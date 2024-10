Μια συζήτηση με τον Greg Gonzalez, τραγουδιστή και ιδρυτή των Cigarettes After Sex, λίγο πριν τη διπλή συναυλία της ονειρικής μπάντας στην Αθήνα.

Ακούγοντας τα τραγούδια των Cigarettes After Sex έχεις την αίσθηση πως η φωνή ανήκει σε γυναίκα. Ότι πρόκειται για μια πανέμορφη, ατμοσφαιρική, γυναικεία φωνή, που μοιράζεται τα συναισθήματά της για το έτερον ήμισυ. Με μεγάλη έκπληξη ανακαλύπτεις λίγο αργότερα πως ο τραγουδιστής είναι άντρας και πως όλο αυτό το μυστήριο, ερωτικό και ατμοσφαιρικό σύμπαν που αναδύεται μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες τους, οφείλεται σε εκείνον: τον Greg Gonzalez.

Αυτή η απαλή ανδρόγυνη χροιά του frontman, κιθαρίστα, δημιουργού και ιδρυτή των Cigarettes After Sex, έχει γίνει σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος, καθώς και ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του. Παράλληλα, ένα, επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο της μπάντας, που την κάνει να ξεχωρίζει και την καθιστά μία από τις επιτυχημένες αυτή την περίοδο, είναι το ονειρικό, αιθέριο και αισθαντικό μουσικό ύφος της. Τα τραγούδια των Cigarettes After Sex, μα κυρίως η ατμόσφαιρα που αυτά δημιουργούν, είναι μοναδική. Η μουσική τους μεταφέρει μια αίσθηση γλυκόπικρης ηρεμίας, αποπνέοντας θλίψη, νοσταλγία, μελαγχολία, πάθος… και όλα αυτά “μπολιασμένα” με δόσεις σεξουαλικής έλξης.

Ενώ ο Greg Gonzalez ίδρυσε το συγκρότημα το 2008, η επιτυχία άργησε λίγο να έρθει. Το πρώτο single των Cigarettes After Sex κυκλοφόρησε το 2012 και ήταν το “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, το πιο χαρακτηριστικό και δημοφιλές τραγούδι τους μέχρι σήμερα. Ο πρώτος τους δίσκος, που έφερε το όνομα της μπάντας (“Cigarettes After Sex”), κυκλοφόρησε το 2017, το 2019 ήρθε το “Cry” και πριν από λίγους μήνες, το καλοκαίρι του 2024, μάς συνέστησαν το νέο τους άλμπουμ “X’s”. Η ευαισθησία και η τρυφερότητα, τα θέματα του έρωτα, της απώλειας και της ρομαντικής μελαγχολίας, αλλά και τα ασπρόμαυρα εξώφυλλα των δίσκων, αποτελούν κοινό μοτίβο σε όλους τους δίσκους τους.

Οι Cigarettes After Sex, που πραγματοποιούν εδώ και μήνες την παγκόσμια περιοδεία τους, η οποία θα συνεχιστεί και το 2025, έχουν φανατικό κοινό στην Αθήνα, που τους τιμά σε κάθε συναυλιακή επίσκεψή τους στη χώρα μας. Τώρα, η αγαπημένη μπάντα αναμένεται να μάς προσφέρει δύο ατμοσφαιρικές βραδιές γεμάτες ερωτισμό, συναίσθημα και ρομαντισμό την Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024, στο ανακαινισμένο γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ, και ο Greg Gonzalez μιλά στο Magazine λίγο πριν “προσγειωθούν” στην Αθήνα.

