [μτφρ. Χαρά Σκιαδέλλη, Ίκαρος]

Η Σούζαν Κούπερ είναι μια Βρετανίδα συγγραφέας που ζει στο Παρίσι. Τα θρίλερ της αποτελούν παγκόσμια bestseller. Στο δρόμο για την Έκθεση Βιβλίου του Μονακό λαμβάνει στο Instagram ένα παράξενο μήνυμα. Μια άγνωστη νεαρή γυναίκα την ενημερώνει πως πριν από λίγες ώρες σκότωσε έναν άντρα. Πρέπει να απαντήσει; Πώς να απαντήσει; Και το σημαντικότερο: γιατί να απαντήσει; Το πιο σοφό θα ήταν να την αγνοήσει. Μα ένα πράγμα είναι γνωστό: οι συγγραφείς είναι πολύ περίεργοι άνθρωποι!

Μετά την επιτυχία τού Η Κλάρα διαβάζει Προυστ, το νέο βιβλίο του Στεφάν Καρλιέ είναι μια ακαταμάχητη κωμωδία απενοχοποιημένης αναγνωστικής απόλαυσης.

Φραντς Κάφκα – Μεταμόρφωση [μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Δώμα]

Ένας περιοδεύων πωλητής υφασμάτων ξυπνάει ένα πρωί συνειδητοποιώντας ότι έχει καθυστερήσει πολύ για τη δουλειά του. Η αργοπορία του τον γεμίζει αγωνία για το μέλλον του και το μέλλον της οικογένειάς του· και παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του να ξεκινήσει άλλη μια μέρα στην ίδια άχαρη δουλειά, αντιμετωπίζει μια βασική σωματική δυσκολία: έχει μεταμορφωθεί σε ένα τερατώδες έντομο.

Η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μεταφράζει για το Δώμα εκ νέου, 30 χρόνια μετά την πρώτη φορά, ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Στίβεν Κινγκ – Πιο σκοτεινό κι απ’ το σκοτάδι [μτφρ. Μιχάλης Μακρόπουλος, Κλειδάριθμος]

Από τον ζωντανό θρύλο της λογοτεχνίας τρόμου μια best seller συλλογή διηγημάτων με θέμα τη μοίρα, τη θνητότητα, την τύχη και τη ζωή, όπου οτιδήποτε μπορεί να συμβεί – αυτοτελείς ιστορίες μικρής φόρμας τόσο πλήρεις και καθηλωτικές όσο τα μυθιστορήματά του.

«Σας αρέσει λοιπόν το βαθύ σκοτάδι; Ωραία, και σ’ εμένα», γράφει ο Στίβεν Κινγκ στον επίλογο.

Νατσούο Κιρίνο – Out [μτφρ. Γωγώ Αρβανίτη, Μεταίχμιο]

Στα προάστια του Τόκιο, τέσσερις γυναίκες εργάζονται στη νυχτερινή βάρδια ενός εργοστασίου. Επιβαρυμένες με τεράστια χρέη, αποξενωμένες από τις οικογένειές τους, ονειρεύονται μια διέξοδο από τη μίζερη ζωή τους. Μια νεαρή μητέρα ανάμεσά τους στραγγαλίζει τον άπιστο, τζογαδόρο άντρα της. Εξομολογείται το έγκλημά της στις συναδέλφους της και, απροσδόκητα, εκείνες συμφωνούν να βοηθήσουν. Η αστυνομία όμως εντοπίζει τα διαμελισμένα κομμάτια του αντρικού σώματος και οι πιο επικίνδυνοι εχθροί πλησιάζουν.

Μία από τις σημαντικότερες φωνές του ψυχολογικού θρίλερ εξερευνά τα όρια που μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος για να αποκτήσει την ελευθερία του.

