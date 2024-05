Το NEWS 24/7 σταχυολογεί την εκδοτική παραγωγή των πρώτων μηνών της χρονιάς.

Στην καρδιά της άνοιξης είναι μια καλή στιγμή να κοιτάξουμε πίσω στους λίγους μήνες του 2024 που έχουν προηγηθεί και να σταχυολογήσουμε -όσον αφορά τα ξενόγλωσσα βιβλία μυθοπλασίας που μεταφράστηκαν στα ελληνικά – την πρόσφατη εκδοτική παραγωγή. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είναι πλούσια. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει το καλοκαίρι…

Καουτέρ Αντιμί – Με άνεμο κακό (μτφρ. Έφη Κορομηλά, εκδ. Πόλις)

Σε ένα βιβλιοπωλείο του Αλγερίου τον Σεπτέμβριο του 1972 ο Σαΐντ παρουσιάζει το «το μεγαλύτερο αλγερινό μυθιστόρημα» με θέμα τις διασταυρούμενες ζωές ανθρώπων, που κατάγονται από το ίδιο χωριό, καθώς παρασύρονται στη δίνη των γεγονότων της σύγχρονης Αλγερίας. Δύο παιδικοί φίλοι του συγγραφέα συνειδητοποιούν ότι, εν αγνοία τους, χρησιμοποιήθηκαν ως πρωταγωνιστές του βιβλίου και νιώθουν τις ζωές τους, λεηλατημένες. Τότε η συγγραφέας παίρνει τη σκυτάλη, για να αφηγηθεί την αληθινή, μη μυθιστορηματική, ζωή τους. Η γαλλική αποικιοκρατία, ο αγώνας για την ανεξαρτησία, η ενίσχυση των ισλαμιστών και ο εμφύλιος πόλεμος συνθέτουν την τοιχογραφία της ιστορίας της Αλγερίας, από το 1920 μέχρι το 1992.

Κερτ Βόνεγκατ – Το πρωινό των πρωταθλητών (μτφρ. Αλέξης Καλοφωλιάς, εκδ. Πατάκη)

Ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Κίλγκορ Τράουτ δέχεται την πρόσκληση να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Τεχνών του Μίντλαντ Σίτυ. Διαισθάνεται ότι θα έρθει αντιμέτωπος με ό,τι φοβάται και λαχταρά, την επαφή με το κοινό και την αναγνώριση, όμως δεν μπορεί να φανταστεί όσα θα συμβούν όταν πάρει τις ιστορίες του στα σοβαρά ο πλούσιος έμπορος αυτοκινήτων της πόλης. Ο μέγας Βόνεγκατ συνδυάζει επιστημονική φαντασία, απομνημονεύματα, παραμύθια και παραβολές για να ασκήσει κριτική στην αμερικανική κοινωνία.

Αμπντουλραζάκ Γκούρνα – Λιποταξία (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδ. Ψυχογιός)

Ένα πρωινό του 1899, ένας Άγγλος βγαίνει τρεκλίζοντας από την έρημο σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ανατολικής Αφρικής και καταρρέει στα πόδια ενός ντόπιου καταστηματάρχη, η όμορφη και απογοητευμένη αδελφή του οποίου τον περιθάλπει, με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένας έρωτας με συνέπειες που θα επεκταθούν στο μέλλον όταν θα φουντώσει μια άλλη παράνομη σχέση, με εξίσου απρόβλεπτες και δραματικές επιπτώσεις. Ο Γκούρνα (Νόμπελ 2021) δραματοποιεί την ατομική, κοινωνική και πολιτική κληρονομιά της αποικιοκρατίας.

Χέρμαν Έσσε – Κνουλπ (μτφρ. Βασίλης Τσαλής, εκδ. Διόπτρα)

Ένα φιλοσοφικό ταξίδι αυτογνωσίας με πρωταγωνιστή τον αγύρτη Κνουλπ, έναν flaneur που μένει εδώ κι εκεί, αποφεύγει τις σταθερές δουλειές και σχέσεις, και επιμένει να διάγει ένα βίο μοναχικό και αυτάρκη, αγωνιώντας όμως για το αν η ελευθερία του είναι τελικά πολύτιμη και ηθική, πόσο μάλλον αν προσφέρει κάτι στους γύρω του. Από τον νομπελίστα συγγραφέα του Σιντάρτα και του Ντέμιαν.

