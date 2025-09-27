Με την προπώληση να έχει ήδη ξεκινήσει, ξεχωρίζουμε μερικές από τις ταινίες -τις πιο διάσημες αλλά και τα πιο κρυμμένα διαμάντια- που αξίζουν την προσοχή σου στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας.

Για τα παρασκηνιακά της φετινής, 31ης διοργάνωσης των Νυχτών Πρεμιέρας, τα είπαμε ήδη. Έχουμε ψαλίδι στον προϋπολογισμό της διοργάνωσης από μια Πολιτεία που -πώς αλλιώς να το θέσουμε;- προφανώς και θα έβγαζε ψαλίδι στον προϋπολογισμό μιας πετυχημένης πολιτιστικής διοργάνωσης. Πετυχημένος πολιτισμός, που φέρνει τον κόσμο (και ειδικά τον νέο κόσμο) σε κοινούς πολιτιστικούς χώρους, είναι μάλλον όχι ιδιαίτερα επιθυμητός.

Κι οι Νύχτες Πρεμιέρας αυτό έκαναν πάντα κι αυτό συνεχίζουν να κάνουν και φέτος, παρά τις αντιξοότητες. Να φέρνουν δηλαδή κόσμο -πολύ κόσμο, νέο κόσμο- στις αίθουσες, στους δρόμους μπροστά από τις αίθουσες, στα μπάρ γύρω από τις αίθουσες. Σε πείσμα πάντως, αυτές οι Νύχτες μένουν, όπως διαμηνύει και το φετινό σλόγκαν της διοργάνωσης.

Ενώ λοιπόν λόγω των συνθηκών, το πρόγραμμα είναι σαφώς περιορισμένο, με λιγότερες προβολές και αγαπημένα τμήματα εντελώς κομμένα – ανάμεσά τους τα αφιερώματα και οι μεταμεσονύκτιες προβολές – οι επιλογές παραμένουν πλούσιες για τους σινεφίλ της Αθήνας. Από τη Βουγονία του Λάνθιμου που ανοίγει το φεστιβάλ μέχρι την Ιστορία του Ήχου που το κλείνει, κι από τον λατρεμένο Νιλ Τζόρνταν μέχρι τον τιτάνιο Ντάνιελ Ντέι-Λιούς (που αμφότεροι θα έρθουν καλεσμένοι στο φεστιβάλ), κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά έχουμε μια διοργάνωση με πολλές από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Κάποιες εκ των οποίων, ως είθισται, δε θα βρουν καν τον δρόμο τους προς τις ελληνικές αίθουσες. Εμείς ξεχωρίζουμε τα απόλυτα must του φετινού φεστιβάλ. Από τα βέβαια sold out, τα βραβευμένα στα μεγάλα φεστιβάλ, τα οσκαρικά φαβορί — μέχρι εκείνες τις ταινίες που είναι καταδικασμένες να χαθούν στο περιθώριο, αλλά που εμείς (και φυσικά οι ίδιες οι Νύχτες) επιμένουμε πως πρέπει να δείτε.

Αυτές είναι κάποιες επιλογές – ένα σημείο εκκίνησης, έστω.

(Συνόψεις και περιγραφές των ταινιών από το ωρολόγιο πρόγραμμα του φεστιβάλ.)

ΤΑ ΒΑΡΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ

Καμιά Άλλη Επιλογή (No Other Choice)

Παρκ Τσαν-γουκ

Ένας σκληρά εργαζόμενος οικογενειάρχης βλέπει να γκρεμίζεται το όνειρο της γεμάτης προνόμια ζωής του όταν η εταιρεία στην οποία δούλευε επί 25 χρόνια αποφασίζει να τον απολύσει. Μέσα στην απελπισία του, και θέλοντας να μη στερηθεί τις πολυτέλειες που μέχρι πρότινος απολάμβανε μαζί με τη σύζυγο, τα δύο τους παιδιά και δυο αξιαγάπητα τετράποδα, ο ήρωας αποφασίζει να βγάλει από τη μέση κάθε άλλο υποψήφιο που σκοπεύει να διεκδικήσει με εκείνον την ίδια θέση σε μια καινούργια δουλειά, ώστε να είναι σίγουρη η δική του πρόσληψη.

