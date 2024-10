Μονάχα ένα θρίλερ του 2024 κατάφερε να μπει στη λίστα με τις πιο τρομακτικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου σύμφωνα με την επιστήμη.

Something wicked this way comes. Γιατί πλησιάζουμε το τέλος του Οκτώβρη! Τον μήνα του Halloween και της τιμητικής των ταινιών τρόμου.

Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να βολευτείς με μία κουβέρτα -ή να κρυφτείς από κάτω της!- και να απολαύσεις ταινίες τρόμου από τον Οκτώβριο. Ή, προφανώς, να μπεις σε ένα σινεμά και να υποφέρεις ελεγχόμενα μαζί με όλους τους υπόλοιπους θαρραλέους που προστατεύει η σκοτεινή αίθουσα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο τα στούντιο φροντίζουν να έχουν κυκλοφορήσει τα πιο μεγάλα τους τρομακτικά χαρτιά κάπου μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Στην πραγματικότητα βέβαια δεν υπάρχει ιδανικό timing για ένα καλό θρίλερ. Όπως αποδεικνύουν χρόνο με τον χρόνο κυκλοφορίες ανοιξιάτικες όπως το Get Out ή το A Quiet Place, χειμωνιάτικες όπως το It Follows και το The Babadook, ή κατακαλοκαιρινές όπως το Alien ή το Jaws, το κοινό θα είναι εκεί για την αδρεναλίνη και τον τρόμο όλες τις εποχές.

Παρότι ο τρόμος όπως όλα τα genres έχει περάσει τα πάνω και τα κάτω του ως είδος, το χαμηλό του κόστος –και άρα ρίσκο– τού έχει επιτρέψει να επιβιώνει ακόμα και σε δεκαετίες που ο κινηματογράφος στηρίζει άλλες τάσεις περισσότερο. Κάθε δεκαετία έχει τα δικά της στιβαρά θρίλερ, με πολλά από αυτά να έχουν γίνει κλασικά ή καλτ χιτ στη διαδρομή τους.

Το Science of Scare Project που ιδρύθηκε το 2020 είναι ένα πείραμα που ξεκίνησε για να βρεθούν κατηγορηματικά οι πιο τρομακτικές ταινίες όλων των εποχών, βάσει των σφυγμών του κοινού.

Κάθε χρόνο καταρτίζει έναν κατάλογο με τις πιο τρομακτικές αγγλόφωνες ταινίες και τις θέτει στη διάθεση μίας επιτροπής 250 μελών. Οι θεατές-πειραματόζωα προσκαλούνται σε ειδικές προβολές των ταινιών, όπου τους τοποθετούνται μετρητές καρδιακών παλμών. Για να αποφευχθεί η κόπωση του κοινού, οι προβολές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πριν δημοσιευτούν τα αποτελέσματα τον Οκτώβριο, εγκαίρως για το Halloween.

Το 2023 το πείραμα εισήγαγε το Science of Scare Score – έναν συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων για την κατάταξη των πιο τρομακτικών ταινιών. Το Scare Score, που συνδυάζει τόσο τον καρδιακό ρυθμό (που μετριέται σε παλμούς ανά λεπτό), όσο και τη διακύμανση του καρδιακού ρυθμού (που μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου), επέστρεψε και φέτος.

Με τον καρδιακό ρυθμό (BPM), όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο γρήγορα κάνει η ταινία το αίμα του κοινού να χτυπήσει κόκκινο – ένας δείκτης ενθουσιασμού και φόβου ως μέρος του ενστίκτου μάχης ή φυγής. Από την άλλη, η διακύμανση του καρδιακού ρυθμού (HRV) μετράει το χρονικό διάστημα μεταξύ κάθε χτύπου της καρδιάς. Όσο χαμηλότερη ήταν η διακύμανση των καρδιακών παλμών, τόσο πιο αγχωμένοι είναι οι θεατές, άρα θεωρείται ένας καλός δείκτης βραδύκαυστου τρόμου.

Αφού συλλέγεται η μέση αύξηση του καρδιακού ρυθμού και η μείωση του HRV, στη συνέχεια συνδυάζονται οι δύο βαθμολογίες ώστε να δημιουργηθεί το Science of Scare Score από το 100. Για τη σύγκριση, το Shrek ας πούμε κατέχει ένα Scare Score ύψους 3 στα 100.

Με αυτό το ανανεωμένο Scare Score, το υπερφυσικό θρίλερ Sinister του Scott Derrickson από το 2012 διεκδίκησε ξανά το στέμμα του ως η πιο τρομακτική ταινία που γυρίστηκε ποτέ.

Στην ταινία ο Ethan Hawke υποδύεται τον συγγραφέα αληθινών εγκλημάτων Elliot Oswalt, ο οποίος, στην εμμονή του με μία σειρά φρικιαστικών γεγονότων που καταγράφονται σε ανατριχιαστικό υλικό 8mm, θέτει άθελά του σε κίνδυνο την ίδια του την οικογένεια.

Το κοινό βίωσε 34% αύξηση των καρδιακών παλμών κατά την παρακολούθηση της ταινίας, από 64 bpm μέχρι 86 bpm, με την πιο τρομακτική στιγμή της ταινίας να στέλνει τις καρδιές τους στα 131 bpm. Η HRV μειώθηκε κατά 21% μεταξύ των θεατών, η δεύτερη χαμηλότερη από κάθε άλλη ταινία στη λίστα, υποδεικνύοντας μία τέλεια ισορροπία μεταξύ των ξαφνιαστικών τρομακτικών στιγμών και της αργής τρομολαγνείας.

Και τα δύο μαζί έδωσαν στο Sinister ένα Scare Score ύψους 96 στα 100.

Το Sinister είχε αρχικά στεφθεί η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών στην αρχική μελέτη του 2020, προτού χάσει την πρώτη του θέση από το Host το 2021. Ήταν η ικανότητα του Sinister ωστόσο να δίνει στους θεατές αυτό το αίσθημα βύθισης που το επανέφερε στην πρώτη θέση.

Παρά την προβολή 10 νέων ταινιών για το πάνελ του 2024, μόνο μία συμμετοχή, το Oddity που μόλις προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας, μπήκε στην πρώτη 20άδα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κορυφή της κατάταξης.

Στη δεύτερη θέση παραμένει η ταινία Host με 95 βαθμούς, μόλις έναν βαθμό κάτω από την πρώτη θέση. Εξακολουθεί ωστόσο να κάνει τις καρδιές του κοινού να χτυπούν πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη ταινία στη λίστα.

Στην τρίτη θέση ξανά το Skinamarink του 2023. Η ταινία επηρέασε τη διακύμανση των καρδιακών παλμών (HRV) του κοινού περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ταινία στη λίστα, σε ποσοστό 22%, προκαλώντας το μεγαλύτερο άγχος με Scare Score 91.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα Insidious, The Conjuring, Hereditary, Smile, The Exorcism of Emily Rose, Hell House LLC και Talk to Me.

ΤΟ TOP 20 ΠΙΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ:

Sinister Host Skinnamarink Insidious The Conjuring Hereditary Smile The Exorcism of Emily Rose Talk to Me Hell House LLC The Conjuring 2 It Follows The Dark and the Wicked The Descent The Babadook Paranormal Activity A Quiet Place Part 2 The Autopsy of Jane Doe Insidious 2 Oddity

Αξίζει να αναφερθεί πως η απόδοση του Smile σημαίνει πως οι πρωταγωνιστές Sosie Bacon και Kevin Bacon (Friday the 13th) είναι η πρώτη ομάδα πατέρα-κόρης στη λίστα. Ο Ethan Hawke και ο Patrick Wilson κατέχουν επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εμφανίσεις ως διαφορετικός χαρακτήρας στη λίστα, από δύο ο καθένας. Ο Wilson εμφανίζεται συνολικά έξι φορές στις σειρές Conjuring και Insidious. Τέλος, οι James Wan (4) και Scott Derrickson (3) εμφανίζονται περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη στη λίστα, με τον Tobe Hooper να έχει επίσης δύο εμφανίσεις.

Δες εδώ το Top 50.