Παρακολουθήσαμε τη γενική πρόβα της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision 2024. Οι εντυπώσεις μας για τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας.

O 68ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision εκκίνησε την Τρίτη (7/5) με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, ενώ σήμερα λαμβάνουν χώρα οι γενικές πρόβες πριν τo Live Show του Β’ Ημιτελικού, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι και το “ZARI”.

Το απόγευμα της Τετάρτης (8/5) η Μαρίνα Σάττι ανέβηκε ξανά στη σκηνή του Μάλμε και πραγματοποίησε τη γενική της πρόβα, λίγο πριν τον Β ημιτελικό της Eurovision 2024.

Για πρώτη φορά, η πρόβα ήταν ανοιχτή για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν ακριβώς πώς θα εμφανιστούν οι χώρες στη σκηνή του μουσικού θεσμού, ώστε να έχουν την πρώτη live εντύπωση από τις παρουσιάσεις.

Μέσω της διαπίστευσης που έχει λάβει το NEWS 24/7, είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ολόκληρη την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι και σας μεταφέρουμε όλες τις λεπτομέρειες του σόου που θα παραχωρήσει η τραγουδίστρια στον Β ημιτελικό της Πέμπτης (9/5), αλλά και στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (11/5), μιας και η πρόκριση θεωρείται δεδομένη.

EUROVISION 2024: Η 3ΛΕΠΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο εισαγωγικό βίντεο πριν την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι, βλέπουμε δύο παλιές συμμετοχές της Ελλάδας, αυτή της Μαρινέλλας με το “Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου”, που ήταν και η πρώτη μας στον διαγωνισμό και τη νικητήρια συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου με το “My Number One”.

Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται στη σκηνή φορώντας τα ίδια ρούχα που είχε επιλέξει και στις προηγούμενες πρόβες της.

Οι τέσσερις χορευτές, ντυμένοι στα μαύρα, την πλαισιώνουν, συνοδεύοντάς την σε μία street dance χορογραφία, ενώ η σκηνή γεμίζει με χρώμα, καθώς οι κύβοι στην οροφή “βάφονται” σε neon αποχρώσεις.

Η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή της Eurovision 2024 Sarah Louise Bennett EBU

Πίσω τους υπάρχουν εντυπωσιακά 3D πολύχρωμα γραφικά, τα οποία κάνουν την εμφάνιση ζωντανή και σύγχρονη.

Τέλεια συγχρονισμένοι επάνω στη σκηνή, οι χορευτές της Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης και Ειρήνη Δαμιανίδου, οι οποίοι δείχνουν να το διασκεδάζουν.

Η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή της Eurovision 2024 Sarah Louise Bennett EBU

Ο διακεκριμένος χορογράφος Majnoon έχει δημιουργήσει μια χορογραφία που συνδυάζει το street style και χαρακτηριστικές κινήσεις από ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Όλα αυτά υπό τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision 2024.

Η Μαρίνα Σάττι είναι άρτια φωνητικά, αν και υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα με τη μίξη του ήχου, για τα οποία ευθύνονται οι παραγωγοί του σόου.

Η έναρξη του τραγουδιού με τις ψηλές νότες (αυτές που έχουν χαρακτηριστεί… Ινδικές) είναι πολύ εντυπωσιακή, με την τραγουδίστρια να αιφνιδιάζει ακουστικά το κοινό.

Η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή της Eurovision 2024 Sarah Louise Bennett EBU

Στη συνέχεια, “μπαίνει” το ραπ μέρος και “όλα αλλάζουν γύρω μας απότομα”, με τη Μαρίνα Σάττι να παίζει με την κάμερα.

Η Σάττι “οργώνει” κυριολεκτικά τη σκηνή και καταφέρνει να χορεύει εντυπωσιακά, αλλά και να “βγάζει” το τραγούδι.

Έπειτα, βγαίνουν τα μαντήλια και η σκηνή θυμίζει πανηγύρι σε ελληνικό νησί.

Στα μέσα του τραγουδιού η Μαρίνα Σάττι και οι χορευτές ξαπλώνουν στη σκηνή, με την κάμερα να τους τραβά από ψηλά, σε ένα από τα πιο όμορφα πλάνα της εμφάνισης.

Η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή της Eurovision 2024 Sarah Louise Bennett EBU

Στο dancebreak του κομματιού, η Μαρίνα Σάττι χορεύει τσιφτετέλι, με τους χορευτές να κάνουν κύκλο γύρω της.

Η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή της Eurovision 2024 Sarah Louise Bennett EBU

Σε αυτό το σημείο του τραγουδιού, το στάδιο θα ταρακουνηθεί για τα καλά…

Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με ένα αργό, συντονισμένο περπάτημα όλων προς την κάμερα, την οποία κοιτούν μάλιστα πολύ έντονα, ενώ στο τελευταίο πλάνο η Μαρίνα Σάττι “ρίχνει μια τελευταία Ζαριά” προς το κοινό με το χέρι της.