Το νέο σας άλμπουμ “X’s” είναι εμπνευσμένο από τον χωρισμό σου μετά από μια μακροχρόνια σχέση. Ποια ήταν τα συναισθήματα που ήθελες να μετατρέψεις σε τραγούδια;

Γενικά, γράφω τραγούδια για τον έρωτα και τα συναισθήματα που θέλω να μεταφέρω είναι αυτά της όμορφης αίσθησης της αγάπης, των ρομαντικών συναισθημάτων και του να απολαμβάνεις τις στιγμές που έχεις με κάποιον. Κατά βάση, είναι κυρίως αυτό, θέλω να συλλαμβάνω αυτές τις στιγμές, σαν μια φωτογραφία σε ένα τραγούδι. Αλλά, επίσης, και τις γλυκόπικρες στιγμές, όταν τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο όμορφα και ίσως να νιώθεις ότι δεν συνδέεσαι πια με τον άλλον ή ότι κάτι σου ραγίζει την καρδιά. Ήθελα να συμπεριλάβω αυτές τις δύο πλευρές της αγάπης: την όμορφη και την πικρή, το γλυκόπικρο συναίσθημα της ραγισμένης καρδιάς που μπορεί να νιώθεις.

Η θλίψη και η ρομαντική μελαγχολία είναι βασικά στοιχεία στα άλμπουμ σας και στα τραγούδια σας. Βρίσκεσαι πάντα σε μία τέτοια κατάσταση όταν γράφεις ένα τραγούδι ή όταν δημιουργείς;

Όχι πάντα. Ναι, είναι ωραίο να είσαι ερωτευμένος όταν δημιουργείς ή να ζεις αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουν υπάρξει φορές που έχω γράψει τραγούδια για τον έρωτα χωρίς να είμαι ερωτευμένος με κάποιο πρόσωπο. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι ωραίο όταν μπορείς να το έχεις, να γράφεις κάτι και να το βιώνεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, ως στιχουργός, νιώθω ότι μπορώ να γράψω για κάτι που νιώθω ότι είναι ελκυστικό για μένα, ό,τι κι αν περνάω τη δεδομένη τη στιγμή.

Τα τελευταία χρόνια, πολλά νέα παιδιά, ειδικά της Gen Z, έχουν ανακαλύψει τη μουσική σας μέσω του TikTok. Μάλιστα, έρχονται και στις συναυλίες. Πώς το βλέπεις όλο αυτό;

Είναι καταπληκτικό. Όταν σκέφτομαι τους νεότερους θαυμαστές, είναι υπέροχο, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν στην ηλικία τους, 12 ή 13 ετών, που πήγαινα σε συναυλίες όντας παθιασμένος με συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Σκέφτομαι ότι έτσι πρέπει να είναι. Κάνοντας μουσική, θα ήθελα να έχω θαυμαστές στην ίδια ηλικία που ήμουν εγώ, όταν άρχισα να παθιάζομαι με τη μουσική. Πάντα είχαμε νεαρό κοινό στα lives, αλλά με το TikTok, το κοινό έχει γίνει ακόμη νεότερο.

Μερικοί θαυμαστές σας υποστηρίζουν ότι τα τραγούδια σας μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Τι έχεις να πεις γι’ αυτό; Είναι ένα μοτίβο που θέλετε να ακολουθείτε;

Το ακούμε συχνά. Αλλά, ναι, αυτό γίνεται σκοπίμως. Τα τραγούδια προορίζονται να μοιάζουν μεταξύ τους. Σκέφτηκα ότι αν θέλεις αυτό το είδος μουσικής, δηλαδή ρομαντική, πολύ αργή, πολύ μελαγχολική, μελωδική και απαλή μουσική, που αφορά τη σεξουαλικότητα, την αγάπη και τον ρομαντισμό, τότε μπορείς να ακούσεις σχεδόν οποιοδήποτε από τα τραγούδια μας, και δεν θα κάνεις λάθος. Δεν θα διαλέξεις λάθος τραγούδι. Όλα θα σου δώσουν αυτό το συναίσθημα. Νομίζω, λοιπόν, ότι γι’ αυτό λένε ότι όλα τα τραγούδια μας μοιάζουν πολύ, γιατί είναι σχεδιασμένα έτσι. Όλα αφορούν την αγάπη και δεν ήθελα να υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην αφορά την αγάπη.

