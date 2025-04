Καθώς τα πρώτα θερινά αρχίζουν να ανοίγουν αυτή την εβδομάδα, παίρνουμε μια πρώτη γεύση για τα όσα κινηματογραφικά θα μας περιμένουν φέτος κάτω από τον ουρανό.

Τα πρώτα θερινά ανοίγουν αυτή την εβδομάδα, ενώ την επόμενη μπαίνει στο παιχνίδι και το Cine Paris με ένα πρόγραμμα γεμάτο Μελίνα Μερκούρη.

Καθώς για πολύ κόσμο η εμπειρία του θερινού είναι από μόνη της κάτι το ξεχωριστό, ρίχνουμε μια πρώτη ματιά σε μερικές από τις ταινίες που περιμένουμε να απολαύσουμε φέτος το καλοκαίρι. Από μπλοκμπάστερ μέχρι νέες ελληνικές ταινίες κι από φεστιβαλικό σινεμά μέχρι τις πολυαναμενόμενες επανεκδόσεις.

Τα μεγάλα μπλοκμπάστερ

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχάτη Τιμωρία

Ο Τομ Κρουζ σε νέα κασκαντεριλίκια στο πολυαναμενόμενο τελευταίο κεφάλαιο των περιπετειών του Ίθαν Χαντ. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ ΜακΚουάρι (όπως κι όλα τα φιλμ του franchise από το 5ο και μετά), θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ Καννών, όπως είχε συμβεί και προ τριετίας με το Top Gun: Maverick.

Superman: Legacy

Ξανά από την αρχή οι υπερήρωες της DC. Ο πολυβασανισμένος Σούπερμαν ανοίγει το δρόμο (όπως και πρέπει), αυτή τη φορά με ένα μήνυμα ελπίδας και ειλικρίνειας, με σκηνοθέτη τον Τζέιμς Γκαν που μετά την φανταστική του τριλογία των Guardians of the Galaxy άφησε τη Marvel για να κάνει μεταγραφή στον αιώνιο αντίπαλο. Στον ρόλο του Σούπερμαν ο ελάχιστα γνωστός Ντέιβιντ Κόρενσουετ.

Ταιριάζουμε;

Θα είναι αυτό επιτέλους το καλοκαίρι της μεγάλης δικαίωσης για την παραδοσιακή, την ορθόδοξη, την κινηματογραφική ρομαντική κομεντί; Το μεγάλο ποντάρισμα έρχεται από την Σελίν Σονγκ, την σκηνοθέτη πίσω από το λατρεμένο μας φιλμ Περασμένες Ζωές. Εκεί μας ισοπέδωσε, τώρα με πρωταγωνιστές τους Ντακότα Τζόνσον, Κρις Έβανς και Πέδρο Πασκάλ θέλει να μας ξεσηκώσει. Στην ταινία, μια προξενήτρα μπλέκεται σε ερωτικό τρίγωνο που απειλεί την ίδια την πελατεία της. Από τη ζωή βγαλμένα!

F1

Το αθλητικό δράμα που θα αγαπήσουν οι απανταχού πατεράδες αυτό το καλοκαίρι, με τον Μπραντ Πιτ στο ρόλο ενός πιλότου Φόρμουλα 1 που αποσύρεται μετά από ένα ατύχημα που είχε στα ‘90s, αλλά επιστρέφει για να γίνει μέντορας ενός ανερχόμενου σταρ. Και αν αυτό ακούγεται ήδη σαν κάτι που εγγυημένα θα απολαύσουμε, πού να σας πω κιόλας ότι είναι γυρισμένο από τον Τζόζεφ Κοζίνσκι, σκηνοθέτη του Top Gun: Maverick.

Τρελές Σφαίρες

Και μιλώντας πιο πάνω για κινηματογραφικά είδη που καιρός είναι πια να επιστρέψουν, το ίδιο ισχύει και για τις mainstream κωμωδίες. Θυμάστε τι ωραία που είναι όταν γεμίζουν αίθουσες με κόσμο να φωνάζει από τα γέλια; Μεγάλες ελπίδες έχουμε για αυτό, ένα ριμέικ της κλασικής κωμωδίας με τον Λέσλι Νίλσεν, με τον Λίαμ Νίσον(!) να αναλαμβάνει τον ρόλο του Φρανκ Ντρέμπιν (Τζούνιορ). Στη σκηνοθεσία ο Ακίβα Σέιφερ των πολύ αστείων Lonely Island. Είπαμε, έχουμε μεγάλες ελπίδες.

Jurassic World: Αναγέννηση

Για αυτό από την άλλη δε ξέρουμε τι να περιμένουμε. Τα πιο πρόσφατα Jurassic World είναι αδιάφορα (εκτός από το απρόσμενα εμπνευσμένο μεσαίο, με τίτλο Fallen Kingdom) αλλά σε αυτό το νέο σίκουελ σκηνοθετεί ο Γκάρετ Έντουαρντς του Rogue One, το σενάριο γράφει ο Ντέιβιντ Κεπ (που είχε γράψει και το ορίτζιναλ Jurassic Park) και πρωταγωνιστούν Σκάρλετ Γιόχανσον και Μαχέρσαλα Άλι. Η ιστορία τοποθετείται 5 χρόνια μετά το τέλος της προηγούμενης τριλογίας, σε ένα κόσμο όπου οι δεινόσαυροι έχουν συγκεντρωθεί σε λιγοστά τροπικά μέρη του πλανήτη.

