Λίγο πριν πέσει η αυλαία της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης , εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους της και το ερώτημά μας ήταν ένα: ποια θα κρατήσουν ως την πιο πολύτιμη ανάμνηση/ εμπειρία τους στην Ελευσίνα.

Η Ελευσίνα γιορτάζει το τέλος και την αρχή. Λίγες ώρες έμειναν για το Μυστήριο 1 ΛΗΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ, Μια Τελετή, την ανεπανάληπτη τριήμερη γιορτή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για την ολοκλήρωση της επίσημης χρονιάς του τίτλου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 17 Δεκεμβρίου.

Πίσω από την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης κρύβεται μία ομάδα ανθρώπων. Η ψυχή της. Είναι οι άνθρωποι που έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό για τη διοργάνωση. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από 6 περίπου χρόνια και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα.Ένας μικρός πυρήνας ανέλαβε το τεράστιο στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση να ακτινοβολήσει η πόλη αυτή πολιτισμό και να πάρει τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη. Και τα κατάφερε.

Η Ελευσίνα ανέκτησε τη μυστηριακή αίγλη της, φιλοξένησε εκατοντάδες παραστάσεις και δρώμενα, χιλιάδες καλλιτέχνες και δεκάδες χιλιάδες κόσμου δήλωσαν παρόντες στη μοναδική αυτή διοργάνωση.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία της μεγάλης αυτής γιορτής του πολιτισμού, εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους της και το ερώτημά μας ήταν ένα: ποια θα κρατήσουν ως την πιο πολύτιμη ανάμνηση/ εμπειρία τους στην Ελευσίνα.

Σουλτάνα (Νανά) Σπυροπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η Σουλτάνα (Νανά) Σπυροπούλου

Η πιο πολύτιμη εμπειρία μου ως μέλος της ομάδας ήταν η ίδια μου η συμμετοχή. Ως πολιτικός μηχανικός οι προσλαμβάνουσες μου ήταν διαφορετικές, όμως, ως επικεφαλής αυτού του ιδιαίτερου και όλο προκλήσεις εγχειρήματος, διαπίστωσα στην πράξη τη σημασία της τέχνης και του πολιτισμού στην ανάδειξη και ανάπτυξη μιας πόλης και των ανθρώπων της, βασικό όραμα της 2023 Ελευσίς.

Με Γενικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Μιχαήλ Μαρμαρινό και χάρη σε αυτή την ξεχωριστή ομάδα που εργάστηκε με αληθινή αυταπάρνηση, βάλαμε ένα λιθαράκι στην αναδιάρθωση του πολιτιστικού τοπίου της χώρας μας, με έργα υλικά και άυλα που εγκαινιάζουν την Έναρξη μιας νέας εποχής για την Ελευσίνα, αλλά και του πολιτιστικού τοπίου της χώρας μας.

Μιχαήλ Μαρμαρινός

Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, μέσα στο κουτούκι του Παπανικολάου, με τον ίδιο ως συνήθως στο πιάνο και τη Δέσποινα να επιχειρηματολογεί ακούραστα, ανυπέρβλητα και αθώα υπέρ της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, (με εμένα να κοιτάζω ακόμα, και να προσπαθώ να καταλάβω…), με αυτή την αθωότητα και άγνοια κινδύνου αλλά και γενναιοδωρία και αισιοδοξία απέναντι στο εντελώς απρόβλεπτο που τη χαρακτήριζε, που κουβαλάει ολόκληρη αυτή η μικρή, τρελή ομάδα, που χωρίς αυτή την πίστη, γνώση δεν αποκτάται, και που χωρίς αυτά τα δυο μαζί, με την ψυχή να φλέγεται, κανένα έργο πραγματικό μέσα στη μικρή ιστορία μας δεν μπορεί να συμβεί. Ένα πάθος ποιότητας και ευγένειας που μετακίνησε βουνό.

Ένα βλέμμα της Νανάς μαζί με ένα υπέροχο χαμόγελο που διαθέτει, να μου λέει σε μια στιγμή που δεν μπορώ να αποκαλύψω, «μην ανησυχείς, έχω πίστη θα τα καταφέρουμε!»…

Τα χάδια, τα ταπεινά χάδια της ομάδας, του ενός προς στον άλλον στα δύσκολα. Οι αγκαλιές -ακόμη και τα κλάματα- όταν μπήκαμε στο έτοιμο πια Παλαιό Ελαιουργείο. Και σε άλλες στιγμές…

Την Ηρώ μου, όταν χανόμουν σε κάτι οραματισμούς έμπυρους σε συναντήσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, να μου πιάνει το χέρι και να μου λέει «Αχ, κύριε Μαρμαρινέ μου, ελάτε πίσω στο φως!»…

Αυτό το τρυφερό κτητικότατο “μου”, που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ανάμεσά μας! Και είναι αυτό η ακατάλυτη αισθηματική μας παρακαταθήκη, που ό,τι κι αν συμβεί κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να μας την αποσπάσει!

