Είδαμε τους απίστευτους Gojira στο Release, σε μια από τις πιο εμβληματικές τους στιγμές και τραγουδήσαμε… Black Sabbath και Sepultura.

Μια ανεπανάληπτη metal εμπειρία ζήσαμε στο Release το βράδυ του Σαββάτου 19 Ιουνίου, με τους Lacuna Coil, τους While She Sleeps και τους ασύλληπτους Gojira να μας… δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ στην επιλογή της καλύτερης συναυλίας του καλοκαιριού. Το προηγούμενο ακριβώς βράδυ, στο ίδιο ακριβώς σημείο, ζήσαμε την ποπ πολύχρωμη αποθέωση στο πρόσωπο της Kylie Minogue, αλλά το Σάββατο η Πλατεία ντύθηκε στα “μαύρα” και αποθέωσε τη metal μουσική. Το κοινό ήταν φανερά αποφασισμένο για ανελέητο headbanging με τους τιτάνες Gojira, να ξεκινούν από την Ελλάδα την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Η βραδιά fast-forward είχε και τις εκπλήξεις της. Οι Gojira τραγούδησαν Black Sabbath, το “Under the sun”, ένα κομμάτι που είπαν και στην επική συναυλία “Back to the Βeginning”, το αντίο του κόσμου της metal στον Ozzy και την παρέα του.

Afroditi Zaggana

Και εκεί που είπαμε ότι η βραδιά τελείωσε ο μπροστάρης των Gojira, Joe Duplantier έφερε στη σκηνή τον Robb Flynn των Machine Head για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του, με μια ισοπεδωτική διασκευή στο “Territory” των Sepultura. Οι Gojira αγαπούν αυτό το τραγούδι καθώς το ερμήνευαν ζωντανά κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ τους Magma (2016).

Lacuna Coil και While She Sleeps πριν από τους Gojira

Afroditi Zaggana

Με νωπές ακόμα τις εικόνες από το live της Kylie Minogue, φτάσαμε στην Πλατεία Νερού που το βράδυ του Σαββάτου είχε αμιγώς metal κοινό και τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Το σύμβολο των Lacuna Coil – όνομα που σημαίνει “κενή σπείρα” για να εκφράσει την αίσθηση του κενού ή την αναζήτηση νοήματος – εμφανίστηκε στη σκηνή του Release.

Η Christina Scabbia και ο Andrea Ferro ανέβηκαν στη σκηνή με παλαιότερες επιτυχίες, αλλά και κομμάτια από τον δέκατο δίσκο τους, “Sleepless Empire”. Έπαιξαν εξαιρετικά και το “Hosting the Shadow” του Randy Blythe από τους Lamb of God, αλλά ο κόσμος φαινόταν να περιμένει τους Gojira.

Afroditi Zaggana

Ακολούθησαν μέσα από τις ιαχές του πλήθους οι Βρετανοί While She Sleeps. Ενέργεια, πάθος και σύνδεση με το κοινό. Αυτά είναι τα στοιχεία που έφεραν στην Πλατεία, με τη συνολική τους εμφάνιση να είναι ένα μίνι masterclass στο metalcore.

Από τη στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν εκεί μόνο για να παίξουν – ήταν εκεί για να συνδεθούν με τον κόσμο.

Afroditi Zaggana

Ο Lawrence “Loz” Taylor με το λευκό φανελάκι του έκανε τη γνωστή βουτιά στο πλήθος, με όλους τριγύρω να συζητούν το περίφημο σάλτο μορτάλε από τον εξώστη του Gagarin.

Στο τέλος κατέβηκε και αγκάλιασε τους φανς. Μεταξύ άλλων είπαν τα “ANTI-SOCIAL”, “Four Walls”, “The Guilty Party” και το “Self Hell” από το έκτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν με τη δική τους εταιρία, Sleeps Brothers. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε και ένα moshpit που έφτασε μέχρι τον κεντρικό πύργο ηχοληψίας ζέστανε την κατάσταση για τη λαίλαπα που ακολούθησε.

Afroditi Zaggana

Το έπος που λέγεται Gojira

Η ώρα των Gojira έφτασε και με το καλησπέρα πήρε “φωτιά” το σύμπαν. Στην οθόνη ένα έμβρυο διαμορφώνεται, fluid ανθρώπινες μορφές και πλάσματα συντίθενται με επίκεντρο τη φωτισμένη καρδιά τους και οι νευρώνες ενός συλλογικού εγκεφάλου ηλεκτρίζονται για να υποδεχθούν τον σκληρό ήχο των Gojira.