Τζόναθαν Κόου – Η απόδειξη της αθωότητας μου [μτφρ. Άλκηστις Τριμπέρη, Πόλις]

«Έχω παραιτηθεί από την ιδέα ότι ένα βιβλίο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ή έστω τα μυαλά των ανθρώπων» έλεγε πρόπερσι στο News 24/7 ο Κόου, ευτυχώς όμως δεν σταματά να γράφει και να μας χαρίζει ακαταμάχητα μυθιστορήματα. Το συγκεκριμένο πηγαινοέρχεται ανάμεσα σε διαφορετικές δεκαετίες και διαφορετικά αφηγηματικά είδη, κινείται μεταξύ αστυνομικού μυθιστορήματος, campus novel και αυτομυθοπλασίας, με το χαρακτηριστικό χιούμορ και την τρυφερότητά του. Ένα πολιτικό μυθιστόρημα ιδεών, σατιρικό και αιχμηρό, που δείχνει πώς το κλειδί για την κατανόηση του παρόντος μπορεί συχνά να βρεθεί στις πιο σκοτεινές γωνιές του παρελθόντος.

Ο συγγραφέας μίλησε ξανά πρόσφατα στο News 24/7 και εξήγησε γιατί “έπαθε” Άγκαθα Κρίστι στο τελευταίο του βιβλίο.

Νταβίντε Κόπο – Η λάθος πλευρά [μτφρ. Μαρία Οικονομίδου, Διόπτρα]

Τι ωθεί έναν έφηβο σαν όλους τους άλλους να επιλέξει τον δρόμο του πολιτικού εξτρεμισμού; Ο Έτορε, που φεύγει από τα προάστια του Μιλάνου για να γραφτεί σε ένα μεγάλο λύκειο του κέντρου, νιώθει χαμένος και μόνος. Θα αναζητήσει την κοινωνικοποίηση σε μια νεοφασιστική ομάδα, θα ριζοσπαστικοποιηθεί, θα απομακρυνθεί από τους δικούς του ανθρώπους και τελικά θα οδηγηθεί σε ένα τραγικό φινάλε. Μια ιστορία βίας και στρεβλής ενηλικίωσης, και ταυτόχρονα μια προσωπική εξομολόγηση, αληθινή και επώδυνη.

Τζ. Μ. Κούτσι – Βίος και πολιτεία του Μάικλ Κ [μτφρ. Χριστίνα Σωτηροπούλου, Διόπτρα]

Σε μια Νότια Αφρική που σπαράσσεται από τον εμφύλιο πόλεμο, ο Μάικλ Κ, ένας αγαθός κηπουρός, αφήνει το Κέιπ Τάουν αποφασισμένος να πάει την άρρωστη μητέρα του πίσω στο χωριό της. Στον δρόμο όμως εκείνη πεθαίνει, αφήνοντάς τον μόνο σε έναν άναρχο κόσμο. Όπου κι αν πηγαίνει, ο πόλεμος τον ακολουθεί. Παγιδευμένος σε μια σύγκρουση που δεν καταλαβαίνει, ο Μάικλ θα κάνει τα πάντα για να αποδράσει και να ζήσει τη ζωή του με τους δικούς του όρους.

Υποψηφιότητα για Booker το 1983, Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2003.

Χ. Φ. Λάβκραφτ – Το χρώμα που ήρθε από το διάστημα [μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Δώμα]

Ένας ανώνυμος τοπογράφος από τη Βοστώνη θα βρεθεί στα περίχωρα του Άρκαμ για τις ανάγκες της κατασκευής ενός νέου φράγματος. Η περιοχή έχει κάτι το δυσοίωνο που τον αναστατώνει. Κι η ταραχή του μεγαλώνει περισσότερο όταν ένας μοναχικός γέροντας αρχίζει να του μιλά για τις «παράξενες μέρες» και τον «τεφρό ξερότοπο».

Υπόδειγμα ατμοσφαιρικής γραφής, το Χρώμα που ήρθε από το διάστημα εγκαινιάζει την ώριμη συγγραφική περίοδο του Χ. Φ. Λάβκραφτ. Μαζί με την Μεταμόρφωση του Κάφκα και τις Ιτιές του Άλτζερσον Μπλάκγουντ απαρτίζουν την πρώτη τριάδα της νέας σειράς των εκδόσεων Δώμα, «τα παράδοξα», υπ’ ευθύνη Δημοσθένη Παπαμάρκου.

