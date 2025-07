Βρεθήκαμε στο Release Athens για Loreen και Kylie Minogue και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας κάτω από μία τεράστια ντισκομπάλα.

Ξεκινάμε με τα βασικά. Άκουγες Kylie Minogue στις μεγάλες της δόξες; Είσαι σε ένα βασικό επίπεδο της … ύπαρξης, pop; Χορεύεις ακόμα τα “Loco-Motion”, “Spinning Around” και “On a Νight Like This” όπου και με όποιον τρόπο τα ακούσεις; Αν η απάντηση είναι “ναι” τότε η εμφάνισή της Kylie στο Release το βράδυ της Παρασκευής είχε όλα όσα ήθελες και περίμενες.

Η βραδιά ήταν μια απόδειξη ότι η Minogue άνετα μπορεί να θεωρηθεί στην κορυφαία πεντάδα των ποπ σταρ όλων των εποχών. Το σόου της ήταν ένα ασταμάτητο πάρτι, με την Kylie να χαμογελάει διαρκώς, να αλληλεπιδρά με το κοινό και μαζί με τους χορευτές της πρόσφεραν μια παράσταση γεμάτη αδρεναλίνη. Μια οπτικοακουστική θύελλα…

KYLIE MINOGUE Afroditi Zaggana

Πριν από την Kylie πάθαμε Euphoria με την Loreen

Η συναυλιακή μέρα ξεκίνησε με το dj set του Αντώνη Δημητριάδη aka AD-1, και όλοι περίμεναν με κάποια περιέργεια το είδωλο της Eurovision, Loreen. Έχοντας δει τη σκηνική της παρουσία τόσο στον μουσικό διαγωνισμό – τον οποίο έχει κερδίσει δύο φορές – αλλά και στις ζωντανές εμφανίσεις της, περιμέναμε κάτι ανάμεσα σε Mad Max και Star Trek.

Η Loreen τελικά φόρεσε μεταλλικές cyborg λεπτομέρειες και μακριά νύχια που θύμισαν λίγο τον “Κυνηγό” στην iconic ταινία. Πίσω της ένα τεράστιο φεγγάρι παρέπεμπε στον περίπου σεληνιασμό μας. Φυσικά στο “Euphoria” και στο “Tattoo” – τα οποία ακούσαμε “πειραγμένα” – έγινε ο σχετικός χαμός, αλλά το “Is It love” ήταν το δικό μας αγαπημένο. Η Loreen κινήθηκε στη σκηνή με τις γνωστές φιγούρες της, δημιουργώντας έναν “χώρο” ανάμεσα στις μαροκινές ρίζες της και στην φουτουριστική περσόνα της.

Την ίδια στιγμή στα social του Release, η Kylie Minogue χόρευε στο ηλιοβασίλεμα…λίγο πιο πίσω στη σκηνή, ακούγοντας Loreen.

Afroditi Zaggana

Kylie Minogue – Από το Loco-Motion στο Padam Padam

Αφού πάνω από 25 άτομα κατέκλυσαν τη σκηνή για να ετοιμάσουν τα πάντα, θυμίζοντάς μας ότι για αυτές τις παραγωγές “it takes a village”, τα φώτα έσβησαν στις 9.30. Η Kylie Minogue αναδύθηκε στη σκηνή σαν άλλη ποπ θεότητα: ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με μπλε ηλεκτίκ PVC, καθισμένη στο κέντρο ενός τεράστιου, φωτεινού διαμαντιού από νέο φώτα.

Η «Tension Tour» μετέτρεψε την Πλατεία Νερού σε μια πολύχρωμη, εκθαμβωτική πίστα χορού – είχαμε και τεράστια ντισκομπάλα – με πρωταγωνίστρια μια σταρ που ξέρει καλά πώς να διαβάζει την εποχή – και πώς να μεταμορφώνεται (άλλαξε επτά outfits).

Afroditi Zaggana

Το σόου συνδύασε την πάλαι ποτέ χορευτική ενέργεια της Kylie με μια ειλικρινή διάθεση ανανέωσης: λιγότερο concept-heavy, περισσότερη ποπ ενέργεια. Διατρέξαμε χωρίς ανάσα όλες τις επιτυχίες της τη μία μετά την άλλη – άλλοτε σε πλήρη εκτέλεση, άλλοτε σε medleys. “What Do I Have To Do”, “Good As Gone”, “On a Night Like This”, “Shocked”, “Can’t Get You Out of My Head”. Για το “Better the Devil You Know”, φόρεσε μια κόκκινη ολόσωμη φόρμα με παγιέτες, οδηγώντας την ομάδα των χορευτών μπροστά από εντυπωσιακά visuals που μας θύμισαν κάτι από Pet Shop Boys.

Η βασική αισθητική είναι ξεκάθαρα electropop. Το “Dancing” φλέρταρε με το σύγχρονο country pop, ενώ στο “Say Something” είδαμε μια ακόμα πιο ευαίσθητη, ακουστική Kylie.

Afroditi Zaggana

“Confide in me” πιο… ροκ από ποτέ

Η έκπληξη δεν ήρθε τόσο με τη μία φράση από Nick Cave και “Where the Wild Roses Grow” που τραγούδησε μπροστά σε ένα κορίτσι από το κοινό, δινοντάς της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Ήρθε όταν η Kylie εμφανίστηκε με χρυσή κάπα και τραγούδησε το “Confide in Me” με ροκ ντραμς και κιθάρα – μετατρέποντας το χιτ του 1994 οριακά σε μια ντουμ-μέταλ μπαλάντα.

Η Kylie μας οδηγεί στο τέλος με τα “Padam Padam” και “Love at First Sight”, κλείνοντας με τον πιο feel-good pop τρόπο. Φεύγοντας από τη σκηνή, εμφανώς συγκινημένη από την αγάπη του ελληνικού κοινού, αφήνει μια γλυκιά αίσθηση αυτοπεποίθησης.

Afroditi Zaggana

Πίσω από αυτή την ευαισθησία κρύβεται μια αδιαπραγμάτευτη αυτογνωσία: η Kylie ακτινοβολεί γιατί ξέρει ακριβώς ποια είναι – μια χαρισματική περφόρμερ παθιασμένη με την ποπ από τότε που ήταν τινέιτζερ – και ζει κάθε βράδυ το όνειρό της κάτω από τα φώτα της σκηνής.

**Επόμενο ραντεβού στο Release με τους Γάλλους μεταλάδες, Gogira.