Εμίλ Ζολά – Νανά (μτφρ. Μελίνα Καρακώστα, εκδ. Μεταίχμιο)

Τα έργα και οι ημέρες της Νανάς, μιας πόρνης πολυτελείας, είχαν καταρχήν δημοσιευτεί σε συνέχειες στην εφημερίδα Βολταίρος και κατόπιν το βιβλίο έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα έργα της γαλλικής λογοτεχνίας, προκαλώντας όμως αντιδράσεις στην εποχή του και σκανδαλίζοντας την κοινή γνώμη. Ανάμεσα σε αυτούς που λάτρεψαν πάντως αυτόν τον ύμνο στην ανδρική ερωτική επιθυμία που κατακεραυνώνει την υποκρισία ήταν ο Φλωμπέρ: «Εξαιρετικό! […] Αριστουργηματικό! Ο θάνατος της Νανάς είναι μιχαηλαγγελικός»

Γιασουνάρι Καουαμπάτα – Η χώρα του χιονιού (μτφρ. Παναγιώτης Ευαγγελίδης, εκδ. Άγρα)

Ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του Καουαμπάτα (Νόμπελ Λογοτεχνίας 1968), αριστούργημα της ιαπωνικής λογοτεχνίας. Μια ιστορία έρωτα ανάμεσα σε έναν αργόσχολο διανοούμενο αστό του Τόκυο και μια γκέισα των βουνών της βορειοδυτικής Ιαπωνίας. Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή θερμών πηγών της επαρχίας Νίιγκατα. Ο ήρωας ταξιδεύει με το τρένο και ξαφνικά βρίσκεται στη χώρα του χιονιού. Περνάμε έτσι στον παράξενο και άγριο κόσμο των βουνών, σε μια διάσταση εξωπραγματική που εισάγεται από την πρώτη σελίδα, με τον νομπελίστα να δίνει πρόσθετες διαστάσεις και έμφαση στις εικόνες ομορφιάς και απόκοσμου που θέλει να δημιουργήσει.

Φίλιπ Κερ – Στο χακί (εκδ. Κέδρος)

Ένα καταιγιστικό θρίλερ για τον Δεύτερο Παγκόσµιο πόλεµο από έναν από τους καλύτερους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας της γενιάς του. Διαδραµατίζεται στην Κούβα, σε ένα ρωσικό στρατόπεδο αιχµαλώτων πολέµου, στο Παρίσι και στο Βερολίνο και καλύπτει χρονικά την περίοδο από το 1930 έως το 1950.

Στίβεν Κινγκ – Χόλι (μτφρ. Μιχάλης Μακρόπουλος, εκδ. Κλειδάριθμος)

«Ένα θρίλερ τόσο τρομακτικό, που δοκιμάζει τις αντοχές των αναγνωστών του και τους ενδυναμώνει…» (The New York Times Book Review) με πρωταγωνίστρια τη Χόλι Γκίμπνι, έναν από τους πλέον συναρπαστικούς και ευρηματικούς χαρακτήρες του Στίβεν Κινγκ. Η Πένι Νταλ επικοινωνεί με πρακτορείο ιδιωτικών ερευνών για να βρει την αγνοούμενη κόρη της, η Χόλι διστάζει να αναλάβει την υπόθεση, τελικά το κάνει και ανακαλύπτει ότι ένα ζευγάρι ευυπόληπτων καλλιεργημένων αστών κρύβουν ένα σκοτεινό μυστικό στο υπόγειο του γεμάτου βιβλία σπιτιού τους, ένα μυστικό που ίσως σχετίζεται με την εξαφάνιση. Η Χόλι θα πρέπει να επιστρατεύσει όλες τις ικανότητες της για να τους ξεσκεπάσει.

Λετίσια Κολομπάνι – Χαρταετός (μτφρ. Γιάννης Στρίγκος, εκδ. Πατάκη)

Συντετριμμένη από μια προσωπική τραγωδία, η Λένα αφήνει το σχολείο όπου εργάζεται και τη Γαλλία και καταφεύγει στην Ινδία, σ’ ένα χωριό στον Κόλπο της Βεγγάλης, όπου, κολυμπώντας ένα πρωί, παρασύρεται από θαλάσσια ρεύματα με κίνδυνο να πνιγεί. Ένα κοριτσάκι που παίζει στην παραλία με τον χαρταετό του σπεύδει να τη βοηθήσει. Για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στη μικρή αποφασίζει να φτιάξει ένα σχολείο για όλα τα παιδιά της περιοχής, πηγαίνοντας κόντρα σε βαθιά ριζωμένες παραδόσεις. Η Γαλλίδα συγγραφέας παραδίδει, σύμφωνα με τους κριτικούς της πατρίδας της, «ένα σπουδαίο μυθιστόρημα γένους θηλυκού, φεμινιστικό, αγωνιστικό και θαρραλέο»