Ελένη μου Ελένη μου Ελεάννα μου Όλγα μου Ιουλία μου Γιάννη μου Γιάννη μου πάλι Ελενη μου Ζωή μου Αγγελική μου Παναγιώτη μου Τσαμπίκα μου Νικολία μου Φοίβο μου Νεοκλή μου Ζέττα μου, Γωγώ μου, Ηλέκτρα μου, Μορφούλα μου, άλλη Ζωή μου, Αριλένα μου, Νανά μου – ουκ έστιν αριθμός, ουκ έστιν τέλος!

Αναστασία Αμανατίδου

Διευθύντρια Τμήματος CEO και Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Παρακαταθήκης

Η Αναστασία Αμανατίδου

Η καλύτερη στιγμή σίγουρα δεν είναι μία. Είναι πολλές κι αυτές οι πολλές ειναι σίγουρα αποτέλεσμα δεσμών, ανθρώπινων, καλύτερα φιλικών. Α, ξεχωρίζω μια.

Ήταν ένα απόγευμα -μετά το σχόλασμα- που θα μέναμε για μια ρεμπέτικη βραδιά με τη Λένα Κιτσοπούλου.

Εκεί στο μεσοδιάστημα, όσοι ξεμείναμε στο κτίριο μαζευτήκαμε στην καλλιτεχνική. Κλεισαμε τα φώτα, διαφωνήσαμε έντονα γύρω απ’ τα προς παραγγελία ντελίβερι και βάλαμε στην οθόνη αυτες τις 90s μουσικές που μας ορίζουν. Ε κάπου εκεί ήρθε η ιδέα να βάλουμε και τα σούπερ μπλουζ και, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε η προθέρμανση για τα λαϊκά της Κιτσοπουλου. Χορεύοντας και τραγουδώντας.

Όταν ήρθε η ώρα, πήγαμε και στην Κιτσοπούλου. Χορέψαμε και τραγουδήσαμε κι εκεί.

Γιάννης Αρβανίτης

Γενικός Συντονιστής Παραγωγής Καλλιτεχνικού Έργου και Τελετών Έναρξης – Λήξης

Η Ισαβέλλα Καρούτη

Η πρώτη πρόβα της Τελετής Έναρξης, όπου το γλυπτό αναδύθηκε μέσα από το νερό, πλαισιωμένο από καΐκια, φως και μουσική ήταν ορόσημο μιας και υλοποιήθηκε μια μυθική φαντασίωση που μας συνόδεψε όλη την χρονιά του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «ξανατυπώνοντας» την εικόνα του τοπίου της Ελευσίνας στη μνήμη μας.

Άννα Βαφειάδου

Διευθύντρια Παραγωγής

η Άννα Βαφειάδου

Όταν ένα παιδί τριών χρονών άφησε την παιδική χαρά και παρακολούθησε με τους γονείς του Όπερα στον δρόμο ή τα παιδιά της γειτονιάς έπαιζαν κρυφτό και συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις στο Δημόσιο χώρο…

αυτές οι στιγμές για την επόμενη μέρα της Πόλης θα μείνουν αλησμόνητες.

Κλέλια Καλλιόπη Βεντούρη

Γραμματειακή υποστήριξη | Παλαιό Δημαρχείο

Η Κλέλια Βεντούρη

Κατοικώ στην Ελευσίνα από τότε που γεννήθηκα και είχα την ευκαιρία με τη 2023 Ελευσίς να βιώσω μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, στα εγκαίνια του ARKOPOLIS. Ένας χώρος που ήταν “παρατημένος”, του δόθηκε μια ευκαιρία να λάμψει και να δώσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους!

Γεωργία (Γωγώ) Βουδούρη

Διευθύντρια Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Η Γωγώ Βουδούρη

Υπήρξαν αμέτρητες στιγμές μέσα σε τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς και ξενυχτιών που έκαναν αυτή την προσπάθεια να έχει νόημα. Αν πρέπει να διαλέξω κάποιες όμως, τότε δε θα ξεχάσω ποτέ τη χαρά στα πρόσωπα των ελευσινίων-επισκεπτών μπαίνοντας στον καταπράσινο χώρο της Όασης για το 1ο Ecoculture Festival.

