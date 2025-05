Η 6η θέση που κατέκτησε στη Eurovision 2025 η Κλαυδία μάς θύμισε όλες τις φορές που η Ελλάδα βρέθηκε στην 10άδα του Τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού. Και είναι πιο πολλές από όσες νομίζετε.

Τα τελευταία 24ωρα ένα τραγούδι απλώνεται σαν “μουσικό χαλί” σε τηλεοπτικές εκπομπές, ξεπηδάει από reels στα social media και σιγοτραγουδιέται από πολλούς και δεν είναι άλλο από την “Αστερομάτα“, το τραγούδι της Κλαυδίας, με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κατακτώντας την 6η θέση.

Η Ελλάδα συγκέντρωσε συνολικά 231 βαθμούς, από τη βαθμολογία των Επιτροπών και του televoting και κατέγραψε τη σημαντικότερή της επίδοση από το μακρινό 2013, όταν την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι Koza Mostra και ο Αγάθωνας με το “Alcohol is free“.

Η 22χρονη Κλαυδία από τον Ασπρόπυργο κατάφερε να ξεχωρίσει με ένα τραγούδι διαφορετικό από τον συνηθισμένο παλμό του θεσμού: μια εσωτερική, λιτή μπαλάντα στα ελληνικά, με έμφαση στη φωνή και το συναίσθημα.

Αν και η φετινή συμμετοχή δίχασε την ελληνική κοινή γνώμη, καθώς η παρουσίαση του τραγουδιού συνοδεύτηκε με δυσπιστία και χαμηλές προσδοκίες για το πώς μία λιτή εμφάνιση, επικεντρωμένη στη φωνή της καλλιτέχνιδας, θα μπορούσε να σταθεί στον φαντασμαγορικό κόσμο της Eurovision, η Κλαυδία κέρδισε την αναγνώριση τόσο των επιτροπών όσο και του κοινού. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 8η θέση στην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών, και επίσης 8η στο televoting –κατακτώντας έτσι την 6η θέση στη συνολική κατάταξη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στον Β’ Ημιτελικό, όπου διαγωνιζόταν η Ελλάδα και ψήφιζε αποκλειστικά το κοινό, η ελληνική συμμετοχή τερμάτισε 4η, ξεπερνώντας μάλιστα τη φετινή νικήτρια, Αυστρία. Ένα επίτευγμα που καταδεικνύει πως το τραγούδι μίλησε σε ανθρώπους πέρα από γλώσσες και σύνορα.

Η 6η θέση που κατέκτησε η Κλαυδία “έκλεισε” αρκετά στόματα και… έβαλε τα γυαλιά σε όσους έκριναν αρνητικά τη φετινή συμμετοχή, ενώ μάς θύμισε όλες τις φορές που η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη 10άδα του Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Από το 1974, οπότε και έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή της Eurovision, η Ελλάδα μετρά 46 συμμετοχές συνολικά και έχει καταφέρει να βρεθεί 43 φορές στον μεγάλο τελικό. Κι αν αυτό από μόνο του δείχνει συνέπεια, η πραγματική δύναμη της ελληνικής παρουσίας αποτυπώνεται στο εξής στατιστικό: στις 43 φορές που βρέθηκε στον τελικό, η χώρα μας έχει πλασαριστεί στη δεκάδα στις μισές.

Μισός αιώνας παρουσίας και οι συμμετοχές της Ελλάδας στη Eurovision έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στους φαν του διαγωνισμού. Από το ντεμπούτο της με τη Μαρινέλλα και το “Κρασί, Θάλασσα και τ’ αγόρι μου” το 1974, μέχρι το πρωτοποριακό “S.A.G.A.P.O.” του Μιχάλη Ρακιντζή και τελικά το “Number One” που έφεραν για μία και μοναδική φορά τη Eurovision στην Ελλάδα, οι ελληνικές συμμετοχές δεν υπήρξαν ποτέ αδιάφορες, το αντίθετο μάλιστα.