Φόλκερ Κούτσερ – Το λούνα παρκ (μτφρ. Δέσποινα Κανελλοπούλου, εκδ. Διόπτρα)

Το έκτο βιβλίο με ήρωα τον αστυνόμο Γκέρεον Ρατ, πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά Babylon Berlin. Στο Βερολίνο εν έτει 1931, στη σκιά του Ναζισμού δηλαδή, ο αστυνόμος προσπαθεί να διατηρήσει την ακεραιότητα του και να κάνει το χρέος του απέναντι στους πολίτες όμως καθώς προσπαθεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία ενός άντρα που εντοπίζεται νεκρός κάτω από μια σιδηροδρομική γέφυρα ενώ δίπλα του είναι γραμμένο ένα κομμουνιστικό σύνθημα, θα μπλεχτεί σε ένα σκοτεινό πολιτικό παιχνίδι. Η σύζυγός του καταλήγει στα κρατητήρια των SA, και ο ίδιος ο Ρατ πρέπει να αποφασίσει αν θα διαπράξει μια δολοφονία. Αν θα υποκύψει στον εκβιασμό.

Πολ Λιντς – Το Τραγούδι του Προφήτη (μτφρ. Μαρία Αγγελίδου, Άγγελος Αγγελίδης, εκδ. Gutenberg)

Βραβείο Booker 2023: Ένα χτύπημα στην πόρτα μια βροχερή νύχτα αλλάζει τη ζωή της Άιλις. Δύο αξιωματικοί της νεοσύστατης μυστικής αστυνομίας αναζητούν τον άντρα της. Ποια θα είναι η τύχη τόσο του ίδιου όσο και του πρωτότοκου γιου τους; Η πατρίδα της, η Ιρλανδία, βρίσκεται στο έλεος μιας δικτατορικής κυβέρνησης. Η πόλη της, το Δουβλίνο, είναι το κέντρο μιας αιματηρής εμφύλιας διαμάχης, κι εκείνη πρέπει να προστατέψει τα παιδιά της και τον ηλικιωμένο πατέρα της. Πόσο μακριά θα φτάσει για να σώσει την οικογένειά της; Και τι -ή ποιον- θα υποχρεωθεί να αφήσει πίσω; Μπορείτε να διαβάσετε όσα είπε ο διάσημος πια συγγραφέας στο NEWS 24/7.

Ντ. Χ. Λώρενς – Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι (μτφρ. Γιώργος Τζήμας, εκδ. Μεταίχμιο)

Η λαίδη Κόνστανς Τσάτερλι, εγκλωβισμένη στον γάμο της με τον βαρονέτο σερ Κλίφορντ, έχοντας παροτρυνθεί από εκείνον να συνάψει δεσμό με όποιον αριστοκράτη θέλει ώστε να αποκτήσει ο οίκος τους διάδοχο, τελικά ερωτεύεται τον θηροφύλακα του δάσους. Για χρόνια απαγορευμένο ως πορνογραφικό, το μυθιστόρημα είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα της αγγλικής λογοτεχνίας, μια πρωτοφανής εξύμνηση του σαρκικού έρωτα και της σεξουαλικής επιθυμίας, μια πολύ διεισδυτική αποτύπωση της γυναικείας επιθυμίας, ένα αιχμηρό σχόλιο για την εκβιομηχάνιση, μια δηκτική ανάλυση της αλλοτριωμένης, πουριτανικής κοινωνίας.

Κόρμακ Μακάρθι – Αιματοβαμμένος μεσημβρινός ή το δειλινό κοκκίνισμα στη δύση (μτφρ. Γιώργος Κυριαζής, εκδ. Gutenberg)

Νέα μετάφραση ενός αριστουργήματος της αμερικανικής λογοτεχνίας. Ένας δεκατετράχρονος από το Τενεσί, που αναφέρεται απλώς ως το παιδί, περιπλανιέται στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό στα μέσα του 19ου αιώνα. Όταν θα συναντηθεί με την διαβόητη συμμορία Γκλάντον, θα γίνει μάρτυρας απίστευτων ωμοτήτων που θα τον οδηγήσουν σε μια οδυνηρή καταβύθιση στα απώτατα όρια της ανθρώπινης φρίκης. «Κανείς άλλος Αμερικανός μυθιστοριογράφος δεν μας έχει δώσει ένα τόσο δυνατό και αλησμόνητο βιβλίο όσο τον Αιματοβαμμένο μεσημβρινό» έγραψε κάποτε ο Χάρολντ Μπλουμ, ίσως ο πιο διάσημος κριτικός λογοτεχνίας όλων των εποχών.

Ρόμπερτ ΜακΚάμον – Η ζωή ενός αγοριού (μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης, εκδ. Κλειδάριθμος)

Ένα πληθωρικό μυθιστόρημα του φανταστικού που σύμφωνα με τους κριτικούς θυμίζει έντονα τις ελεγείες της παιδικής ηλικίας του Κινγκ και του Μπράντμπερι. Στην Αλαμπάμα το 1964 οι κάτοικοι του Ζέφερ εργάζονται στην τοπική χαρτοβιομηχανία και στο κοντινό γαλακτοκομείο. Για τον δωδεκάχρονο επίδοξο συγγραφέα Κόρι Μάκενσον, αυτή η φαινομενικά απλή καθημερινότητα γίνεται καμβάς για την εντυπωσιακή φαντασία του. Ένα μοιραίο πρωινό, ενώ συνοδεύει τον πατέρα του στη διανομή γάλακτος από σπίτι σε σπίτι, ένα αυτοκίνητο βγαίνει από τον δρόμο του και βυθίζεται στη λίμνη Σάξον. Ο πατέρας του βουτάει στο νερό, όμως έντρομος ανακαλύπτει ένα άψυχο σώμα δεμένο με χειροπέδες στο τιμόνι, και με ένα σύρμα γύρω από τον λαιμό του. Παρόλο που ο φόνος μένει ανεξιχνίαστος, οι κάτοικοι της πόλης φαίνεται να ξεχνούν, όμως ο Κόρι και ο πατέρας του όχι.

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες – Τα λέμε τον Αύγουστο (μτφρ. Δέσποινα Δρακάκη, εκδ. Ψυχογιός)

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του αξεπέραστου Κολομβιανού συγγραφέα κυκλοφορεί το τελευταίο του μυθιστόρημα μετά από απόφαση των γιων του και του επιμελητή του, αν και ο ίδιος ο Μάρκες είχε αποφασίσει ότι δεν ήθελε. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς. Το βιβλίο ναι μεν δεν είναι εφάμιλλο πχ του «Εκατό χρόνια μοναξιά» (πώς θα μπορούσε άλλωστε), δεν του λείπουν όμως οι εκπλήξεις και ο συναισθηματισμός, με την υπόθεση του να αναπτύσσεται γύρω από την εξής κεντρική ιδέα: Μέσα σε αποπνικτικές βραδιές της Καραϊβικής, γεμάτες σάλσα και μπολέρο, η Άνα Μαγκνταλένα Μπαχ, αν και μητέρα δύο παιδιών και ευτυχισμένη σύζυγος, κάθε Αύγουστο, ταξιδεύει με το φέρι μέχρι το νησί όπου είναι θαμμένη η μητέρα της, και για μια νύχτα βρίσκει έναν νέο εραστή.

Φερνάντα Μελτσόρ – Εδώ δεν είναι Μαϊάμι (μτφρ. Αγγελική Βασιλάκου, εκδ. Δώμα)

Μετά το περσινό, σαρωτικό Παραντάις (μτφρ. Αγγελική Βασιλάκου, εκδ. Δώμα) η Μελτσόρ αφηγείται ιστορίες της πόλης της, της Βερακρούς: για τη βασίλισσα του καρναβαλιού που σκότωσε τα παιδιά της, για εκείνους που συνάντησαν τον διάβολο στο στοιχειωμένο σπίτι, για το λιντσάρισμα του φονιά, για τους αστούς και τους προλετάριους, για τους φιλήσυχους περαστικούς και τους έμπορους ναρκωτικών, για όλους εκείνους που προσπαθούν να ζήσουν μες στα φώτα, τις φωτιές και τις σκιές του μεγάλου λιμανιού. Αλλά πρωταγωνιστής είναι πάντα η ίδια η πόλη: η πόλη που αλλάζει, άλλοτε βίαια κι άλλοτε ύπουλα, η πόλη που καταρρέει, η πόλη που, καμιά φορά, αντιστέκεται.