Αυτήν την αίσθηση ότι τους προσφέρουμε κάτι που βελτιώνει τη ζωή τους έστω και ελάχιστα! Ή τα δάκρυα που ανέβηκαν στα μάτια μου στην Τελετή Έναρξης όταν στο πάρκινγκ του Παλαιού Ελαιουργείου το Ελευσίνιο Κίνημα των κατοίκων, υποδέχτηκε με χορό και νταούλι τους TimeCircus και το Landship από το Βέλγιο. Και φυσικά τη μοναδική συναυλία των Στέρεο Νόβα.

Μορφούλα Γαλοπούλου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών

Η Μορφούλα Γαλοπούλου

Όλες οι στιγμές που έβλεπα να πρωτοπαρουσιάζονται τα έργα, τα οποία ήταν τελικά τόσα πολλά…Έτοιμα, μετά από πείσμα, δυσκολίες και πιεσμένες στιγμές όπου δεν έφταναν οι 24 ώρες, ούτε η μικρή μας ομάδα. Μου φαινόταν κάπως μαγικό κάθε φόρα… (Ενώ δύουμε, θα πω πως καταφέραμε το Ελευσίνιο συνεχές πηγαινέλα μεταξύ του “Πάνω” και του “Κάτω”, όπως οφείλαμε άλλωστε.)

Ελεάννα Γεωργίου

Επικεφαλής Γραφείου Τύπου

Ελεάννα Γεωργίου

Αυτή η πολύτιμη στιγμή κρατάει τρία χρόνια τώρα και λέγεται… «Αγία Καθημερινότητα».

42 χλμ πήγαινε – έλα κάθε μέρα, γιατί αυτό επιβάλλει η αναπότρεπτη αγάπη:

Γι’ αυτούς τους ημίτρελους υπερ-ανθρώπους -όπως μας αποκαλούσε η Δέσποινά μας- τους θαρραλέους, πεισματάρηδες και τρυφερούς.

Για όσα έργα μας κλόνισαν αλλά και για όσα δεν βρήκαν τον δρόμο τους μέσα μας.

Για μια πόλη που δεν ήθελε πάντα να αγαπηθεί.

Μια ταραχή, που θα κάνει καιρό να κοπάσει. Και που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

(Αγαπημένοι/ες μου, it has been a blast!)

Αριλένα Δημητρίου

Διευθύντρια Digital Media

Η Αριλένα Δημητρίου

Τόσες στιγμές, τόσα μυστήρια… Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Τελετή Έναρξης, όταν προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε με την ομάδα των social media και τους φωτογράφους/βιντεολήπτες όλο το μεγαλείο αυτής της στιγμής, το κινητό μου είχε πιάσει φωτιά, είδαμε πάνω από 1.000 φωτογραφίες και βίντεο μέσα σε μία ώρα για να διαλέξουμε και να αναρτήσουμε τα καλύτερα, στο τέλος απλά καταλήξαμε να χορεύουμε όλοι μαζί ακούγοντας Στέρεο Νόβα.

Ζωή Δρακοπούλου

Συνεργάτις και Συντονίστρια της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Η Ζωή Δρακοπούλου

Η πιο πολύτιμη εμπειρία που είχα ως μέλος της ομάδας της ΠΠΕ είναι η συνεχής διαδικασία επαναπροσδιορισμού. Τόσο εσωτερικού στη σχέση μου με τα υπόλοιπα άτομα, όσο και εξωτερικού στη σχέση μου με όλο το έργο. Οι πιο αξέχαστες στιγμές ήταν εκείνες, όπου καλλιτεχνικά συνέβαινε κάτι τόσο μαγικό, που σου υπενθύμιζε ότι τελικά άξιζε να περάσεις από σαράντα κύματα, για να φτάσεις σε μια στεριά με φως. Θα ευχόμουν, όμως, από εδώ και πέρα τα κύματα να ησυχάσουν…

Ηλέκτρα Ελληνικιώτη

Καλλιτεχνική συνεργάτις

Η Ηλέκτρα Ελληνικιώτη

Η φράση που μου είπε ο Ευάγγελος Κακοσαίος, Συνταγματάρχης και Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Αττικής, μετά τη λήξη του “Human Requiem” στο Τελεστήριον του Αρχαιολογικού: «Είχα 20 χρόνια να ανέβω εδώ πάνω». Ίσως η έννοια της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας να συμπυκνώνεται στην εικόνα ενός ανθρώπου που, κόντρα σε όποια αντιξοότητα, αντικρίζει μετά από 20 χρόνια μια θέα του καταγωγικού του τόπου.