Με τις ευλογίες του Έλληνα σκηνοθέτη, ο Κορεάτης δημιουργός του Oldboy και της Υπηρέτριας διασκευάζει το Τσεκούρι του Κώστα Γαβρά σε μια υπερστιλιζαρισμένη και οργιαστική μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Λι Μπιουνγκ-χουν του Squid Game ο οποίος επανενώνεται με τον Παρκ, 25 χρόνια μετά το φοβερό Joint Security Area.

Διαβάστε τη γνώμη μας για την ταινία στην ανταπόκριση από τη Βενετία.

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab)

Κάουτερ Μπεν Χάνια

Πώς μένει κανείς απαθής μπροστά στις απεγνωσμένες ικεσίες για βοήθεια ενός εξάχρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη, το οποίο βρίσκεται παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που έχουν μόλις γαζώσει οι σφαίρες των Ισραηλινών, κρυμμένο ανάμεσα στα νεκρά σώματα των δολοφονημένων συγγενών της και ολομόναχο καθώς ο κίνδυνος κοντοζυγώνει; Και πώς να μη συμπάσχει με την αγωνία του μικρού αυτού παιδιού, αλλά και τις απεγνωσμένες προσπάθειες μιας χούφτας εθελοντών οι οποίοι προσπαθούν να καταφέρουν την όσο πιο άμεση διάσωσή του;

Η ιστορία είναι αληθινή. Και με έναν πανίσχυρο συνδυασμό μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, βασισμένη στο ηχητικό ντοκουμέντο από το πραγματικό συμβάν, η Μπεν Χάνια δραματοποιεί το χρονικό μιας τραγωδίας, σε μια ταινία επώδυνη όσο και επείγουσα, που έχει ήδη επιλεγεί ως επίσημη υποβολή της Τυνησίας στα προσεχή Όσκαρ, κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας (όσο κι αν για πολλούς όφειλε να είχε αποκτήσει το Χρυσό Λιοντάρι).

*Προλογίζουν εκπρόσωποι του Δικτύου Filmmakers for Palestine Greece.

Διαβάστε τη γνώμη μας στην ανταπόκριση από τη Βενετία.

La Grazia

Πάολο Σορεντίνο

Μόλις έξι μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του και απέλθει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ιταλία βιώνει μια βαρβάτη υπαρξιακή κρίση. Τον βρίσκει νωχελικό, να αναπολεί συχνά την αγαπημένη σύζυγο που έχασε, να αναβάλλει διαρκώς την έγκριση ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου, να ζυγίζει ηθικά τους υποψήφιους διαδόχους του. Για να διασκεδάσει την πλήξη του, ακούει και τραγουδάει ραπ ή καπνίζει κρυφά.

Ο Πάολο Σορεντίνο τον ακολουθεί σε μια προσωπική ανασκόπηση ζωής, κατεβάζοντας αισθητά σκηνοθετικούς τόνους και βάζοντας να τον υποδυθεί ο αγαπημένος του ηθοποιός, Τόνι Σερβίλο, ο οποίος τιμήθηκε για την ερμηνεία του στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας.

Διαβάστε τη γνώμη μας για την ταινία στην ανταπόκριση από τη Βενετία.

Ο Μυστικός Πράκτορας (The Secret Agent)

Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο

Το 1977, ενώ η Βραζιλία τελεί υπό δικτατορικό καθεστώς, καταφθάνει στην πόλη Ρεσίφε ένας σαραντάχρονος άντρας με μυστηριώδες παρελθόν και ασαφείς προθέσεις, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται υπό τη σκιά κάποιας απειλής. Ο ερχομός του πυροδοτεί την πλοκή ενός συναρπαστικού πολιτικού θρίλερ με το οποίο ο δημιουργός θαυμάσιων ταινιών όπως το Aquarius και το Bacurau πραγματοποιεί μια λαμπρή επίκληση στο καθαρόαιμο και χορταστικό σινεμά, το καμωμένο για τη σκοτεινή αίθουσα και τη μεγάλη οθόνη.

