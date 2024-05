Ο “Πόλεμος του Λούκας” των Laurent Hopman και Renaud Roche είναι ένα συγκλονιστικό βιογραφικό κόμικς. Το NEWS 24/7 είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους δύο δημιουργούς του.

Είναι αναμφίβολα η δημοφιλέστερη σειρά ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου. Το πρώτο κινηματογραφικό της κεφάλαιο έκανε πρεμιέρα στις 25 Μαΐου 1977 σε ελάχιστες αίθουσες της Αμερικής – μόλις 32 – καθώς η 20th Century Fox δεν πίστευε στις δυνατότητές του. Μάλιστα επέβαλαν αρχικά να προβάλλεται μαζί με την ταινία “The Other Side of Midnight” μπας και “τσιμπήσει”… Η ανταπόκριση των θεατών ήταν τόσο μεγάλη που τα εισιτήρια έγιναν sold out και η δημοφιλία του έλαβε γρήγορα διαστάσεις… επιδημίας. Ο λόγος φυσικά για τον «Πόλεμο των Άστρων» (Star Wars) του κινηματογραφιστή Τζορτζ Λούκας, ενός sci-fi θρύλου ενηλικίωσης που έχει πλέον ριζώσει βαθιά στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα κι έκανε τα στούντιο παραγωγής του Χόλιγουντ να καταλάβουν πως οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν απευθύνονται σε ένα «εξειδικευμένο» κοινό αλλά σε όλους…

Μετά την επιτυχία του «American Graffiti» (1973) ο Λούκας σκόπευε να ασχοληθεί με τον διαστημικό ήρωα Φλας Γκόρντον. Γρήγορα χρειάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιό του, αφού δεν μπόρεσε να αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα κι έτσι επικεντρώθηκε σε μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας, ολόδική του: Έγραψε ένα σενάριο 14 σελίδων, εμπνευσμένο από αγαπημένους του μύθους και αφηγήσεις, κι έπλασε τους χαρακτήρες του επηρεασμένος, όπως έχει δηλώσει, από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών του Τόλκιν και από τον κινηματογραφικό κόσμο του Ακίρα Κουροσάβα. Η παραγωγή του Star Wars πέρασε από χίλια μύρια κύματα μέχρις ότου ολοκληρωθεί, εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών και έλλειψης κεφαλαίων.

Η ταινία δεν ήταν καν υπερπαραγωγή: Το κόστος της έφτανε τα 8 εκατ. δολάρια, τη στιγμή που ο «Κινγκ Κονγκ» του Ντίνο Ντε Λαουρέντις, έναν χρόνο νωρίτερα, είχε μπάτζετ 25 εκατ. δολαρίων… Το αποτέλεσμα ωστόσο δικαίωσε τον Λούκας, καθώς αν μη τι άλλο αναδύθηκε ένα αριστούργημα άλλαξε για πάντα την έβδομη τέχνη (κι ένα franchise που ανέρχεται σε δεκάδες δισ. δολάρια). Όλα χάρη στη “Δύναμη” του οράματος του που ενέπνευσε εκατομμύρια θεατών…

Ανάμεσά τους και οι Γάλλοι δημιουργοί κόμικς Laurent Hopman και Renaud Roche, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να ιχνηλατήσουν μέσα από την ένατη τέχνη όλη την πορεία του κινηματογραφιστή, από τη σύλληψη του sci-fi saga του, μέχρι τις μάχες του με το στούντιο παραγωγής και από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, στη δικαίωσή του.

Το αποτέλεσμά της σύμπραξής είναι το graphic novel «Ο Πόλεμος του Λούκας» και συνδυάζει την εξαιρετική πένα του Hopman που αποδίδει με ειλικρίνεια τους αληθινούς ήρωες της ιστορίας με τα αριστουργηματικά σκίτσα του Roche, τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονα στοιχεία nostalgia.

Από την πρώτη του έκδοση στη Γαλλία, το κόμικ έχει κάνει ήδη 80.000 πωλήσεις και έχει βραβευθεί με τον τίτλο του καλύτερου κόμικς για το 2024 από το Fnac France Inter και το France Info.