Ελένη Ζησιμοπούλου

Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διαφημιστικής Εκστρατείας

Η Ελένη Ζησιμοπούλου

Μία μικρή ομάδα, μία μικρή πόλη, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Άνισοι όροι, μεγάλη η πρόκληση κάθε μέρα.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία θα πω ότι οι άνθρωποι είναι η πιο πολύτιμη εμπειρία μου. Κάποιοι με βοήθησαν, κάποιοι μου στάθηκαν, κάποιοι με δυσκόλεψαν, κάποιοι με συγκίνησαν και κάποιοι θα μου μείνουν σίγουρα αξέχαστοι.

Και η πιο αξέχαστη στιγμή; Στην Τελετή Έναρξης στο Παλαιό Ελαιουργείο, η Ελεάννα με φώναξε να βγω στο λιμάνι να δω τη δύση του ηλίου.

Ίσως η πιο γενναιόδωρη που έχω δει ποτέ μου.

Καρούτη Ισαβέλλα-Δήμητρα,

Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Ισαβέλλα Καρούτη

Ζήσαμε την τέχνη που δημιουργεί νέα σύμπαντα μέσα στο ήδη υπάρχον. Προσωπικά έζησα την Ελευσίνα τρία χρόνια γεμάτα με στιγμές…διακριτές και συγκεχυμένες…με δάκρυα συγκίνησης στο χειροκρότημα του κοινού εν μέσω COVID, με θαυμασμό για αυτόν που ανέστησε μέσα στο Πλουτώνιο, με ικανοποίηση κάθε φορά που γυναίκες όλων των ηλικιών ενώθηκαν σε νέες δράσεις. Οι στιγμές που θα με συνοδεύουν είναι τόσο πυκνές όσες μπορούν να προσφέρουν τρία χρόνια που θυμίζουν δεκαετία.

Ιουλία Κολοβού

Διευθύντρια Υλοποίησης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ιουλία Κολοβού

Η πιο πολύτιμη εμπειρία μου είναι η ίδια η ευκαιρία να συνεργαστώ με αξιόλογους συναδέλφους και συνεργάτες.

Χάριν αυτής, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που συναντήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και με πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά και μπόλικο μεράκι, όχι μονο ζήσαμε δυνατές στιγμές αλλά καταφέραμε να δημιουργήσουμε ΜΑΖΙ κάτι το “αξιοσημείωτο”.

Ευφροσύνη (Φρόσω) Τσαρουχά

Box Office Manager

Η Φρόσω Τσαρούχα

Η στιγμή που κατευθυνόμουν για πρώτη φορά προς το Παλαιό Ελαιουργείο για να ανοίξουμε το εκδοτήριο της παράστασης κι αντίκρισα τη θάλασσα· σαν να με καλωσόρισε μια παλιά γνώριμη φίλη.

Η ομάδα μας, όλοι εμείς τόσο διαφορετικοί και όλοι τόσο ίδιοι σε έναν τόπο κοινό με κοινό σκοπό, να φτιάξουμε κάτι όμορφο.

Βίκη Κορωνίδου

Social Media Manager

Η Βίκη Κορωνίδου

Συνολικά η εμπειρία μου σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό project με τη συμμετοχή πολυάριθμων καλλιτεχνών και το στήσιμο τόσων δράσεων είναι αδιαμφισβήτητα πολύτιμη. Μα αν είναι μόνο κάτι να κρατήσω, σίγουρα δεν μπορώ να ξεχάσω την μοναδική performance του ταλαντούχου Romeo Castellucci που μας σόκαρε, μας προβλημάτισε, μας μάγεψε.

Γιάννης Κουκμάς

Διευθυντής Ανάπτυξης Κοινού

Ο Γιάννης Κουκμάς

Στην Τελετή Έναρξης, όταν εκατοντάδες Ελευσίνιοι όλων των ηλικιών, η κα Σοφία, ο κος Βαγγέλης, η Μυρτώ, ο Γιάννης κ.ά, με τις ξεχωριστές φορεσιές τους μπήκαν στο Παλαιό Ελαιουργείο για να ενωθούν με τους TimesCircus που διένυσαν πεζή 3.000 χιλιόμετρα. Βλέμματα γεμάτα συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια για τον τόπο που γεννήθηκαν, που τους υποδέχτηκε, που μεγάλωσαν τις νεότερες γενιές και κατάφεραν να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023.

Αγγελική Λαμπίρη

Διευθύντρια Πολιτιστικής Κατάρτισης

Η Αγγελική Λαμπίρη

Επτά χρόνια, άπειρα ξενύχτια, γέλια, δάκρυα, αμέτρητες αξέχαστες και συγκινητικές στιγμές, μεγάλες προκλήσεις, άπειρα χιλιόμετρα περπατώντας στους δρόμους της Ελευσίνας, στιγμές φιλοξενίας και ζεστασιάς από τους κατοίκους της Ελευσίνας. Οριακά τσιμπιόμουν κάθε μέρα για να είμαι σίγουρη ότι αυτό που ζούμε δεν είναι ένα όνειρο.

