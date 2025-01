Το νέο τραγούδι των Franz Ferdinand έχει ματόκλαδα, μπουζούκι και Ψυρρή

Οι Franz Ferdinand κυκλοφόρησαν νέο δίσκο και ο Alex Kapranos τραγουδάει για Κολωνάκι, Ομόνοια και Ψυρρή ένα ρεμπέτικο που θυμίζει Μάρκο Βαμβακάρη.

Το είχαμε γράψει τον Σεπτέμβριο του 2024, ότι περιμέναμε το νέο άλμπουμ των Franz Ferdinand “The Human Fear”, ακούγοντας το πρώτο single “Audacious” και βλέποντας τον Alex Kapranos να ανοίγει σαμπάνιες στο βιντεοκλίπ. Το άλμπουμ με τα 11 νέα τραγούδια της μπάντας μόλις κυκλοφόρησε από την Domino και ακούγοντάς το καταλάβαμε γιατί ο Alex το ονόμασε “Ο Ανθρώπινος Φόβος”.

Οι indie ροκ Franz Ferdinand (που πήραν το όνομά τους από ένα… άλογο κούρσας, τον Αρχιδούκα Φερδινάνδο) νιώθουν ότι βρίσκονται στα καλύτερά τους – όπως είπαν στο NME – και πιο κοντά στον “εαυτό” τους από ποτέ! Μιλώντας για τα πρακτικά, το “The Human Fear” ηχογραφήθηκε στα στούντιο AYR στη Σκωτία και την παραγωγή ανέλαβε ο Mark Ralph που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Franz Ferdinand στο άλμπουμ τους “Right Thoughts, Right Words, Right Action”(2013).

Η χαρακτηριστική ποπ αισθητική των FF δεν λείπει από τα 11 τραγούδια, με ένα από αυτά να ξεχωρίζει περισσότερο γιατί… έχει ρεμπέτικες αναφορές και ο Alex τραγουδάει ελληνικά.

Franz Ferdinand και ανθρώπινοι φόβοι

Ο τίτλος του δίσκου προέρχεται από το τραγούδι “Hooked”, είναι ο πρώτος στίχος του. “Εχω τον φόβο, τον ανθρώπινο φόβο…” τραγουδάει ο Alex και είναι οκ γιατί όλοι το ίδιο αισθανόμαστε υπαρξιακά.

Τα τραγούδια του άλμπουμ – με τον τρόπο του το καθένα – σκιαγραφούν ένα κολάζ ανθρώπινων φόβων και το πώς η αποδοχή και η υπέρβασή τους τελικά καθορίζει τη ζωή μας. Καθοριστικά επικαιρο αν διαβάσεις τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Ο Alex, που μένει αυτό το διάστημα στο Παρίσι, μας μιλάει για τον φόβο της απόρριψης, για υπαρξιακούς φόβους, τον φόβο του αποχαιρετισμού και το να φεύγεις από μία σχέση που τελειώνει, αλλά και για τον φόβο να μην έχεις ταυτότητα.

Μιλώντας για το άλμπουμ, o Alex αναφέρει: «Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν μια από τις πιο αναζωογονητικές εμπειρίες που είχα, αλλά ο τίτλος του είναι “The Human Fear”. Ο φόβος σου θυμίζει ότι είσαι ζωντανός. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εθισμένοι κατά κάποιο τρόπο στο συναίσθημα που μπορεί να μας προκαλέσει. Το πώς αντιδρούμε σε αυτό δείχνει πόσο άνθρωποι είμαστε. Ορίστε λοιπόν ένα σωρό τραγούδια που αναζητούν τη συγκίνηση του να είσαι άνθρωπος μέσω των φόβων. Όχι, ότι θα το προσέξετε απαραίτητα με την πρώτη ακρόαση.»

“Τα ματόκλαδά σου λάμπουν” αλά Alex Kapranos

Η μεγαλύτερη έκπληξη του άλμπουμ είναι το τραγούδι “Black Eyelashes” (Μαύρες Βλεφαρίδες) όπου ο Alex Kapranos ξαναθυμάται και προβάλλει την ελληνική του καταγωγή και την αγάπη του για το ρεμπέτικο, τραγουδώντας κάποιους στίχους στα ελληνικά με τη συνοδεία μπουζουκιού. Το κόνσεπτ του άλμπουμ σχετίζεται με την έννοια των φόβων, οπότε εδώ ο Alex, ως τυπικό παιδί μεταναστών (από τον Πειραιά), σχολιάζει θέματα ταυτότητας. Πού ανήκει; Ποιες είναι οι ρίζες του; Ποιος λαός τον αγκαλιάζει και τον αποδέχεται; Πόσο Έλληνας αισθάνεται;

Ο Alex γεννήθηκε το ‘72 στο Almondsbury του South Gloucestershire, από πατέρα Έλληνα και όταν ήταν 7 ετών μετακόμισε στη Σκωτία. Πέρα από τις πανεπιστημιακές σπουδές του έκανε πολλές δουλειές για βιοποριστικούς λόγους, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήταν σταθερό μέλος της μουσικής σκηνής της Γλασκώβης.

