H Madonna ξεσηκώνει την O2 Arena στο Λονδίνο: 5 πράγματα που ξεχώρισαν και το σχόλιο για Παλαιστίνη

Σαράντα χρόνια μουσικής διαδρομής πέρασαν μπροστά από τα μάτια των φανς της Madonna, που βρέθηκαν στην O2 Arena στο Λονδίνο. Όσα μας έκαναν εντύπωση.

“Είμαι πολύ έκπληκτη που έφτασα ως εδώ. Και το εννοώ αυτό σε πολλά επίπεδα” είπε η Madonna στην εναρκτήρια συναυλία της στο κοινό της O2 Arena στο Λονδίνο, από όπου ξεκίνησε τη νέα περιοδεία της με τίτλο “Celebration”.

Η “βασίλισσα της ποπ” έχει πολλούς λόγους για να γιορτάζει και ένας από αυτούς είναι η πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, η οποία απείλησε και τη ζωή της. Ο μάνατζέρ της είχε δηλώσει ότι η Madonna έπαθε μια “σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη“ που είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας για αρκετές ημέρες.

“Αν θέλετε να μάθετε το μυστικό μου και το πώς τα καταφέρνω και επιβιώνω… Πρέπει να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Πρέπει να επιβιώσω γι’ αυτά” είπε στη συναυλία της στο Λονδίνο, που από τις κριτικές που διαβάσαμε στα διεθνή Μέσα είχε πολλή… πρόζα και διάφορες εκπλήξεις.

H Madonna – αν αντέξει – θα δώσει 78 συναυλίες για να γιορτάσει όλη την πορεία της ζωής και της καριέρας της η οποία ξεκίνησε το 1982 στη Νέα Υόρκη, με το πρώτο single “Everybody”.

“Όταν πρωτοήρθα στη Νέα Υόρκη ήμουν έφηβη. Ήταν το 1979 και η Νέα Υόρκη ήταν ένα τρομακτικό μέρος. Τον πρώτο χρόνο με απείλησαν με όπλο, βιάστηκα σε μια ταράτσα υπό την απειλή μαχαιριού, και είχαν κλέψει το διαμέρισμά μου τόσες πολλές φορές που σταμάτησα να κλειδώνω την πόρτα. Στα χρόνια που ακολούθησαν έχασα τους φίλους μου από AIDS, ναρκωτικά, όπλα. Όλα αυτά τα γεγονότα με έκαναν να γίνω αυτή η τολμηρή γυναίκα που στέκεται απέναντί σας, αλλά και μου θυμίζουν ότι είμαι ευάλωτη. Και ότι στη ζωή δεν υπάρχει πραγματική ασφάλεια σε τίποτα παρά στην πίστη στον εαυτό σου” είχε πει η Μαντόνα σε μία από τις πιο δυνατές δημόσιες εξομολογήσεις της παραλαμβάνοντας το βραβείο “Γυναίκα της Χρονιάς” στα Billboard 2016.

Επτά χρόνια μετά, στα 65 της, ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή μπροστά σε ένα κοινό ντυμένο με πέρλες, σταυρούς, δαντελένια γάντια, φούστες από τούλι και κορσέδες αλά Γκοτιέ. Και διηγείται αυτή την ιστορία με τα τραγούδια της στην περιοδεία…. Γιατί μπορεί!

Για τη Madonna, η Celebration Tour είναι μια ευκαιρία να τεστάρει την ισχύ της σε μια χρονιά που η ζωντανή μουσική κυριαρχείται από τη Swift και την Beyoncé – γυναίκες που, όπως η Madonna πριν από αυτές, χρησιμοποίησαν το ταλέντο και τη βαθιά γνώση των media για να δημιουργήσουν το “brand” τους. Τον Ιούλιο, η Beyoncé αναγνώρισε το εκτόπισμα της Madonna, η οποία σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της μετά τη νοσηλεία της, παρακολούθησε την Renaissance World Tour στο Νιου Τζέρσεϊ. “Big shout-out to the queen“, φώναξε η Beyoncé κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του “Queens Remix” του τραγουδιού της, “Break My Soul”, το οποίο αναμειγνύεται με την επιτυχία “Vogue” των ‘90ς.

Τα 5 πράγματα που ξεχωρίσαμε από όλα όσα διαβάσαμε στον διεθνή Τύπο για τις συναυλίες στο Λονδίνο

Μια σκηνική παράσταση υπερθέαμα

Τους U2 στην Shere του Λας Βέγκας δεν τους έφτασε, παρά ταύτα όλοι εκθείασαν τις χορογραφίες, τα κοστούμια και τους κορυφαίους χορευτές της “βασίλισσας” – κάτι που συμβαίνει βέβαια σε κάθε περιοδεία της. Η Madonna μπορεί να μην έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει τα απανωτά squads στο τραγούδι “Music” – αυτά που έκανε στα 35 της (και έγιναν viral πρόσφατα στο Tik Tok με τον τίτλο “Madonna squad challenge”)- όμως την είδαμε να τα δίνει όλα έστω και με δεμένο πόδι.

Και όπως αναφέρει ο Guardian, το κοινό χειροκρότησε κάθε βήμα της Madonna “σαν να είναι μια νίκη ενάντια στις πιθανότητες”. Για τις ανάγκες του σόου έγιναν αναπαραγωγές ενδυμάτων που βασίστηκαν σε iconic κοστούμια προηγούμενων περιοδειών, τιμώντας αναδρομικά τις πιο δυνατές στιγμές των συναυλιών της.

Σύμφωνα με το review των NYTimes η σκηνή σχεδιάστηκε για να απηχεί τις γειτονιές του Μανχάταν, καθώς και τη γαμήλια τούρτα από την εκτέλεση του “Like a Virgin” από τη Madonna στα MTV Video Music Awards το 1984. [Βέβαια, δεν έλειψαν δεικτικά σχόλια για προβλήματα στον ήχο, που έφεραν στο μυαλό μας τη φράση “συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες”].

Ακούστηκαν τραγούδια που νομίζαμε ότι τα έχει ξεχάσει και η ίδια!

Πέρα από την έναρξη με το “Nothing Really Matters” (από τον 7ο δίσκο της, “Ray of Light” του 1998, έναν από τους κορυφαίους της καριέρας της), τραγούδησε και το “Bad Girl” από το Erotica. Τότε το 1992 που “ζούσε” το MTV, το βιντεοκλίπ του David Fincher με τον εκπληκτικό Christopher Walken στον ρόλο του φύλακα Άγγελου/Θανάτου είχε γίνει μεγαλύτερη επιτυχία από το ίδιο το τραγούδι. Το “Bad Girl” έπαιξε στο πιάνο η 17χρονη κόρη της Madonna, Mercy James.

Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από τότε που η Madonna κυκλοφόρησε ένα single που μπήκε στο Top 10 των ΗΠΑ και δεν συζητάμε καν για το “Vulgar” με τον Σαμ Σμιθ – που έχει απλά αυτοαναφορικό τίτλο. Άρα τα παλιά καλά τραγούδια της – έστω και τα δεύτερης γραμμής – ήταν μονόδρομος για το “Celebration”, μιας και ούτε τα έντεκα τραγούδια από το πρόσφατο ‘Madame X’, δεν έτυχαν θερμής υποδοχής.

Τι άλλο έχει η Madonna που την κάνει να γιορτάζει;

Η απάντηση είναι, 6 παιδιά. Κάποια από αυτά (τα 5) ήταν εκεί μαζί της και ανέβηκαν στη σκηνή. Μαζί με τη Λούρδη βαθμολόγησαν την Εστέρ να χορεύει το Vogue, ενώ η Madonna μοιράστηκε με το κοινό (σαν άλλος Ρόμπι στη Μαλακάσα) ιστορίες από τα πρώτα χρόνια της “απένταρης, πεινασμένης, άστεγης” στο Lower East Side, τότε που ζούσε σε ένα στούντιο πρόβας, χωρίς μπάνιο: “Στην πραγματικότητα έβγαινα με άντρες επειδή είχαν ντους!” είπε στο κοινό.

R.I.P. για όσους έφυγαν από τη ζωή

Και έχει να μετρήσει πολλούς. Από τις πιο δυνατές σκηνές ήταν αυτή με τη Madonna να αιωρείται πάνω από το κοινό σε μια εξέδρα, ενώ γύρω της προβάλλονται τεράστιες εικόνες από τις διασημότητες της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης που έφυγαν από τη ζωή (πολλοί από AIDS): Κιθ Χάρινγκ, Άρθουρ Ράσελ, Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, Φρέντι Μέρκιουρι και Άρθουρ Ας.