Μάλκολμ Λόουρι – Ουλτραμαρίν [μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Μεταίχμιο]

Πέρυσι επανακυκλοφόρησε το ανυπέρβλητο Κάτω από το ηφαίστειο, φέτος το πρώτο μυθιστόρημα του Λόουρι. Είναι η ιστορία του παρθενικού ταξιδιού του Ντέινα Χίλιοτ, που στα 19 του μπαρκάρει στο Οιδίπους Τύραννος με προορισμό τη Βομβάη και τη Σιγκαπούρη. Ο πρωτόβγαλτος ναύτης παλεύει κόντρα στις ίδιες του τις αξίες, ώστε να κερδίσει την αναγνώριση και τον σεβασμό των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Έτσι, προσπαθεί να ακολουθήσει το παράδειγμά τους περιφερόμενος στα μπαρ και στα μπουρδέλα των λιμανιών, παραμένοντας όμως ταυτόχρονα πιστός στην Τζάνετ, τον πρώτο του έρωτα, που άφησε πίσω στην Αγγλία.

Μέσα από την αφήγηση του ίδιου του Ντέινα, η οποία εναλλάσσεται με τη χυδαία και ζωηρή γλώσσα των ναυτικών, παρακολουθούμε τη μύηση του αγοριού στην παρέα των μπαρουτοκαπνισμένων αντρών.

Άρθουρ Μάκεν – Οι τρεις απατεώνες [μτφρ. Χρυσόστομος Τσαπραΐλης, Μεταίχμιο]

Δύο φίλοι ανακαλύπτουν τον χρυσό Τιβέριο, ένα αρχαίο νόμισμα που αναζητούν απεγνωσμένα οι μυστηριώδεις «Τρεις απατεώνες», μέλη μιας πανίσχυρης απόκρυφης ομάδας. Καθώς η αφήγηση ξετυλίγεται στο σκοτεινό υπογάστριο του Λονδίνου, στην ουαλική εξοχή και στην αμερικανική Δύση, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται μπλεγμένοι σε έναν ιστό εξαπάτησης, συναντώντας στην πορεία τους παράξενες συμπτώσεις, αλλόκοτους χαρακτήρες και ζοφερές διηγήσεις. Αρχετυπικό έργο τρόμου και αγωνίας που ενέπνευσε συγγραφείς όπως ο H.P. Lovecraft.

Πολ Μάρεϊ – Τσίμπημα της μέλισσας [μτφρ. Κλαίρη Παπαμιχαήλ, Ψυχογιός]

Η οικογένεια Μπαρνς έχει σοβαρά προβλήματα. Η κάποτε επικερδής αντιπροσωπεία αυτοκινήτων του πατέρα, του Ντίκι, πάει από το κακό στο χειρότερο λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ιρλανδία. Εκείνος ωστόσο αρνείται να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η γυναίκα του πουλά τα κοσμήματά της στο eBay, η έφηβη κόρη τους ξενυχτά και πίνει, και ο παραμελημένος δωδεκάχρονος γιος καταστρώνει σχέδιο απόδρασης από το σπίτι. Τι συνέβη και πήγαν όλα στραβά; Μπορεί μια μόνο στιγμή κακοτυχίας να αλλάξει την κατεύθυνση μιας ολόκληρης ζωής; Και αν η ιστορία είναι προδιαγεγραμμένη, υπάρχει ακόμα χρόνος να βρεθεί ένα ευτυχές τέλος; Απολαυστική οικογενειακή saga, στη βραχεία λίστα του Booker το 2023.

Χαβιέ Μαρίας – Μπέρτα Ίσλα [μτφρ. Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Πατάκης]

Η Μπέρτα Ίσλα, ήδη από τα μαθητικά της χρόνια, στη Μαδρίτη του ’60 και της δικτατορίας του Φράνκο, είχε αποφασίσει να παντρευτεί τον Τομ Νέβινσον, τον ωραίο, μισό Ισπανό μισό Άγγλο, συμμαθητή της. Το απίστευτο ταλέντο του στις γλώσσες σε συνδυασμό με τις εξίσου εξαιρετικές μιμητικές ικανότητές του θα τραβήξει την προσοχή των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Οξφόρδη. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα ανατροπών από τον πολυβραβευμένο Ισπανό συγγραφέα.

Μια ιστορία κατασκοπείας, για τις χαμένες ευκαιρίες, που ταυτόχρονα βάζει στο μικροσκόπιο έναν γάμο βασισμένο στην τέχνη της προσποίησης και της αποσιώπησης.