Το NEWS 24/7 άδραξε την ευκαιρία να βουτήξει στον “γαλαξία’ του Λούκας έχοντας για πιλότους του τους δύο Γάλλους δημιουργούς…

Hopman: Υπάρχει μια οικουμενική ποιότητα στην ιστορία του Λούκας

«Ήμουν 7 χρονών όταν η μητέρα μου πήγε εμένα και τα αδέρφια μου στο σινεμά για να δούμε τον πρώτο Πόλεμο των Άστρων το 1977. Είχε μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη όπου η ταινία είχε ήδη πάρει διαστάσεις φαινόμενου, και σκέφτηκε ότι μπορεί να μας αρέσει. Πόσο δίκιο είχε! Αυτή η πρώτη επαφή με το σύμπαν του Star Wars ήταν εμπειρία σοκ για μένα – δεν θύμιζε τίποτα από όσα είχαμε δει έως τότε. Εκείνη την εποχή, η ψυχαγωγία για τα παιδιά περιοριζόταν στα κινούμενα σχέδια της Disney. Το Star Wars ήταν σαν μια “ενήλικη” ταινία για παιδιά. Ήταν επίσης η πρώτη ταινία με τόσο πρωτοποριακά ειδικά εφέ. Θα είχε βαθύ αντίκτυπο στη γενιά μου και θα καθόριζε την ποιοτική ψυχαγωγία για τα επόμενα χρόνια. Από την πρώτη εκείνη προβολή έγινα φανατικός θαυμαστής» μού διηγείται ο Laurent Hopman, σεναριογράφος και δημιουργός κόμικ με δυνατή προϋπηρεσία στη γαλλική τηλεόραση και τις εκδόσεις.

Εκδόσεις Μικρός Ήρως

«Πολλά χρόνια αργότερα, έμαθα περισσότερα για τον Λούκας και πώς κατάφερε να δημιουργήσει αυτήν την ταινία. Αν και έχουν γραφτεί πολλά σχετικά βιβλία και ντοκιμαντέρ, πάντα ένιωθα ότι η ιστορία του δεν είχε ειπωθεί με ειλικρίνεια, μέσα από τη δική του οπτική, σαν ένα ανθρώπινο ταξίδι. Ήθελα να τη διηγηθώ γιατί υπάρχει μια οικουμενική ποιότητα σε αυτήν. Ήθελα επίσης να ρίξω φως σε αρκετούς βασικούς “ήρωες”, για τους οποίους λίγοι έχουν ακούσει, όπως η σύζυγος του Λούκας, Μάρσια. Ήταν σημαντικό να δώσουμε τα εύσημα στους ανθρώπους που έκαναν το όραμά του πραγματικότητα. Και αυτό είναι που διαχωρίζει τον θρύλο από την πραγματική ιστορία.»

Ο Λούκας είναι προφανώς ο εμπνευστής του Star Wars, αλλά μόνος δεν μπορείς να φτάσεις τόσο μακριά

Ήθελα επίσης να αφηγηθώ την ιστορία του Λούκας σε ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλάβει τις πρωτοπορίες αλλά και τις δυσκολίες που αυτή περιλαμβάνει: Η δεκαετία του ’70 ήταν μια πολύ διαφορετική εποχή από τη σημερινή από πολλές απόψεις, και προκειμένου να γίνει αισθητό το μέγεθος των προκλήσεων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Λούκας, ήταν σημαντικό να αφηγηθούμε επίσης το πώς γυρίζονταν οι ταινίες και τι εμπόδια θέτουν τα στούντιο παραγωγής και το μπάτζετ.

Ένιωσα ότι η ιστορία του έπρεπε να ειπωθεί σε μορφή graphic novel, ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα να αναδημιουργήσουμε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πλέον με ένα ευρύ καστ διάσημων ανθρώπων. Αν επιλέγαμε να το κάναμε μυθιστόρημα ή βιογραφία σας, δεν θα είναι τόσο “ζωντανό”.

Η κύρια πρόκληση ήταν να γράψω μια συναρπαστική και διασκεδαστική ιστορία, με ομαλή και γοργή εξέλιξη, που θα κάνει τον αναγνώστη να θέλει να γυρίσει τις σελίδες. Το θέμα είναι ότι, όπως και με τον Τιτανικό, όλοι γνωρίζουν πώς τελειώνει η ιστορία. Οπότε, πρέπει να δημιουργήσεις δραματική ένταση και συγκρούσεις, ώστε να έχει ενδιαφέρον, με σεβασμό πάντα στην αλήθεια και τη ροή των γεγονότων.

Μια άλλη μεγάλη πρόκληση ήταν να σκιαγραφήσω έναν χαρακτήρα αληθινό, πιστό ως προς τον Λούκας και να είναι ταυτόχρονα ενδιαφέρον. Ο Λούκας είναι ιδιαίτερα εσωστρεφής και δεν είναι εύκολο να έχεις ως πρωταγωνιστή κάποιον που δεν μιλά πολύ και δεν εκδηλώνει εύκολα τα συναισθήματά του. Ήταν λοιπόν ζωτικής σημασίας να βρούμε έναν τρόπο να δείξουμε ποιος είναι και επέλεξα να το κάνω μέσα από καταστάσεις και βοηθητικούς χαρακτήρες.»