Βραβείο Σκηνοθεσίας και Ανδρικής Ερμηνείας (για τον εξαιρετικό Βάγκνερ Μόουρα) στο φετινό Φεστιβάλ Καννών και επίσημη υποβολή της Βραζιλίας στα προσεχή Όσκαρ, όπου αναμένεται να διεκδικήσει περισσότερα του ενός χρυσά αγαλματίδια.

Διαβάστε τη γνώμη μας για την ταινία στην ανταπόκριση από τις Κάννες.

Μετά το Κυνήγι (After the Hunt)

Λούκα Γκουαντανίνο

Η Άλμα είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Γέιλ. Διδάσκει φιλοσοφία, εποφθαλμιά εδώ και καιρό τη θέση της κοσμήτορα, είναι εργασιομανής και έχει μια πολύ άνετη ζωή. Όταν μια μαθήτρια κατηγορεί για βιασμό έναν φίλο και συνάδελφο της Άλμα στο πανεπιστήμιο, η τακτοποιημένη ζωή της καθηγήτριας θα κλυδωνιστεί, απειλώντας να φέρει στην επιφάνεια ένα οδυνηρό μυστικό από το παρελθόν της.

Συναρπαστική ταινία μυστηρίου και συνάμα αιχμηρή ηθική παραβολή, μέσα από την οποία παρελαύνουν ένα σωρό φλέγοντα ζητήματα της εποχής, καθώς το ψυχολογικό θρίλερ του Λούκα Γκουαντανίνο καλεί τους θεατές να προβάλουν τις δικές τους πεποιθήσεις επάνω στα όσα βλέπουν και να μαντέψουν μόνοι πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα.

Διαβάστε τη γνώμη μας για την ταινία στην ανταπόκριση από τη Βενετία.

Βουγονία (Bugonia)

Γιώργος Λάνθιμος

Από τις πιο απολαυστικές και δεξιοτεχνικά σκηνοθετημένες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, με μια θαυμάσια Έμμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Βουγονία εμπνέεται από τη σύγχρονη απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις, ατέρμονη εσχατολογία, αλλά και μια γενικότερη παράνοια την οποία κατάφερε να οξύνει ακόμη περισσότερο ο ερχομός του COVID.

Ισορροπώντας επιτυχημένα ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία εξιστορεί αρχικά την υπόθεση απαγωγής και ομηρείας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία, από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους ώστε να έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει ύπουλα στον αφανισμό του.

Διαβάστε τη γνώμη μας για την ταινία στην ανταπόκριση από το φεστιβάλ Βενετίας.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Αναγέννηση (Resurrection)

Μπι Γκαν

Resurrection

Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων – λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή σε αντάλλαγμα της επιθυμίας τους να ονειρεύονται, και διαταράσσοντας έτσι τη ροή της Ιστορίας.

Με αφετηρία μια συμβολική ιδέα επιστημονικής φαντασίας, ο οραματιστής Κινέζος σκηνοθέτης του εκπληκτικού Long Day’s Journey Into Night μας καλεί να αφήσουμε τις προσδοκίες μας έξω από τη σκοτεινή αίθουσα και να αφεθούμε σε ένα πυρετικό όνειρο-αναδρομή στην ιστορία του σινεμά, μέσα από πέντε επεισόδια που μεταπηδούν ευρηματικά από εποχή σε εποχή κι από το ένα κινηματογραφικό είδος στο άλλο.Αυτός ο μεγαλειώδης φόρος τιμής στη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης ως υλικό των ανθρώπινων ονείρων, που κορυφώνεται σε ένα ιλιγγιώδες 40λεπτο μονοπλάνο που κόβει την ανάσα, απέσπασε δικαίως το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Διαβάστε τη γνώμη μας για την ταινία στην ανταπόκριση από τις Κάννες.