Πρόκειται για μια δυναμική εμφάνιση από την Ελλάδα, η οποία θα εντυπωσιάσει τους τηλεθεατές που θα παρακολουθήσουν από το σπίτι αυτό το θέαμα, ενώ οι παρευρισκόμενοι στο στάδιο θα χορεύουν επί 3 λεπτά.

Μπορεί να πείσει;

Η απάντηση στο αν η Ελλάδα θα βρεθεί ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα είναι μάλλον μια “Ζαριά”, διότι αυτό που παρουσιάζει η ομάδα είναι κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά στη συγκεκριμένη σκηνή.

Αυτό το ρίσκο είναι υπέρ μας όσον αφορά την ψήφο των τηλεθεατών και κατά πάσα πιθανότητα το θάρρος και το μουσικό θράσος της Μαρίνας Σάττι θα εκτιμηθεί στο televoting, λαμβάνοντας υψηλό σκορ.

Αυτό που δεν είναι υπέρ μας είναι το γεγονός ότι το εν λόγω τραγούδι αποτελείται από πολλά διαφορετικά μέρη, κάτι που ίσως δεν εκτιμηθεί από τις επιτροπές, που αποτελούν το 50% των ψήφων.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα περάσει πολύ εύκολα στον Τελικό και ενδεχομένως να είναι και στο TOP 3 του ημιτελικού μαζί με την Ολλανδία και την Ελβετία.

EUROVISION 2024: ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το απόσπασμα της Ελλάδας βρίσκεται στο 10ο λεπτό.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΑΤΤΙ

Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024, στις 22:00, η Μαρίνα και οι χορευτές που την πλαισιώνουν, Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης, Ειρήνη Δαμιανίδου, καθώς και η Ερασμία Μαρκίδη στα φωνητικά, θα ανέβουν στη σκηνή του Malmö Arena για τον Β’ Ημιτελικό, όπου η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 3η θέση.

Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Τους δύο Ημιτελικούς στις 7 και 9 Μαΐου και τον Μεγάλο Τελικό στις 11 Μαΐου, στις 22:00, μεταδίδουν αποκλειστικά η ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα.

Στον Ημιτελικό της Πέμπτης, το κοινό θα κληθεί να τραγουδήσει κλασικά τραγούδια από την ιστορία του διαγωνισμού, μαζί με τρεις από τις πιο δημοφιλείς νικήτριες του παρελθόντος: τη δική μας Έλενα Παπαρίζου, η οποία κέρδισε τη Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα το 2005 με το “My Number One”, τη Σερντάμπ Ερενέρ (Sertab Erener), η οποία χάρισε την πρώτη και μοναδική έως τώρα νίκη στην Τουρκία το 2003 με το “Everyway That I Can” και τη Σάρλοτ Περέλι (Charlotte Perrelli), η οποία φέτος γιορτάζει την 25η επέτειο της νίκης της το 1999 (για λογαριασμό της Σουηδίας) με το “Take Me To Your Heaven”.

Η Έλενα Παπαρίζου δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιστροφή της στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη νίκη της, ενώ τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού θα έχει έναν ακόμη ρόλο, αφού θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει το 12άρι για λογαριασμό της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο act θα είναι η 5η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή της Eurovision, αφού το 2001 την απολαύσαμε ως μέλος των Antique στην Κοπεγχάγη της Δανίας, το 2005 έφερε τη νίκη για την Ελλάδα στο Κίεβο της Ουκρανίας, το 2006 υποδέχτηκε τους Ευρωπαίους στην Αθήνα, και το 2021 συμμετείχε στο εντυπωσιακό “Rock The Roof” party στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Έλενα Παπαρίζου: My Number One

Sertab Erener: Everyway That I Can

Charlotte Perrelli: Take Me To Your Heaven

Στον Β’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν 16 χώρες και η σειρά εμφάνισης έχει ως εξής:

1. Μάλτα | Sarah Bonnici – “Loop”

2. Αλβανία | Besa – “Titan”

3. Ελλάδα | Marina Satti – “Zari”

4. Ελβετία | Nemo – “The Code”

5. Tσεχία | Aiko – “Pedestal”

6. Αυστρία | Kaleen – “We Will Rave”

7. Δανία | Saba – “Sand”

8. Αρμενία | Ladaniva – “Jako”

9. Λετονία | Dons – “Hollow”

10. Άγιος Μαρίνος | Megara – “11:11”

11. Γεωργία | Nutsa Buzaladze – “Firefighter”

12. Βέλγιο | Mustii – “Before the Party’s Over”

13. Εσθονία | 5miinust και Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

14. Ισραήλ | Eden Golan – “Hurricane”

15. Νορβηγία | Gåte – “Ulveham”

16. Ολλανδία | Joost Klein – “Europapa”

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό θα παρουσιάσουν τις εμφανίσεις τους οι εξής χώρες από τις BIG 5:

Γαλλία | Slimane – “Mon amour”

Ισπανία | Nebulossa – “Zorra”

Ιταλία | Angelina Mango – “La noia”