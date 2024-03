Αναδρομή στη Eurovision της Αθήνας. Η Βίσση, η Παπαρίζου, η “διχοτομημένη Κύπρος” και τα τέρατα.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Πάνω από 100 εκατομμύρια θεατές απ’ όλο τον πλανήτη είναι έτοιμοι να “Νιώσουν τον Ρυθμό”, όπως είναι το σλόγκαν της Eurovision 2006.

Ο μουσικός θεσμός λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου στον διαγωνισμό του 2005 στο Κίεβο, με το “My Number One”.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Eurovision διοργανώνεται στην Ελλάδα, 32 χρόνια μετά το ντεμπούτο της χώρας.

Έλενα Παπαρίζου - "My Number One" ULRICH PERREY/DPA/AFP

«Δείξαμε το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας. Αυτό το πρόσωπο το αγαπούν όλοι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας» δήλωσε συγκινημένη η Έλενα Παπαρίζου, λίγο μετά τη νίκη της.

Την ίδια ώρα, σε όλα τα σημεία της χώρας στήνονταν πανηγύρια, με τον κόσμο να ζει ξανά “στιγμές Euro 2004” και με την… εθνική υπερηφάνεια των Ολυμπιακών Αγώνων να είναι επίσης φρέσκια.

Πανηγυρισμοί στο Μουζάκι Καρδίτσας, τόπος καταγωγής της Έλενας Παπαρίζου Eurokinissi

Πανηγυρισμοί στην Αθήνα για τη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision 2005 Eurokinissi

Ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής υποδέχεται την ελληνική αποστολή μετά τη νίκη. Eurokinissi

ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Ελλάδα κερδίζει τη Eurovision του 2005 και η επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, Φωτεινή Γιαννουλάτου, δηλώνει ότι η ΕΡΤ είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τη διοργάνωση στην Αθήνα τον επόμενο χρόνο.

Ωστόσο, και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα προσπαθούν να μπουν στο “παιχνίδι” της διοργάνωσης.

Οι δήμαρχοι των τριών πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) ανακοινώνουν ότι οι πόλεις τους είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τον μουσικό θεσμό.

Λίγες μέρες μετά τη νίκη της Ελλάδας στο διαγωνισμό, ο ελληνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δηλώνει ότι “η ΕΡΤ σκοπεύει να πραγματοποιήσει το Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στην Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη εκφρασμένη επιθυμία της EBU να συνδυαστεί η εκδήλωση με τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και τις παροχές που η πόλη της Αθήνας μπορεί να προσφέρει”.

Στις 30 Ιουνίου 2005, η ΕΡΤ και η EBU ανακοινώνουν ότι η Αθήνα θα είναι η διοργανώτρια πόλη του Διαγωνισμού του 2006, παρά την αντίθεση ορισμένων Ελλήνων πολιτικών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Αθήνα είχε ήδη προωθηθεί κατά τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και ότι είναι η σειρά κάποιας άλλης πόλης να αναδειχθεί στο εξωτερικό.

Με τη διοργάνωση να αναλαμβάνουν η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η ΕΡΤ, ο διαγωνισμός διεξάγεται στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο και αποτελείται από έναν ημιτελικό στις 18 Μαΐου και τον τελικό στις 20 Μαΐου 2006.

LET THE SHOW BEGIN!

Τα δύο ζωντανά σόου παρουσιάζουν η ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια και ηθοποιός, Μαρία Μενούνος και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος προηγουμένως είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2004, κατακτώντας την 3η θέση με το “Shake it”.

Μαρία Μενούνος - Σάκης Ρουβάς Eurokinissi

Ο ίδιος θα επιστρέψει στον διαγωνισμό το 2009, τερματίζοντας στην 7η θέση με το “This is our night”.

Στον διαγωνισμό της Αθήνας συμμετέχουν τριάντα επτά χώρες.

Η Αρμενία λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά.

Η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Σερβία και Μαυροβούνιο ανακοινώνουν τη μη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για διάφορους λόγους.

Στην πραγματικότητα, η Σερβία και Μαυροβούνιο σκόπευε να συμμετάσχει, ωστόσο, αποσύρθηκε λόγω ενός σκανδάλου στην εθνική επιλογή, καθώς υπήρξαν εντάσεις μεταξύ του σερβικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, RTS και του ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Μαυροβουνίου, RTCG. Ωστόσο, η χώρα διατήρησε τα δικαιώματα ψήφου για τον διαγωνισμό.