Επίσης

Ομολογουμένως με περιέργεια και ενδιαφέρον περιμένουμε το The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα, την εισαγωγή της εμβληματικής Πρώτης Οικογένειας της Marvel στο κινηματογραφικό της σύμπαν για πρώτη φορά, με μια ρετρό αισθητική προσέγγιση και καστ αγαπητό στο ίντερνετ. Καλές επιλογές και για τον τρόμο, με τον Ντάνι Μπόιλ να επιστρέφει στον κόσμο των ζόμπι με το σίκουελ 28 Χρόνια Μετά (που σηματοδοτεί το ξεκίνημα νέας τριλογίας) και τα αδέρφια Φιλίππου (μετά το απολαυστικό Talk to Me) να επιστρέφουν με το Φέρ’την Πίσω.

Τα φεστιβαλικά

Το Φοινικικό Σχέδιο

Ο λατρεμένος μας Γουές Άντερσον επιστρέφει με νέα φιλμ μετά το Asteroid City που, στο πέρασμα ειδικά του χρόνου, το λέμε άφοβα και αριστούργημα – ένα από τα καλύτερα φιλμ της καριέρας του. Η νέα του ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες και θα κυκλοφορήσει σύντομα μετά, τοποθετείται στον κόσμο της κατασκοπείας και έχει ένα αναμενόμενα τεράστιο καστ μεταξύ των οποίων Σκάρλετ Γιόχανσον, Τομ Χανκς και Μπενίσιο Ντελ Τόρο.

Βερμίλιο: Η Νύφη του Βουνού

Ένας χρόνος από τη ζωή μιας οικογένειας σε ένα ορεινό ιταλικό χωριό προς το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Θεωρείται μια από τις οπτικά πιο επιβλητικές ταινίες της χρονιάς, κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο στη Βενετία, αλλά και το βραβείο Σεναρίου στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Την Έλεγαν Μαρία

Μια ταινία πάνω στη ζωή της Μαρία Σνάιντερ, με επίκεντρο φυσικά (αλλά όχι αποκλειστική εστίαση) τα γυρίσματα του διαβόητου Τελευταίου Ταγκό στο Παρίσι. Την ηθοποιό υποδύεται η φανταστική Αναμαρία Βαρτολομέι (Το Γεγονός) ενώ στο ρόλο του Μάρλον Μπράντο εμφανίζεται ο Ματ Ντίλον, ο οποίος και παρουσίασε την ταινία νωρίτερα φέτος στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ο Μοϊκανός

Στην Κορσική του υπερ-τουρισμού και της μαφίας των εργολάβων (σας θυμίζει κάτι;), ένας βοσκός απειλείται από τους μαφιόζους λόγω ενός προνομιακού spot που έχει δικό του. Όταν σκοτώσει αμυνόμενος, θα βρεθεί καταζητούμενος, όμως οι απλοί άνθρωποι του νησιού θα τον προστατέψουν. Arthouse ταινία καταδίωξης με μια αγωνία για τις περιοχές που χάνονται «πολιτισμένα», με βραβείο κοινού στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Η Καρδιά Ενός Τζογαδόρου

Ρομαντικό δράμα εποχής βασισμένο στο βιβλίο On Swift Horses, έχει για πρωταγωνίστρια την Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς του Normal People και του Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες δίπλα στον Τζέικομπ Ελόρντι. Έκανε πρεμιέρα στο Τορόντο στις αρχές της σεζόν και παρότι δεν πήρε και τίποτα αποθεωτικές κριτικές, δε μπορώ να το εξηγήσω, απλά ουρλιάζει θερινό.

Oh, Canada

Το αδικημένο στις Κάννες, υπέροχο πρόσφατο φιλμ του Πολ Σρέιντερ, ο οποίος αφού τελείωσε με την τριλογία σιωπηλών αντρών που αναζητούν τη λύτρωση γράφοντας τις σκέψεις τους ενώ κάθονται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο (First Reformed, The Card Counter, Master Gardener) στρέφεται προς τα μέσα – βάζει τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο ρόλο ενός θρυλικού ντοκιμαντερίστα που προσπαθεί να εξομολογηθεί μπροστά σε ένα συνεργείο που γυρίζει ντοκιμαντέρ για εκείνον. Κι έτσι, θυμάται όλη του τη ζωή, ή, τελοσπάντων, προσπαθεί. Κι εδώ έχουμε Τζέικομπ Ελόρντι, ως νεαρό Γκιρ. Μια επιλογή!