Άκουγα πριν τα τραγούδια σας στο Youtube αι διάβασα ένα σχόλιο ενός θαυμαστή σου κάτω από ένα βίντεο, που μου άρεσε πολύ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Έγραφε πως όταν ακούει Cigarettes After Sex, νιώθει σαν να του λες “ξέρω πώς νιώθεις όταν είσαι μόνος στο δωμάτιό σου και είναι εντάξει να νιώθεις έτσι”…

Είναι πολύ γλυκό και είναι αυτό ακριβώς. Η μουσική είναι υπέροχη, γιατί η μουσική μπορεί να είναι φίλος σου. Ξέρεις, όταν είσαι πεσμένος και νιώθεις μοναξιά, η μουσική μπορεί να σε παρηγορήσει και να σου δείξει ότι δεν είσαι μόνος, ότι είμαστε μαζί σε αυτό. Και μόλις το καταλάβεις αυτό, τότε μπορείς να αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα. Η μουσική μπορεί να σε σηκώσει ξανά. Είναι ένα πολύ γλυκό σχόλιο, μου αρέσει πολύ. Και αισθάνομαι ότι καταλαβαίνει ακριβώς αυτό που θέλω να νιώθει ο άλλος από τη μουσική μου.

Ηχογράφησες το πρώτο σου EP σε μια σκάλα στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. 16 χρόνια μετά, εμφανίζεσαι σε μεγάλες αρένες μπροστά σε χιλιάδες κόσμο. Πώς ήταν για σένα αυτή η πορεία και πώς αισθάνεσαι για το ταξίδι σου;

Είναι τρελό. Ηχογραφήσαμε το πρώτο EP στις σκάλες, στο Πανεπιστήμιο που πήγαινα στο Ελ Πάσο, στο Τέξας. Είναι τρελό, γιατί μου φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο το ταξίδι, επειδή παίζω μουσική από τότε που ήμουν περίπου 10 χρονών. Από μικρό παιδί ήξερα ότι ήθελα να γίνω τραγουδιστής ή να παίζω μουσική. Οπότε, μου φάνηκε ακόμα πιο μεγάλο. Ένιωσα σαν να ήταν το πιο μακρύ ταξίδι. Είναι εκπληκτικό. Απλώς κράτησε τόσο πολύ. Κι αυτό δείχνει ότι πρέπει να είσαι επίμονος για να καταφέρεις οτιδήποτε. Περίμενα αρκετά, μέχρι που τελικά άρεσε το υλικό μου στον κόσμο μετά από τόσο καιρό και τελικά βρήκα έναν τρόπο να γράφω τραγούδια που άρεσαν στους ανθρώπους. Οπότε, είναι πολύ περίεργο. Είναι πολύ σουρεαλιστικό, αλλά είναι το καλύτερο συναίσθημα. Είναι αυτό που πάντα ήθελα να κάνω. Και έτσι νιώθω πολύ τυχερός. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων.

Έχεις κάποιο μήνυμα για τους Έλληνες θαυμαστές σας που περιμένουν τις συναυλίες σας στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ;

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα αγάπης στους θαυμαστές μας στην Ελλάδα και να τους ευχαριστήσω που ακούνε τη μουσική μας τόσο πολύ και που είναι τόσο υπέροχοι φανς. Όσες φορές παίξαμε στην Ελλάδα – έχουμε παίξει στην Αθήνα μερικές φορές – ήταν πάντα απίστευτα και ανυπομονώ να επιστρέψω. Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος. Είναι εκπληκτικό, επίσης, ότι η περιοδεία μας στην Ευρώπη αυτή τη φορά θα ξεκινήσει από την Αθήνα. Θα είναι υπέροχο, είναι ένας πραγματικά καταπληκτικός τόπος για να κάνουμε ένα όμορφο ξεκίνημα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην Αθήνα, θα είναι τέλεια.