Άιρις Μέρντοχ – Μέσα στο δίχτυ (μτφρ. Έφη Τσιρώνη, εκδ. Διόπτρα)

Το εν έτει 1954 λογοτεχνικό ντεμπούτο της πρώτης Ιρλανδής συγγραφέως που πολλά χρόνια αργότερα κέρδισε το βαρύτιμο βραβείο Booker (για το μυθιστόρημα Θάλασσα, Θάλασσα). Ο Τζέικ, «λογοτεχνικός λαντζέρης» και χαραμοφάης, άφραγκος και σε αναζήτηση στέγης, κυνηγάει μια παλιά φιλενάδα του, την Άννα Κουέντιν, και τη διάσημη ηθοποιό αδελφή της, τη Σέιντι. Μαζί με τον εκκεντρικό συνοδό-υπηρέτη του, τον Φιν, μπλέκουν σε περιπέτειες, που περιλαμβάνουν την απαγωγή ενός σκύλου-σταρ του σινεμά και μια πολιτική εξέγερση σε ένα κινηματογραφικό στούντιο.

Τζούλια Μπινάντο Μέλις – Το κορίτσι που έφτυνε φωτιά (μτφρ. Φωτεινή Ζερβού, εκδ. Πατάκη)

Η Μαρτίνα, αλλιώς Μίνα, αρρωσταίνει ξαφνικά και από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκεται στην παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου του Τορίνο, όπου υποβάλλεται σε πολλαπλούς κύκλους χημειοθεραπείας. Εκεί γνωρίζει τον Λορέντσο και γίνονται αμέσως φίλοι. Μέσα στο νοσοκομείο, τα δύο παιδιά επαναστατούν στη σκληρή πραγματικότητα φτιάχνοντας έναν δικό τους φανταστικό κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα της εικοσάχρονης Μέλις -βασισμένο στην προσωπική της εμπειρία μακράς νοσηλείας ως παιδί- στο οποίο σύμφωνα με το Wired «συντελείται ένα θαύμα και από τις σελίδες τους ξεπηδά μια νέα συγγραφική φωνή, που αξίζει να την ακούσουμε».

Ντέιβιντ Μίτσελ – Άτλας νεφών (μτφρ. Μαρία Ξυλούρη, εκδ. Μεταίχμιο)

Το πολυσυζητημένο, δαιδαλώδες, απαιτητικό στην ανάγνωση και τελικά τόσο απολαυστικό Cloud Atlas, το σύγχρονο κλασικό του Ντέιβιντ Μίτσελ, κλείνει τα 20 και κυκλοφορεί στα ελληνικά σε εξαιρετική μετάφραση της Μαρίας Ξυλούρη με επίμετρο του συγγραφέα ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση.

Σεμπάστιαν Μπάρι – Τον καιρό του Θεού (μτφρ. Μάριος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου, εκδ. Ίκαρος)

Διακεκριμένος και δημοφιλής τόσο για τα θεατρικά του όσο και για τα μυθιστόρηματά του, πέντε φορές υποψήφιος για Booker, πέρυσι το τελευταίο του βιβλίο συμπεριλήθφηκε στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς των New Yorker, Washington Post, NPR και Kirkus Reviews. Σε αυτό ένας ένας χήρος συνταξιούχος αστυνομικός μετακομίζει σ’ ένα ήσυχο παραθαλάσσιο χωριό της Ιρλανδίας. Η γαλήνη της νέας του ζωής ωστόσο διακόπτεται απότομα όταν δύο πρώην συνάδελφοί του εμφανίζονται με ερωτήσεις για μια παλιά υπόθεση. Μια υπόθεση που δεν έπαψε ποτέ να τον απασχολεί.

Σάρα Μπέρνσταϊν – Σπουδή στην υποταγή (μτφρ. Έφη Τσιρώνη, εκδ. Διόπτρα)

Μια νεαρή γυναίκα μετακομίζει σε μια απομακρυσμένη χώρα του Βορρά, που ήταν κάποτε η χώρα των προγόνων της, για να υπηρετήσει τον πλούσιο και πρόσφατα χωρισμένο αδερφό της. Απομονώνεται στο τεράστιο σπίτι του μέσα στο δάσος, όντας ολομόναχη καθώς εκείνος λείπει για δουλειές. Οι ντόπιοι τη βλέπουν με καχυποψία και κάθε κίνησή της παρερμηνεύεται. Όταν παράξενα και μακάβρια γεγονότα αρχίζουν να συμβαίνουν -μια προβατίνα γεννάει το αρνάκι της νεκρό, οι αγελάδες τρελαίνονται και πρέπει να θανατωθούν όλες-, η ευθύνη αποδίδεται σ’ εκείνη. Ένα μυθιστόρημα για θύτες και θύματα, για τη στοχοποίηση και την ενοχή, την εξουσία και την υποταγή, που βρέθηκε στη βραχεία λίστα για το βραβείο Booker 2023.