Τον ρωτώ για την επιτυχία του κόμικ και τις βραβεύσεις: «Ήμασταν πολύ τυχεροί που πήραμε το διάσημο βραβείο Fnac France Inter και άλλα βραβεία. Οποιοσδήποτε συγγραφέας θα ήλπιζε να δει το έργο του να αναγνωρίζεται, αλλά ήταν πραγματικά πέρα από τα πιο τρελά μας όνειρα να λάβουμε αυτές τις τιμές. Ξέραμε ότι η ιστορία ήταν δυνατή, αλλά η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο, προφανώς. Νομίζω ότι η επιτυχία του βιβλίου συνδέεται με το γεγονός ότι οι άνθρωποι αγαπούν μια εμπνευσμένη ιστορία, κυρίως σε αυτούς τους προβληματικούς καιρούς.»

Το βιβλίο πραγματεύεται την επιμονή, την αποφασιστικότητα και το θάρρος. Ιδιότητες που όλοι έχουμε και μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές. Είναι η ιστορία του μικρού άντρα ενάντια στο σύστημα

«Η ιστορία της τέχνης και της ελπίδας ενάντια στη καθημερινή συντριβή. Όταν ο “μικρός” κερδίζει στο τέλος, αντηχεί σε όλους μας. Ο αναγνώστης χρειάζεται πάντα μια εμπνευσμένη ιστορία για να τον βοηθήσει να περάσει μια ακόμα ημέρα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πάντα ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις ρίζες και τις επιλογές άλλων ανθρώπων, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν μιλάμε για άτομα με εξαιρετικές ζωές. Το graphic novel διαβάζεται εύκολα από όσους δεν θέλουν να επενδύσουν χρόνο σε ένα κλασικό μυθιστόρημα. Νομίζω ότι αυτό το κόμικ δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια.»

Roche: Μου αρέσει η φθαρμένη, “σκουριασμένη” αισθητική της πρώτης τριλογίας

Μιλώντας στον Renaud Roche, έναν καλλιτέχνη με εξαιρετική αισθητική, το εικαστικό στυλ του οποίου θα περιέγραφα ως λιτό αλλά άκρως περιεκτικό σε συναισθήματα και αλήθεια, η κουβέντα ξέφυγε γρήγορα στην ποπ κουλτούρα και πώς τη σηματοδότησε το Star Wars.

Τον ρώτησα αρχικά για το ύφος που επέλεξε για τον «Πόλεμο του Λούκας», το οποίο ξεφεύγει από τα όρια του ρεαλισμού: «Στόχος μου ήταν να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και δυναμισμού. Ήθελα οι χαρακτήρες μου να είναι αναγνωρίσιμοι με την πρώτη ματιά, αλλά και ζωηροί, με έντονη εκφραστικότητα. Οι λεπτομέρειες μερικές φορές είναι περιττές, ειδικά ως προς τη μετάδοση συναισθημάτων.»

Εκδόσεις Μικρός Ήρως

Ακολουθεί η κουβέντα περί… αδυναμιών: «Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο Millenium Falcon, το οποίο παραμένει το πιο cool διαστημόπλοιο-σκουπίδι του γαλαξία (και όχι μόνο). Γενικά μου αρέσει η φθαρμένη, χρησιμοποιημένη, “σκουριασμένη” αισθητική που είχε η πρώτη τριλογία γιατί ενισχύει οπτικά και με πολύ απλό τρόπο την αξιοπιστία του σύμπαντος. Παράλληλα, μου αρέσουν πολύ τα κοστούμια της βασίλισσας Amidala στην ταινία “The Phantom Menace”. τα οποία σχεδίασε ο Iain McCaig – δημιούργησε τόσο απίστευτα και εμπνευσμένα concepts.»

Θα ήθελα πολύ να δουλέψω στη μεταφορά ενός μυθιστορήματος του Isaac Asimov, όπως η σειρά Foundation

«Αγαπημένος χαρακτήρας μου είναι ο R2D2, γιατί είναι ο αληθινός ήρωας του έπους! Βρίσκεται πάντα εκεί τριγύρω, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τα πάντα, και κάθε φορά είναι εκείνος που σώζει τη μέρα. Λατρεύω επίσης τον Yoda, ειδικά όταν είναι “άτακτος”. Να σημειωθεί ότι δεν είμαι φανατικός συλλέκτης αλλά έχω κάποια κομμάτια. Το πιο πολύτιμο πράγμα μου είναι μια φιγούρα του The Child (Grogu) σε φυσικό μέγεθος από τη σειρά “The Mandalorian”. Τον νιώθω να με κοιτάζει τώρα που μιλάμε.»