Μαγγελάνος (Magellan)

Λαβ Ντίαζ

Ένας συναρπαστικός απολογισμός της ζωής του θρυλικού Φερδινάνδου Μαγγελάνου, των ερευνητικών αποστολών του και της σύντομης μα καθοριστικής σχέσης του με τη γυναίκα του, Βεατρίκη. Στην πιο προσιτή ταινία της έως τώρα καριέρας του, ο καταξιωμένος Φιλιππινέζος σκηνοθέτης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, o οποίος ενσαρκώνει μοναδικά τον αρχηγό της πρώτης νηοπομπής που ολοκλήρωσε τον περίπλου της Γης. Το μεγαλειώδες αποτέλεσμα μοιάζει με ταινία του Ντέιβιντ Λιν σκηνοθετημένη από τον Απιτσατπόνγκ Βερασετάκουλ.

Blue Moon

Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Μια βροχερή νύχτα του 1943, σε ένα μπαρ κρυμμένο πίσω από τις λαμπερές θεατρικές μαρκίζες του Μπρόντγουεϊ, ο διάσημος στιχουργός Λόρενς Χαρτ ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία του δημόσια «παράσταση», λίγο πριν άδοξα και πρόωρα αποσυρθεί. Βρίσκεται στο λυκόφως της καριέρας και της ζωής του, όμως για εκείνο το ένα βράδυ θα σταθεί στην άκρη της μπάρας παρέα με το ουίσκι και το σαρκασμό του. Θα συναντήσει φίλους και παλιούς συνεργάτες. Θα φιλοσοφήσει πικρόχολα και θα κουτσομπολέψει πικάντικα. Θα βρεθεί ολοκληρωτικά συνεπαρμένος μπροστά στην αγγελική φιλόδοξη ενζενί που του έχει κλέψει την καρδιά. Και μόλις η νύχτα περάσει, μαζί της θα παρέλθει και ο δικός του χρόνος.

Επιστρατεύοντας πρωταγωνιστικά τον Ίθαν Χοκ, στην καλύτερη ενδεχομένως ερμηνεία της καριέρας του, ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ διηγείται τη μελαγχολική αποφώνηση ενός υπηρέτη του θεάματος για τον οποίο οι προβολείς έμελλε να σβήσουν νωρίς. Αργυρή Άρκτος καλύτερης ερμηνείας για τον (συμπρωταγωνιστή) Άντριου Σκοτ στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ανεμώνη (Anemone)

Ρόναν Ντέι Λιούις

4241_FP_00224 Sean Bean stars as Jem and Daniel Day-Lewis stars as Ray in director Ronan Day-Lewis’s ANEMONE, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Με φόντο τη βόρεια Αγγλία, ένας μεσήλικας άντρας (Σον Μπιν) ταξιδεύει στο δάσος για να συναντήσει τον ερημίτη αδερφό του (Ντάνιελ Ντέι Λιούις στον πρώτο του ρόλο εδώ και 7 χρόνια), με τον οποίο παραμένουν χρόνια αποξενωμένοι. Οι δυο τους συνδέονται από ένα μυστηριώδες και πολύπλοκο παρελθόν, γεγονός που καθιστά τη μεταξύ του σχέση ιδιαίτερα εύθραυστη, για πάντα στιγματισμένη από ένα συμβάν που τους συγκλόνισε μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Και η ταινία εισχωρεί στην ταραγμένη οικογενειακή ιστορία τους, αναζητώντας κάθαρση και λύτρωση κόντρα σε μια διαρκή κληρονομιά βίας και σε ανοιχτές πληγές που ζητούν επιτέλους να επουλωθούν.

*H πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του σκηνοθέτη Ρόναν Ντέι Λιούις και του πρωταγωνιστή Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Το Τέλος Μιας Σχέσης (The End of the Affair)

Νιλ Τζόρνταν

Διασκευάζοντας αισθαντικά το ομότιτλο μυθιστόρημα του Γράχαμ Γκριν, ο κορυφαίος Ιρλανδός δημιουργός μάς μεταφέρει στο Λονδίνο του Β’ Παγκοσμίου για να αφηγηθεί την ιστορία ενός αλησμόνητου ερωτικού τριγώνου, καταραμένου στον κόσμο των ανθρώπων από θεία βούληση. Ο χαρισματικός συγγραφέας Μορίς Μπέντριξ συναντά τυχαία τον σύζυγο της πρώην ερωμένης του, γεγονός που ζωντανεύει τον πόθο που σιγοέκαιγε μέσα του. Ο Μορίς προσπαθεί να βρει τρόπο για να εισβάλει εκ νέου στη ζωή της και παράλληλα να καταλάβει ποια μυστηριώδης συγκυρία οδήγησε στο τέλος της σχέσης τους. Πρωταγωνιστούν Τζούλιαν Μουρ και Ρέιφ Φάινς.

*Πριν την προβολή, θα προηγηθεί η απονομή τιμητικού βραβείου στον σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν για το σύνολο του έργου του.

ΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Κράτα την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα (Put Your Soul on Your Hand and Walk)

Σεπιντέ Φαρσί

Η Φάτιμα Χασυοάν σε στιγμιότυπο της ταινίας "Put Your Soul on Your Hand and Walk". ©Sepideh Farsi

Αποκλεισμένη από τη Γάζα, η ιρανικής καταγωγής σκηνοθέτης εμπιστεύεται τη Φατμά, μια χαρισματική Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ, για τις ανταποκρίσεις της από την εμπόλεμη ζώνη. Οι μεταξύ τους βιντεοκλήσεις, που διήρκεσαν σχεδόν ένα έτος, αποτελούν ένα συγκλονιστικό χρονικό με φόντο μια αδιανόητη καταστροφή, αλλά με την ελπίδα και την ακατανίκητη αισιοδοξία της Φατμά πάντα σε πρώτο πλάνο. Τον Απρίλιο του 2025, λίγες ώρες αφού είχε ανακοινωθεί η επιλογή της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών, η Φατμά σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού.

*Παρουσία της σκηνοθέτιδος Σεπιντέ Φαρσί.

Διαβάστε τη συνέντευξή μας τη δημιουργό της ταινία στην ανταπόκριση από τις Κάννες.

Συγκάλυψη (Cover-Up)

Λόρα Πόιτρας, Μαρκ Όμπενχαους

Κάθε καινούργια ταινία της Λόρα Πόιτρας αποτελεί σημαντικό γεγονός. Γιατί η τιμημένη με Πούλιτζερ, Όσκαρ και Χρυσό Λέοντα (Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία – Χρυσή Αθηνά στις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας) δημιουργός παραμένει η πιο ατρόμητη ντοκιμαντερίστας των καιρών μας. Και στις μέρες που η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου απειλούνται σοβαρότερα από ποτέ στη χώρα της, η Πόιτρας απαντά με μια δριμεία αναδρομή σε μερικά από τα πιο σκανδαλώδη περιστατικά συνταγματικής κατάχρησης της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Ξεναγός μας είναι ο περιβόητος πολιτικός συντάκτης και δημοσιογράφος Σίμουρ Χερς, ο οποίος στις έξι δεκαετίες μαχητικής καριέρας του ξεσκέπασε από τις σφαγές αμάχων στο Βιετνάμ και το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ μέχρι τις παρακολουθήσεις πολιτών από τη CIA και τα βασανιστήρια στα κρατητήρια του Αμπού Γκράιμπ. Αντλώντας ανεκτίμητα μαθήματα από την ταραχώδη σταδιοδρομία του Χερς, η ταινία χαράζει μια νοητή διαδρομή καταπάτησης κάθε έννοιας δημοκρατίας, που ξεκινά από το Βιετνάμ και φτάνει μέχρι σήμερα, στην Αμερική του Τραμπ και τις κτηνωδίες στη Γάζα, κάνοντας έκκληση για την επείγουσα ανάγκη υπεράσπισης της αλήθειας.

