Από πολυσέλιδα, all time classic αριστουργήματα μέχρι πολυσυζητημένες συλλογές διηγημάτων νέων συγγραφέων, αυτές είναι οι προτάσεις μας όσον αφορά τη λογοτεχνία που μεταφράστηκε στα ελληνικά τους τελευταίους ζεστούς μήνες.

Σε συνέχεια των ανοιξιάτικων προτάσεών, το NEWS 24/7 σταχυολογεί την πολυσχιδή θερινή εκδοτική παραγωγή.

Τζον Άπνταϊκ – Ο λαγός έχει λεφτά (μτφρ. Πάνος Τομαράς, Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, εκδ. Οξύ)

Παράξενα συμβάντα όπως η πετρελαϊκή κρίση αναγγέλλουν την έλευση της «άνετης» δεκαετίας του ’80, αλλά ο «Λαγός» Χάρι Άνγκστρομ, μακριά πλέον από τις περιπέτειες της νεότητάς του, μοιάζει να απολαμβάνει ήδη τα υποτιθέμενα προνόμια της νέας εποχής: εξασφαλισμένη δουλειά και εισόδημα, καινούργιο σπίτι, ωραίο αυτοκίνητο, γκολφ στη λέσχη και μια απατηλή αίσθηση ελέγχου. Το μοναδικό πρόβλημα είναι πως ο Λαγός δεν έχει καμία διάθεση να παραιτηθεί από τα απρόοπτα της ζωής στα σαράντα έξι του… Το «Ο Λαγός έχει λεφτά» αποτελεί το τρίτο βιβλίο της τετραλογίας με πρωταγωνιστή τον «Λαγό» Άνγκστρομ που θεωρείται κορυφαίο συγγραφικό επίτευγμα του Απντάικ.

Κάβε Ακμπάρ – Μάρτυς! (Μτφρ. Μυρσίνη Γκανά, εκδ. Ίκαρος)

Ο ορφανός Σάιρους Σαμς, γιος Ιρανών μεταναστών που απεξαρτήθηκε πρόσφατα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθοδηγούμενος από φωνές καλλιτεχνών, νεκρών ποιητών και βασιλιάδων, αναζητά το νόημα της ζωής και, κυρίως, του θανάτου. Η εμμονή του με τους μάρτυρες και την ιδέα της αυτοθυσίας τον οδηγεί στα ίχνη της σκοτωμένης μητέρας του, ενός θείου που διέσχιζε ως άγγελος παρηγορητής τα πεδία μάχης του Ιράν, αλλά και σε μια καλλιτέχνιδα που ζει τις τελευταίες μέρες της στο Μουσείο του Μπρούκλιν. Ώσπου η ανακάλυψη ενός παλαιότερου πίνακά της θα τον φέρει αντιμέτωπο με το οικογενειακό του παρελθόν και τα αναπάντεχα μυστικά του. Η πρώτη πεζογραφική εμφάνιση του Ακμπάρ, γνωστού για τα ποιήματά του στο New Yorker έχει δικαίως αποθεωθεί από τους κριτικούς, σίγουρα ένα από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς.

Χουάν Βιγιόρο – Το άγριο βιβλίο (μτφρ. Χριστίνα Φιλήμονος, εκδ. Carnivora)

Ο Χουάν βλέπει τις καλοκαιρινές του διακοπές να καταστρέφονται, όταν τον στέλνουν για δύο μήνες στο σπίτι του θείου Τίτο, ενός ιδιόρρυθμου βιβλιόφιλου, που πίνει δεκαπέντε κούπες τσάι τη μέρα και φοβάται τα λούτρινα παιχνίδια. Ανάμεσα στα χιλιάδες βιβλία της απέραντης βιβλιοθήκης του, ο Χουάν θα βρεθεί αντιμέτωπος με φοβερές περιπέτειες, όταν θα κληθεί να ανακαλύψει το Άγριο βιβλίο, ένα ατίθασο βιβλίο που αποφεύγει τα ανθρώπινα χέρια, καθώς κρύβει στις σελίδες του ένα μυστικό προορισμένο για τον εκλεκτό αναγνώστη που θα καταφέρει να το τιθασεύσει. Νεανική, αλλά όχι μόνο, λογοτεχνία, με αναφορές στον παγκόσμιο λογοτεχνικό χάρτη και στοιχεία μαγικού ρεαλισμού από τον κορυφαίο Μεξικανό συγγραφέα.

Σαντιάγκο Γκαμπόα – Colombian Psycho (μτφρ. Δήμητρα Σταυρίδου, εκδ. Διόπτρα)

Μία δολοφονία γίνεται η αφορμή για μια έρευνα που θα ρίξει φως στο καθεστώς της πολύπλοκης διαφθοράς που μαστίζει την Κολομβία, από τα καρτέλ μέχρι τις παραστρατιωτικές οργανώσεις και την πολιτική. Το Colombian Psycho είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι με καθρέφτες, στο οποίο η γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας θολώνει, καθώς η φαντασία του συγγραφέα και η πραγματική ζωή αλληλεπικαλύπτονται σε μια επικίνδυνη ίντριγκα, που λειτουργεί επίσης ως αποκάλυψη της κατάστασης ενός έθνους.