Εκδόσεις Μικρός Ήρως

Γρήγορος γύρος “διαγαλαξιακών” ερωτήσεων

Πιστεύετε ότι το κόμικ σας απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό; Ποιες θεματικές του θεωρείτε προκαλούν το ενδιαφέρον;

L.H.: «Κατά την καμπάνια προώθησης του graphic novel, συναντήσαμε εκατοντάδες αναγνώστες και ενώ αρκετοί ήταν πράγματι θαυμαστές του Star Wars, συνειδητοποιήσαμε ότι το βιβλίο άγγιξε κι έναν νέο τύπο αναγνωστών, που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το Star Wars, αλλά αγαπούν το κόμικ μας γιατί πραγματεύεται οικουμενικά θέματα και ιδέες, όπως η αποφασιστικότητα, η επιμονή, το όραμα, και δημιουργία. Το βιβλίο θα μπορούσε να αφορά οποιαδήποτε ταινία, ή οποιαδήποτε δημιούργημα, και θα εξακολουθεί να έχει απήχηση λόγω της διεθνικής φύσης των θεμάτων του.»

R.R.: «Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φαν για να επιβιβαστεί σε αυτό το “σκάφος”! Είναι μια ιστορία για τη δημιουργία, την επιμονή και την ελπίδα. Όποιος έχει όνειρα, σίγουρα θα εμπνευστεί από την ιστορία του Λούκας.»

Εκτός από τις έντονες στιγμές δράσης και ψυχαγωγίας, τι πιστεύετε σημαίνει το Star Wars για τους σινεφίλ σήμερα;

R.R.: «Πιστεύω ότι το Star Wars είναι πλέον μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μηνύματά του είναι καθολικά, μας μιλούν σε βαθύτερο επίπεδο, σαν θρύλοι ή λαϊκά παραμύθια από το παρελθόν. Δεν είναι απλώς ένα franchise, αλλά ένας κανονικός μύθος για τη σύγχρονη εποχή.»

L.H.: «Ο Λούκας δημιούργησε από το μηδέν ένα σύμπαν που είναι πολύ πρωτότυπο και αξέχαστο. Η κλασική διαμάχη του καλού και του κακού επαναδιατυπώνεται μέσα από τη μυθολογία των ιπποτών Τζεντάι και των Σιθ. Η σκοτεινή πλευρά, η Δύναμη και η σκοτεινή πλευρά της… Είναι μια υπέροχη ιστορία με παγκόσμια απήχηση.»

Εκδόσεις Μικρός Ήρως

Έχετε γνωρίσει τον Τζορτζ Λούκας;

L.H.: «Δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά ήταν ιδιαίτερα ευγενικός μαζί μας – Μας έστειλε μια selfie με το βιβλίο. Καθώς δεν μπορούσε να το διαβάσει στα γαλλικά, μας ρώτησε αν θα μπορούσε να το έχει σε αγγλική μετάφραση. Είπε ότι του άρεσε αυτό που έβλεπε και, από ό,τι μπορούσε να καταλάβει, το κόμικ μας απέδωσε πολλά πράγματα σωστά που συνήθως απεικονίζονταν λανθασμένα στις βιογραφίες του. Αυτό ήταν ένα τεράστιο κομπλιμέντο! Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για αυτήν την απροσδόκητη πρώτη επαφή του μαζί μας. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τον συναντήσουμε δια ζώσης μια μέρα και να του εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας»

R.R.: «Ναι, μακάρι να τον γνωρίσουμε κάποια μέρα. Πρώτον, για να του δείξω την ευγνωμοσύνη μου που μοιράστηκε με όλους μας τα όνειρα του υπέροχου μυαλού του. Μετά θα προσπαθήσω να τον πείσω να με προσλάβει ώστε να δουλέψω μαζί του!»

Υπάρχουν άλλοι κινηματογραφιστές ή δημιουργοί, για τους οποίους θα σας ενδιέφερε να κάνετε ένα graphic novel;

R.R.: «Προφανώς: Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Αλλά πιστεύω ότι ένα βιβλίο δεν θα είναι αρκετό…»

L.H.: «Υπάρχουν πολλές καταπληκτικές ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν. Αλλά για την ώρα θα συνεχίσουμε να λέμε την ιστορία του Λούκας. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για τη συνέχεια του “Πολέμου”. Το ταξίδι δεν έχει τελειώσει και αυτό που ακολουθεί είναι εξίσου απίστευτο…»

*Το βιβλίο «Ο Πόλεμος του Λούκας» κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μικρός Ήρως