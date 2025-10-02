Νύχτες Πρεμιέρας – Έμα Στόουν: Η επική ατάκα που είπε στα ελληνικά για χατίρι του Λάνθιμου

Το μήνυμα που έστειλε η ηθοποιός στα ελληνικά μέσω του Γιώργου Λάνθιμου, στην ελληνική πρεμιέρα της “Bugonia”.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», άνοιξε χθες, Τετάρτη (01/10), αυλαία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia».

Στην πρεμιέρα έδωσε το «παρών» ο ίδιος ο σπουδαίος σκηνοθέτης, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με μια ξεχωριστή έκπληξη: Ο Λάνθιμος αναπαρήγαγε στο κινητό του ένα ηχητικό μήνυμα από τη μούσα και πρωταγωνίστρια της ταινίας, Έμα Στόουν, η οποία δεν μπόρεσε να βρεθεί στην Αθήνα για την πρεμιέρα. Το στοιχείο που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ότι το μήνυμά της το είχε ηχογραφηθεί στα ελληνικά.

«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Στην ηχογράφηση, η Έμα Στόουν ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ». Το κοινό αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα και χαμόγελα, όπως ήταν αναμενόμενο.

Δείτε το βίντεο: