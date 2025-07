Kylie Minogue – Τρέλανε το Release: Μίλησε ελληνικά, τραγούδησε Nick Cave και μοίρασε τριαντάφυλλα

Μια νύχτα γεμάτη λάμψη, νοσταλγία και ατελείωτο χορό – η Kylie Minogue έφερε την Tension Tour στην Αθήνα και απογείωσε το Release με στιλ και συγκίνηση.

Το είπε και το έκανε η Kylie Minogue. Έφερε την Tension Tour στην Πλατεία Νερού και μεταμόρφωσε το βράδυ της Παρασκευής (18/7) σε μια αστραφτερή ποπ όαση. Ένα λαμπερό, νοσταλγικό όνειρο βγαλμένο από τα φανταχτερά ’80s, με την Kylie στο επίκεντρο σαν νεράιδα της ηλεκτρονικής ντίσκο.

“Περίμενα χρόνια να έρθω στη χώρα σας” είπε συγκινημένη η Kylie κοιτάζοντας την κατάμεστη Πλατεία, σε μια συναυλία που γράφτηκε στα χρονικά ως μια από τις καλύτερες στιγμές που έχουμε δει στο Release. Πιο γλυκιά από ό,τι περιμέναμε, ακριβώς όσο γκλάμορους φανταζόμασταν, και φυσικά το σόου ήταν υψηλών προδιαγραφών – με ψηφιακά εφέ, χορευτές, τρεις τραγουδιστές στα πίσω φωνητικά και electropop αισθητική.

Λέιζερ εκτοξεύτηκαν στο πλήθος, και οι ακτίνες ενώθηκαν γύρω της σε σχήμα φουτουριστικού διαμαντιού. Η Kylie αλλάζει ρούχα, αστειεύεται για τη ζέστη, χαμογελάει συνεχώς και τραγουδάει όλες τις μεγάλες της επιτυχίες back-to-back. O κόσμος πραγματικά δεν πήρε ανάσα από την αρχή ως το τέλος.

Μια από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ όλων των εποχών μας χάρισε ένα ένα ασταμάτητο πάρτι και μεταμορφώθηκε από το κορίτσι του Locomotion, στην έμπειρη γυναίκα του Padam Padam με φυσικότητα και χάρη. Μας μίλησε και λίγα ελληνικά, “Καλησπέρα Αθήνα, ευχαριστούμε”.

Μοίρασε τριαντάφυλλα στο κοινό πριν τραγουδήσει Nick Cave

Και κάτω από μια τεράστια ντισκομπάλα, με όλη την Πλατεία Νερού να φωνάζει ρυθμικά “Κάιλι”, άρχισε να μοιράζει στο κοινό κόκκινα τριαντάφυλλα. Ο διάδρομος-ράμπα που είχε στηθεί από τη σκηνή προς τους θεατές – κάτι που δεν βλέπουμε συχνά σε συναυλίες στην Πλατεία – βοήθησε ώστε να βλέπουμε τη μικροσκοπική σταρ να περπατάει πολύ κοντά μας.

Η τυχερή Κωνσταντίνα από το κοινό πήρε το τελευταίο τριαντάφυλλο και η Kylie της τραγούδησε (θα θέλαμε να το ακούσουμε και ολόκληρο…) την ανατριχιαστική μπαλάντα του Nick Cave, “Where the Wild Roses Grow” – ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε στο 9ο στούντιο άλμπουμ “Murder Ballads” των Nick Cave And The Bad Seeds (Mute Records, 1996). Ένα από τα πιο αναγνωρίσημα μουσικά βίντεο ever. Ο Nick Cave τραγουδάει για έναν φόνο, και η Kylie βυθισμένη σε μία λίμνη με ένα φίδι γύρω της, ερμηνεύει τη… δική της τραγική “πλευρά” των πραγμάτων.

Ο Cave εμπνεύστηκε τους στίχους από την παραδοσιακή μπαλάντα δολοφονίας των Απαλαχίων «Down in the Willow Garden». Οι εικόνες του τραγουδιού, ιδιαίτερα η εικόνα της Elisa Day που βρίσκεται στο νερό “γυάλινη” περιτριγυρισμένη από τριαντάφυλλα, θυμίζει τον προραφαηλιτικό πίνακα «Ophelia» του Sir John Everett Millais. [Και κάπως έτσι θυμηθήκαμε και τον Nick Cave στο ίδιο σημείο στην Πλατεία Νερού να περπατάει πάνω στον κόσμο!]

Οι δύο Αυστραλοί καλλιτέχνες ελάχιστες φορές έχουν ερμηνεύσει μαζί το συγκεκριμένο τραγούδι. H Minogue ανέβασε στη σκηνή του Glastonbury το 2019 τον Cave και το τραγούδησαν μαζί – με τον κόσμο να κραδαίνει κόκκινα τριαντάφυλλα.

Η Minogue είχε αρχικά κλείσει να εμφανιστεί στο Glastonbury το 2005, αλλά η αναπάντεχη διάγνωση καρκίνου του μαστού την ανάγκασε να το ακυρώσει. Οι Coldplay μπήκαν την τελευταία στιγμή για να την αντικαταστήσουν και μάλιστα ερμήνευσαν την επιτυχία της «Can’t Get You Out of My Head» ως φόρο τιμής.

Η Minogue επανήλθε πιο δυνατή, η δοκιμασία αυτή της έδωσε μια νέα οπτική για τη ζωή και τη σημασία του να ζεις με επίγνωση και ευγνωμοσύνη.

Η δική μας ευφορική κατάληξη της βραδιάς έγινε με το “Love at First Sight” και την Kylie να λέει “σας αγαπώ” και να χάνεται στην αγκαλιά της ομάδας των χορευτών της σε μια πολύχρωμη, εκθαμβωτική πίστα χορού.