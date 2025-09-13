Γέλιο, ενθουσιασμό, προκλήσεις, αδρεναλίνη, συγκίνηση – η νέα τηλεοπτική σεζόν τα έχει όλα. Αυτά είναι τα τηλεπαιχνίδια και τα ριάλιτι που έρχονται για να καθηλώσουν το κοινό.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά δυναμικά με τηλεπαιχνίδια και ριάλιτι που προσδοκούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Τα μεγάλα κανάλια — ANT1, MEGA, ALPHA, ΣΚΑΪ, STAR και ΕΡΤ — επενδύουν σε δημοφιλείς παραγωγές, δοκιμασμένες συνταγές αλλά και σε φρέσκες ιδέες που υπόσχονται να χαρίσουν στιγμές διασκέδασης αλλά και να ανεβάσουν την αδρεναλίνη.

Στο πεδίο των τηλεπαιχνιδιών, οι γνώριμες εκπομπές που έχουν αγαπηθεί από το κοινό επιστρέφουν ανανεωμένες, ενώ νέα formats κάνουν την εμφάνισή τους διεκδικώντας τη δική τους θέση στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Από κλασικά quiz γνώσεων μέχρι πιο μοντέρνα παιχνίδια στρατηγικής και ταχύτητας, το τηλεοπτικό τοπίο δείχνει να καλύπτει κάθε γούστο και διάθεση.

Παράλληλα, τα ριάλιτι παραμένουν δυνατό χαρτί για τα περισσότερα κανάλια και έτσι θα δούμε παλιά και αγαπημένα project να επιστρέφουν. Τα προγράμματα αυτού του είδους εξακολουθούν να κερδίζουν φανατικούς υποστηρικτές και τα κανάλια βρήκαν φέτος τρόπους να τα ανανεώσουν ή να επενδύσουν σε πιο φρέσκες προτάσεις.

Το σίγουρο είναι ότι η νέα σεζόν θα έχει πλούσια γκάμα επιλογών, με στόχο να κρατήσει τους τηλεθεατές καθηλωμένους στις οθόνες τους και να χαρίσει αμέτρητες στιγμές ψυχαγωγίας.

Τα ριάλιτι της νέας σεζόν

Exathlon

To Exathlon είναι το πρώτο ριάλιτι που “έπεσε” στην μάχη της prime time ζώνης και ήδη έχει κερδίσει μερίδα του τηλεοπτικού κοινού.

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και αγωνίζονται στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες. Οι δύο ομάδες έχουν μπει για τα καλά στο πνεύμα του παιχνιδιού με την πίεση και τον ανταγωνισμό να κυριαρχούν.

Αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα, πίστες που δοκιμάζουν τα όρια και αθλητές που τα δίνουν όλα. Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Το Exathlon προβάλλεται από Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Greece’s next top model 6

Το πιο αγαπημένο fashion project επιστρέφει στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

To GNTM κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (19/09), στις 21:00 στο Star!

H Φάρμα – Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21.00, στο Star

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει στην οθόνη του Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

22 παίκτες, γεμάτοι προσδοκίες, όρεξη για περιπέτεια και προκλήσεις πέρα από τα συνηθισμένα όρια, ξεκινούν το πιο συναρπαστικό ταξίδι της ζωής τους στη ΦΑΡΜΑ, με στόχο τη νίκη!

Η Φάρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Exrteme Makeover: Home Edition

Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν είναι το παλιό και αγαπημένο πρόγραμμα με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη. Το «Extreme Makeover: Home Edition» επιστρέφει στον ANT1 και αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση σπιτιών για οικογένειες που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες. Σε κάθε επεισόδιο, το σπίτι μεταμορφώνεται μέσα σε 7 μέρες από ομάδα εθελοντών επαγγελματιών, ενώ η οικογένεια λείπει.

Dragons’ Den

Το πιο επιτυχημένο reality επιχειρηματικότητας έρχεται για 4η χρονιά! Με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη και πρωταγωνιστές κορυφαίους Έλληνες DRAGONS, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και των Ελλήνων τηλεθεατών και τα έχει όλα! Μεγάλα deal, σκληρές διαπραγματεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, συγκρούσεις και συγκινήσεις, αλλά πάνω από όλα όραμα και προσπάθεια για εξέλιξη και καινοτομία. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας επιχειρηματίες έρχονται στο DRAGONS’ DEN GREECE, διεκδικώντας όχι μόνο μία συμφωνία με τους DRAGONS για επένδυση, αλλά και την πολύτιμη υποστήριξή τους.

ANT1

The Voice of Greece

Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος και πιο αγαπητός μουσικός διαγωνισμός που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως, επιστρέφει τον Σεπτέμβριο για 11η σεζόν στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ!

Το πλατό ετοιμάζεται να υποδεχθεί φωνές, όνειρα και ιστορίες που θα μας διασκεδάσουν και θα μας συγκινήσουν.

Τα τηλεπαιχνίδια

THE WALL

To «The Wall», το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Μια νέα διεθνής εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού, που πρόσφατα προστέθηκε στο portofolio της NBCUniversal Formats.

Ο Χρήστος Φερεντίνος, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ!

ΣΚΑΪ

Club του 1%

Το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο το Club του 1% έρχεται στο Star και υπόσχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα τηλεπαιχνίδια!

Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν μετράνε οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου! Μπορείς να σκεφτείς λογικά και στρατηγικά, όπως το 1% του πληθυσμού;

Ένα τηλεπαιχνίδι, αμέτρητες διακρίσεις! Το Club του 1% έχει κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση, κερδίζοντας κορυφαία τηλεοπτικά βραβεία.