Έμιλι Γουέλς – Αθέατος πόνος (μτφρ. Βαγγέλης Προβιάς, εκδ. Ίκαρος)

Η Έμιλι Γουέλς πέρασε τα παιδικά της χρόνια βιώνοντας αφόρητους πόνους, τους οποίους η ίδια απέδιδε στο μπαλέτο, ενώ οι γιατροί έλεγαν ότι «ήταν όλα στο μυαλό της». Εδώ η συγγραφέας ιχνηλατεί το δύσκολο προσωπικό της ταξίδι σε μια προσπάθεια να ορίσει τον χρόνιο πόνο που βιώνει όλη της τη ζωή. Αντλώντας από τα έργα του Φρόιντ, της Σόνταγκ κ.ά., ανιχνεύει τον ιστορικό μίτο που συνδέει τους «υστερικούς» ασθενείς στο Παρίσι του 19ου αιώνα με τους σύγχρονους εναλλακτικούς θεραπευτές του Λος Άντζελες στοχεύοντας να βρει απαντήσεις.

Πέρσιβαλ Έβερετ – Τα Δέντρα (μτφρ. Πάνος Τομαράς, εκδ. Gutenberg)

Άγριες δολοφονίες συγκλονίζουν την πολιτεία του Μισισίπι. Πλάι στο εκάστοτε θύμα βρίσκεται το πτώμα του ίδιου μαύρου άντρα, το οποίο εξαφανίζεται μετά τη μεταφορά του στο νεκροτομείο, αλλά επανεμφανίζεται στον τόπο του επόμενου εγκλήματος. Δύο αστυνομικοί και μία πράκτορας του FBI προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν δείχνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με το λιντσάρισμα του δεκατετράχρονου Αφροαμερικανού Έμετ Τιλ, μισόν αιώνα νωρίτερα. «Μια ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα τρομακτική αστυνομική ιστορία» (The New Yorker), «γραμμένη από έναν εξαιρετικό συγγραφέα» (The Sunday Times). Υποψήφιο για το βραβείο Booker 2022.

Ματιάς Ενάρ – Ο χορός της προδοσίας (μτφρ. Χαρά Σκιαδέλλη, εκδ. Στερέωμα)

Στην καρδιά μιας μεσογειακής μακίας εμφανίζεται ένας εξουθενωμένος στρατιώτης που δραπέτευσε από έναν απροσδιόριστο πόλεμο και φαίνεται να προσπαθεί να ξεφύγει απ’ τη δική του βία, μακριά απ’ το πεδίο των μαχών. Ώσπου αναγκάζεται επανεξετάσει την πορεία του και την ιδέα του σχετικά με το τίμημα μιας ζωής. Ενώ στα περίχωρα του Βερολίνου, ένα συμπόσιο αποτίνει φόρο τιμής στον ιδιοφυή ανατολικογερμανό μαθηματικό και αντιφασίστα Πολ Χόιντεμπερ. Από την ένταση των δύο αυτών αφηγήσεων αναδύονται όλα όσα διακυβεύονται, στην αγάπη όπως και στην πολιτική, ανάμεσα στη δέσμευση και στην προδοσία, ανάμεσα στην αφοσίωση και στη διαύγεια, ανάμεσα στην ελπίδα και στην επιβίωση.

Τζέννυ Έρπενμπεκ – Καιρός (μτφρ. Αλέξανδρος Κυπριώτης, εκδ. Καστανιώτη)

Το μυθιστόρημα που τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker 2024. Μία δεκαεννιάχρονη φοιτήτρια και ένας παντρεμένος συγγραφέας γύρω στα πενήντα πέντε συναντιούνται στο Βερολίνο, τον Ιούλιο του 1986. Αιφνιδιάζονται από την έλξη που τους κυριεύει, κάτι αμοιβαίο και παράφορο, κάτι που σταδιακά εντείνεται μέσα από το κοινό τους ενδιαφέρον για τη μουσική και την τέχνη. Ώσπου εκείνη διολισθαίνει σε ένα νυχτερινό παραστράτημα, εκείνος δεν μπορεί να τη συγχωρήσει και μια επικίνδυνη ρωγμή αρχίζει να σχηματίζεται ανάμεσά τους. Όλα αυτά με φόντο τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας που καταρρέει και τις ριζικές αλλαγές που ακολούθησαν.

Ιταμάρ Βιεϊρά Ζούνιορ – Στραβό αλέτρι (μτφρ. Μαρία Παπαδήμα, Αίολος)

Βαθιά στην ενδοχώρα της βορειοανατολικής Βραζιλίας, οι αδελφές Μπιμπιάνα και Μπελονίζια βρίσκουν ένα εντυπωσιακό μαχαίρι με λαβή από ελεφαντόδοντο κάτω από το κρεβάτι της γιαγιάς τους. Μαγεμένες από το εύρημά τους, αποφασίζουν να δοκιμάσουν τη γεύση της εντυπωσιακής γυαλιστερής λάμας. Το ατύχημα που θα ακολουθήσει θα σημαδέψει τη ζωή τους και θα τις δέσει για πάντα, καθώς η μία θα είναι η φωνή της άλλης. Κατά πολλούς το σημαντικότερο βραζιλιάνικο μυθιστόρημα του εικοστού πρώτου αιώνα ήταν ανάμεσα στα έξι υποψήφια της βραχείας λίστας για το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ 2024.