Εμείς συγκεντρώσαμε τις καλύτερες επιδόσεις της Ελλάδας από την αρχή της Eurovision και όλες τις φορές που μπήκαμε 10άδα.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ & ΜΠΕΣΣΥ – “ΜΑΘΗΜΑ ΣΟΛΦΕΖ” (EUROVISION 1977, 5Η ΘΕΣΗ)

Το “Μάθημα Σολφέζ”, ερμηνευμένο από τους Πασχάλη Αρβανιτίδη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσσυ Αργυράκη, ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 1977, μαζί με τη συμμετοχή της Γαλλίας. Το κομμάτι αυτό, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση, ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και την αρμονία του.

Οι τέσσερις καλλιτέχνες είχαν ήδη μια επιτυχημένη πορεία στη μουσική σκηνή ως σόλο ερμηνευτές, προτού ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη συγκεκριμένη συμμετοχή. Το τραγούδι, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους της Σέβης Τηλιακού, ξεχώριζε για την πολυφωνική του ενορχήστρωση και τον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα. Η σύνθεση του τραγουδιού, αν και άγνωστη σε πολλές χώρες, έδινε μια εντελώς διαφορετική αίσθηση σε σχέση με άλλες συμμετοχές της χρονιάς, προσφέροντας μια πρόταση που σπάνια συναντά κανείς στον διαγωνισμό.

Παρά τις εξαιρετικές κριτικές και τις υψηλές προσδοκίες για νίκη, η Ελλάδα περιορίστηκε στην 5η θέση, ένα αποτέλεσμα που θεωρείται αρκετά άδικο, ειδικά αν συγκριθεί η ποιότητα του τραγουδιού σε σχέση με τα υπόλοιπα κομμάτια εκείνης της χρονιάς. Για την ιστορία, η νίκη πήγε τελικά στη Γαλλία με το τραγούδι “L’Oiseau et l’Enfant” της Marie Myriam.

Το “Μάθημα Σολφέζ” θεωρείται μια από τις πιο υποτιμημένες ελληνικές συμμετοχές, ένας πρόδρομος της μοντέρνας ελληνικής μουσικής σκηνής. Αν η Eurovision της εποχής είχε αγκαλιάσει περισσότερο το πειραματικό στοιχείο, το τραγούδι πιθανότατα θα είχε βρεθεί ακόμα ψηλότερα στην κατάταξη. Σε κάθε περίπτωση, το “Μάθημα Σολφέζ” παραμένει ένα κλασικό διαμάντι στην ιστορία του διαγωνισμού -κι αυτό τελικά είναι ίσως μια νίκη από μόνο του.

ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ – “CHARLIE CHAPLIN” (EUROVISION 1978 – 8H ΘΕΣΗ)

ΕΛΠΙΔΑ – “ΣΩΚΡΑΤΗ” (EUROVISION 1979 – 8Η ΘΕΣΗ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – “ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ” (EUROVISION 1981 – 8H ΘΕΣΗ)

ΜΑΡΙΑΝΝΑ – “ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΑΣΤΕΡΙ” (EUROVISION 1989 – 9H ΘΕΣΗ)

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ – “ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ” (EUROVISION 1992 – 5Η ΘΕΣΗ)

Περισσότερα από 25 χρόνια πριν το όνομα Cleopatra μαγνητίσει ξανά τα βλέμματα των φανατικών της Eurovision το 2020, υπήρχε μόνο μία Κλεοπάτρα που απασχολούσε σοβαρά τους γνώστες του θεσμού – και ήταν Ελληνίδα. Ήταν η ερμηνεύτρια που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της θέση στην πεντάδα μετά από 15 χρόνια απουσίας από τις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Η χρονιά ήταν το 1992 και η πόλη Μάλμε της Σουηδίας. Το τραγούδι, “Όλου του Κόσμου η Ελπίδα”, συγκέντρωσε 12 βαθμούς από Κύπρο και Ιταλία, ενώ η Ελλάδα έδωσε το δικό της 12άρι στην Ιρλανδία και την Linda Martin, η οποία και αναδείχθηκε νικήτρια εκείνης της χρονιάς με το “Why Me”.