*Προλογίζουν ο Στέφανος Λουκόπουλος, διευθυντής του Vouliwatch, και η Ελίζα Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος του inside story.

Διαβάστε τη συνέντευξή μας τη βραβευμένη με Όσκαρ και Χρυσό Λιοντάρι δημιουργό της ταινίας.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Noi

Νεριτάν Ζιντζιρία

Η εκδίκηση ψιθυρίζει: Σε ποια θερμοκρασία βράζει το αίμα πάνω στο χιόνι; Όταν ο μεγαλύτερος αδερφός σκοτώνεται από το αγαπημένο του άλογο, ο μικρότερος πρέπει να αποφασίσει -μέσα από εφιάλτες και οράματα- αν θα σκοτώσει το ζώο ή θα το συγχωρέσει. Χρυσός Διόνυσος στο φετινό φεστιβάλ Δράμας.

*Η μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία θα πραγματοποιήσει την αθηναϊκή της πρεμιέρα, παρουσία συντελεστών, ως Ταινία Λήξης του Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

Διαβάστε τη συνέντευξή μας με τον βραβευμένο με Χρυσό Διόνυσο σκηνοθέτη από το φεστιβάλ Δράμας.

Διαβάστε τις μικρού μήκους ταινίες που ξεχωρίσαμε στο φετινό φεστιβάλ Δράμα και αναζητήστε τις στο πρόγραμμα των Νυχτών Πρεμιέρας.

ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα (If I Had Legs I’d Kick You)

Μέρι Μπρόνστιν

Η Ρόουζ Μπερν είναι ψυχοθεραπεύτρια αλλά και γυναίκα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Έχει ένα κοριτσάκι που πάσχει από μια μυστηριώδη ασθένεια, σύζυγο που λείπει διαρκώς σε δουλειές, ασθενείς χειρότερους από την ίδια και ένα διαμέρισμα που πλημμυρίζει όταν το ταβάνι υποχωρεί και αφήνει στη θέση του μια σκοτεινή τρύπα από την οποία τρέχει συνέχεια νερό. Μαζί με τον ιατρικό εξοπλισμό που απαιτείται καθημερινά για την κόρη της, η ηρωίδα μετακομίζει σε μοτέλ και έρχεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της και με τα όριά της, καθώς οι υποχρεώσεις, τα άγχη και το ταραγμένο εσωτερικό της μοιάζουν την οδηγούν ένα βήμα πριν την τρέλα.

Σφοδρή και αξέχαστη εμπειρία, σαν εκρηκτική κρίση πανικού κλεισμένη σε ταινία, μια μαύρη κωμωδία που σταδιακά μεταμορφώνεται σε παραισθησιογόνο ψυχολογικό θρίλερ με θέμα τη μητρότητα, τις γονεϊκές φοβίες και την ευαίσθητη ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας που τελεί υπό κατάρρευση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Ρόουζ Μπερν παραδίδει ερμηνεία οσκαρικών προβλέψεων, σωματικής έντασης και συναισθηματικής κλάσης ανάλογης της Τζίνα Ρόουλανς στο Μια Γυναίκα Εξομολογείται.

Αχινός (Urchin)

Χάρις Ντίκινσον

Αξιέπαινο κοινωνικό δράμα που εμπνέεται από την καλύτερη παράδοση του βρετανικού ρεαλιστικού σινεμά, θυμίζει έντονα τον εκπληκτικό Γυμνό του Μάικ Λι και διηγείται τη σπασμωδική πορεία ενός παρορμητικού και παραβατικού νεαρού ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει στους δρόμους του Λονδίνου και σε πείσμα της δικής του, αυτοκαταστροφικής φύσης. Σκηνοθετικό ντεμπούτο για τον ηθοποιό Χάρις Ντίκινσον που γνωρίσαμε μέσα από ρόλους στο Τρίγωνο της Θλίψης και το Babygirl.

