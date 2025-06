O JJ Julius Son, o μοναχικός cowboy των KALEO μάς μιλά για τα τραγούδια του νέου τους άλμπουμ “Mixed Emotions” λίγο πριν την εμφάνισή τους στην Τεχνόπολη, την Πέμπτη 19 Ιουνίου.

Μεγαλώνοντας στην Ισλανδία, ο JJ Julius Son, ο τραγουδιστής των KALEO δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα έφτανε μια στιγμή που θα γυρνούσε 40 πολιτείες των ΗΠΑ μέσα σε έναν χρόνο, κάνοντας περιοδεία με τη μπάντα του. Ωστόσο, αυτό ακριβώς έχουν βιώσει οι KALEO από τότε που υπέγραψαν με την Atlantic Records και μετακόμισαν στο Όστιν.

Η τετραμελής μπάντα, που πήρε το όνομά της από μια χαβανέζικη λέξη που σημαίνει “ήχος”, έγινε γνωστή το 2013 στην Ισλανδία με το πρώτο single, «Vor í Vaglaskógi». Κολλητοί από το δημοτικό σχολείο, ήταν θέμα χρόνου να κυκλοφορήσουν τη μουσική τους και να γίνουν μια μπάντα-οικογένεια. Το 2014 κυκλοφόρησαν το ακουστικό “All The Pretty Girls”, το οποίο τράβηξε την προσοχή της δισκογραφικής τους εταιρείας.

Εμείς τους ακούσαμε πρώτη φορά όταν κυκλοφόρησαν το άλμπουμ “A/B” από το οποίο ξεχώρισαν το “Way Down We Go”, το χρυσό “All The Pretty Girls” και το “No Good”, το οποίο τους χάρισε υποψηφιότητα για το GRAMMY® στην κατηγορία «Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία».

Και ίσως το πιο εντυπωσιακό που έχουν κάνει είναι η ερμηνεία και το βίντεο του “Way Down We Go” μέσα στο μαγματικό θάλαμο του ηφαιστείου Thrihnukagigur.

Οι JJ Julius Son (φωνή, κιθάρα, πιάνο), Rubin Pollock (κύρια κιθάρα), Daniel Kristjansson (μπάσο) και David Antonsson (τύμπανα) έρχονται στην Τεχνόπολη την Πέμπτη 19 Ιουνίου και μαζί τους φέρνουν το νέο τους άλμπουμ “Mixed Emotions”, μια ενότητα τραγουδιών που καταπιάνεται με τις αμερικανικές ρίζες με το ισχυρό μείγμα ροκ, μπλουζ και σόουλ. Είναι ένας ήχος με τον οποίο οι KALEO έχουν πειραματιστεί στο παρελθόν και τώρα τον φέρνουν στο προσκήνιο της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.

Λίγες μέρες πριν το live των KALEO στην Ελλάδα, την οποία έχουν επισκεφθεί ξανά συναυλιακά, ο JJ Julius Son μας μιλάει για το τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος «Mixed Emotions», το οποίο παραδίδει βαθιές σκέψεις για τη ζωή, την κοινωνία και τον σημερινό κόσμο μέσα από δέκα δυνατά κομμάτια βασισμένα σε ροκ, μπλουζ και σόουλ.

KALEO AP Photo

JJ Julius Son – “Πολεμώντας για την Αμερική”

Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν

Πολεμώντας για την Αμερική

Πολεμώντας για μια καινούρια μέρα

Προσπαθώντας σκληρά να αλλάξουμε

Την Αμερική του σήμερα

Φορτωμένο όπλο στο πρόσωπό σου

Κανείς δε γνώριζε τ’ όνομά σου

Μοναχικό μυαλό, άδειος τόπος

Τώρα θα μάθουν όλοι τ’ όνομά μου

Είπα: τώρα θα μάθουν όλοι τ’ όνομά μου…

… είναι οι στίχοι του 4λεπτου τραγουδιού “USA Today”, που περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ, και ρωτάμε τον Julius γιατί διάλεξε να θίξει το θέμα της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς ισορροπεί, γράφοντας, ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και στο κοινωνικό/πολιτικό σχόλιο;

“Δεν γράφω τραγούδια με σκοπό να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο” λέει ο JJ. “Το USA Today γεννήθηκε όταν βρέθηκα στο Νάσβιλ και έζησα από κοντά τις συνέπειες μιας επίθεσης με όπλα σε σχολείο. Η μουσική μου είναι καθρέφτης όσων βλέπω και νιώθω εκείνη τη στιγμή”. Καθώς ο JJ ολοκλήρωνε το τραγούδι στο Νάσβιλ, ένας πυροβολισμός έλαβε χώρα σε ένα κοντινό προάστιο, περίπου τρία τετράγωνα μακριά από το στούντιο. Προερχόμενος από μια εξαιρετικά ειρηνική χώρα, o JJ, έχει δηλώσει ότι δεν… προσπαθεί να γίνει πολιτικός ή να ισχυριστεί ότι έχει έτοιμη τη λύση. Απλώς σαν ένας άνθρωπος από την Ισλανδία που “γυρνάει” την Αμερική, νιώθει ότι όλο αυτό είναι τραγικά… σουρεαλιστικό.