Ακολουθώντας την παράδοση των σλόγκαν που ξεκίνησε το 2002, η Αθήνα προσκάλεσε τους επισκέπτες να ενωθούν με τον ρυθμό της μέσω του σλόγκαν “Feel The Rhythm” (Νιώσε Τον Ρυθμό). Το μήνυμα συνοδεύονταν από ένα λογότυπο βασισμένο στον δίσκο της Φαιστού, το οποίο ήταν «εμπνευσμένο από τον άνεμο και τη θάλασσα, το χρυσό φως του ήλιου και τη λάμψη της άμμου», όπως δήλωσε η ΕΡΤ.

Για πρώτη φορά, η τεχνολογία “Spidercam” χρησιμοποιείται στη Eurovision, μια επαναστατική -για την εποχή- τεχνολογία.

Spidercam istockphoto

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο μέρη, στον ημιτελικό που έλαβε χώρα στης 18 Μαΐου και στον Τελικό, 20 Μαΐου αντίστοιχα.

Τα δύο σόου φιλοξενήθηκαν στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο (OAKA), χωρητικότητας 19 χιλιάδων θέσεων.

Eurovision 2006 Eurokinissi

Περισσότεροι από 100.000.000 τηλεθεατές παγκοσμίως παρακολουθούν τη Eurovision της Αθήνας.

Στη σκηνή-αρχαίο ελληνικό θέατρο, συναντήθηκαν μορφές της ελληνικής μυθολογίας με την ελληνική μουσική ιστορία. Για το θέαμα αυτό εργάστηκαν δεκάδες τεχνικοί, ηθοποιοί, χορευτές, τραγουδιστές, και η τηλεθέαση “άγγιξε” κατά μέσο όρο το 82.2% που αποτελεί ρεκόρ για τη δημόσια τηλεόραση.

Στην τελετή έναρξης συμμετείχαν 50 χορευτές, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου να συνθέτει τη μουσική.

500 εθελοντές ηλικίας 18-35 ετών βοηθούσαν τις αποστολές σε 22 διαφορετικές γλώσσες. 26 κάμερες κάλυψαν το γεγονός τηλεοπτικά.

Ανάμεσα στους συντελεστές της βραδιάς, ο Φωκάς Ευαγγελινός (καλλιτεχνική επιμέλεια), η Ελευθερία Ντεκώ (φωτισμοί), η Έλλη Παπαγεωργίου (κουστούμια), που επιμελήθηκαν την θεαματική έναρξη, με μια χρυσή σφαίρα που συμβόλιζε τον ήλιο και ιπτάμενους χορευτές μέσα σε μια «θάλασσα».

Στον Τελικό, μετά το τέλος της παρουσίασης των 24 τραγουδιών, άνοιξε το “παράθυρο” ψηφοφορίας για τις 38 χώρες. Το σήμα για την έναρξη του χρόνου ψηφοφορίας έδωσε, γυρίζοντας την κλεψύδρα, η Νάνα Μούσχουρη.

Μαρία Μενούνος - Νάνα Μούσχουρη - Σάκης Ρουβάς eurokinissi

Η ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΚΑΙ ΤΟ “EVERYTHING”

Όσον αφορά την ελληνική εκπροσώπηση, το “Everything” (σε σύνθεση Καρβέλα-Βίσση) κέρδισε τον ελληνικό τελικό της Eurovision, με ποσοστό 47.79%.

Ήταν υποψήφιο με άλλα 3 τραγούδια, όλα ερμηνευμένα από τη Βίσση.

Το “Beautiful Night” (4η θέση), το “Who Cares About Love” (3η θέση) και το “Welcome to the Party” (2η θέση).

Άννα Βίσση - Γιώργος Καπουτζίδης - Ζέτα Μακρυπούλια Eurokinissi

Το “Everything” κέρδισε την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής με ποσοστό 35.98%, αλλά και την ψηφοφορία του κοινού με ποσοστό 55.66%.

Eurofans στην Αθήνα Eurokinissi

Με το που δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο κλιπ του “Everything”, η Άννα Βίσση δέχθηκε πολλά αρνητικά. Πολλοί υποστήριξαν πως το συγκεκριμένο κλιπ δυσφημίζει την Ελλάδα, δείχνοντας στην Ευρώπη μια κακή εικόνας της χώρας.

