Πήγαμε στο Παρίσι στο Accor Arena και είδαμε τη Madonna, τη μία και απόλυτη “βασίλισσα της ποπ” – Οι εντυπώσεις μας από το σόου που συζητά όλη η Ευρώπη.

Madonna is back! “Celebration Tour” και 40 χρόνια καριέρας!

Πώς να προετοιμαστεί κανείς για ένα giga-σόου που περιλαμβάνει όλη την καριέρα της απόλυτης “βασίλισσας της ποπ”;

Η Madonna επέστρεψε στη σκηνή για να αποδείξει ότι είναι μία από τις τοπ περφόρμερς του πλανήτη. Και ήμασταν εκεί. Η περιοδεία της ξεκίνησε πανηγυρικά στη λονδρέζικη O2 Arena και τα social media μάς είχαν ήδη προετοιμάσει με βίντεο και φωτογραφίες εντυπωσιακών σκηνικών, εφέ και χορευτών.

Η ανακοίνωση για το θέμα της υγείας της έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ειδικά για όσους από εμάς είχαν πάρει εισιτήριο από τον περασμένο Ιανουάριο. Ευτυχώς οι κακοί οιωνοί δεν επαληθεύτηκαν και τελικά η βασίλισσα της ποπ επέστρεψε δριμύτερη και εμείς την είδαμε για τρίτη φορά στα … χρονικά.

Μετά το αποστομωτικό “Confessions Tour” το 2006, και το όχι και τόσο πετυχημένο “Sticky & Sweet Tour” το 2008 στην Αθήνα, η αγωνία μας είχε χτυπήσει κόκκινο για το αν στο Παρίσι θα βλέπαμε μία θριαμβευτική επιστροφή.

Κατάμεστο ήταν το Accor Arena και για άλλη μια φορά οι θαυμαστές της Madonna απέδειξαν ότι είναι αφοσιωμένοι και εμμονικοί με το είδωλό τους. Πέρλες, δαντέλες, κορσέδες, οτιδήποτε αξεσουάρ θα μπορούσες να συνδέσεις με τα 80ς-90ς βιντεοκλίπ της ποπ σταρ, τα είδαμε όλα φορεμένα από “μικρές Μαντόνες” στο παριζιάνικο venue.

Η Madonna είναι ακόμα εδώ!

Τα φώτα χαμήλωσαν και όλη η καριέρα της Madonna ξεχύθηκε πάνω στη σκηνή μέσα από ένα σπονδυλωτό glam στο οποίο ακούσαμε περίπου 30 τραγούδια. Μια μεγάλη γιορτή για μια καλλιτέχνιδα που έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου και είναι ακόμα εδώ! Και ταυτόχρονα η δική μας η ζωή που περνάει μπροστά από τα μάτια μας, καθώς πολλές από τις στιγμές της είναι συνδεδεμένες με αυτά τα τραγούδια.

Άψογος ήχος, εξαιρετικοί χορευτές και εμβληματικά κοστούμια. Σαράντα χρόνια καριέρας, όλα ξεδιπλώθηκαν διαδοχικά πάνω στη σκηνή, με ενδιάμεσα διαλείμματα στα οποία είδαμε βίντεο διάσημων φίλων της – που έχουν φύγει από τη ζωή (Κιθ Χάρινγκ, Άρθουρ Ράσελ, Ρόμπερτ Μέιπλθορπ και Φρέντι Μέρκιουρι) – και συμπλήρωσαν συγκινητικά την αφιερωματική ατμόσφαιρα του σόου.

Συχνά αυτή η απόλυτη σταρ σταματά το σόου για να μιλήσει στους θεατές, για περιστατικά από τη ζωή της, την αγαπημένη της Νέα Υόρκη και την πρόσφατη ασθένειά της.

Το σόου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία άρτια επιμελημένη μουσική παράσταση με τα greatest hits της. Εξάλλου δεν ακούστηκαν μόνο οι εμπορικές τις επιτυχίες, όπως τα: “Live to Tell”, “Like a Prayer”, “Hung Up” και “La Isla Bonita”, αλλά και λιγότερο “φθαρμένα”: “Into the Groove”, “Bad Girl” και “Burning Up”.

Λίγο πριν από το τέλος το “Like a Virgin” μπλέχτηκε με το “Billie Jean” – εξάλλου ο Μάικλ Τζάκσον είναι ένας θρύλος και για τη Madonna, η οποία λίγο πριν από το τέλος μας ενημέρωσε με το κλασικό “Bitch I’m Madonna” όταν δεν προτίθεται να εγκαταλείψει σύντομα το “παιχνίδι”.

Η ποπ σταρ -που γνώρισε περισσότερες κορυφές και πτώσεις από σχεδόν κάθε άλλη σοουγούμαν- ολοκλήρωσε αυτό το mindblowing show με το αυτοαναφορικό “Celebration” και ένα χορευτικό remix που συνόδευσε τα βήματά μας στην έξοδο της Accor Arena.