Τζέιμς Μπόλντουιν – Ανέβα στο βουνό να το φωνάξεις (μτφρ. Μιχάλης Οικονόμου, εκδ. Πόλις)

Ο Τζον Γκράιμς, ένας ευαίσθητος και χαρισματικός έφηβος, μεγαλώνει στο Χάρλεμ. Η οικογένειά του τον προετοιμάζει για να γίνει ιεροκήρυκας. Τη νύχτα των γενεθλίων του, όμως, όταν κλείνει τα δεκατέσσερα, θα βιώσει μια πρωτοφανούς έντασης ηθική και πνευματική κρίση. Θέλει να ορίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αλλά ένας νέος που προέρχεται από ένα τόσο βαθιά θρησκευόμενο περιβάλλον έχει δικαίωμα επιλογής; Και ακόμα περισσότερο, πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ένας νεαρός μαύρος αμερικανός, τη δεκαετία του ’30; Στο πρώτο του μυθιστόρημα –που επηρέασε αποφασιστικά συγγραφείς όπως η Τόνι Μόρισον και η Maya Angelou– ο Μπόλντουιν μεταπλάθει προσωπικές του εμπειρίες από τα νεανικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη της Μεγάλης Ύφεσης και αφηγείται μια πολυεπίπεδη ιστορία βίαιης αλλά και λυτρωτικής ενηλικίωσης, που συνυφαίνεται αριστοτεχνικά με τη συλλογική οδύσσεια των μαύρων της Αμερικής, τη σχέση τους με τη θρησκεία και τον αγώνα τους ενάντια στην αδικία, τη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό. Περισσότερος Μπόλντουιν στο OneMan: https://www.oneman.gr/entertainment/james-baldwin-enas-titanas-tis-pagkosmias-logotexnias/

Ιβάν Μπούνιν – Σκοτεινές αλέες (μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, εκδ. Επίκεντρο)

Πολλά από τα διηγήματα ξεκινούν με λεπτομερή περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, του καιρού, των κτισμάτων, ως μια, ίσως, νοσταλγική διάθεση του συγγραφέα για την πατρίδα του, από την οποία έλειπε για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Το στοιχείο αυτό, όμως, αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με όλη την προηγούμενη, μεγάλη, ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Μια συλλογή που προσφέρει μια καλειδοσκοπική ματιά στα ανθρώπινα πάθη, αδυναμίες και τραγωδίες που προκαλεί συχνά ο ανεπίδοτος έρωτας. Ένα βιβλίο που έχει κατακτήσει εξέχουσα θέση στην ρωσική αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία του 20ού αιώνα.

Ραντουάν Νασσάρ – Αρχαία καλλιέργεια (μτφρ. Αθηνά Ψυλλιά, εκδ. Πατάκη)

Μέσα από μια οικογενειακή ιστορία, με επίκεντρο την επιστροφή του «άσωτου υιού», ο Νασσάρ πραγματεύεται αριστοτεχνικά τα προαιώνια θέματα της πατριαρχίας, των ορίων της συνύπαρξης στους κόλπους της οικογένειας, της ελευθερίας, της μοναξιάς, της βίας. Μετά τη συγγραφή του συγκεκριμένου και μοναδικού του μυθιστορήματος, το 1975, και της νουβέλας Ένα ποτήρι οργή (1978, Εκδόσεις Πατάκη, 2023), ο συγγραφέας αποσύρθηκε από τα γράμματα και αφοσιώθηκε στην καλλιέργεια της γης για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Τα δύο αυτά βιβλία τού χάρισαν την κορυφαία θέση στα βραζιλιάνικα γράμματα, μαζί με τον Γκιμαράες Ρόζα και την Κλαρίσε Λισπέκτορ.