Η Σκιά του Πατέρα Μου (My Father’s Union)

Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ

Ένας πατέρας που απουσιάζει για καιρό από την οικογένειά του παίρνει τα δυο του παιδιά και ταξιδεύουν αυθημερόν από το χωριό στο πολύβουο Λάγος, προκειμένου να διεκδικήσει ένα μισθό που του οφείλουν. Καθώς οι τρεις τους εξερευνούν μια ανήσυχη μητρόπολη γεμάτη αντιφάσεις, στο παρασκήνιο κοχλάζει η πολιτική ένταση που οδήγησε στις επεισοδιακές εκλογές και το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1993 στη Νιγηρία. Ειδική μνεία στο διαγωνισμό για τη Χρυσή Κάμερα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Ανάμνηση (Memory)

Βλαντλένα Σάντου

Έχοντας πλήρως αφομοιώσει τη φιλοσοφία και την αισθητική του θρυλικού Σεργκέι Παρατζάνοφ για ένα γνήσια ποιητικό σινεμά στο οποίο η αφήγηση γίνεται ένας ονειρικός χείμαρρος εικόνων και ήχων, η ταινία της Σάντου είναι μια αποθέωση του καθαρόαιμου. Διηγείται ουσιαστικά την παιδική της ηλικία, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ενώ γύρω της μαίνεται ο Πρώτος Ρωσο-Τσετσενικός πόλεμος, με το τραγικό βίωμά της να αντανακλάται στις ιστορίες αμέτρητων άλλων παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο, που στερήθηκαν και εξακολουθούν να στερούνται βίαια την αθωότητά τους.

Blue Film

Έλιοτ Τατλ

Η πιο ριψοκίνδυνη και επίμαχη queer ταινία της χρονιάς θίγει ζητήματα και σκαλίζει ταμπού τα οποία υπόσχονται να φέρουν μερίδα του κοινού σε άβολη θέση. Πρωταγωνιστής είναι ένας αλαζονικός νεαρός σεξεργάτης και camboy στο σημερινό Λος Άντζελες ο οποίος δέχεται την εξωφρενική πρόταση ενός μυστηριώδους και μασκοφορεμένου αγνώστου να περάσει μια νύχτα μαζί του για το αντίτιμο των 50 χιλιάδων δολαρίων. Όταν τον συναντά, και σταδιακά μαθαίνει πώς ακριβώς ο άντρας αυτός σχετίζεται με το παρελθόν του, η βραδιά παίρνει διαφορετική τροπή.

Χρήσιμα Φαντάσματα (A Useful Ghost)

Ρατσαπούμ Μπουμπαντσατσόκ

Μην αντέχοντας άλλο τη σκόνη που τον περιβάλλει, ένας νεαρός αγοράζει μια ηλεκτρική σκούπα, αλλά το βράδυ ξυπνάει από… το βήχα της. Ο τεχνικός που έρχεται να την επισκευάσει του αφηγείται την απόκοσμη ιστορία της Νατ, μιας γυναίκας που πέθανε από λοίμωξη του αναπνευστικού, αλλά το πνεύμα της επέστρεψε σε μια σκούπα για να σώσει τον πολυαγαπημένο της σύζυγο. Όμως τα εν λόγω φαντάσματα είναι μόνο η αρχή σε μια ιδιοφυή σάτιρα φαντασίας και τρόμου, που ισορροπεί αριστουργηματικά ανάμεσα στο χιουμοριστικό και το μακάβριο. Μεγάλο Βραβείο στην Εβδομάδα Κριτικής του 78ου Φεστιβάλ Καννών.