Κόλιν Μπάρετ – Νεαρά τομάρια [μτφρ. Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Στερέωμα]

Οι επιθυμίες, οι απογοητεύσεις και οι ατυχίες των κατοίκων του Γκλάνμπεϊ, μιας φανταστικής ιρλανδικής πόλης, είναι πολύ γνώριμες. Νέοι με αβέβαιο και δουλειές του ποδαριού, κακοποιοί, ανεπάγγελτοι έμποροι ναρκωτικών, αγόρια που παρασύρονται και παγιδεύονται σε έναν κόσμο όπου μόνες διέξοδοι είναι το αλκοόλ, το σεξ και η βία, πρωταγωνιστούν στα επτά διηγήματα που συνθέτουν το βιβλίο.

Ο Κόλιν Μπάρετ αποτυπώνει στιγμές όπου, σύμφωνα με τους New York Times, «τα πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα για τους χαρακτήρες του, αλλά το κάνει με συμπόνια, χιούμορ και μοναδική μαεστρία».

Ουίλιαμ Σ. Μπάροουζ – Queer [μτφρ. Γιώργος Μπέτσος, Τόπος]

Με φόντο τη σκοτεινή και βουτηγμένη στη διαφθορά πόλη του Μεξικού της δεκαετίας του ’40, το μυθιστόρημα αφηγείται τη ζωή του Ουίλιαμ Λι, ενός άντρα που βασανίζεται στην προσπάθειά του να κόψει την ηρωίνη, αλλά και από τον ανεκπλήρωτο ερωτικό του πόθο για έναν άλλο χρήστη.

Ο Μπάροουζ το έγραψε το 1952, το βιβλίο εκδόθηκε τελικά το 1985, με την οριστική του έκδοση να κυκλοφορεί το 2011 και -επιτέλους- να επανακυκλοφορεί (και) με αφορμή την πολυσυζητημένη και εξαιρετική ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο. Στο News 24/7 μπορείτε να διαβάσετε και την αλήθεια πίσω από τον μύθο του Μπάροουζ. Ενώ στο OneMan θα βρείτε ένα σύντομο οδηγό ανάγνωσής του.

Τζων Άλεκ Μπέικερ – Ο πετρίτης [μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Δώμα]

Ένας νεαρός άντρας τριγυρίζει καθημερινά για μήνες, μόνος, στους υδροβιότοπους της ανατολικής Αγγλίας. Παρατηρεί εμμονικά ένα γεράκι, τον πετρίτη. Να κυνηγά, να σκοτώνει, να τρώει, να παίζει, να κάνει μπάνιο. Θαυμάζει και ακολουθεί αδιάκοπα το ταχύτερο πλάσμα στον κόσμο, που εξαιτίας του ανθρώπου κινδυνεύει να χαθεί από το πρόσωπο της γης.

«Πρόζα τέτοιου διαμετρήματος δεν έχουμε δει από τον καιρό του Τζόζεφ Κόνραντ» λέει ο Βέρνερ Χέρτσογκ για αυτό το κλασικό έργο της φυσιογραφικής γραμματείας.

Ρούμενα Μπουζάροϕσκα – Μην κλαις, μπαμπά [μτφρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Gutenberg]

Η Τίνα βιώνει την τραυματική εμπειρία της πρώτης επίσκεψης σε γυναικολόγο. Η Καίτη παρασύρεται από τη φίλη της και ξοδεύει σε ρούχα τις οικονομίες που κρατούσε για μια εξαγωγή φρονιμίτη. Κάποια νεαρή σύζυγος αναγκάζεται να συγκατοικήσει με την πεθερά της. Κάθε μία από τις μικρές ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών που απαρτίζουν το νέο βιβλίο της βραβευμένης Μπουζάροϕσκα είναι κι ένα μικρό δράμα που οδηγεί σε συναισθηματικά αδιέξοδα, εντάσεις και κατάρρευση οικογενειακών σχέσεων.

