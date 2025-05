Οκτώ κορυφαίοι καλλιτέχνες που απογείωσαν την καριέρα τους μετά τη συμμετοχή τους στη Eurovision. Απ’ τους ABBA, ως τους Måneskin.

Η Eurovision έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή μουσική σκηνή εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, από τότε που ακούστηκε το πρώτο “Good Evening, Europe!”.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι πνευματικό “παιδί” του Ελβετού επιχειρηματία και διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (1955-1970), Μαρσέλ Μπεζανσόν (Marcel Bezençon).

Η πρώτη διοργάνωση έλαβε χώρα στις 24 Μαΐου του 1956 στο Λουγκάνο της Ελβετίας και συμμετείχαν επτά κράτη (Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία Λουξεμβούργο και Ιταλία).

Νικήτρια της πρώτης διοργάνωσης ήταν η Lys Assia με το τραγούδι “Refrain” για την Ελβετία.

Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ EUROVISION

Βασισμένη στο Φεστιβάλ Μουσικής του SanRemo που πρωτοξεκίνησε στην Ιταλία το 1951, η Eurovision πραγματοποιείται ετησίως (εκτός από το 2020 που ακυρώθηκε λόγω πανδημίας), καθιστώντας τη τον πιο μακροχρόνιο ετήσιο διεθνή τηλεοπτικό διαγωνισμό μουσικής και ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα στον κόσμο.

Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες του κόσμου έχουν τραγουδήσει στη σκηνή της Eurovision (Bonnie Tyler, Flo Rida, Madonna, Justin Timberlake, Rita Ora), ενώ για πολλούς αυτή η σκηνή αποτέλεσε ένα σημαντικό “πουσάρισμα” για το ξεκίνημα της καριέρας τους.

Οι ABBA έκαναν το μεγάλο άλμα στη διεθνή φήμη μέσω της Eurovision, ενώ η Celine Dion κατέκτησε τoν πλανήτη μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό του 1988.

Τα τελευταία χρόνια, οι Måneskin κατάφεραν να ξεχωρίσουν μέσα από τη Eurovision του 2021, κάνοντας πλέον παγκόσμια καριέρα, ενώ ένας ακόμη Ιταλός καλλιτέχνης έγινε γνωστός πανευρωπαϊκά μέσω του διαγωνισμού, παρόλο που δεν κέρδισε…

Πάμε, λοιπόν, να σταθούμε σε οκτώ Superstars, οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους από τη Eurovision.

OTAN H EUROVISION “ΓΕΝΝΗΣΕ” SUPERSTARS

Julio Iglesias – “Gwendolyne” / Eurovision 1970 (Ισπανία)

Ο Julio Iglesias συμμετείχε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision το 1970, ως εκπρόσωπος της Ισπανίας.

Το τραγούδι που ερμήνευσε είχε τίτλο “Gwendolyne”. Στο τέλος της βραδιάς, η Ισπανία κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Αν και δεν κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό, η συμμετοχή του στη Eurovision άνοιξε τον δρόμο για μια εξαιρετική πορεία στη μουσική βιομηχανία.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε για το ξεκίνημα της καριέρας του.

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Esctoday.com, το 2008, ο ίδιος τόνισε πως η συμμετοχή του στη Eurovision συνέβαλε στην ανάπτυξή του ως καλλιτέχνη και αποτέλεσε την πρώτη του επαφή με τη δυναμική ενός διεθνούς φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι ο Julio Iglesias έχει πουλήσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως σε 14 γλώσσες, ενώ έχει κυκλογορήσει 80 άλμπουμ.

ABBA – “Waterloo” / Eurovision 1974 (Σουηδία)

Οι ABBA, μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες παγκοσμίως, “άνθισαν” όταν το 1974 ερμήνευσαν επί βρετανικού εδάφους το θρυλικό πια “Waterloo” για λογαριασμό της Σουηδίας.

Το συγκρότημα αποτελείται από την Ανιέτα Φέλτσκογκ (Agnetha Faltskog), τον Μπιορν Ουλβέους (Björn Ulvaeus), τον Μπένυ Άντερσον (Benny Andersson) και την Άνι-Φριντ Λίνγκσταντ (Anni-Frid Lyngstad).

Όλοι τους έγιναν διεθνώς γνωστοί μετά τη νίκη τους στη Eurovision.

Η συμμετοχή των ABBA στη Eurovision αποτέλεσε το “κλειδί” για μια επική καριέρα που άφησε εποχή στη μουσική βιομηχανία.

Το “Waterloo” κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό και έδωσε στους ABBA τη δυνατότητα να βγουν στο παγκόσμιο προσκήνιο.

ABBA - Eurovision 1974 AP Photo/File

Από τότε και έπειτα, η καριέρα των ABBA απογειώθηκε.

Τα τραγούδια τους έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες, καθιερώνοντάς τους ως μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία της μουσικής.

Τραγούδια όπως το “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Take a Chance on Me” και πολλά άλλα κατέκτησαν τα ραδιοφωνικά και μουσικά charts σε όλο τον κόσμο.

Η μοναδική μουσική προσέγγιση των ABBA, σε συνδυασμό με την επιθυμία τους να δοκιμάζουν νέα πράγματα στον ήχο τους, τους έκανε να ξεχωρίσουν και να βρίσκονται πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από την εποχή τους.

Olivia Newton-John – “Long Live Love” / Eurovision 1974 (Hνωμένο Βασίλειο)

Η Olivia Newton-John εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision του 1974, με το κομμάτι “Long Live Love”.

Η ίδια κατέλαβε την 4η θέση, με τους ABBA να κατακτούν την πρωτιά με το “Waterloo”.

Η συμμετοχή της Olivia Newton-John στη Eurovision το 1974 έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το ταλέντο της.

Η καριέρα της μόλις ξεκίνησε.

Olivia Newton-John - Eurovision 1974 AP Photo/Robert Dear

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, η καλλιτέχνιδα εγκατέλειψε τη Βρετανία και μετακόμισε στην Καλιφόρνια, όπου είχε εδραιωθεί ως τραγουδίστρια της ποπ και της κάντρι μουσικής.

Η ίδια αναδείχθηκε δυο φορές “πιο δημοφιλής τραγουδίστρια στις ΗΠΑ” και κατέκτησε και βραβείο Grammy.

Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έγιναν χρυσοί.

Είχε πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείτο μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Έγινε διάσημη σε όλον τον κόσμο μετά το μιούζικαλ “Grease“, όπου υποδύθηκε τη Σάντι, μια συντηρητική μαθήτρια που μεταμορφώνεται σε μοιραία γυναίκα και κερδίζει την καρδιά του “επαναστάτη” Ντάνι, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζον Τραβόλτα.

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1978 και έσπασε ταμεία. Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single “You’re the One That I Want“, με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον άφησε την τελευταία της πνοή τον Αύγουστο του 2022, σε ηλικία 73 ετών.

Ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision στο Twitter δημοσίευσε βίντεο προς τιμήν της, γράφοντας χαρακτηριστικά «Long Live Olivia».

Johnny Logan – “What’s another year” / Eurovision 1980 (Ιρλανδία)

Ο Johnny Logan είναι γνωστός ως “Ο Βασιλιάς της Eurovision”, καθώς έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τρεις φορές, δύο φορές ως ερμηνευτής (1980, 1987) και μία φορά ως συνθέτης (1992).

Εκπροσώπησε για πρώτη φορά την Ιρλανδία το 1980 και κατέκτησε την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό. Το τραγούδι “What’s another year” έγινε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και έφτασε στο No1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 1987 ο Λόγκαν αποφάσισε να κάνει ακόμα μια προσπάθεια στη Eurovision με το τραγούδι “Hold Me Now”, με το οποίο εκπροσώπησε και πάλι την Ιρλανδία.

Το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση και ο Λόγκαν έκανε ξανά ευρωπαϊκή επιτυχία, με το τραγούδι να κατακτά τη δεύτερη θέση στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχοντας συνθέσει το τραγούδι “Terminal 3” για τη Λίντα Μάρτιν, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Eurovision του 1984.

Ο Λόγκαν επανέλαβε τη συνεργασία με τη Μάρτιν το 1992, όταν της έδωσε ένα από τα τραγούδια του, το “Why Me”, το οποίο η καλλιτέχνιδα εκπροσώπησε την Ιρλανδία στον διαγωνισμό.

Το κομμάτι κατέλαβε την πρώτη θέση και χάρισε στον Λόγκαν τον τίτλο του πιο πετυχημένου καλλιτέχνη στην ιστορία του μουσικού θεσμού με 3 νίκες.

Η επιτυχία του στη Eurovision άνοιξε τον δρόμο για μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα στη μουσική βιομηχανία.

Céline Dion – “Ne Partez Pas Sans Moi” / Eurovision 1988 (Ελβετία)

Η Céline Dion ερμήνευσε το “Ne Partez Pas Sans Moi” στον 33ο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας στις 30 Απριλίου 1988.

Το τραγούδι κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Αυτή η νίκη βοήθησε στην εδραίωση της καριέρας της Céline Dion και την έκανε παγκοσμίως γνωστή.

Από εκείνη την περίοδο, η ίδια έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της μουσικής, με πολυάριθμες επιτυχίες και μια εξαιρετική πορεία.

Το πρώτο της άλμπουμ στα αγγλικά με τον τίτλο “Unison” κυκλοφόρησε το 1990. Δύο χρόνια αργότερα, ερμήνευσε το τραγούδι “Beauty and the Beast” για τη χολιγουντιανή ταινία “Η ωραία και το τέρας”, με τον Πίμπο Μπράισον, το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ καθώς και βραβείο Γκράμι για καλύτερο ντουέτο του 1992.

Έκτοτε η σταδιοδρομία της άρχισε να ανεβαίνει κατακόρυφα. Το 1993 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της “The Colour Of My Love”, το οποίο έγινε πλατινένιο. Αυτό το άλμπουμ περιέχει μεγάλες επιτυχίες, όπως το “Just Walk Away” και το “Think Twice”. Περιέχει επίσης το “The Power Of Love”, που σάρωσε τα Charts και ανέδειξε την τραγουδίστρια ως μία από τις μεγαλύτερες φωνές της ποπ.

Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ στα γαλλικά “Dion chante Plamondon” (1991), “Des mots qui sonnent” (1991) και “À l’Olympia” (1994).

Το 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ “D’Eux”, το οποίο έγινε πλατινένιος στην Αμερική και την Ευρώπη, η μεγαλύτερη γαλλόφωνη δισκογραφική επιτυχία της χρονιάς.

Το 1996 κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Falling Into You” για το οποίο η τραγουδίστρια τιμήθηκε με βραβείο Grammy για τον καλύτερο ποπ δίσκο της χρονιάς.

Το 1997 τραγούδησε το “My Heart Will Go On”, το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας “Τιτανικός”. Το κομμάτι τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ.

Το 2007 κυκλοφόρησε ο γαλλόφωνος δίσκος της με τίτλο “D’Elles”. Τον ίδιο χρόνο, κυκλοφόρησε το αγγλόφωνο άλμπουμ “Taking Chances”, με 16 τραγούδια. Το άλμπουμ ανέβηκε στο No3 του US Billboard 200 και πούλησε περισσότερα από 3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Toto Cutugno – “Insieme: 1992” / Eurovision 1990 (Ιταλία)

Ο Toto Cutugno υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ιταλικής μουσικής σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Η στιγμή που τον έκανε γνωστό σε όλη την Ευρώπη ήταν το 1990, όταν εκπροσώπησε την Ιταλία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το κομμάτι “Insieme: 1992”. Το τραγούδι ήταν ένα κάλεσμα για ενότητα, εμπνευσμένο από τη μελλοντική δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με στίχους που μιλούσαν για ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα, και με τη χαρακτηριστική μελωδική ιταλική του γραφή, ο Cutugno κατάφερε να συγκινήσει και να εμπνεύσει. Το “Insieme: 1992” κέρδισε τον διαγωνισμό, και ο ίδιος έγινε το δεύτερο ιταλικό όνομα που στέφθηκε νικητής στη Eurovision, μετά την Gigliola Cinquetti. Η νίκη του ήταν συμβολική και πολιτικά φορτισμένη, καθώς ήρθε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στην Ευρώπη.

Αν και είχε ήδη χτίσει σημαντική καριέρα ως τραγουδιστής και συνθέτης – είχε γράψει επιτυχίες για καλλιτέχνες όπως η Dalida και ο Joe Dassin – η Eurovision έδωσε νέα πνοή στην καριέρα του, ιδιαίτερα εκτός Ιταλίας. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στις πρώην σοβιετικές χώρες, όπου λατρεύτηκε σχεδόν σαν εθνικός καλλιτέχνης. Δεν είναι τυχαίο ότι τραγούδησε σε πολλές γλώσσες και διατήρησε επαφή με το διεθνές κοινό του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Toto Cutugno δεν ήταν απλώς ένας νικητής της Eurovision. Ήταν ένας τραγουδοποιός με όραμα, που πίστευε στην ενότητα και στη δύναμη της μουσικής να γεφυρώνει πολιτισμούς. Το “Insieme: 1992” παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του διαγωνισμού, γιατί πέρα από τη μελωδία, κουβαλούσε και ένα ισχυρό μήνυμα.

Loreen – “Euphoria” & “Tattoo” / Eurovision 2012 & 2023 (Σουηδία)

Γεννημένη το 1983 από Μαροκινούς γονείς, η Loreen έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν το 2012 εκπροσώπησε τη Σουηδία στον διαγωνισμό με το ατμοσφαιρικό “Euphoria” -ένα τραγούδι που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στη Eurovision.

Η Loreen απολαμβάνει την (πρώτη) νίκη της στη Eurovision, το 2012. AP Photo/Osman Karimov

Το “Euphoria” δεν ήταν μόνο εμπορική επιτυχία. Ήταν μία μουσική εμπειρία. Η σκηνική της παρουσία ήταν μινιμαλιστική αλλά μαγνητική. Η Loreen, με την απόκοσμη κίνησή της και το παγωμένο βλέμμα, παρέδωσε μια ερμηνεία σχεδόν θεατρική, ξεφεύγοντας από τα κλισέ του διαγωνισμού. Το κοινό και οι κριτικές επιτροπές ενθουσιάστηκαν και η Loreen στέφθηκε νικήτρια με ένα από τα υψηλότερα σκορ στην ιστορία της Eurovision.

Η Loreen κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση τόσο στην ψηφοφορία του κοινού (343 βαθμοί), όσο και στις επιτροπές (296 βαθμοί).

Μετά τη νίκη της, η Loreen δεν ξεχάστηκε, όπως συμβαίνει με πολλούς νικητές. Συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική με εναλλακτικό ύφος και κοινωνικά μηνύματα, συμμετείχε σε καμπάνιες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και παρέμεινε ενεργή καλλιτεχνικά, κυρίως στην Ευρώπη. Ωστόσο, η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 2023, όταν επέστρεψε στον διαγωνισμό με το τραγούδι “Tattoo”.

Απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους όπως ο Käärijä από τη Φινλανδία, η Loreen απέδειξε ξανά τη μοναδικότητά της. Κέρδισε ξανά -και έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Eurovision που κατακτά δύο φορές την κορυφή. Το “Tattoo” έφερε πιο ώριμο ήχο, πιο θεατρική προσέγγιση, και επισφράγισε την Loreen ως τη «ντίβα» της νέας εποχής της Eurovision. Παράλληλα, μέσω του νικητήριου τραγουδιού της, το οποίο έγινε εξαιρετικά viral στο TikTok, κατάφερε να γίνει γνωστή και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων.

Mahmood – “Soldi” / Eurovision 2019 (Ιταλία)

Ο Alessandro Mahmoud, γνωστός ευρέως με το καλλιτεχνικό Mahmood, είναι Ιταλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο νεαρός καλλιτέχνης κέρδισε το Φεστιβάλ Μουσικής του SanRemo του 2019 με το τραγούδι “Soldi” και εκπροσώπησε την Ιταλία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2019, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Το τραγούδι γίνεται viral και παίζει παντού. Όλοι μιλούν για τον Mahmood, κάνοντας λόγο για έναν star που τώρα γεννιέται.

Mahmood - Eurovision 2019 AP Photo/Sebastian Scheiner

Τρία χρόνια μετά, το 2022, μαζί με τον ράπερ Μπλάνκο συμμετέχει ξανά στο SanRemo με το τραγούδι “Brividi “.

Οι δυο τους κέρδισαν το φεστιβάλ και εκπροσώπησαν την Ιταλία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Τορίνο, κατακτώντας την έκτη θέση.

Ο Mahmood, που έχει βαλθεί να κερδίσει τη Eurovision, διαγωνίστηκε και το 2024 στο SanRemo, με το κομμάτι “Tuta Gold”, αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει στο φεστιβάλ, καταλαμβάνοντας την 6η θέση ανάμεσα σε 30 κομμάτια.

Παρόλο που δεν κέρδισε το ιταλικό φεστιβάλ, το κομμάτι του κατάφερε μέσα σε λίγα 24ωρα να μπει στο “Top 50 Global Chart” του Spotify.

Måneskin – “Zitti E Buoni” / Eurovision 2021 (Ιταλία)

Πρωτογνωρίσαμε τον τραγουδιστή Damiano David, την μπασίστρια Victoria De Angelis, τον ντράμερ Ethan Torchio και τον κιθαρίστα Thomas Raggi με το “Zitti e buoni” στη Eurovision του 2021, όπου στέφθηκαν νικητές.

Έτσι ξεκίνησε ο μακρύς δρόμος της επιτυχίας τους. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τέσσερις συμμαθητές και φίλους. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως μαθητές του ίδιου γυμνασίου.

Συγκεκριμένα, το 2016, ενώ ήταν μαθητές του liceo scienceo J.F. Kennedy στο Monteverde της Ρώμης, αποφάσισαν να δημιουργήσουν συγκρότημα.

Το όνομα της μπάντας επιλέχθηκε όταν έπρεπε επειγόντως να εγγραφούν στο Pulse, έναν τοπικό διαγωνισμό μουσικής για νέες μπάντες.

Το όνομα βρήκε η Victoria, η οποία είναι μισή Δανέζα, όταν οι υπόλοιποι τρεις της ζήτησαν να πει μερικές δανικές λέξεις και τελικά κατέληξαν στο Måneskin, που σημαίνει σεληνόφως.

Οι νεαροί ξεκίνησαν παίζοντας μουσική στους δρόμους της συνοικίας Colli Portuensi της Ρώμης, καθώς και στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένης της Via del Corso.

Δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν τότε ότι κάποια μέρα θα κέρδιζαν τη Eurovision το 2021.

Οι τέσσερις άρχισαν να γίνονται γνωστοί αφού πήραν τη δεύτερη θέση στην ενδέκατη σεζόν του ιταλικού τηλεοπτικού X Factor το 2017.

Στη συνέχεια, η ροκ μπάντα κέρδισε το Sanremo του 2021 και εκπροσώπησε την Ιταλία στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι “Zitti e buoni” με το οποίο κέρδισαν την 1η θέση με 524 βαθμούς.

Ήταν πρώτοι στην ψηφοφορία του κοινού και τέταρτοι στις επιτροπές.

Αυτό ήταν το ξεκίνημα της εκρηκτικής καριέρας τους.

Måneskin - Eurovision 2021 AP Photo/Peter Dejong

Μέσα σε τρία χρόνια από τη Eurovision έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν παγκοσμίως, δημιουργώντας το δικό τους μουσικό στυλ.

Λίγους μόλις μήνες μετά τη νίκη τους στη Eurovision 2021, οι Måneskin κέρδισαν το βραβείο MTV Εuropean Music Awards (MTV EMA) ως το καλύτερο ροκ συγκρότημα της χρονιάς. Στα VMA 2023 του MTV, μεγάλοι νικητές της rock κατηγορίας ήταν οι Måneskin, με το κομμάτι ‘The Loneliest’ του 2022 να έρχεται πρώτο στη σχετική κατηγορία. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν μεγάλα συγκροτήματα του χώρου, όπως οι Metallica με το ‘Lux Æterna’, οι Red Hot Chili Peppers με το ‘Tippa My Tongue’, οι Muse με το ‘You Make Me Feel Like It’s Halloween’, οι Linkin Park με το ακυκλοφόρητο ‘Lost’ και οι Foo Fighters με το ‘The Teacher’.