Franz Ferdinand PC Press

«Αν πρόκειται να κάνεις μουσική, τότε δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγεις την ταυτότητά σου ή να ντρέπεσαι για το ποιος είσαι», είχε πει ο Alex στο NME πέρυσι, όταν κυκλοφόρησε η είδηση για το έκτο άλμπουμ της μπάντας.

Στο “Black Eyelashes” (Μαύρες Βλεφαρίδες) –που τι να κάνουμε μας έφερε στο μυαλό και το “τα ματόκλαδά σου λάμπουν”- τον ακούμε να τραγουδάει ελληνικά, να αναφέρει το Κολωνάκι, την Ομόνοια και του Ψυρρή και στο ρεφρέν ακούμε “Δεν είσαι Έλληνας, Οχι δεν μιλάς, Γιατί; Γιατί δεν μιλάς;”. Είναι φανερή η αγάπη του για το μπουζούκι και το ρεμπέτικο.

Toν Ιούνιο του 2015 συμμετείχε στο Barbican Hall του Λονδίνου σε ένα τιμητικό αφιέρωμα στον Έλληνα τραγουδοποιό και σύμβολο του ρεμπέτικου, Μάρκο Βαμβακάρη.

Ο frontman των Franz Ferdinand συνυπήρξε μουσικά με τους τραγουδιστές της παράστασης στο εμβληματικό «Τα Ματόκλαδά Σου Λάμπουν», τραγουδώντας στα ελληνικά. Όπως διαβάζουμε σε τότε δημοσιεύματα ο Γιάννης Κότσιρας, τον πείραξε ευγενικά για την ερμηνεία του ενώ ο μεσαίος γιος του Μάρκου Βαμβακάρη του έδωσε ένα νεύμα στήριξης. Ο Alex είχε διαβάσει και αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία «Markos Vamvakaris: Autobiography», που είχε κυκλοφορήσει και στα αγγλικά.

Την παράσταση-αφιέρωμα «Markos the Patriarch of Rebetiko» στο επιβλητικό Barbican Centre είχε επιμεληθεί η Λίνα Νικολακοπούλου και μπουζούκι έπαιξε ο δεξιοτέχνης Μανώλης Πάππος.

Δέκα χρόνια μετά ακούμε το κομμάτι “Black Eyelashes” στη δισκογραφία του Alex Kapranos.

Επιστρέφοντας στο άλμπουμ, σχεδόν όλα τα τραγούδια γράφτηκαν πριν μπουν στο στούντιο. Η ιδέα ήταν να έχουν έτοιμα πολλά τραγούδια πριν ξεκινήσουν τις ηχογραφήσεις. Πολλά τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο με όλα τα μέλη της μπάντας να παίζουν ταυτόχρονα και μάλιστα, πολλά από τα φωνητικά στο άλμπουμ είναι από την αρχική λήψη. Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν οι Audrey Tait και Dino Bardot, ενώ για πρώτη φορά ο Julian Corrie συνεργάστηκε με τον Alex Kapranos και τον Bob Hardy στη δημιουργία των τραγουδιών.

Το εξώφυλλο είναι εμπνευσμένο από την αυτοπροσωπογραφία της Ουγγαρέζας καλλιτέχνιδας Dóra Maurer, “7 Twists”. Το έργο της Maurer είναι αντιπροσωπευτικό καθώς επιτυγχάνει ακριβώς αυτό θέλουν οι FF από τη μουσική τους: μια αμεσότητα που είναι αδύνατο να αγνοηθεί.

Εννοείται πως περιμένουμε τους FF και τον Alex ζωντανά στην Ελλάδα για να ακούσουμε και μπουζούκι στη σκηνή.

“Black Eyelashes” – Οι στίχοι

As I walked through Κολωνάκι

And the scent of πορτοκάλι

Saw the snake of Αμπελάκη

In the trees of green φιστίκια

Black eyelashes wait for me

Black eyelashes come back

Dark memories retract

Black eyelashes

Drown the moon and flood the night with

Black eyelashes come back

Dark wings of bees attack

Black eyelashes

Char my heart of anthracite

When I got back to Αθήνα

Saw the night cats of Ομόνοια

As I walked down to Ψυρρή

I turn a corner where your

Black eyelashes wait for me

Black eyelashes come back

Dark memories retract

Black eyelashes

Drown the moon and flood the night with

Black eyelashes come back

Dark wings of bees attack

Black eyelashes

Char my heart of anthracite

Δεν είσαι Έλληνας

Οχι δεν μιλάς

Γιατί; Γιατί δεν μιλάς;

Black eyelashes come back

Dark memories retract

Black eyelashes

Drown the moon and flood the night with

Black eyelashes come back

Dark wings of bees attack

Black eyelashes

Char my heart of anthracite