Όλη η Πλατεία φωνάζει το όνομά τους και ο τραγουδιστής Joe Duplantier ανταποκρίνεται με τον γνωστό βρυχηθμό του. Ακολούθησε κυριολεκτικό χέβι μέταλ παραλήρημα, ενώ στη σκηνή αναδύονταν φωτιές μέσα από ένα φωτεινό ημικύκλιο λάμψης.

Afroditi Zaggana

Ο Mario Duplantier στα ντραμς ήταν ξεκάθαρα σε κατάσταση τρανς και κάθε τόσο πετούσε τις μπαγκέτες του στον κόσμο και έπαιρνε άλλες. Δεν περιγράφεται το τι έγινε στο “Stranded”, στο “Flying Whales”, στο Chant” και στο “Silvera”. Ο κόσμος απλά δεν σταμάτησε να χτυπιέται ανεξέλεγκτα.

Φυσικά ακούσαμε το επαναστατικό “Mea Culpa (Ah! Ça ira!)”, το οποίο έπαιξαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων πέρυσι, τραγούδι βραβευμένο με Grammy, αλλά και το πεντάλεπτο επικό “From the Sky” το οποίο προλόγισε ο Mario με ταμπέλες στα ελληνικά και την ερώτηση «να παίξω κι άλλο δίκαση;».

Εμείς η αλήθεια είναι περιμέναμε το υπέροχα οικολογικό “Amazonia”, το οποίο έμοιαζε να είναι το γκράντε φινάλε. Στο “Amazonia” η οθόνη δείχνει τον Joe μέσα σε φλόγες, προφανής αναφορά στην καταστροφή του Αμαζονίου και σε όσα αυτό συνεπάγεται.

Afroditi Zaggana

Στο “Another world” η μπάντα μπαίνει σε ένα διαστημόπλοιο και πάει να βρει έναν άλλο πλανήτη να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Στο βίντεο ακολουθούμε το ταξίδι, ώσπου τελικά στον άλλο πλανήτη βρίσκουν πάλι έναν… πύργο του Άιφελ. Ο Joe φωνάζει: “Είμαστε όλοι ζωντανοί, δεν μας χτυπάνε βόμβες, το αγκαλιάζουμε, το αποδεχόμαστε, ότι βρισκόμαστε εδώ και ζούμε τη σωστή στιγμή, τώρα στην Αθήνα”.

Τα καλύτερα ήρθαν στο τέλος. Οι Gojira ως γνωστόν έπαιξαν στη μεγάλη αφιερωματική συναυλία “Back to the beginning” στο Μάντσεστερ οπότε ο Joe Duplantier μάς ενημέρωσε ότι μιας και έκαναν τόσες πρόβες να παίξουν το “Under the Sun” των Black Sabbath εκεί, γιατί να μην το παίξουν και εδώ. Κι έτσι ήρθαμε ένα τραγούδι πιο κοντά στο συναυλιακό έπος που συνέβη στο Μάντσεστερ!

Afroditi Zaggana

Afroditi Zaggana

Back-to-back είχαμε άλλη μία έκπληξη. Οι Gojira ανέβασαν στη σκηνή τον Robb Flynn, τραγουδιστή και κιθαρίστα των Machine Head για να του τραγουδήσουμε happy birthday στην ημέρα των γενεθλίων του (έγινε 57). Πήρε το ζεστό χειροκρότημα και τις ευχές του κόσμου και έπαιξε με τους Gojira το “Territory” των Sepultura, ξεσηκώνοντας την Πλατεία Νερού, που απλά δεν το πίστευε!

Ο Joe δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει πόσο αγαπούν την Ελλάδα οι Gojira, ενώ μας είπε ότι έχουν καινούργια τραγούδια στα σκαριά. Ο Mario φόρεσε μια ελληνική σημαία και τα έδωσε όλα σε ένα τελευταίο τραγούδι.

Afroditi Zaggana

Afroditi Zaggana

Σε κλίμα συγκίνησης οι Gojira ανέβασαν στη σκηνή τα παιδιά τους, λέγοντας ότι αγαπούν τη χώρα μας και το ελληνικό κοινό που δεν συγκρίνεται με κανένα σε όλο τον κόσμο.

Μια σπουδαία μέταλ βραδιά, με μία μπάντα που δεν βρίσκεται τυχαία στην κορυφή του “σκληρού ήχου”. Κορυφαία εμφάνιση από όλες τις απόψεις. Ο ήχος, το συναίσθημα, η τεχνική, τα βίντεο, η ανταπόκριση του κόσμου. Και κάπως έτσι ανυπομονούμε για το φινάλε του φετινού Release που αναμένεται εξίσου δυνατό, την Τετάρτη 23 Ιουλίου με Dream Theater, Mastodon και Haken.