Έντονες χαραγμένες είναι οι στιγμές που περίπου 2.000 άτομα σηκώθηκαν από τις θέσεις τους στο ανοιχτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου για να σιγοτραγουδήσουν στην παράσταση Gran Bolero του χορογράφου Jesús Rubio Gamo στο πλαίσιο του Spring Forward, πρόσωπα δακρυσμένα στην παράσταση του Human Requiem των Jochen Sandig και Sasha Waltz εντός του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και βαθιά συγκίνηση βλέποντας τα έργα νέων Ελλήνων χορογράφων που είχαν δημιουργηθεί μέσα από μία διαδικασία δύο ετών σε μία απομονωμένη γειτονιά της πόλης, στο πλαίσιο του έργου U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Πατρίσιας Απέργη.

Νεφέλη Μαρία Μαδεμλή

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων και Διαφάνειας

Η Νεγέλη Μαδεμλή

Η πιο πολύτιμη εμπειρία μου ως μέλος της ομάδας της ΠΠΕ ήταν η συμμετοχή στις δράσεις και κυρίως στα Συμπόσια. Τα Συμπόσια με έκαναν να αισθανθώ μέλος μιας ευρύτερης, ποικιλόμορφης οικογένειας, που όλοι μας ενωθήκαμε μέσω της μουσικής, του χορού και εννοείται του φαγητού.

Νεοκλής Μαντάς

Προϊστάμενος Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Ο Νεοκλής Μαντάς

Κρατώ μια σκηνή Αποκάλυψης για όλα όσα εξακολουθούν να μένουν κρυμμένα: τις ωρολογιακές αναπνοές των Τιτάνων -στο τέλος της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ ο φιλόσοφος Ροζάνης και ο αρχιτέκτονας Σταυρίδης συνομιλούν στα μικρόφωνα για το μητροπολιτικό νόημα της θνητής ύπαρξης. Μπροστά σε μια εκκλησία, πίσω από αρχαίες πέτρες, πάντα στις Νύχτες Βραδύτητας. Για αυτά δουλέψαμε.

Κατερίνα Μουστάκα

Γραμματειακή Υποστήριξη | Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών

Η πιο πολύτιμη εμπειρία υπήρξε για μένα η Τελετή Έναρξης. Ήταν το επιστέγασμα μιας πολύμηνης προσωπικής και ομαδικής δουλειάς, που δημιούργησε, εκτός από ένα συναίσθημα ικανοποίησης, και ένα συναίσθημα χαράς, μέσα από τη συλλογική εμπειρία και τη συνύπαρξη με διάφορες ομάδες, που συμμετείχαν στην πρώτη μεγάλη γιορτή της Πολιτιστικής.

Ζωή Μουτσώκου

Διευθύντρια Σύγχρονης Τέχνης

Η Ζωή Μουτσώκου

Το να βλέπω την εμπλοκή των καλλιτεχνών της έκθεσης Elefsina mon amour σε επιμέλεια της Κατερίνα Γρέγου, σε επίπεδο έρευνας, στην πόλη για θέματα που την αφορούν αλλά και την ξεπερνούν. Δημιουργήθηκε ένα ευρύ πλέγμα περιεχομένου με τρομερή εμβάθυνση, αφήνοντας σαν τελική αίσθηση αυτή της αγάπης και της φροντίδας για αυτόν τον τόπο.

Την έκθεση A rave down below, όπου μαζί με τον Πάνο Γιαννικόπουλο, και όλους τους συντελεστές, οραματιστήκαμε μια “συνθήκη” με διαφορετικές ιστορικότητες, που θα εκσφενδονιζόταν στη φαντασίωση ενός μέλλοντος. Αυτός ο συγχρονισμός σωμάτων, σκέψεων, στάσεων και ευχών πιστεύω ότι επιτεύχθηκε στη χορευτική ολονύκτια της 18ης Νοεμβρίου και για εμένα είναι η απόλυτη σύνδεση έρευνας περιεχομένου και βιωματικής πρακτικής στο πεδίο.

Αντικρίζοντας την εγκατάσταση της Στεφανίας Στρούζα που καταφέρνει με φοβερό βαθμό ανάλυσης των στοιχείων της Ελευσίνας και του έργου του Müller να μετουσιώνει την τοξικότητα και τον κατακερματισμό ενός τοπίου και μια ολόκληρης σύγχρονης κουλτούρας σε συγκινητική ελπιδοφόρο ομορφιά.