“Πάντα με γοήτευαν καλλιτέχνες όπως ο Dylan, ο Lennon, ο Ray Charles και φυσικά ο Elvis”

Οι KALEO κλείνουν τον δίσκο με το “Sofðu Unga Ástin Mín” – ένα παραδοσιακό ισλανδικό νανούρισμα – και έναν όμορφο φόρο τιμής στην πατρίδα τους. Σε χαλαρή μετάφραση, σημαίνει “Sleep My Little Love”. Για τον JJ, ήταν σαν μια στιγμή επιστροφής στις ρίζες. Είναι ένα τραγούδι που, όπως λέει, ένιωσε ότι έπρεπε να μπει στον δίσκο. Ένα νανούρισμα που παραδοσιακά οι μητέρες τραγουδούσαν στα παιδιά τους στην Ισλανδία, και το πρώτο που άκουσε και εκείνος.

KALEO Promo material

Τον ρωτάμε αν είναι σημαντικό να τραγουδάει στη μητρική του γλώσσα. “Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πανέμορφη γλώσσα που χαίρομαι να μοιράζομαι με τον κόσμο. Μας συγκινεί που άνθρωποι από άλλες χώρες -και από την Ελλάδα – τραγουδούν μαζί μας στα ισλανδικά.”

Η φωνή του είναι το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος, και τον ρωτάμε αν υπήρξαν τραγουδιστές ή καλλιτέχνες που “πάτησε” επάνω τους φωνητικά. “Δεν με “έπλασε” κάποιος συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Έτσι τραγουδώ με φυσικότητα. Αλλά πάντα με γοήτευαν καλλιτέχνες όπως ο Dylan, ο Lennon, ο Ray Charles, ο Al Green και φυσικά ο Elvis.”

Οπως διαβάζουμε σε συνεντεύξεις του πηγαίνει σε συναυλίες και απολαμβάνει τους “μεγάλους” live: πρόσφατα είδε τους AC/DC και τον Paul McCartney. Τα τελευταία χρόνια εξερευνά τα Delta blues και τη soul, καθώς και μουσικές από τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70.

“Δεν είμαστε εδώ για τις δημόσιες σχέσεις – Θέλουμε να γράφουμε τραγούδια που έχουν αξία”

Τι λένε οι KALEO για τον σημερινό κόσμο του TikTok και το πώς “χρησιμοποιείται” online η μουσική; “Νιώθουμε ξένοι ως προς αυτό. Προσωπικά δεν ανήκω στην εποχή των social media. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει μυστήριο πλέον. Όλα καταγράφονται, όλα γίνονται περιεχόμενο. Και αυτός ο κόσμος δεν με αφορά καθόλου.”

KALEO Promo material

Το ενδυματολογικό στίγμα της μπάντας – αλλά και τα visuals – παίζουν σημαντικό ρόλο; “Ντύνομαι όπως νιώθω καλά. Μου αρέσουν τα vintage στοιχεία, αλλά δεν φοβάμαι και το καινούργιο. Είμαι άνετος με μπότες και τζιν, αλλά ανοιχτός σε πειραματισμούς.”

Τραγούδια όπως το “Lonely Cowboy” έχουν έντονο συναισθηματικό φορτίο. Πώς το διαχειρίζεται στη σκηνή; “Είναι η δουλειά μου να τα ερμηνεύω. Μαθαίνεις να αποστασιοποιείσαι. Όμως, όταν τραγουδάς για ανθρώπους που αγάπησες, είναι αδύνατο να μη νιώσεις κάτι. Το ζεις ξανά και ξανά.”

Οι στίχοι των KALEO μιλούν για απώλεια, επιμονή, νοσταλγία. Τι θα ήθελαν να κρατήσει το ελληνικό κοινό από το «Mixed Emotions» – ένα άλμπουμ που μιλά και για τα ανάμεικτα συναισθήματα που έχουμε απέναντι στη σημερινή κοινωνία, τη μουσική βιομηχανία και το να είσαι καλλιτέχνης στο σημερινό τοπίο.

KALEO Promo material

Ο JJ λέει ότι: “Δεν υπάρχει “ένα” και μόνο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Το Mixed Emotions έχει κάτι για όλους. Θέλω οι άνθρωποι να το απολαύσουν όπως είναι: ένα πολυσχιδές, ειλικρινές άλμπουμ.”

Η μπάντα έρχεται ουσιαστικά από την πόλη Μόσφελσμπερ νοτιοδυτικά της Ισλανδίας – εκεί όπου λέγεται ότι είναι θαμμένος μαζί με τον θησαυρό του, ο ποιητής και πολεμιστής Βίκινγκ, Έγκιλ Σκάλαγκριμσον. Πώς βλέπουν την επιτυχία που τους έχει εξακοντίσει σε διεθνή κοινά; “Πάντα ονειρευόμασταν να δούμε τον κόσμο. Η επιτυχία μας το επέτρεψε. Ήταν και παραμένει κάτι μαγικό.”

Θα τον ενδιέφερε μια συνεργασία με Έλληνα καλλιτέχνη; (Γέλια) “Ποτέ μη λες ποτέ! Αλλά αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο νόημα πίσω από μια συνεργασία, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά για τις “δημόσιες σχέσεις” της μουσικής. Θέλουμε απλά να γράφουμε τραγούδια που έχουν αξία.”

Εισιτήρια: ticketmaster.gr