Τζο Νέσμπο – Το νυχτόσπιτο (μτφρ. Γρηγόρης Κονδύλης, εκδ. Μεταίχμιο)

Ο Νορβηγός μετρ μοιάζει να αποτίνει φόρο τιμής στον Στίβεν Κινγκ. Μετά τον θάνατο των γονιών του στη φωτιά του σπιτιού τους, ο δεκατετράχρονος Ρίτσαρντ Ελόβντ πηγαίνει να μείνει με τους θείους του στην απομακρυσμένη πόλη Μπάλανταϊν. Εκεί αποκτά τη φήμη του παρία κι όταν ένας συμμαθητής του, εξαφανίζεται, όλοι τον υποπτεύονται. Όταν λέει ότι ο τηλεφωνικός θάλαμος στην άκρη του δάσους τον ρούφηξε σαν να ήταν σε ταινία τρόμου, τον πιστεύει μόνο η Κάρεν, μια εξίσου μοναχική συμμαθήτρια που τον ενθαρρύνει να ακολουθήσει τα στοιχεία που η αστυνομία αρνείται να διερευνήσει. Όταν ένας ακόμη συμμαθητής εξαφανίζεται, ο Ρίτσαρντ πρέπει να βρει έναν τρόπο να αποδείξει την αθωότητά του καθώς παλεύει με τη σκοτεινή μαγεία που πνίγει το Μπάλανταϊν και μεθοδεύει την καταστροφή του.

Βιρζινί Ντεπάντ – Αγαπητέ μαλάκα (μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, εκδ. Στερέωμα)

Τάδε έφη Le Monde: «Όπως το Βερνόν Σουμπουτέξ, το Αγαπητέ μαλάκα είναι ένας ύμνος στη φιλία, στον δεσμό εκείνο που τουλάχιστον μπορεί να κάνει τον άνθρωπο λιγότερο “μαλάκα” και τη ζωή πιο υποφερτή, τουτέστιν να τη σώσει. Αναμειγνύοντας τα θέματα, τις φωνές των ηρώων και τα γλωσσικά ιδιώματα, το Αγαπητέ μαλάκα είναι ένα φωτεινό μυθιστόρημα μεγάλης ευγένειας. Αυτό μπορεί να φαίνεται οξύμωρο όταν πρόκειται για τη Βιρζινί Ντεπάντ, αλλά δεν είναι».

Τζον Ντος Πάσος – Περιπέτειες ενός νεαρού άνδρα (μτφρ. Γιάννης Λειβαδάς, εκδ. Ηριδανός)

Κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου ένας Αμερικανός ταξιδεύει στην Ισπανία για να πολεμήσει στο πλευρό των Δημοκρατικών. Εντάσσεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά ο ιδεαλισμός του γρήγορα υποβαθμίζεται κάτω από το άγχος της κομματικής ορθοδοξίας και υποκρισίας. Ο σπουδαίος Ντος Πάσος μεγαλουργεί ορμώμενος από τις προσωπικές του εμπειρίες και ιδεολογικές μάχης στις Η.Π.Α. και στο μέτωπο του Ισπανικού Εμφυλίου

Ρίτσαρντ Πάουερς – Αμηχανία (μτφρ. Γιώργος Κυριαζής, εκδ. Gutenberg)

Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, ο αστροβιολόγος Θίοντορ Μπερν αφοσιώνεται στον εννιάχρονο γιό του Ρόμπιν που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και είναι επηρεασμένος από τις οικολογικές ανησυχίες της μητέρας του. Ο Μπερν, για να υποστηρίξει τον γιο του, καταφεύγει σε νέες πειραματικές μεθόδους οδηγώντας τη ζωή και των δυο τους σε ακραίες καταστάσεις. Μέσα από αναφορές σε πολιτικά γεγονότα και με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, ο Ρίτσαρντ Πάουερς (γενν. Ιλινόις 1957, βραβείο Pulitzer και Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας ΗΠΑ) υφαίνει μια ιστορία «τεκμηριωμένη επιστημονικά, αλλά και βαθιά συγκινητική» (The Guardian), που «κατακτά το μυαλό και την καρδιά του αναγνώστη» (The Economist).

Ίλια Λέοναρντ Πφέιφερ – Grand Hotel Europa (μτφρ. Μαργαρίτα Μπονάτσου, εκδ. Ίκαρος)

Ο πολυγραφότατος Ολλανδός έχει εκδώσει πάνω από 40 έργα: ποιητικές συλλογές, μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα και δοκίμια. Σε αυτό το μυθιστόρημα πραγματεύεται -θυμίζοντας Ναμπόκοφ, Τομ Γουλφ, Ουμπέρτο Έκο και Γουές Άντερσον (The New York Times Book Review) τις πολλαπλές αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ταυτότητας, με επίκεντρο ένα παλιό ξενοδοχείο που πασχίζει να ισορροπήσει ανάμεσα στο σήμερα και το χθες.

