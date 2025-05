Στην πρόσφατη μνήμη, λίγες καλοκαιρινές σεζόν έχουν υπάρξει με ταινίες και σειρές τόσο πολλά υποσχόμενες.

Κάθε καλοκαιρινή σεζόν έχει -ή θέλει, έστω, να έχει- τα μπλοκμπάστερ της, κινηματογραφικά και τηλεοπτικά. Στην πρόσφατη μνήμη ωστόσο, έχουν υπάρξει λίγες οι χρονιές με ταινίες και σειρές τόσο πολλά υποσχόμενες, όχι μόνο για τις μεγάλες παραγωγές αλλά και τις μικρότερες.

Παρακάτω θα βρεις μία πρώτη, σχετικά αυστηρή επιλογή από ταινίες και σειρές αυτής της καλοκαιρινής σεζόν, αλλά φτάσε στο τέλος του άρθρου και για τα honorable mentions.

ΤΑΙΝΙΕΣ:

F1

Στο μπλοκμπάστερ της Apple, ο Brad Pitt υποδύεται έναν οδηγό της Formula 1 που βγαίνει από τη σύνταξη για να καθοδηγήσει ένα ανερχόμενο αστέρι του αθλήματος. Η παραγωγή της ταινίας έγινε σε συνεργασία με το πρωτάθλημα, ενώ πολλές σκηνές γυρίστηκαν σε πραγματικές διοργανώσεις Grand Prix της F1. Περισσότερο και από το κόνσεπτ μάς αφορά ο Joseph Kosinski, που αν μπορέσει να γυρίσει τους αγώνες με τόση αδρεναλίνη όση είχαν οι σεκάνς πτήσης του στο Top Gun: Maverick, το F1 θα μπορούσε να είναι η καλύτερη αθλητική ταινία στην πρόσφατη μνήμη.

Πρεμιέρα: 26/6

Superman

Έρχεται ο νέος Superman με την υπογραφή του James Gunn, του δημιουργού των Guardians of the Galaxy. Κι όμως, μπορεί να χρειαζόμαστε έναν νέο Man of Steel στη μεγάλη οθόνη παρότι δεν πάνε πολλά χρόνια από τον τελευταίο, κυρίως εφόσον θα έρθει από τα χέρια ενός ανθρώπου που ξέρει να εξισορροπεί το δράμα με την ελπίδα.

Πρεμιέρα: 10/7

The Naked Gun

Πώς θα γινόταν να συμβεί remake των Τρελών Σφαιρών και να μην πρωταγωνιστήσει ο Liam Neeson σε αυτό; Συμπρωταγωνιστεί η Pamela Anderson και σκηνοθετεί ο δύο φορές βραβευμένος με Emmy Akiva Schaffer. Χρειαζόμαστε την επιστροφή των καθαρόαιμων κωμωδίων στο σινεμά και οι νέες Τρελές Σφαίρες μοιάζουν να είναι ακριβώς αυτό.

Πρεμιέρα: 31/7

Sorry, Baby

Μαύρη ντραμεντί σε παραγωγή του Barry Jenkins, του οσκαρικού δημιουργού του Moonlight, που ακολουθεί την Agnes. Μία νεαρή γυναίκα στην οποία συνέβη κάτι πολύ τραυματικό, το οποίο θα προσπαθήσει να επουλώσει στη διάρκεια των πέντε ετών που θα παρακολουθήσουμε στην ταινία.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance όπου κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου για το σαρδόνιο πνεύμα του αλλά και την ενδιαφέρουσα μη γραμμική δομή που χρησιμοποιεί, και τώρα σε λίγες μέρες θα κλείσει το τμήμα του Δεκαπενθημέρου Σκηνοθετών στο Φεστιβάλ των Καννών. Μάλλον το κρυφό διαμάντι του καλοκαιριού.

Πρεμιέρα: 17/7

Materialists

Η συνέχεια της σεναριογράφου/σκηνοθέτριας Celine Song του υποψήφιου για Όσκαρ, Past Lives, ακολουθεί ένα ακόμη ρομαντικά μπλεγμένο τρίο, αλλά με rom-com διάθεση. Η ταινία διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνιστές τους Dakota Johnson, Chris Evans και Pedro Pascal και ακολουθεί μία προξενήτρα της πλούσιας ελίτ της πόλης, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ίδια της την επιχείρηση συμμετέχοντας σε ένα τοξικό ερωτικό τρίγωνο με έναν πλούσιο άνδρα και έναν απένταρο ηθοποιό/σερβιτόρο.