Μια συμμετοχή που, πέρα από τη βαθμολογία, άφησε το αποτύπωμά της στη συλλογική μνήμη των Eurofans – ειδικά εκείνων που γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είχε ξεχωρίσει πολύ πριν γίνει φαβορί.

ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ – “ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ” (EUROVISION 1993 – 9H ΘΕΣΗ)

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision το 1993 αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του θεσμού, με την Καίτη Γαρμπή να τραγουδάει για τη μεγάλη πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας.

Το τραγούδι ερμηνεύτηκε το βράδυ εκείνο έκτο σε σειρά εμφάνισης, μετά τη Δανία με τους Tommy Seebach Band και το “Under stjernerne på himlen” και πριν το Βέλγιο με τη Barbara Dex και το “Iemand als jij”.

Στο τέλος της ψηφοφορίας, είχε λάβει 64 βαθμούς, τερματίζοντας 9ο ανάμεσα σε 25 συμμετοχές.

ANTIQUE – “DIE FOR YOU” (EUROVISION 2001, 3Η ΘΕΣΗ)

Η συμμετοχή των Antique στην Eurovision 2001 με το τραγούδι “Die for You” παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Το κομμάτι συνδύαζε ελληνικές και διεθνείς μουσικές επιρροές, δημιουργώντας έναν μοντέρνο eurodance ήχο.

Με δύο τεράστιες επιτυχίες ήδη στο ενεργητικό τους, το “Opa Opa” και “Dinata Dinata”, το ελληνικό δίδυμο των Antique εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2001, στην Κοπεγχάγη. Ήταν η χρονιά που η χώρα μας ανέβηκε για πρώτη φορά στο “βάθρο” του θεσμού, κατακτώντας την 3η θέση και, μαζί, το πρώτο της… μετάλλιο στον θεσμό.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που το ευρωπαϊκό κοινό γνώρισε την Έλενα Παπαρίζου, η οποία θα επέστρεφε λίγα χρόνια αργότερα για να σηκώσει “την κούπα” της Eurovision.

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ – “SHAKE IT” (EUROVISION 2004 – 3Η ΘΕΣΗ)

Ο Σάκης Ρουβάς στη σκηνή της Eurovision. Πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό; Καθόλου. Στον μεγάλο τελικό της Eurovision που είχε πραγματοποιηθεί το 2004 στην Κωνσταντινούπολη, ο Σάκης Ρουβάς έσκισε το σακάκι του, έκανε μία τούμπα και έστειλε το “Shake It” για ακόμη μία φορά στην τελική 3άδα.

Ο Σάκης Ρουβάς κατάφερε με τη σκηνική του παρουσία να χαράξει μια νέα κατεύθυνση στον διαγωνισμό: εκείνη του δυναμικού και εκρηκτικού performer. Μια φόρμουλα που ακολούθησαν πολλοί στη συνέχεια.

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ – “MY NUMBER ONE” (EUROVISION 2005 – 1Η ΘΕΣΗ)

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2005 ήταν ο 50ος ετήσιος διαγωνισμός τραγουδιού της Ευρώπης. Πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας, μετά τη νίκη της Ruslana στον διαγωνισμό του 2004 με το τραγούδι “Wild Dances”.

Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στο Παλάτι των Σπορ. Τριάντα εννέα χώρες συμμετείχαν, με τη Βουλγαρία και τη Μολδαβία να πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση εκείνη τη χρονιά.

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές, η Ελλάδα έμοιαζε ως το μεγάλο φαβορί με το τραγούδι “My Number One” που ερμήνευσε η φοβερή Έλενα Παπαρίζου.

