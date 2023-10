ANISH KAPOOR - SALA 6 - "A Blackish Fluid Excavation" (2018 acciaio, resina steel) & "Tongue Memory" (2016 silicone, vernice silicone, paint) & "Today You Will Be in Paradise" (2016 silicone, vernice silicone, paint) & "Three Days of Mourning" (2016 silicone, tecnica mista, vernice silicone, mixed media, paint) & "First Milk" (2015 silicone, fibra di vetro, vernice silicone, fibreglass, paint) Courtesy of Fondazione Palazzo Strozzi