Τομά Κανταλούμπ – Φούγκα για ένα προτεκτοράτο (μτφρ. Δημήτρης Δημακόπουλος, εκδ. Πόλις)

Το 1960 η Γαλλία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Καμερούν, αλλά συνεχίζει να ελέγχει τη χώρα μέσω μιας κυβέρνησης ανδρεικέλων. Την ίδια χρονιά δολοφονείται στη Γενεύη ο Φελίξ Μουμιέ, από τις πιο χαρισματικές μορφές του αντιαποικιακού αγώνα. Δύο χρόνια αργότερα στο Παρίσι ο Λυκ Μπλανσάρ αναζητώντας στοιχεία για την εμπλοκή των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών στη δολοφονία οδηγείται οδηγεί στη Γιαουντέ, την πρωτεύουσα του Καμερούν. Εκεί θα μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης και των Γάλλων συμβούλων της, καθώς προσπαθεί να φέρει στο φως μία από τις πιο μαύρες σελίδες της γαλλικής αποικιοκρατίας: τον πόλεμο του Καμερούν, κατά τον οποίο το καθεστώς, υπό την καθοδήγηση της πρώην αποικιοκρατικής δύναμης, έπνιξε στο αίμα, με ιδιαίτερη βιαιότητα το κίνημα εξέγερσης των πολιτών που ζητούσαν πραγματική ανεξαρτησία.

Αλέξ Καπύ – Λεόν και Λουίζ (μτφρ. Αλεξάνδρα Παύλου, εκδ. Βακχικόν)

Γαλλία, ακτή του Ατλαντικού. Δύο νέοι ερωτεύονται, αλλά σύντομα τους χωρίζει ένας από τους τελευταίους βομβαρδισμούς του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Θεωρώντας ο ένας τον άλλον νεκρό, συνεχίζουν χώρια τη ζωή τους. Ώσπου μια μέρα, δέκα χρόνια αργότερα, ξανασυναντιούνται τυχαία στο μετρό του Παρισιού. Αυτή είναι η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα δυο ανθρώπων που αναζητούν την ευτυχία κόντρα σε όλες τις συμβάσεις σε έναν αιώνα που στιγματίστηκε από Παγκοσμίους Πολέμους.

Στίβεν Κινγκ – Κούτζο (μτφρ. Γωγώ Αρβανίτη, εκδ. Κλειδάριθμος)

Ένα από τα πλέον τρομακτικά βιβλία του «Βασιλιά», κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1981, δυο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και επιτέλους επανακυκλοφορεί στα ελληνικά. Ο Κούτζο ήταν ένας μεγάλος φιλικός σκύλος, αξιαγάπητος και πιστός. Όλα όμως τελειώνουν την ημέρα που αυτός ο σκύλος Αγίου Βερνάρδου κάνει το λάθος να κυνηγήσει έναν λαγό σε ένα κρυφό υπόγειο σπήλαιο. Μετά ο Κούτζο δεν είναι πια ο εαυτός του. Μια ασθένεια του κατατρώει το μυαλό, τον γεμίζει δολοφονικό μίσος και τον τοποθετεί στο επίκεντρο μιας φρικιαστικής δίνης από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς.

Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ – Ντίμον Κόπερχεντ (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδ. Ψυχογιός)

Σ’ ένα μονόχωρο λυόμενο σπιτάκι, στους λόφους κάτω από τα Απαλάχια, μια νεαρή, ανύπαντρη, αλκοολική μητέρα γεννάει. Το μωρό της, ο Ντίμον, προβάλλει αβοήθητο στον κόσμο. Για να τα βγάλει πέρα με τη ζωή που τον περιμένει, θα επιστρατεύσει τη γοητεία και την ευστροφία του, αλλά και μερικά απροσδόκητα ταλέντα, νόμιμα και μη. Σ’ αυτή την απομονωμένη γωνιά της Βιρτζίνια, η φτώχεια και ο εθισμός στις ουσίες δεν είναι μακρινές έννοιες. Από την άλλη η στοργή και η ασφάλεια που λαχταρά που λαχταρά ο Ντίμον είναι όσο και ο ωκεανός που ονειρεύεται να δει κάποια μέρα. Το μυθιστόρημα που πέρυσι κέρδισε το Πούλιτζερ και έμεινε πάνω από 70 εβδομάδες στα ευπώλητα των New York Times.

Τζον Μάξγουελ Κουτσί – Ατίμωση (μτφρ. Χριστίνα Σωτηροπούλου, Διόπτρα)

Όταν η σχέση του χωρισμένου πενηντάρη καθηγητή Ντέιβιντ Λούρι με μια φοιτήτριά του προκαλεί σκάνδαλο, χάνει τη δουλειά του, οι φίλοι του τον κάνουν πέρα και η πρώην γυναίκα του τον γελοιοποιεί. Ο καθηγητής καταφεύγει στο απομονωμένο αγρόκτημα της κόρης του, αλλά η σκληρή πραγματικότητα εισβάλλει εκεί μέσα από ένα περιστατικό ασύλληπτης βίας. Με φόντο την ταραγμένη Νότια Αφρική των πρώτων χρόνων μετά το απαρτχάιντ, ο J.M. Coetzee έγινε ο πρώτος συγγραφέας που απέσπασε δύο φορές το βραβείο Booker.