Το κομμάτι σάρωσε στο κοινό, κατακτώντας την πρώτη θέση με 230 πόντους, αφήνοντας τη Μάλτα στη δεύτερη θέση.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, μετά από 31 χρόνια συμμετοχής.

Η Eurovision του 2006, που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα (σχετικό αφιέρωμα εδώ), δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για τη διοργανώτρια Ελλάδα.

Η επιλογή της Άννας Βίσση, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες τραγουδίστριες της χώρας, φάνηκε να είναι η ιδανική για την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό. Η Βίσση, με μεγάλη πείρα και σπουδαία καριέρα, ήταν η καλύτερη επιλογή για να φέρει ένα πλασάρισμα στην τριάδα του Τελικού, και το τραγούδι “Everything” είχε όλες τις προϋποθέσεις για να το καταφέρει.

Η σύνθεση του “Everything” από τον Νίκο Καρβέλα ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη μπαλάντα, η οποία ανέδειξε την ερμηνευτική ικανότητα της Βίσση. Η μουσική του κομματιού είχε συναισθηματική ένταση, επιτρέποντας στη Βίσση να αναδείξει τη δύναμη και το εύρος της φωνής της. Η σκηνική παρουσία ήταν λιτή αλλά εντυπωσιακή: χωρίς χορευτές ή υπερβολικά σκηνικά εφέ, η τραγουδίστρια εστίασε στην απόδοση του τραγουδιού και στην ένταση της ερμηνείας. Η φωνή της έδωσε στη συμμετοχή έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, με την ίδια να αποθεώνεται στην αρένα.

Παρά τις προσδοκίες και την εκτίμηση ότι το “Everything” θα μπορούσε να φτάσει πολύ ψηλά, η ελληνική συμμετοχή περιορίστηκε τελικά στην 9η θέση του Τελικού. Η χρονιά εκείνη, όμως, ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική, με τη νίκη των Lordi και του “Hard Rock Hallelujah” να προκαλεί αίσθηση λόγω του shock value και της διαφοροποίησης από τα συνηθισμένα μουσικά μοτίβα του διαγωνισμού. Αν το “Everything” συμμετείχε σε μια διαφορετική χρονική περίοδο, με πιο κλασικές επιλογές στον διαγωνισμό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είχε κατακτήσει μια θέση στην πρώτη πεντάδα ίσως και τριάδα.

ΣΑΡΜΠΕΛ – “Yassou Maria” (EUROVISION 2007 – 7Η ΘΕΣΗ)

Έναν χρόνο μετά τη διοργάνωση της Eurovision στην Αθήνα, η Ελλάδα δήλωνε ξανά έτοιμη για πρωταγωνιστικό ρόλο στον διαγωνισμό. Το 2007, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ο Sarbel με το “Yassou Maria” κατάφερε με χαρακτηριστική ευκολία να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα του τελικού, κατακτώντας την 7η θέση με 139 βαθμούς.

Το τραγούδι, με τον εξωστρεφή χαρακτήρα και τον έντονο ρυθμό, είχε επικρατήσει στον ελληνικό τελικό εκείνης της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του – μεταξύ άλλων – και την Τάμτα. Εκείνη, αν και δεν επιλέχθηκε τότε, θα επέστρεφε 12 χρόνια αργότερα για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision του 2019 με το “Replay”.

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ – “SECRET COMBINATION” (EUROVISION 2008 – 3Η ΘΕΣΗ)

Η “μυστική συνταγή” της ελληνικής επιτυχίας στη Eurovision των 00s, μόνο μυστικό δεν ήταν για όσους παρακολουθούσαν τον διαγωνισμό στενά εκείνη την εποχή. Έντονος ρυθμός, μπουζούκι στο background και σκηνική παρουσία που δεν άφηνε περιθώριο αδιαφορίας. Όλα αυτά συνδυάστηκαν ιδανικά το 2008, όταν η Καλομοίρα ανέβηκε στη σκηνή του Βελιγραδίου με το “Secret Combination”, οδηγώντας την Ελλάδα στην 3η θέση – την τέταρτη φορά μέσα στη δεκαετία που η χώρα ανέβαινε στην τριάδα.

Εκτός από τη μουσική, το act ξεχώρισε και για την έξυπνη σκηνοθετική σύλληψη. Στο αποκορύφωμα του τραγουδιού, η Καλομοίρα βγήκε κυριολεκτικά μέσα από ένα τεράστιο βιβλίο, τραγουδώντας “An open book? An open book? Well I’m sorry, I am not”. Και κάπως έτσι, έκλεισε το μάτι στο κοινό και κλείδωσε για πάντα τη θέση της στις πιο αξέχαστες ελληνικές συμμετοχές του διαγωνισμού.

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ – “THIS IS OUR NIGHT” (EUROVISION 2009 – 7Η ΘΕΣΗ)

Με την επιμονή ενός ανθρώπου που είχε χαρίσει στη χώρα του ένα μετάλλιο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 5 χρόνια πριν και είχε φιλοξενήσει την όλη διοργάνωση στην πατρίδα του δύο χρόνια αργότερα, το “This Is Our Night” λειτούργησε ως ένα συναρπαστικό έμβλημα της αυτοκρατορικής φάσης της Ελλάδας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τη δεκαετία του 2000.

Ο Σάκης Ρουβάς έκανε ξανά το θαύμα του και με 120 πόντους που συγκέντρωσε εκείνο το βράδυ, βρέθηκε στην 7η θέση της τελικής κατάταξης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΑΙΟΣ & FRIENDS – “OPA” (EUROVISION 2010 – 8Η ΘΕΣΗ)

LOUCAS YIORKAS FEAT STEREO MIKE – “WATCH MY DANCE” (EUROVISION 2011 – 7Η ΘΕΣΗ)

Με φόντο επιβλητικούς κίονες που υψώνονταν μέχρι την οροφή της αρένας, η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision του 2011 ήταν αναμφισβήτητα ελληνική.

Το “Watch My Dance”, με τον Λούκα Γιώρκα και τον Stereo Mike, δεν εντυπωσίασε μόνο για τον έξυπνο συνδυασμό ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με hip-hop στοιχεία, αλλά και για το αποτέλεσμα: η Ελλάδα τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία που είχε ξεκινήσει το 2004.

KOZA MOSTRA FEAT ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ – “ALCOHOL IS FREE” (EUROVISION 2013 – 6Η ΘΕΣΗ)

Όταν οι Koza Mostra και ο βετεράνος του ρεμπέτικου Αγάθωνας Ιακωβίδης ανέβηκαν στη σκηνή της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας το 2013, η Ευρώπη είχε ήδη αρχίσει να… χορεύει στον ρυθμό τους.

Η εκρηκτική ερμηνεία του “Alcohol Is Free” στην 21η θέση του τελικού, με την ενέργεια των Koza Mostra και τον χαρακτηριστικό αποχαιρετισμό του Ιακωβίδη – το αυθεντικό “γεια μας!” προς το κοινό – ήταν αρκετά για να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα μια θέση στην πρώτη δεκάδα. Και ήταν η τελευταία φορά για οκτώ χρόνια που η χώρα μας κατάφερε κάτι αντίστοιχο.

STEFANIA – “LAST DANCE” (EUROVISION 2021 – 10Η ΘΕΣΗ)

Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στον τελικό της Εurovision 2021 που πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ και ήταν η 10η κατά σειρά τραγουδίστρια που βγήκε στη σκηνή, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με το “Last Dance”.

Η εντυπωσιακή και εκρηκτική της εμφάνιση την έφερε στη 10η θέση της κατάταξης, συγκεντρώνοντας συνολικά 170 βαθμούς.

AMANDA GEORGIADI TENFJORD – “DIE TOGETHER” (EUROVISION 2022 – 8Η ΘΕΣΗ)