Χρύσα Μαρτίνη

Διευθύντρια Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών

Η Χρύσα Μαριτίνη

Φθινόπωρο του 2018 φθάνω στην Ελευσίνα ενθουσιασμένη για το νέο μου αρχιτεκτονικό επιχείρημα με ευρωπαϊκή διάσταση.

Χειμώνας του 2023 φθάνει η ώρα του απολογισμού.

Τι να πρωτοθυμηθώ…

Χαμόγελο και δάκρυα την ίδια στιγμή, στο ίδιο πρόσωπο.

Όνειρα, προσδοκίες, δυσκολίες, αλλαγές, άγχος, ικανοποίηση, χαρά!

Τα εγκαίνια του πρώτου κτιρίου που ανακαινίστηκε, το Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας και το αίσθημα του να ανήκεις σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια με τα ίδια «θέλω» είναι τα ανυπολόγιστης αξίας δώρα που θα κρατάω για πάντα από την 2023 Ελευσίς!

Ελένη Μιχαλάκη

Σύμβουλος Επικοινωνίας

Η Ελένη Μιχαλάκη

Δεν είναι μόνο μία στιγμή. Είναι όλες αυτές οι μικρές στιγμές που βλέπεις κάτι που ξεκίνησε από ένα γραφείο με συναντήσεις, συζητήσεις, τηλέφωνα, περιγραφές σε μέιλ, κάτι που απλώς είχες φανταστεί στην αρχή, να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου, να γίνεται μεγάλο. Όταν ανάβουν τα φώτα της παράστασης στο Ελαιουργείο, όταν ακούγεται η πρώτη νότα στη Βλύχα, όταν σε λίγες μέρες μπούμε στην πρώτη προβολή στο Σινέ Ελευσίς, στην πρώτη έκθεση στο Ίρις…

Ελένη Μπινιώρη

Προϊσταμένη Τμήματος Διευθύνουσας Συμβούλου και Συντονισμού Έργου

Η ΕΛένη Μπινιώρη

Η πιο συναρπαστική / αξέχαστη εμπειρία, ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι καταφέραμε, μια τόσο μικρή ομάδα, να φέρουμε εις πέρας μια τόσο μεγάλη πρόκληση, την Τελετή Έναρξης. Όλα αυτά για τα οποία τόσο κοπιάζαμε, για αυτά που συζητούσαμε, διαφωνούσαμε, συμφωνούσαμε, ήταν μπροστά μου. Εκείνη τη στιγμή, τα είχαμε καταφέρει!

Αγγελική (Άντζυ) Νικολάρη

Προϊσταμένη Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα ήρθε και με βρήκε σε μια προσωπική εμπειρία μετάβασης. Μετά τον κορονοϊό, μόλις είχα επιστρέψει από το Παρίσι, δεν είχα καμία ιδέα για το μετά. Να μείνω, να ξαναφύγω; Πλήρης απουσία προοπτικής. Αποφάσισα να μπω σε αυτό το τρένο και να ξεκινήσω τη δική μου διαδικασία μύησης. Η μύηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε είναι μια διαδικασία συνεχής και αέναη.

Η πιο πολύτιμη στιγμή μου είναι το βίντεο που φτιάξαμε για τον Ρομέο Καστελούτσι, όπου μας μίλησε για την παράσταση Ma και κυρίως η γνωριμία μαζί του, εκείνη την Κυριακή μεσημέρι, που μου είπε το πολυπόθητο “ναι”, ενώ απεχθάνεται τα social media και φυσικά όσα μας είπε κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, που ήταν σπουδαία.

Μαρία Παούρη

Προϊσταμένη Φιλοξενίας

Η Μαρία Παούρη

Μέσα στο σπίτι της Πολιτιστικής χορεύουν το γέλιο και το κλάμα μας, οι συζητήσεις και οι τσακωμοί μας… Αξέχαστες, ωστόσο, θα μου μείνουν όλες οι αγκαλιές που έγιναν αυθόρμητα ακριβώς αυτές τις στιγμές και γέμισαν την καρδιά μου! Κι ευτυχώς ήταν και είναι πολλές…

Μαρία Παπακωνσταντίνου

Διευθύντρια Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Μαθητικής Κοινότητας

Η Μαίρη Παπακωνσταντίνου

Εργάζομαι στην ΠΠΕ εδώ και χρόνια, νιώθοντας μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια για τον τόπο καταγωγής μου. Οι παραστάσεις και οι συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο ήταν μοναδικές, κυρίως όταν συμπεριελάμβαναν και τη συμμετοχή μαθητών, μεταφέροντάς τους την ενέργεια και τη συγκίνηση που προκαλεί αυτός ο ιδιαίτερος ξεχωριστός χώρος.

Νικολία Πατάπη

Στέλεχος Λογιστηρίου

Η Νικολία Παταπή

Η πιο πολύτιμη εμπειρία μου ως μέλος αυτής της ομάδας ήταν η συνεργασία μου με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τους οποίους προερχόμαστε από διαφορετικούς κλάδους, κι όμως συνεργαστήκαμε άψογα, ώστε να δημιουργηθεί για την πόλη το πολιτιστικό υπόβαθρο, που της επέτρεψε να την γνωρίσει όλη η Ευρώπη.

Ζέττα Πασπαράκη

Διευθύντρια Παραστατικών Τεχνών

Η Ζέτα Πασπαράκη

Μετά από ξενύχτια, κόπους, ατελείωτα zoom, δυσκολίες που φαίνονταν πολλές φορές ανυπέρβλητες, το μεγαλύτερο κέρδος είναι οι άνθρωποι αυτής της καταπληκτικής ομάδας που ξεπέρασε τον εαυτό της και τις όποιες προβλέψεις και οι καλλιτέχνες – συνεργάτες που μαζί ξεπεράσαμε όλες τις δυστοκίες για να χαρούμε από κοινού ένα άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Ελένη Ρόζη

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και Νομική Υποστήριξη

rpt

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της 2023 Ελευσίς από το 2018, η πολυτιμότερη εμπειρία μου ήταν η συνεργασία μου με δύο εξέχουσες – η καθεμία στο χώρο της – προσωπικότητες, και συγκεκριμένα με την κα Αυγερινού-Κολώνια και την αξέχαστη – για όσο ζω – κα Γερουλάνου, οι οποίες για όσο διάστημα διετέλεσαν Πρόεδροι Δ.Σ. αφιέρωσαν όλη τους την ψυχή, την αγάπη, την ενέργεια, την ανιδιοτέλεια, πάλεψαν ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, χαμογέλασαν περήφανα σε όλους τους επικριτές και αψήφησαν το όποιο προσωπικό κόστος για να στηρίξουν το θεσμό της Π.Π.Ε.

Βασιλίνα Σακαρέλου

Intern

Η Βασιλίνα Σακαρέλου

Η Ελευσίνα ήταν μία πόλη που δεν είχα επισκεφτεί ποτέ και μέσα σε λίγους μήνες έγινε ένα από τα κυριότερα κομμάτια της ζωής και της καθημερινότητάς μου. Κάνοντας ένα μικρό ταξίδι κάθε μέρα για να τη φτάσω, χαίρομαι ειλικρινά να τη βλέπω να φωτίζεται από τους ανθρώπους που πίστεψαν στο όραμά της και με πάθος και αφοσίωση στήριξαν τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η ιερή πόλη.

Θεοδώρα Σουφλή

Κεντρική Γραμματεία

Η Θεοδώρα Σουφλή

Την πολυτιμότερη εμπειρία που θα ήθελα να μοιραστώ είναι αυτή από την συνάντηση ολόκληρης της ομάδας της ΠΠΕ, προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει για το πρόγραμμα του διημέρου της Τελετής Έναρξης. Ένιωσα πραγματικά να ανήκω σε ένα σύνολο αποτελούμενο από διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται για ένα τέτοιο σπουδαίο έργο που είναι μία Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Σταύρος Σταυρόπουλος

Υπεύθυνος Διαχείρισης Χώρων και Κοινού

Ο Σταύρος Σταυρόπουλος

Σάββατο 4/2/2023:

Τελετή Έναρξης…

Λίγα λεπτά για να ολοκληρωθούν οι ομιλίες στο Παλαιό Ελαιουργείο…

Έχει μαυρίσει ο ουρανός κι ανοίγουν ομπρέλες… Καταστροφή!

Αλλά ξαφνικά, ο άνεμος γυρίζει σε βοριάς, τραβάει τη μαυρίλα προς Σαλαμίνα και πάλι ήλιος!

Πάμε για θαλάσσιο μέτωπο!

Την επόμενη μέρα όλα κάτασπρα και η Αττική οδός κλειστή…

Η Δήμητρα; Η Περσεφόνη; Ο Αισχύλος; Κάποιος έκανε το θαύμα του και πάλι!

Ελένη Τεμπονέρα

Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Η Ελένη Τεμπονέρα

Φεβρουάριος 2023, βράδυ, μπροστά από το Αναψυκτήριο με τα διυλιστήρια απέναντι να φωτίζουν ως ένα άλλο Μανχάταν, να κάνει διαολεμένο κρύο, η κούραση να έχει πάει σε άλλα επίπεδα και εμείς εκεί όλοι μαζί να παρακολουθούμε με αγωνία την πρόβα τζενεράλε της Τελετής Έναρξης. Και λίγα λεπτά αργότερα, ένα δέος και μια συγκίνηση με κατέκλυσαν αυτή τη φορά, όμως, για την μικρή ομάδα μας! Που έχει καταφέρει τα αδύνατα να γίνουν δυνατά. Αυτή είναι η πολυτιμότερη εμπειρία μου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά.