Καρλ Άλφρεντ Λέζερ – Ρέκβιεμ (μτφρ. Βασίλης Τσαλής, εκδ. Κλειδάριθμος)

Γερμανία, δεκαετία του ’30. Ο Εβραίος Έριχ Κράκαου είναι χαρισματικός, πασίγνωστος τσελίστας στο δημοτικό θέατρο όταν πέφτει θύμα μιας ανηλεούς δολοπλοκίας στην οποία συμμετέχει σύντομα μια ολόκληρη πόλη: μικροαστοί, καιροσκόποι, αριβίστες. Ένα προφητικό μυθιστόρημα που γράφτηκε προτού αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων της Ευρώπης και το οποίο ανακάλυψε πρόσφατα ο εκδότης και επιμελητής Πέτερ Γκραφ. Μια πραγματική, όπως πιθανολογείται, ιστορία, η οποία αφηγείται τη φρίκη του ναζιστικού καθεστώτος και αποκαλύπτει τους μηχανισμούς του τρόμου.

Ζουλφί Λιβανελί – Στη ράχη της τίγρης (μτφρ. Φραγκώ Καράογλαν, εκδ. Πατάκη)

Ένας πανίσχυρος σουλτάνος βρίσκεται εκθρονισµένος και εξόριστος το 1909 στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που εξέθρεψε τους επαναστάτες που τον ανέτρεψαν. Ένας από αυτούς αναλαµβάνει την παρακολούθηση της υγείας του. Η καθηµερινή επαφή των δύο, θέσει, εχθρών εξελίσσεται σε µια ανατοµία της εξουσίας αλλά και της απώλειάς της, σε µια εκ νέου θεώρηση των βασικών ζητηµάτων της ανθρώπινης φύσης και του ιστορικού αφηγήµατος.

Όλιβερ Λοβρένσκι – Όταν ήμασταν μικροί (μτφρ. Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Μεταίχμιο)

Ένα σύγχρονο μυθιστόρημα ενηλικίωσης γραμμένο στη γλώσσα του δρόμου (κάτι σαν νορβηγική slang), που απεικονίζει την ζόρικη πραγματικότητα τεσσάρων παραβατικών εφήβων στο Όσλο. Ένα εκδοτικό, εν μέρει αυτοβιογραφικό φαινόμενο από το νέο παιδί-θαύμα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας που με τη νεανική, φρενήρη γραφή του σαρώνει τόσο σε διακρίσεις όσο και σε πωλήσεις στην πατρίδα του και όχι μόνο. Διαβάζεται μονοκοπανιά.

Γκρέαμ Μακρέι Μπαρνέτ – Μελέτη περίπτωσης (μτφρ. Χίλντα Παπαδημητρίου, εκδ. Μεταίχμιο)

Λονδίνο, 1965. Μια νεαρή κοπέλα πιστεύει ότι ένας χαρισματικός ψυχοθεραπευτής, ο Κόλινς Μπρέιθγουεϊτ, οδήγησε την αδερφή της στην αυτοκτονία. Για να επιβεβαιώσει τις υποψίες της, υιοθετεί μια πλαστή ταυτότητα και τον επισκέπτεται ως πελάτισσα, καταγράφοντας τις εμπειρίες της σε μια σειρά από τετράδια. Σύντομα όμως αρχίζει να αμφισβητεί τα πάντα. Ακόμα και τον ίδιο της τον εαυτό. Ο εντυπωσιακά επινοητικός Μπαρνέτ μπολιάζει αυτά τα τετράδια με τη δική του έρευνα για τον Κόλινς Μπρέιθγουεϊτ. Το αποτέλεσμα είναι μια συχνά πολύ χιουμοριστική διερεύνηση της ψυχικής υγείας, της ταυτότητας και της αλήθειας.

Τόμας Μαν – Το μαγικό βουνό (μτφρ. Θόδωρος Παρασκευόπουλος, εκ. Μεταίχμιο)

Η επετειακή συλλεκτική έκδοση για τα 100 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του ορόσημου της παγκόσμιας λογοτεχνίας που διερευνά τη γοητεία και τον εκφυλισμό των ιδεών σε μια εσωστρεφή κοινότητα τις παραμονές του Μεγάλου Πολέμου. Ο νεαρός μηχανικός από το Αμβούργο Χανς Κάστορπ επισκέπτεται το σανατόριο Μπέργκχοφ της Ελβετίας για να δει τον ξάδερφό του. Μια μικρή αδιαθεσία και ένας παρατεταμένος πυρετός οδηγούν το γιατρό του σανατορίου, αυλικό σύμβουλο Μπέρενς, να του προτείνει να παρατείνει την παραμονή του. Τελικά ο Χανς Κάστορπ αποφασίζει να μείνει στο σανατόριο για τρεις βδομάδες. Μόνο που οι τρεις βδομάδες, χωρίς να το καταλάβει, μετατρέπονται σε επτά χρόνια, καθώς ο Χανς ερωτεύεται και μεθά από τις ιδέες που ακούει να συζητιούνται εκεί.

Κάρμεν Μαρία Ματσάδο – Το σώμα της και άλλες εκδηλώσεις (μτφρ. Κώστας Σπαθαράκης, εκδ. Αντίποδες)

Μια γυναίκα αρνείται να αφαιρέσει την πράσινη κορδέλα από το λαιμό της παρά την επιμονή του άντρα της. Ένα μωρό υπάρχει ή δεν υπάρχει. Η υπάλληλος ενός καταστήματος σε ένα εμπορικό κέντρο ανακαλύπτει τι κρύβεται πίσω από τα όμορφα φορέματα του χορού της αποφοίτησης. Μια ανεπιθύμητη επισκέπτρια εμφανίζεται στο σπίτι κάποιας μητέρας που μόλις έκανε εγχείρηση για απώλεια βάρους. Μια κοπέλα που επιβίωσε από σεξουαλική επίθεση προσπαθεί να επεξεργαστεί το τραύμα της. Όλα αυτά στην πρώτη συλλογή διηγημάτων της Ματσάδο που έχει επαινεθεί δεόντως και διακριθεί πολλάκις για τα προηγούμενα βιβλία της.