Μαρκήσιος ντε Σαντ – Οι Εκατόν Είκοσι Ημέρες των Σοδόμων. Ή το σχολείο της ελευθεριότητας (μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη, εκδ. Gutenberg)

Το πιο βέβηλο και προκλητικό βιβλίο που γράφτηκε ποτέ σε νέα ελληνική μετάφραση, 120 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Drop mic και εδώ ταιριάζει απόλυτα το κλισέ ότι πρόκειται για απαραίτητο απόκτημα για κάθε βιβλιοθήκη.

Τζορτζ Σόντερς – Μέρα απελευθέρωσης (μτφρ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, εκδ. Ίκαρος)

Η μεγάλη επιστροφή του πολυβραβευμένου μετρ της διηγηματογραφίας με μια διεισδυτική ματιά στην άβυσσο του αμερικανικού ψυχισμού. Εννέα ιστορίες με ήρωες άλλοτε δυστοπικούς και μακρινούς και άλλοτε υπερβολικά γνώριμους. Όλοι τους μας παρασύρουν στις μικρές και μεγάλες τους ζωές που άλλοτε συνθλίβονται από απόγνωση, καταπίεση και βάναυσο ρεαλισμό και άλλοτε πλημμυρίζουν χαρά, γενναιοδωρία και ελπίδα. Στη λίστα με τα καλύτερα σε έγκριτα μέσα όπως: The New York Times Book Review, The New Yorker, Time, The Guardian, Esquire, Kirkus Reviews, κ.α.

Ντόνα Ταρτ – Ο μικρός φίλος (μτφρ. Μιχάλης Δελέγκος, εκδ. Διόπτρα)

Συνεχίζεται η επανακυκλοφορία της εργογραφίας της σπουδαίας Ντόνα Ταρτ από τη Διόπτρα εν προκειμένω με ένα καθηλωτικό μυθιστόρημα για την παιδική ηλικία, την αθωότητα και το κακό. Στην πόλη Αλεξάνδρεια της Πολιτείας του Μισισίπι, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, ένα μικρό αγόρι βρέθηκε απαγχονισμένο σε ένα δέντρο στην αυλή του σπιτιού του. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η δολοφονία του παραμένει ανεξιχνίαστη και η οικογένειά του εξακολουθεί να ζει χαμένη στην οδύνη. Έτσι, η αδελφή του,ξεκινά να ανακαλύψει τον δολοφόνο. Έχοντας τη βοήθεια μόνο του αγαπημένου της φίλου, περνά τα αυστηρά όρια που περιχαρακώνουν τις φυλές και τις κάστες της πόλης της και βυθίζεται στην ιστορία των απωλειών της οικογένειάς της.

Σέρκο Φατάχ – Μαύρος Σεπτέμβρης (εκδ. Νήσος)

Λίβανος, μέσα της δεκαετίας του 70, λίγο πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος και κάτω από τη λάμψη των παραλιακών πολυτελών ξενοδοχείων και της τουριστικής κίνησης, μυρίζει μπαρούτι. Αμερικάνοι υπάλληλοι της CIA, νεαροί Γερμανοί ιδεαλιστές επαναστάτες, Λιβανέζοι από τη φτωχή επαρχία, Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, ζουν όλοι στο χείλος μιας επικείμενης καταστροφής, σε μια ατμόσφαιρα κοινωνικοπολιτικά τεταμένη από τις συμμορίες του υποκόσμου, τις πολιτικές ομάδες, τα θρησκευτικά κινήματα και τα τρομοκρατικά δίκτυα.

Κάρα Χόφμαν – Οι κράχτες (εκδ. Gutenberg)

Αθήνα, 1988: Ένα ζευγάρι Άγγλων, ο μαύρος ποιητής και μποξέρ Μάιλο και ο λευκός αλκοολικός Τζάσπερς, για να εξασφαλίσουν δωρεάν διαμονή σ᾽ ένα φθηνό ξενοδοχείο κοντά στον σταθμό Λαρίσης και λίγα χρήματα για τα ποτά τους, κάνουν τους κράχτες με στόχο να προσελκύσουν τουρίστες στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία τους με την Αμερικανίδα Μπράιντι θα αλλάξει τη ζωή και των τριών για πάντα. «Νεανικές φιλίες και η παρατεταμένη ηχώ τους στον χρόνο» (Newsweek). Μια ιστορία επιβίωσης, «όμορφη και πρωτότυπη» (Kirkus Reviews), φτιαγμένη από μια συγγραφέα που «γράφει σαν να διηγείται ένα συναισθηματικά φορτισμένο όνειρο» (The Wall Street Journal). Από μία διακεκριμένη συγγραφέα που μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη.