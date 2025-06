Supergirl: Αλλαγή τίτλου για τη νέα ταινία της DC

Φαίνεται πως οι περίπλοκοι τίτλοι ανήκουν στο παρελθόν για την DC Studios, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να “χτίσει τους πυλώνες του νέου της σύμπαντος όσο το δυνατόν πιο απλά”.

Η επικείμενη ταινία «Supergirl: Woman of Tomorrow» φαίνεται πως ακολουθεί το παράδειγμα του «Superman». Σύμφωνα με δηλώσεις του Τζέιμς Γκαν (James Gunn), συν-επικεφαλής σύμβουλος των DC Studios, η ταινία, η οποία μόλις ολοκλήρωσε τα βασικά της γυρίσματα, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους με έναν πιο λιτό τίτλο.

Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, ο Γκαν επιβεβαίωσε πως ο υπότιτλος «Woman of Tomorrow» αφαιρείται, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα λέγεται απλώς “Supergirl”».

Αυτή η κίνηση δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, ειδικά μετά την αντίστοιχη αλλαγή στον τίτλο της ταινίας «Superman», από την οποία αφαιρέθηκε ο υπότιτλος «Legacy». Φαίνεται πως οι περίπλοκοι τίτλοι ανήκουν στο παρελθόν για την DC Studios, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να «χτίσει τους πυλώνες του νέου της σύμπαντος όσο το δυνατόν πιο απλά».

Ο Γκαν εξήγησε ότι η απόφαση να ονομάζεται απλώς «Superman» πάρθηκε λίγο πριν τα γυρίσματα με τη δημιουργική ομάδα.

«Παρόλο που εγώ ήμουν αυτός που έδωσε αυτόν τον τίτλο, δεν ήμουν σίγουρος. Πρώτα απ’ όλα, έχω βαρεθεί το μοτίβο ‘τίτλος υπερήρωα, άνω και κάτω τελεία, άλλο όνομα’. Και επιπλέον, φαινόταν ότι γυρνάμε πίσω, ενώ εμείς κοιτάμε μπροστά, παρόλο που η έννοια της κληρονομιάς σχετίζεται με την ίδια την ταινία» εξήγησε.

Το «Supergirl» σε σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie) φέρνει στη μεγάλη οθόνη ως πρωταγωνίστρια τη Μίλι ‘Αλκοκ (Milly Alcock), γνωστή από το “House of the Dragon”. Το καστ της ταινίας η οποία είναι βασισμένη στη σειρά κόμικ «Woman of Tomorrow» του Τομ Κινγκ (Tom King) συμπληρώνουν οι Ματίας Σένερτς (Matthias Schoenaerts), Ιβ Ρίντλεϊ (Eve Ridley), Ντέιβιντ Κρούμχολτζ (David Krumholtz), Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) και Έμιλι Μπίτσαμ (Emily Beecham).

Σύμφωνα με το movieweb, το «Supergirl», θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 26 Ιουνίου 2026.