Α. Σ. Μπάιατ – Η Παρθένος στον κήπο (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδ. Πόλις)

Το 1953 η Αγγλία ετοιμάζεται, με τελετές και πανηγύρεις, να υποδεχτεί στον θρόνο της τη νέα βασίλισσα, την Ελισάβετ Β΄. Στη μικρή πόλη Μπλέσφορντ, όμως, η οικογένεια του Μπιλ Πότερ δείχνει πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το τοπικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ, που πρόκειται να διεξαχθεί τις ίδιες μέρες με τη Στέψη. Το πρώτο μυθιστόρημα της «Τετραλογίας της Φρεντερίκα Πότερ» συνδυάζει πνευματικές και σαρκικές αναζητήσεις και απολαύσεις, ελισαβετιανό δράμα και σύγχρονη κωμωδία, παράδοση και νεωτερικότητα. Η Μπάιατ, μέσα από την ιστορία μιας σαγηνευτικής, χαρισματικής, αλλά και διχασμένης οικογένειας, ζωντανεύει τη μεγάλη διανοητική και ηθική μεταβολή που συντελείται στην Ευρώπη, στην αυγή της δεκαετίας του ’60.

Ματιέ Μπελεζί – Δεν είμαστε αγγελούδια (μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδ. Opera)

Το συγκλονιστικό, σύμφωνα με τους κριτικούς, μυθιστόρημα αποτελεί μια ανατρεπτική σύνοψη της αποικιοκρατικής ουτοπίας, αφηγούμενο τη μοίρα μιας χούφτας γάλλων αποίκων και στρατιωτών που εγκλωβίστηκαν στην κόλαση του εποικισμού της Αλγερίας, τον 19ο αιώνα. Η φωνή μιας γυναίκας κι ενός στρατιώτη αποδίδουν σ’ αυτό το σύντομο μυθιστόρημα την αντίφαση και την τραγικότητα της κατάκτησης μιας ελεύθερης χώρας της βόρειας Αφρικής από τη Γαλλία.

Μάριο Μπενεδέτι – Άνοιξη με μια σπασμένη γωνία (μτφρ. Κώστας Αθανασίου, εκδ. Gutenberg)

Ο Σαντιάγο, πολιτικός κρατούμενος στην Ουρουγουάη, έχει μόνη παρηγοριά τα μακροσκελή γράμματα της γυναίκας του Γρασιέλα. Εκείνη, εξόριστη μαζί με την εννιάχρονη κόρη τους και τον πεθερό της, παλεύει να προσαρμοστεί σε μια άλλη χώρα και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα και το πάθος που την ένωνε με τον άντρα της. Ο Μάριο Μπενεδέτι (Ουρουγουάη, 1920-2009), «από τους πιο σημαντικούς Λατινοαμερικανούς συγγραφείς, ισάξιος σύμφωνα με πολλούς του Μάρκες, του Φουέντες, του Κορτάσαρ» (The Washington Post), συνθέτει το «τρυφερό πορτρέτο μιας οικογένειας διαλυμένης από τις ιστορικές συγκυρίες» (Publishers Weekly).

Ρομπέρτο Μπολάνιο – Ο ανυπόφορος γκάουτσο (μτφρ. Κρίτων Ηλιόπουλος, εκδ. Άγρα)

Το τελευταίο βιβλίο που ο σπουδαίος συγγραφέας άφησε έτοιμο προς έκδοση. Αποτελείται από τέσσερα διηγήματα και δύο διαλέξεις. Στα διηγήματα ξεχωρίζει το υποδειγματικό ύφος ειρωνείας και μερικά χαρακτηριστικά «κλειδιά» στο έργο του Μπολάνιο, η ίδια η λογοτεχνία ως λογοτεχνικό θέμα, η αστυνομική πλοκή, ένα παιχνίδι αναφορών στον Κάφκα, η τέχνη ως εμμονή, η αναζήτηση μιας αλήθειας που φαίνεται απαραίτητη μόνο σε όσους την αναζητούν, η απομυθοποίηση της πραγματικότητας και του θανάτου. Οι ομιλίες (αφενός ένας συλλογισμός πάνω στην ασθένεια και στο θάνατο, αφετέρου μία προσωπική και κριτική ματιά στο λογοτεχνικό ισπανόφωνο πανόραμα του καιρού μας) γράφτηκαν από τον Μπολάνιο για υποτιθέμενες διαλέξεις.

Υγκ Παγκάν – Οι ανώνυμοι (μτφρ. Γιάννης Καυκιάς, εκδ. Πόλις)

Ο αρχιεπιθεωρητής Σνεντέρ δεν μπορεί να γλιτώσει από τα φαντάσματα του Πολέμου της Αλγερίας και γυρίζει την πλάτη στην υπόσχεση μιας λαμπρής καριέρας στο Παρίσι καταφεύγοντας τη δεκαετία του ’70 σε μια γαλλική πόλη που δεν ονοματίζεται. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σοβαρή υπόθεση: η Μπετύ, κόρη ενός χαμηλόβαθμου σιδηροδρομικού υπαλλήλου, δεν γύρισε σπίτι. Ο πατέρας της πιστεύει ότι είναι νεκρή και αποδεικνύεται πως έχει δίκιο. Εκτός όλων των άλλων, όπως σημείωσε o συγγραφέας και κριτικός Θανάσης Μήνας, εδώ αποκαλύπτεται ένας συγγραφέας που δεν είναι απλώς λάτρης του μπλουζ και της τζαζ, αλλά που έχει μελετήσει σε βάθος τα μουσικά αυτά είδη.