Το βίντεο κλιπ που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Άννα Βίσση, πρωταγωνίστρια του κλιπ, ανακαλύπτει ότι ο φίλος της την απατά. Φεύγει τρέχοντας από το ξενοδοχείο, κλωτσά παρκαρισμένα αυτοκίνητα και δείχνει απελπισμένη. Λίγο μετά, της κλέβουν το πορτοφόλι.

Μετά, η ίδια φεύγει από ένα βενζινάδικο χωρίς να πληρώσει για να κυνηγήσει τον κλέφτη.

Στη συνέχεια, η αστυνομία κυνηγά και συλλαμβάνει την Άννα Βίσση, αλλά εκείνη δραπετεύει. Κάνοντας auto-stop, μπαίνει σε ένα φορτηγό, του οποίου ο οδηγός πιάνει το πόδι της.

Οι αντιδράσεις ξεχάστηκαν και η Άννα Βίσση εμφανίζεται απευθείας στον Τελικό.

Πολλοί ονειρεύονται ότι η Ελλάδα μπορεί να ξανακερδίσει.

Το “Everything” παρουσιάζεται δέκατο έκτο στη σειρά εμφάνισης το βράδυ του Τελικού, ακριβώς πριν τη Φινλανδία με τους Lordi και το “Hard Rock Hallelujah”.

Η Άννα Βίσση στη Eurovision 2006 Eurokinissi

Η Άννα Βίσση είναι μόνη στη σκηνή, με το κοινό στο στάδιο να τραγουδά ρυθμικά μαζί της το κομμάτι και στο τέλος της εμφάνισης να ζητωκραυγάζει.

Η “ΚΟΜΜΕΝΗ” ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Η Έλενα Παπαρίζου, ως “βασίλισσα” της Ευρώπης, εμφανίζεται στον Τελικό και ερμηνεύει το νικητήριο κομμάτι της.

H καλλιτέχνιδα ερμηνεύει το “My Number One” στην τελετή έναρξης του σόου και το “Mambo!” στα μέσα της βραδιάς.

Η δεύτερη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου δεν προβάλλεται ποτέ από την ΕΡΤ, με τους τηλεθεατές -αντί για την τραγουδίστρια- να βλέπουν διαφημίσεις στους δέκτες τους.

Το σχετικό στιγμιότυπο στο 1:54:25 του παρακάτω βίντεο:

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Μπορείτε να δείτε το… κομμένο “Mambo” και την εμφάνιση της Παπαρίζου στο 1:57:25 του παρακάτω βίντεο:

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ Η “ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ” ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Την ώρα της ψηφοφορίας της Κύπρου, ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστόφορου βγαίνει στη ζωντανή σύνδεση και λέει: “Καλησπέρα από τη μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης”.

«Good evening, Athens. This is Nicosia calling. Unfortunately, the only divided capital left in Europe» (Καλησπέρα, Αθήνα. Σας καλεί η Λευκωσία, δυστυχώς η μόνη εναπομείνασα διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη), είχε πει χαρακτηριστικά τότε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου κατά τη live ανακοίνωση της βαθμολογίας.

Το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ οι παρουσιαστές Μαρία Μενούνος και Σάκης Ρουβάς φαίνονται αμήχανοι.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω φράση έλειπε από το επίσημο DVD της χρονιάς, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλος σάλος.

Το επίμαχο περιστατικό στο 9:20 του βίντεο:

Ο γνωστός τραγουδιστής, μιλώντας στην ΕΡΤ τον Μάιο του 2023, αναφέρθηκε στην επίμαχη φράση, λέγοντας: «Βρήκαμε τον μπελά μας. Ήταν άδικο αυτό που έγινε. Το ΡΙΚ έφαγε πρόστιμο από την EBU, κόπηκε η φράση αυτή από το επίσημο DVD της διοργάνωσης. Εγώ ήμουν εξοργισμένος». «Παραπονέθηκε η Τουρκία και έκανε ένσταση. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Τότε συμμετείχε η Τουρκία, ήταν πριν ακόμα σταματήσει. Και βλέπεις μετά από λίγα χρόνια να κερδίζει τραγούδι της Ουκρανίας, που μιλούσε για τη σφαγή των Τατάρων που κέρδισε κιόλας», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής, αναφερόμενος στη συμμετοχή της Jamala με το κομμάτι «1944», που κέρδισε τον διαγωνισμό του 2016. Οι σχετικές δηλώσεις στο 18ο λεπτό του παρακάτω βίντεο:

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ… ΤΕΡΑΤΑ

Νικήτρια αναδείχθηκε η Φινλανδία με το τραγούδι “Hard Rock Hallelujah”, ερμηνευμένο από τους Lordi και γραμμένο από τον βασικό τραγουδιστή Mr. Lordi / Τόμι Πέτερι Πουτάανσου.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Φινλανδίας -και η πρώτη φορά που τερμάτισε στην πρώτη πεντάδα- μετά από 45 χρόνια συμμετοχής.

Eurovision 2006 - Στιγμιότυπο λίγο μετά τη νίκη των Lordi Eurokinissi/Ελένη Γρηγοριάδου

Ήταν το πρώτο τραγούδι της χαρντ ροκ που κέρδισε τον διαγωνισμό και οι Lordi ήταν το πρώτο συγκρότημα που κέρδισε από το 1997.

Η Ρωσία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Ρουμανία και η Σουηδία ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Ο Ρώσος Ντίμα Μπιλάν θα επιστρέψει δύο χρόνια μετά, το 2008, και θα κερδίσει τον διαγωνισμό.

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στη Eurovision, τερματίζοντας τρίτη.

Η Καρόλα της Σουηδίας λαμβάνει 170 πόντους χωρίς να λάβει καθόλου 12άρια, αλλά τερματίζει στην 5η θέση.

Στην 4η θέση βρέθηκε η Ρουμανία με το Tornerò του Mihai Trăistariu, ο οποίος στη συνέχεια διασκεύασε το κομμάτι του με την Τάμτα (“Τρομερό”), το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Πιο κάτω στον βαθμολογικό πίνακα, η Λιθουανία πέτυχε επίσης το καλύτερο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, τερματίζοντας έκτη.

Στο τέλος της βραδιάς, η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση, παρά τις μεγάλες προσδοκίες των Ελλήνων για δεύτερη νίκη της χώρας. Για την ιστορία, λάβαμε δύο 12άρια, από την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ συνολικά η Άννα Βίσση ψηφίστηκε από 22 χώρες μεταξύ των 38 συμμετεχουσών.

Από τις χώρες των “Μεγάλων Τεσσάρων”, η Γερμανία κατέλαβε την υψηλότερη θέση, τερματίζοντας 14η σε ισοβαθμία με τη Νορβηγία.

Παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε από το διαγωνισμό του 2006, η Σερβία και το Μαυροβούνιο διατήρησε τα δικαιώματα ψήφου της. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των ψήφων τους, η Γιοβάνα Γιάνκοβιτς είπε: “Έτσι, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε ένα τραγούδι για σας αυτό το έτος, αλλά σας υποσχόμαστε ότι το επόμενο έτος θα σας δώσουμε το καλύτερο”.

Η υπόσχεσή της εκπληρώθηκε όταν η Μαρίγια Σερίφοβιτς της Σερβίας κέρδισε τον διαγωνισμό με το “Molitva”.

Κατά τη διάρκεια της βαθμολογίας, ο Αλέξης Κωστάλας χαριτολογώντας περιέγραψε τους Lordi ως “beautiful, gorgeous, sweet-looking creatures” (“όμορφους, υπέροχους, με γλυκιά εμφάνιση πλάσματα”) πριν τους δώσει 12 βαθμούς από το ελληνικό κοινό.

Η ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΘΕ ΡΕΚΟΡ

Όπως αναμενόταν, η τηλεθέαση στην Ελλάδα έπιασε κορυφή, μιας και για πρώτη φορά ο διαγωνισμός διοργανώνονταν στη χώρα.

Τη βραδιά του Τελικού, η ΕΡΤ σημείωσε ποσοστό-ρεκόρ. Την ώρα που εμφανίστηκε η Άννα Βίσση, η τηλεθέαση είχε μέσο μερίδιο 82,6%!

Το δεύτερο καλύτερο ποσοστό είναι η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στην Ουκρανία το 2005 με 82,3%.

Το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στον Σάκη Ρουβά το 2009, όπου το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο 78,9%.

Θα καταφέρει η Μαρίνα Σάττι να ξεπεράσει αυτά τα ποσοστά τηλεθέασης; Σε περίπου 40 μέρες θα το μάθουμε!