Ελένη Τζουνοπούλου

Διευθύντρια Υποστήριξης Διευθύνουσας Συμβούλου και Συντονισμού Έργου

Η Ελένη Τζουνοπούλου

Η άφιξη των πομπών στο θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου την ημέρα της έναρξης.

Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τον ενθουσιασμό του κόσμου, το έβλεπες στα μάτια τους, διότι η άφιξη των πομπών ήταν η σύνδεση και η ανάδειξη των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων της πόλης. Σε προσωπικό επίπεδο, ήταν η στιγμή της συνειδητοποίησης πως όλες οι προσπάθειες πήραν σάρκα και οστά.

Τσαμπίκα Κωτούλα

Σύμβουλος σε Ειδικά Θέματα Παραγωγής

Η Τσαμπίκα Κωτουλα

Ενώ υπολόγιζα η επόμενη επαγγελματική μου στάση να είναι στην Αθήνα, βρέθηκα στην Ελευσίνα, 21 χλμ μακριά από την Αθήνα, για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με ένα πλήθος δημιουργικών ανθρώπων που και σε 50 χρόνια εργασίας δεν θα είχα καταφέρει να τους γνωρίσω.

Δημήτρης Τσέλλος

Στέλεχος Λογιστηρίου

Ο Δημήτρης Τσέλλος

Η αποκορύφωση ως μέλος της Πολιτιστικής ομάδας ήταν η διοργάνωση μιας πολυπολιτισμικής έκθεσης που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των τεχνών και παραδόσεων. Η στήριξη της διαπολιτισμικής κατανόησης και εκτίμησης δημιούργησε μια αξέχαστη συνεργατική εμπειρία.

Φιορίντα Τσενάι

Υπεύθυνη Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού

Η Φιορίντα Τσενάι

Οι στιγμές είναι αμέτρητες. Αν ξεχώριζα κάποια θα ήταν το “Τριήμερο στο ARKOPOLIS”, συγκεκριμένα την Κυριακή. Το απόγευμα η αλβανική κοινότητα της πόλης «έστρωσε» το μεγαλύτερο τραπέζι κάτω από την Κιβωτό (The Ark) για το αποχαιρετιστήριο δείπνο μαζί με τους TimeCircus. Οι σκέιτερς συνέχισαν να ρολάρουν στο σκέιτ παρκ, οι γυναίκες της αλβανικής κοινότητας να προετοιμάζουν και να προσφέρουν φαγητό, ενώ ταυτόχρονα σχηματίζονταν χορευτικοί κύκλοι με ήχους αλβανικής μουσικής.

Όλγα Χατζηδάκη

Σύμβουλος Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Η Όλγα Χατζηδάκη

Καθημερινά στην 2023 Ελευσίς αισθάνομαι ευλογία και αληθινή χαρά για τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σθεναρά σε μία πόλη εξίσου συναρπαστική και ζόρικη. Το ρολόι μετράει αντίστροφα για τη Λήξη, αλλά η αυθεντική αγωνία και ο αγώνας για αλλαγή καθιστούν την εμπειρία απολύτως συναρπαστική.

Δανάη Ευφροσύνη Χρηστούδη

Υποστήριξη Υποδοχής Κοινού Παλαιού Δημαρχείου και Υποστήριξη Συμμετοχής Νεανικού κοινού

Η Δανάη Χρηστούδη

Ως Ελευσίνια και εργαζόμενη στον θεσμό, η πιο συγκινητική και όμορφη στιγμή ήταν, ίσως, το πάρτυ της Τελετής Έναρξης στον νέο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου. Χόρευε όλη η πόλη και όλη η ομάδα μας. Ένιωθα αποδοχή και ανυπόμονη για την χρονιά του 2023.

Πηνελόπη Χρύσανθου

Intern

Η Πηνελόπολη Χρύσανθου

Ως μέλος της ομάδας της Πολιτιστικής, έχω πλέον καταλάβει τι σημαίνει ο όρος ομάδα και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο εφόδιο. Ακόμη, αυτό που μένει στον νου μας, πως κάθε λήξη είναι μια έναρξη για όσα ενδιαφέροντα έρχονται, και που η Πολιτιστική έχει βάλει το λιθαράκι της στην ανάπτυξη τούτης της πόλης, της Ελευσίνας.