Πρεμιέρα: 7/8

ΣΕΙΡΕΣ:

The Narrow Road to the Deep North

Το δημιουργικό ταίρι του σκηνοθέτη Justin Kurzel και του σεναριογράφου Shaun Grant μεταφέρει το μυθιστόρημα του Richard Flanagan που κέρδισε το βραβείο Booker το 2013 στη μικρή οθόνη.

Οι Jacob Elordi και Ciarán Hinds πρωταγωνιστούν ως η παλαιότερη και η νεότερη εκδοχή του χειρουργού Dorrigo Evans, του οποίου η θητεία ως αιχμάλωτου στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και φροντιστή των συντρόφων του που μοχθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βιρμανίας, καθώς λιμοκτονούν, καταπονούνται και βασανίζονται, μεταμόρφωσε τη ζωή του.

Οι Kurzel και Grant στρέφονται προς τους παράνομους, τους μαζικούς δολοφόνους, τους καταδικασμένους άνδρες όπως ο Μάκβεθ, και τους λευκούς αυτονομιστές που προσπαθούν να ανατρέψουν την αμερικανική κυβέρνηση, αντί όμως να δώσει αγιογραφικά πορτρέτα σε αυτές τις φιγούρες, προτιμούν να διερευνήσουν ποιες αδυναμίες και τραύματα κρύβονται στην καρδιά των ανθρώπων ωθώντας τους στην επίθεση. Μην περιμένεις κανένα ίχνος ρομαντισμού εδώ για τη αναίτια σκληρότητα του πολέμου.

Πρεμιέρα: 4/6, Novacinema

The Bear: Season 4

Μετά από δύο αναγνωρισμένες, ευρέως δημοφιλείς σεζόν, το The Bear αποξένωσε εν μέρει τους θεατές με μία τρίτη σεζόν ελαφριά σε πλοκή και βαριά στον πειραματισμό. Περιείχε και ορισμένα διαμάντια ωστόσο, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που επικεντρώθηκαν στους χαρακτήρες της Liza Colón-Zayas και της Abby Elliott, ενώ μας άφησε με μερικά ισχυρά cliffhangers που μπορεί να επαναφέρουν τη σειρά στον σωστό δρόμο για την τέταρτη σεζόν.

Πρεμιέρα: 26/6, Disney+

Squid Game: Season 3

Η τρίτη σεζόν γυρίστηκε back to back με τη δεύτερη και θα είναι η τελευταία του Squid Game. Μπορούμε σίγουρα να περιμένουμε κάποιες απαντήσεις, αν και ο δημιουργός Hwang Dong-hyuk δεν είναι ακριβώς γνωστός για τα αίσια φινάλε.

Πρεμιέρα: 27/6, Netflix

Long Story Short

Ξεκινώντας με το πρωτοποριακό BoJack Horseman, σπρώχνοντας στη συνέχεια τα όρια του animation με το φιλόδοξο Undone του Prime Video, και ενισχύοντας τον πολύχρωμο κόσμο των ανθρωπόμορφων ζώων ως εκτελεστικός παραγωγός στο Tuca & Bertie (του οποίου η δημιουργός, Lisa Hanawalt, σχεδίασε και έκανε την παραγωγή του BoJack Horseman), ο κωμικός και παραγωγός Raphael Bob-Waksberg δεν έχει σφάλει ακόμα.

Το Long Story Short θα ακολουθήσει μία οικογένεια για πολλά χρόνια, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, με ένα καστ φωνών που περιλαμβάνει τους Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral, Nicole Byer, Dave Franco και Michaela Dietz.

Πρεμιέρα: 22/8, Netflix

Alien: Earth

Το franchise τρόμου έρχεται στη μικρή οθόνη από τον Noah Hawley, δημιουργό ιδιόρρυθμων νουάρ όπως το Fargo και εκκεντρικής επιστημονικής φαντασίας όπως το Legion. Το Alien: Earth λοιπόν θα είναι ένα prequel της εμβληματικής ταινίας του 1979 που θα διαδραματίζεται μόλις δύο χρόνια πριν από τα γεγονότα εκείνης, και υπόσχεται να φέρει πίσω τις horror ρίζες του franchise. Όπως και το Fargo, το Alien: Earth θα έχει ένα τεράστιο καστ που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Timothy Olyphant και ο Alex Lawther.

Πρεμιέρα: 13/8, Disney+

HONOURABLE MENTIONS

Ταινίες: From the World of John Wick: Ballerina, Vermiglio, Karate Kid: Legends, 28 Years Later, Elio, The Fantastic Four: First Steps, Weapons, Nobody 2, The Roses

Σειρές: Stick, The Waterfront, Ironheart, Smoke, Chief of War, Nautilus, Peacemaker: Season 2, Too Much