Αντρέι Πλατόνοφ – Τσεβενγκούρ (μτφρ. Ελένη Μπακοπούλου, Καστανιώτης)

Στη Ρωσία, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, φημολογείται ότι στο Τσεβενγκούρ, μια πόλη της στέπας, ο κομμουνισμός έχει ήδη ανατείλει. Έντεκα μπολσεβίκοι και ο αρχηγός τους αφανίζουν την τοπική μπουρζουαζία και χτίζουν τον παράδεισο επί της γης μαζί με τον πάμφτωχο πληθυσμό. Πρόκειται όμως για μια ιστορία κολοσσιαίας αποτυχίας, αφού τα πάντα είναι πλέον βυθισμένα στη μελαγχολία και στο σκοτάδι. Νέα μετάφραση και έκδοση για το διαχρονικό αριστούργημα, με το οποίο ο συγγραφέας είχε πει στον Μαξίμ Γκόρκι ότι το μόνο που επιδίωξε ήταν να σκιαγραφήσει τις απαρχές της κομμουνιστικής κοινωνίας. Ο Γκόργκι όμως το επέκρινε σφοδρότητα επειδή οι ήρωες παρουσιάζονταν ως ημίτρελοι και όχι ως επαναστάτες.

Αλέξις Ραβέλο – Οι σκληροί δεν διαβάζουν ποίηση (μτφρ. Κρίτων Ηλιόπουλος, εκδ. Τόπος)

Νέος κρίκος στην αλυσίδα των συναρπαστικών αστυνομικών μυθιστορημάτων του Ραβέλο με πρωταγωνιστή τον Ελάδιο Μονρόι. O οποίος μπήκε πάλι σε μπελάδες που μπορεί να του κοστίσουν τη ζωή. Κείτεται αιμόφυρτος σε μια πολυτελή βίλα στην Γκραν Κανάρια και προσπαθεί να καταλάβει πώς κατέληξε εκεί. Η υπόθεση ξεκινά από ένα αλλόκοτο ζευγάρι, ένα σκαλιστό κουτί συναισθηματικής μάλλον αξίας, την ερωμένη κάποιου μακαρίτη πολυεκατομμυριούχου και έναν επικίνδυνο άντρα που κουβαλά πάντοτε μαζί του ένα βιβλίο με ποιήματα.

Βερόνικα Ράιμο – Ας πούμε πως είμαι εγώ (μτφρ. Δήμητρα Δότση, Δώμα)

Η Βερόνικα μεγαλώνει στη Ρώμη, στα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου, στο πλαίσιο μιας συνηθισμένης και γεμάτης νευρώσεις ιταλικής οικογένειας, αναπτύσσοντας άστατες και χαοτικές σχέσεις με άντρες. Σήμερα, μεγάλη πια, η συγγραφέας αναλογίζεται πώς έφτασε ώς εδώ, με ένα τρόπο «αστείο, ιδιόρρυθμο, υπέροχα μελαγχολικό» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) μετατρέποντας τα προβλήματα της ζωής σε κωμωδία (La Repubblica).

Σαμάντα Σβέμπλιν – Κεντούκι (μτφρ. Έφη Γιαννοπούλου, εκδ. Πατάκη)

Το πρόβληµα ξεκινά στα σπίτια και διαδίδεται ταχύτατα σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης. Κουνέλια, κοράκια, αρκουδάκια, πάντα, δράκοι ή κουκουβάγιες, τα κεντούκι δεν είναι κατοικίδια ούτε ροµπότ. Μέσα από τα µηχανικά τους µάτια βλέπουν πραγµατικοί άνθρωποι, και το ζήτηµα είναι ότι κάποιος που ζει στο Βερολίνο δεν είναι λογικό να µπορεί να τριγυρνάει στο σαλόνι κάποιου άλλου που ζει στο Σίδνεϋ, ούτε κάποιος που ζει στην Μπανγκόκ να µπορεί να τρώει το πρωινό του µε τα παιδιά σας στο διαµέρισµά σας στο Μπουένος Άιρες. Ιδίως όταν αυτοί οι άνθρωποι, που τους βάζουµε µες στα σπίτια µας, είναι ανώνυµοι. Σύμφωνα με τους New York Times: «Η Σβέµπλιν, από τις πιο καταξιωµένες ισπανόφωνες συγγραφείς της γενιάς της, είναι σπάνια και σηµαντική, επειδή δεν την ωθεί στη συγγραφή απλώς το ταλέντο της ή η φιλοδοξία, αλλά το ειλικρινές ενδιαφέρον για ό,τι στον κόσµο είναι ευάλωτο: τα παιδιά, η φύση, η γλώσσα… Πρόγονός της δεν θα µπορούσε να είναι άλλος από τον Ντέιβιντ Λιντς».

Αντανία Σίμπλι – Ασήμαντη λεπτομέρεια (μτφρ. Ελένη Καπετανάκη, εκδ. Πλήθος)

Καλοκαίρι του 1949, ένας χρόνος μετά τον πόλεμο που οι Παλαιστίνιοι θρηνούν ως τη Νάκμπα -την καταστροφή που οδήγησε στον εκτοπισμό 700.000 Παλαιστινίων- και οι Ισραηλινοί γιορτάζουν ως τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Ισραηλινοί στρατιώτες αιχμαλωτίζουν μια νεαρή Παλαιστίνια στην έρημο Νέγκεβ, τη βιάζουν και στη συνέχεια την εκτελούν και θάβουν το σώμα της στην άμμο. Χρόνια αργότερα, μια γυναίκα αγκιστρώνεται από αυτή την ασήμαντη λεπτομέρεια και αναζητά εμμονικά την αλήθεια αυτού του γεγονότος. Μια στοιχειωτική καταγραφή της βίας και του τρόμου, της απώλειας και της ζωής που κυλά ανάμεσα σε υλικά και άυλα σύνορα.

Ιρένε Σολά – Μάτια σου έδωσα κι εσύ κοίταξες το σκοτάδι (μτφρ. Ευριβιάδης Σοφός, εκδ. Ίκαρος)

Κρυμμένη στην απόκρημνη κι απόμακρη οροσειρά των Γκιλιερίες όπου ελλοχεύουν κυνηγοί λύκων, ληστές, μάγισσες, χαμένοι οδηγοί ράλι, αντάρτες, θηρία και δαίμονες, η φάρμα Κλαβέλ στέκεται έξω απ’ τον χρόνο. Πάνω απ’ όλα βέβαια, είναι ένα σπίτι που κατοικείται από γυναίκες, τα φαντάσματα και τις αναμνήσεις τους. Αυτές οι γυναίκες, και όχι μόνο, σήμερα ετοιμάζουν ένα πάρτι… Νέο και πολλά υποσχόμενο πόνημα από τη βραβευμένη Καταλανή συγγραφέα τού Τραγουδώ εγώ και το βουνό χορεύει.

Μπράνιμιρ Στσεπάνοβιτς – Στόμα γεμάτο χώμα (μτφρ. Ισμήνη Ραντούλοβιτς, εκδ. Κυψέλη)

Ένα από τα γνωστότερα άγνωστα διαμάντια της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μία βαλκανική οδύσσεια. Ένα παράλογο και ανελέητο κυνηγητό στα βουνά του Μαυροβουνίου που καταλήγει σε μία ελεγεία για τη ζωή και την απώλειά της, για το μίσος και την αγάπη, για την ύστατη επιθυμία του ανθρώπου για ελευθερία. Ένα βιβλίο-καθρέφτης της ανθρώπινης ύπαρξης, που καταδεικνύει την ανάγκη των πολλών να αφανίσουν ό,τι είναι διαφορετικό και λιγότερο «κανονικό» ώστε να αποφύγουν την επώδυνη αναμέτρηση με τον εαυτό τους.

Κάρεν Τζένινγκς – Ένα νησί (μτφρ. Αλέξης Καλοφωλιάς, εκδ. Gutenberg)

Εδώ και είκοσι χρόνια ο Σάμιουελ ζει στον φάρο ενός μικρού νησιού της Αφρικής. Σπανίως βλέπει ανθρώπους, ενώ η θάλασσα ξεβράζει συχνά πτώματα πνιγμένων μεταναστών. Μια μέρα εντοπίζει και παρά τους δισταγμούς του σώζει έναν ναυαγό που αναπνέει ακόμη. Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, αλλά προσπαθώντας να επικοινωνήσουν έρχονται πιο κοντά. Η παρουσία του ξένου φέρνει οδυνηρές αναμνήσεις στον Σάμιουελ από τα χρόνια της αποικιοκρατίας, για τους επαναστάτες που μετατράπηκαν σε δικτάτορες και για τη δική του σχέση με το καθεστώς. Με το Νησί η Κάρεν Τζένινγκς (Νότια Αφρική, 1982) έγινε παγκοσμίως γνωστή και προτάθηκε για το βραβείο Booker.

Γκέιλ Τζόουνς – Απαγορευμένα αντικείμενα (μτφρ. Αργυρώ Μαντόγλου, εκδ. Κλειδάριθμος)

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Ίµπιζα µε αφηγήτρια τη συγγραφέα Αµάντα Γουόρντλοου. Η στενή της φίλη και ταλαντούχα γλύπτρια Κάθριν Σάγκερ έχει κατ’ επανάληψη κλειστεί σε ψυχιατρείο, καθώς έχει επιχειρήσει να δολοφονήσει τον σύζυγό της, ο οποίος ποτέ δεν την εγκαταλείπει. Οι τρεις τους σχηµατίζουν ένα ιδιόρρυθµο τρίγωνο. Η μεγάλη επιστροφή (μετά από 20 χρόνια και με ένα από τα 10 καλύτερα βιβλία του 2022 σύµφωνα µε το Publishers Weekly), της θρυλικής Γκέιλ Τζόουνς, που έχει χαρακτηριστεί ως µία εκ των σηµαντικότερων συγγραφέων του εικοστού αιώνα.