Ζαν-Πωλ Ντυμπουά – Η πηγή των δακρύων [μτφρ. Στέλα Ζουμπουλάκη, Δώμα]

Ο Πωλ δεν έχει καμία δυσκολία να ομολογήσει το έγκλημά του: σκότωσε τον πατέρα του, τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι. Και δεν νιώθει την παραμικρή μεταμέλεια. Μόνο που ο φόνος έγινε στο νεκροτομείο διότι ο πατέρας του ήταν ήδη νεκρός, από φυσικά αίτια. Κι επειδή ο Πωλ δεν μπορεί να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, το δικαστήριο θα του επιβάλει δώδεκα μήνες υποχρεωτικής ψυχοθεραπείας. Για να εξηγήσει γιατί πυροβόλησε τον άνθρωπο που του έδωσε ζωή, είναι αναγκασμένος να διηγηθεί τη ζωή του ολόκληρη. Από τον βραβευμένο με Goncourt (2019), συγγραφέα του Δεν κατοικούν όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο.

Φλάννερυ Ο’Κόννορ – Σπάνιο να σου τύχει καλός άνθρωπος [μτφρ. Ρένα Χατχούτ, Αντίποδες]

Μια οικογενειακή εκδρομή με απρόβλεπτα βίαιη κατάληξη, ένας φαινομενικά αθώος πωλητής Βίβλων, μια απροσδόκητη εγκυμοσύνη, ένας βετεράνος που βυθίζεται στην άνοια, ένας πρόσφυγας που ανατρέπει τις ταξικές και φυλετικές ισορροπίες σε ένα αγρόκτημα, η ύπουλη εισβολή της τεχνολογίας, η μάταιη αναζήτηση της πίστης, η διάρρηξη των ταυτοτήτων και της οικογένειας, οι έμφυλες και φυλετικές εντάσεις.

Όλα αυτά ως συστατικά μιας συνταρακτικής συλλογής διηγημάτων μιας από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες συγγραφείς (1925-1964).

Αλάνα Σ. Πορτέρο – Κακή συνήθεια [μτφρ. Μαρία Παλαιολόγου, Πατάκης]

Δεκαετία του 1980, Μαδρίτη. Ένα κορίτσι, παγιδευμένο σε ένα σώμα που το νιώθει ξένο, μεγαλώνει σε ένα εργατικό προάστιο, αντιμέτωπη με τον κοινωνικό συντηρητισμό, τις προκαταλήψεις και τη βία. Καθώς η Μαδρίτη γύρω της αλλάζει -η ηρωίνη κατακλύζει τη νυχτερινή σκηνή της πόλης την ώρα που πληθαίνουν οι συσπειρωτικές εκκλήσεις εργατικής αλληλεγγύης-, εκείνη αποστασιοποιείται όλο και περισσότερο από τον κόσμο και, κυρίως, από τον εαυτό της. Η ηρωίδα προσπαθεί να επιβιώσει και να διεκδικήσει ως τρανς άτομο τη θέση της στην κοινωνία έχοντας για συντροφιά της μοναχικούς, περιθωριοποιημένους χαρακτήρες, και για συμμάχους άλλες γενναίες γυναίκες.

Σαλμάν Ρουσντί – Η πόλη της νίκης [μτφρ. Γιώργος Μπλάνας, Ψυχογιός]

Ένα εννιάχρονο κορίτσι έχει ένα θεϊκό συναπάντημα που θα αλλάξει τον ρου της Ιστορίας την παραμονή μιας ασήμαντης μάχης ανάμεσα σε δυο ξεχασμένα από καιρό βασίλεια. Η μικρή γίνεται το όργανο μιας θεάς, που της αναθέτει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της σπουδαίας Μπισνάγκα, της Πόλης της Νίκης. Το κορίτσι θα ζήσει διακόσια πενήντα χρόνια, και η πορεία της θα είναι συνυφασμένη με αυτήν της Πόλης. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων θα προσπαθήσει να δώσει στις γυναίκες ίσες δυνατότητες σε έναν πατριαρχικό κόσμο. Η κυκλοφορία στα ελληνικά του τελευταίου μυθιστορήματος του εμβληματικού Ρουσντί έχει επιπλέον ειδικό βάρος μιας και πρόκειται για την τελευταία (όσον αφορά τον Ψυχογιό) μετάφραση του σπουδαίου Γιώργου Μπλάνα που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2024.