Ο Κύριος Αζναβούρ

Με σκληρή δουλειά, επιμονή και εξαιρετική θέληση, ο Σαρλ Αζναβούρ έγινε μνημείο του τραγουδιού και ένα σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας. Με σχεδόν 1.200 τραγούδια που ερμήνευσε σε όλο τον κόσμο και σε κάθε γλώσσα, έχει εμπνεύσει ολόκληρες γενιές. Στην βιογραφική ταινία, τον υποδύεται ο αγαπημένος ηθοποιός Ταχάρ Ραχίμ.

Τα ελληνικά

Κιούκα Πριν το Τέλος του Καλοκαιριού

Το νοσταλγικό, μαγευτικό ντεμπούτο του Κωστή Χαραμουντάνη έρχεται στις αίθουσες ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα της ταινίας στις περσινές Κάννες. Δύο αδέλφια με τον πατέρα τους ταξιδεύουν στον Πόρο για διακοπές, αλλά μια συνάντηση εκεί θα τα φέρει αντιμέτωπα με μια έξαφνη στιγμή ενηλικίωσης. Φανταστικό φιλμ, με ένα τελευταίο ημίωρο σκέτο ποίημα.

Οι Άγριες Μέρες Μας

Λίγες εβδομάδες μετά, σειρά παίρνει ο Βασίλης Κεκάτος. Ο σκηνοθέτης του Milky Way πραγματοποιεί το πολυαναμενόμενο μεγάλου μήκους ντεμπούτο του, για μια παρέα περιθωριακών νεαρών ατόμων που κάνουν ληστείες στην επαρχία και μια κοπέλα (φοβερή η Δάφνη Πατακιά) που γίνεται νέο μέλος στην παρέα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βερολίνου.

Killerwood

Ένας νεαρός σκηνοθέτης ετοιμάζει τη νέα του ταινία, ένα θρίλερ για μια σειρά ανεξιχνίαστων φόνων – όμως κατά πόσο είναι όλα αυτά όντως στη σφαίρα της μυθοπλασίας; Ένα διασκεδαστικό meta φιλμ τρόμου και σάτιρας, από τον Χρήστο Μασσαλά που μας έδωσε πρόσφατα το πολύ όμορφο Broadway.

Οι επανεκδόσεις

Το Μίσος

Το σημαδιακό φιλμ του Ματιέ Κασοβίτς που σημάδεψε μια σινεφιλική γενιά, επιστρέφει στις αίθουσες 30 χρόνια από όταν παίχτηκε πρώτη φορά. Και αποτελεί ακόμα γροθιά στο στομάχι, όπως και τότε. Οι νέοι θα γνωρίσουν, οι παλιοί θα θυμηθούν.

Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης

Το κλασικό φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ για μια ηθοποιό στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με Κάρμεν Μάουρα και Αντόνιο Μπαντέρας θα έρθει να μας θυμίσει την αναρχική κωμική περίοδο του λατρεμένου σκηνοθέτη.

Το Παιδί και το Δελφίνι

Η πρώτη ταινία του Χόλιγουντ που γυρίστηκε στην Ελλάδα το 1957, με την Σοφία Λόρεν στην Ακρόπολη.

Ο Θάνατος ενός Διεφθαρμένου

Καλοκαίρι σε θερινά χωρίς Αλέν Ντελόν δεν βγαίνει κι έτσι θα τον δούμε και σε αυτό το λιγότερο διάσημο από τα έργα του, όπου ως Ωραίος, Σκληρός κι Αδίστακτος (όπως ήταν ο απίθανος ορίτζιναλ τίτλος της κυκλοφορίας στην Ελλάδα) o Ντελόν πρωταγωνιστεί μαζί με την Ορνέλα Μούτι σε πολιτικό θρίλερ γύρω από τη δολοφονία ενός βουλευτή. Από τον σκηνοθέτη του Επαγγελματία με τον Μπελμοντό.

Ραν

Και για να μην ξεχνάμε και τα βαριά πυροβολικά, έχουμε την επανέκδοση του κλασικού ιστορικού έπους του Ακίρα Κουροσάβα όπου ο σαιξπηρικός Βασιλιάς Ληρ συνομιλεί με γιαπωνέζικους θρύλους σε ένα φιλμ-σταθμό που αποτέλεσε και τη μοναδική υποψηφιότητα του Κουροσάβα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Μελίνα Μερκούρη

Όχι ακριβώς επανέκδοση, αλλά ανάμεσα στα διάφορα καλοκαιρινά αφιερώματα που θα δούμε σε σινεμά όλης της χώρας, αυτό που γνωρίζουμε ήδη και περιμένουμε με χαρά, είναι εκείνο του Cine Paris στην Μελίνα Μερκούρη. Ξεκινώντας από τη Φαίδρα του Ζυλ Ντασσέν ως ταινία έναρξης του φετινού προγράμματος του ιστορικού σινεμά την 1η Μαΐου, οι επόμενες Δευτέρες θα είναι αφιερωμένες στην αξέχαστη προσωπικότητα της Μελίνας με προβολές ταινιών όπως Τοπ Καπί και Ποτέ την Κυριακή.