Μισέλ Τουρνιέ – Ο βασιλιάς των ξωτικών (μτφρ. Λίζυ Τσιριμώκου, Στερέωμα)

Παίρνοντας τον τίτλο του από το ποίημα του Γκαίτε, αποτελεί μια παραλλαγή του θρυλικού θέματος του παιδοκτόνου τέρατος, καθώς και μια απεικόνιση ενός συγκεκριμένου γερμανικού φαντασιακού. Η πλοκή αυτού του πολύπλοκου μυθιστορήματος είναι η ιστορία ενός τέρατος που διασταυρώνεται για μια στιγμή με την Ιστορία της Γερμανίας και ζωντανεύει μερικά από τα πιο τραγικά γεγονότα του 20ού αιώνα, συνδέοντάς τα με κάποιες από τις πιο βαθιά ριζωμένες φανταστικές φιγούρες στο συλλογικό μας ασυνείδητο.

Έι Τζέι Φιν – Τέλος ιστορίας (μτφρ. Χρήστος Καψάλης, Ψυχογιός)

«Σε τρεις μήνες θα είμαι νεκρός. Ελάτε να γράψετε την ιστορία μου». Αυτά τα λόγια γράφει ο Σεμπάστιαν Τραπ, ο ερημίτης συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, στη Νίκι Χάντερ, μια μελετήτρια του είδους, την οποία προσκαλεί στην έπαυλή του για να τον βοηθήσει να καταγράψει την ιστορία της ζωής του. Σύντομα εκείνη αντιλαμβάνεται ότι μια αληθινή υπόθεση δολοφονίας αναζητά λύση. Είκοσι χρόνια νωρίτερα η πρώτη σύζυγος του συγγραφέα και ο έφηβος γιος τους εξαφανίστηκαν. Διέπραξε άραγε το τέλειο έγκλημα ο διάσημος μετρ της αστυνομικής λογοτεχνίας;

Καρύλ Φερέ – Οκαβάνγκο (μτφρ. Αργυρώ Μακάρωφ, εκδ. Άγρα)

Όταν ένας νεαρός άνδρας βρίσκεται νεκρός σε ένα προστατευόμενο φυσικό πάρκο ζώων στα σύνορα της Ναμίμπιας, η ρέηντζερ Σολάνα Μπετγουέηζ, στρατευμένη με πάθος στον αγώνα κατά των λαθροκυνηγών, ξέρει ότι η έρευνά της θα την φέρει αντιμέτωπη με πολλές σκοτούρες. Ο βραβευμένος συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας Καρύλ Φερέ θεωρείται μαίτρ του θρίλερ των αχανών εκτάσεων και των «ξένων» τόπων. Και αυτό είναι το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην καρδιά των αφρικανικών πάρκων άγριας φύσης.

Ουίλιαμ Φόκνερ – Ο αχός και το πάθος (μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδ. Gutenberg)

Τρία χρόνια μετά το Αβεσσαλώμ, Αβεσσαλώμ! (μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου) και ένα μετά το Καθώς ψυχορραγώ (μτφρ. Παναγιώτης Κεχαγιάς) ήγγικεν η ώρα για την επανακυκλοφορία ενός ακόμη αριστουργήματος του Φόκνερ, σε νέα μετάφραση από τον Αχιλλέα Κυριακίδη, εξ ου και ο νέος τίτλος στα ελληνικά (Η βουή και η μανία μέχρι πρότινος). Τα παιδιά και ο σύζυγος της ετοιμοθάνατης Άντι εκπληρώνουν την επιθυμία της να ταφεί στον τόπο όπου γεννήθηκε στον Αμερικανικό Νότο. Κωμικοτραγικά επεισόδια συνθέτουν μια συγκλονιστική αφήγηση για τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής με στοιχεία σκοτεινής κωμωδίας και σκληρού ρεαλισμού. Από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα.

Πίτερ Χέλερ – Το ποτάμι (μτφρ. Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου, Εκδόσεις του 21ου)

Η κοινή αγάπη για τα βουνά, τα βιβλία και το ψάρεμα ενώνει δυο φίλους από το πανεπιστήμιο. Όταν αποφασίζουν να διασχίσουν με κανό τον ποταμό Μασκβά στο βόρειο Καναδά, έχουν στο μυαλό τους αργόσυρτες μέρες χωρίς άγχος, αλλά μια δασική μεγαπυρκαγιά αλλάζει τα πλάνα τους. Κι όταν ακούν έναν άντρα και μια γυναίκα να τσακώνονται μες στην ομίχλη, αποφασίζουν να τους προειδοποιήσουν για τη φωτιά. Αλλά δεν βρίσκουν τίποτα και κανέναν. Την επομένη εμφανίζεται στο ποτάμι ένας άντρας, κωπηλατώντας μόνος του. Είναι αυτός που είχαν ακούσει; Κι αν ναι, πού είναι η γυναίκα; Μια συναρπαστική ιστορία απεγνωσμένης επιβίωσης στη φύση.

Μικ Χέρον – Κουτσά άλογα (μτφρ. Γιώργος Μπαρουξής, εκδ. Αίολος)

Το πρώτο από μια σειρά οκτώ αστυνομικών μυθιστορημάτων που έχουν μεταφραστεί σε είκοσι γλώσσες κι έχουν διακριθεί στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ έχουν μεταφερθεί και με μεγάλη επιτυχία στη μικρή οθόνη, με τον ηθοποιό Γκάρι Όλντμαν στο ρόλο του Τζάκσον Λαμπ, αρχηγού των «κουτσών αλόγων». Αν σας άρεσε η σειρά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ – και μετά σε μια παραλία όπου τραβιέται ιδιαίτερα η καλή αστυνομική λογοτεχνία.