Σούζαν Σόνταγκ – Ο εραστής του ηφαιστείου [μτφρ. Μαρία Σ. Μπλάνα, Gutenberg]

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα με φόντο τη Νάπολη του 18ου αιώνα. Στο επίκεντρο ο Άγγλος πρέσβης και μανιώδης συλλέκτης αρχαιοτήτων και πετρωμάτων από το ηφαίστειο λόρδος Χάμιλτον, η σύζυγός του, η πανέμορφη Έμα και ο θρύλος των Ναπολεόντειων Πολέμων ναύαρχος Νέλσον. Η παθιασμένη ερωτική σχέση της Έμα και του Νέλσον αψηφά κάθε πρωτόκολλο επηρεάζοντας ακόμα και ιστορικές αποφάσεις.

Ένα πολυδιάστατο έργο της αξεπέραστης Σούζαν Σόνταγκ (1933-2004), γραμμένο με απόλυτη ιστορική συνέπεια.

Φάμπιο Στάσι – Νυχτερινό στη Γαλλία [μτφρ. Δήμητρα Δότση, Ίκαρος]

Ο Βίντσε Κόρσο, βιβλιοθεραπευτής και ερευνητής λογοτεχνικών μυστηρίων, έχοντας επιβιβαστεί σε λάθος τρένο γνωρίζει τυχαία έναν καλλιεργημένο, μυστηριώδη άντρα, που θυμίζει τον αναρχικό τροβαδούρο Λεό Φερρέ. Ακολουθώντας τον, συνεχίζει το ταξίδι του μέχρι τη Γένοβα και στη συνέχεια την Κυανή Ακτή. Ανάμεσα σε φτωχικές πανσιόν και Αρ νουβό ξενοδοχεία, πίσω από στίχους ποιητών και ανθρώπους που κουβαλάνε στις πλάτες τους πλήθος ιστοριών, θα αναζητήσει και τη δική του, προσπαθώντας να ανακαλύψει την ταυτότητα ενός πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ, στην πιο σημαντική έρευνα της ζωής του.

Ένα μυθιστόρημα για το τι σημαίνει να αφήνεις πίσω σου πρόσωπα και πράγματα, μα και να αψηφάς τα πάντα για να τα (ξανα)βρεις.

Τζέιμς Τζόις – Οι νεκροί [μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Μεταίχμιο]

Πώς καθορίζουν οι νεκροί τα πάθη των ζωντανών; Η νέα λογοτεχνική σειρά «Τα μικρά» των εκδόσεων Μεταίχμιο, η οποία περιλαμβάνει μικρά διαμάντια του 19ου και 20ού αιώνα, εγκαινιάζεται με το τελευταίο από τα δεκαπέντε διηγήματα της συγκλονιστικής συλλογής Οι Δουβλινέζοι. Πρόκειται για ένα αδιαμφισβήτητο αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με τη μετάφραση και τις σημειώσεις της έκδοσης να φέρουν την υπογραφή του Αχιλλέα Κυριακίδη.

Φερνάντα Τρίας – Ροζ γλίτσα [μτφρ. Ιφιγένεια Ντούμη, Carnivora]

Ένα λιμάνι που θυμίζει το Μοντεβιδέο. Μια μυστηριώδης επιδημία. Μια γυναίκα που βλέπει τον κόσμο της να γίνεται συντρίμμια. Η αρρώστια και ο θάνατος, τα μολυσμένα φύκια, οι δηλητηριώδεις άνεμοι και η ροζ αλοιφή, το βασικό είδος τροφής, συμπλέουν με την κατάρρευση κάθε συναισθηματικού δεσμού, την αβεβαιότητα και την ανάδυση της πιο βαθιάς μοναξιάς. Ένας παράξενος λογοτεχνικός κόσμος ζωντανεύει μέσα από μια δυσοίωνη αφήγηση με ποιητικές αναλαμπές. Ένα από τα καλύτερα ισπανόφωνα βιβλία του 2020 σύμφωνα με τους New York Times.

Σεμπάστιαν Φίτσεκ – Η πρόσκληση [μτφρ. Ειρήνη Γεούργα, Διόπτρα]

Η Μάρλα πάσχει από προσωπαγνωσία, και ο εγκέφαλός της παίζει παιχνίδια σε συνθήκες πίεσης, οδηγώντας τη σε ψευδαισθήσεις. Η πρόσκληση για μια συνάντηση παλιών συμμαθητών σε ένα απομονωμένο καταφύγιο δείχνει αρχικά μια ευκαιρία για ένα ξένοιαστο διάλειμμα. Την περιμένει όμως μια έκπληξη: χρησιμοποιημένα πιατικά βρίσκονται στο τραπέζι της τραπεζαρίας, το τζάκι είναι αναμμένο, αλλά κανείς δεν είναι εκεί. Η Μάρλα αρχίζει να ψάχνει για τους άλλους. Και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μόνο ένα πράγμα πιο επικίνδυνο από το να φύγει τρέχοντας από εκεί μέσα στην παγωμένη νύχτα: να μην το κάνει. Νέο παγκόσμιο best seller από τον γερμανό μετρ του θρίλερ.

Πέτερ Φλαμ – Εγώ; [μτφρ. Μαρία Μαντή, Μεταίχμιο]

Ο Χανς, ένας καταξιωµένος χειρουργός, επιστρέφει από τα πεδία των µαχών του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου στο σπίτι του. Όσα έζησε στο µέτωπο έχουν καταστρέψει οριστικά τις βεβαιότητές του, αφήνοντάς του ανεξίτηλη µια αίσθηση αποξένωσης. Η γυναίκα του, όπως και οι φίλοι του, τον αναγνωρίζουν, και τη δουλειά του την εκτελεί αξιόπιστα. Μόνο ο σκύλος του µοιάζει να διαισθάνεται κάτι παράξενο. Μήπως τελικά ο πόλεµος έχει µετατρέψει τον Χανς σε κάποιον άλλο; Ή πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο, που έχει παρεισφρήσει στη ζωή του Χανς;

Ένα λογοτεχνικό διαμάντι που σάρωσε όταν κυκλοφόρησε, το μακρινό 1926, πλέον έχει ανακαλυφθεί ξανά. Αν σας αρέσει ο Τόμας Μαν, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε.

Σαμάνθα Χάρβεϊ – Τροχιές (μτφρ. Γιώργος Κυριαζής, Gutenberg)

Έξι αστροναύτες (από Αμερική, Ιαπωνία, Βρετανία, Ιταλία και Ρωσία), γυναίκες και άνδρες, ταξιδεύουν με ταχύτητα 27.000 χλμ./ώρα. Μέσα σ᾽ ένα εικοσιτετράωρο βλέπουν δεκαέξι φορές την ανατολή και τη δύση, τις εποχές ν᾽ αλλάζουν, τους παγετώνες να διαδέχονται ερήμους, όμως η σκέψη τους γυρίζει στους ανθρώπους που άφησαν πίσω τους. Μια κάρτα, ένα μέιλ, ένας θάνατος, ένας τυφώνας γίνονται αφορμές για βαθιές σκέψεις και σημαντικές αποφάσεις.

Το μυθιστόρημα που χάρισε στη συγγραφέα πέρυσι το Booker όντας, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, «ένα γράμμα αγάπης προς την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας, αλλά κι ένα βιβλίο που αναγνωρίζει, με βαθιά συγκινητικό τρόπο, την αξία κάθε ανθρώπινης ζωής».

Χουάν Γκόμεθ-Χουράδο – Ο ασθενής (μτφρ. Αγγελική Βασιλάκου, Κλειδάριθμος)

Ο διάσημος νευροχειρουργός Ντέιβιντ Έβανς μπροστά σε ένα τρομερό δίλημμα: Αν ο επόμενος ασθενής του βγει ζωντανός από το χειρουργικό τραπέζι, η μικρή του κόρη, Τζούλια, θα πεθάνει στα χέρια ενός ψυχοπαθή. Μια τραγική αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τον δόκτορα Έβανς όταν ανακαλύπτει ότι ο ασθενής που πρέπει να πεθάνει για να ζήσει η κόρη του δεν είναι άλλος από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα της επιτυχημένης σειράς βιβλίων με πρωταγωνίστρια την Αντόνια Σκοτ, που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από το Amazon Prime.