“Εμείς, με τη συνείδησή μας, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο”

Αν και, αρχικά, είχε δηλώσει ότι η καρδιά της είναι στο Ισραήλ (ξέρουμε τα της Καμπάλα που άλλαξε τη ζωή της κλπ κλπ) κράτησε μετριοπαθή στάση υπέρ της ειρήνης και κατά της θηριωδίας απέναντι σε παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας. “Θα ήμουν ανεύθυνη αν δεν μιλούσα για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή” είπε η Madonna αναφερόμενη στον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς και το δράμα των αμάχων Παλαιστινίων.

Στην τρίτη συναυλία της στο Ο2 είπε ότι θλίβεται για τους θανάτους παιδιών, αλλά και τα εγκλήματα μίσους που συμβαίνουν στον κόσμο. “Ανοίγω τα social και θέλω να κάνω εμετό. Βλέπω παιδιά να απαγάγονται, να τα τραβάνε από μοτοσυκλέτες, μωρά να αποκεφαλίζονται, παιδιά σε ρέιβ πάρτι ειρήνης να πυροβολούνται και να σκοτώνονται. Τι στο διάολο συμβαίνει στον κόσμο; Πώς μπορούν τα ανθρώπινα όντα να είναι τόσο σκληρά μεταξύ τους; Τα πράγματα χειροτερεύουν. Με τρομάζει“.

Αναφέρθηκε και στη δολοφονία του εξάχρονου Wadea Al-Fayoume στο Σικάγο από 71χρονο, που φέρεται να μαχαίρωσε 26 φορές το μικρό αγόρι επειδή είχε καταγωγή από Παλαιστίνη. “Ένα έγκλημα μίσους, επειδή ήταν μουσουλμάνος. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε ανθρώπινα όντα, δεν μπορούμε να χάσουμε την ανθρωπιά μας.

Οι καρδιές μας μπορούν να σπάσουν, αλλά το πνεύμα μας όχι. Κανείς δεν μπορεί να σπάσει το πνεύμα μας. Και μπορεί να κοιτάξετε τι συμβαίνει στον κόσμο και να πείτε, τι στο διάολο; Τι μπορώ να κάνω, είμαι μόνο ένα άτομο, είμαι αβοήθητος. Όχι, δεν είσαι. Ο καθένας από εσάς έχει τη δύναμη και την ικανότητα να ανάψει φως στον κόσμο. Είμαστε όλοι κεριά, μπορούμε να φέρουμε φως στον κόσμο. Αν ανάψουμε αρκετό φως, αν ανάψουμε αρκετά κεριά, η συλλογική συνείδηση της γενναιοδωρίας και της ενότητας θα αλλάξει. Χωρίς πολιτικούς, χωρίς νόμους, χωρίς κυρώσεις, χωρίς να δοθεί ή να ληφθεί γη. Εμείς, με τη συνείδησή μας, μπορούμε να αλλάξουμε τον γ@μημένο κόσμο“.

Και η περιοδεία συνεχίζεται…

Η περιοδεία αυτή τη στιγμή απέχει πολύ από το sold out, ειδικά στην Αμερική. Το Ticketmaster δείχνει ακόμα πολλές διαθέσιμες θέσεις σε μερικούς σημαντικούς χώρους, όπως το Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου η Madonna θα ξεκινήσει το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας, με τρεις συναυλίες τον Δεκέμβριο.

Πίσω στο 2009, η περιοδεία “Sticky & Sweet Tour” της Madonna – η οποία την έφερε ευτυχώς στο ΟΑΚΑ που σήμερα “αγνοείται” – έθεσε ρεκόρ πωλήσεων με εισιτήρια αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, ήρθε η επέλαση της Beyoncé που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το ποσό με τις συναυλίες της “Renaissance”, και η Swift που μπορεί να φτάσει και τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια – σύμφωνα με τους NY Times – μέχρι να ολοκληρωθεί η “Eras Tour”.

Πάντως η Madonna φαίνεται ότι έχει φανς και στη νεότερη γενιά. Δύο 17χρονες δίδυμες από τη νότια Αγγλία, κοντά στο Brighton, ντύθηκαν σαν να πρωταγωνιστούν στο “Vogue” και το “Like a Virgin” και πήγαν στη συναυλία, όπου δήλωσαν στους NY Times για την αγαπημένη τους περφόρμερ : “Είναι μεγάλη επιρροή. Έκανε τόσα πολλά πράγματα που ήταν πολύ αμφιλεγόμενα. Δεν φοβόταν να το κάνει, δεν φοβόταν τι θα έλεγε ο κόσμος“. Αυτά λέγαμε και το ’90.