Το format της Magnum Media που διανέμει το BBC, έχει ήδη αποκτήσει τεράστια επιτυχία σε χώρες όπως Αυστραλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Γερμανία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ και Μεξικό.

Το Club του 1% κάνει την ελληνική του πρεμιέρα στο Star, με την παραγωγή να υπογράφει η Green Pixel Productions.

Ο Κάρολος Αλκαλάι, Γενικός Διευθυντής του Star, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκτήσαμε το Club του 1% , ένα φρέσκο και ξεχωριστό παιχνίδι, που βασίζεται στην εξυπνάδα και στην κοινή λογική παρά στη γνώση. Συνδυάζεται τέλεια με τη στρατηγική του Star να προσφέρει διασκέδαση και ποιοτική ψυχαγωγία στο ελληνικό κοινό. Το Club του 1% γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εξίσου επιτυχημένο και στην Ελλάδα».

DON’T FORGET THE LYRICS

Στονάρεις, αλλά δεν σου ξεφεύγει κουπλέ και ρεφρέν; Το «Don’t Forget The Lyrics», είναι το παιχνίδι σου και έρχεται στον ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου. Εδώ, δεν χρειάζεται να παίζεις τις νότες στις… φωνητικές σου χορδές, αλλά πρέπει να μην χάνεις… ούτε μία συλλαβή από τους στίχους.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, Έλλη Κοκκίνου, θα παρουσιάσει με σαρωτική διάθεση το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχει μεταδοθεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Στο συναρπαστικό μουσικό τηλεπαιχνίδι, οι παίκτες θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές, παίζοντας με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όποιος θυμηθεί τι… έγραψε ο στιχουργός, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1 για όλους εμάς που δεν έχουμε super φωνή, αλλά το έχουμε με τους στίχους, και θα δώσει στα βράδια μας ρυθμό και λάμψη!

The Floor

Το «The Floor», το πιο φανταστικό και… υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-show παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios, έρχεται τη νέα σεζόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον ΣΚΑΪ!

Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες – ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας – και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Τι είναι το «The Floor»; Ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: Να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας μέχρι 70.000 ευρώ!

Τα γυρίσματα του πρώτου κύκλου πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο υπερσύγχρονο Media Park και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των Talpa Studios στην Ολλανδία. Εκεί, οι συντελεστές υποδέχθηκαν την ελληνική αποστολή με ιδιαίτερη αγάπη, θέρμη και ενθουσιασμό.

Στην πίεση

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων της ΕΡΤ1 «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι, δίνει ραντεβού κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 19:00 για να μας βάλει… «Στην πίεση» με ένα πρωτοποριακό format που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία.

ROUK ZOUK – Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 16:15, στον ΑΝΤ1

Το «ROUK ZOUK» είναι στα καλύτερά του και επιστρέφει για 9η σεζόν στον ΑΝΤ1!

Η μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα υποδέχεται σε νέα ώρα, στις 16:15, παίκτες όλων των ηλικιών που θα γράψουν τη δική τους ιστορία στο πιο αυθόρμητο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης.

Και φέτος, η λίστα των «δοκιμασιών» μεγαλώνει με συναρπαστικά και super ανανεωμένα παιχνίδια, ενώ για πρώτη φορά οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν στο «ROUK ZOUK» από το σπίτι. Στο παιχνίδι PHONE HOME, ο παίκτης του πλατό καλείται να περιγράψει λέξεις στον τηλεθεατή. Για κάθε λέξη που βρίσκουν κερδίζουν και οι δύο, ο παίκτης πόντους και ο τηλεθεατής… χρήματα.

Στα παιχνίδια της 9η σεζόν προστίθενται και οι δοκιμασίες SPINΑΚΑΣ και ROUK STARS.

Η πρώτη είναι μία πρόκληση… σκίτσου. Ο κεντρικός παίκτης πρέπει να σκιτσάρει σε έναν πίνακα που περιστρέφεται, όσο αυτός ζωγραφίζει.

Στη δεύτερη, 4 παίκτες κάνουν μία μίνι… performance. Χορεύοντας και τραγουδώντας, πρέπει να υποδυθούν έναν καλλιτέχνη και ο συμπαίκτης τους να καταλάβει ποιον μιμούνται κάθε φορά.

Στο ROUK ZOUK με την Ζέτα Μακρυπούλια, μπορεί να έχουμε ακούσει πολλά και απολαυστικά, αλλά από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 16:15 είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να ζήσουμε ακόμα περισσότερα!

The Chase – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:30, στο MEGA

Το «The Chase» δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα του MEGA. Για ακόμη μια χρονιά, το τηλεπαιχνίδι γνώσεων των μεγάλων ανατροπών με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου θα μας κρατά συντροφιά τα απογεύματα. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων και να συγκεντρώσουν χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υπερασπιστούν απέναντι σε έναν από τους «Chasers» – έμπειρους γνώστες που έχουν ως στόχο να τους αποκλείσουν από τον τελικό.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:30.

Money Drop

Το Money Drop, το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 60 χώρες κι έχει χαρίσει τεράστια χρηματικά ποσά σε τυχερούς συμμετέχοντες, με τον μοναδικό Φάνη Μουρατίδη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον ALPHA.

Το Money Drop αποτελεί το μοναδικό τηλεπαιχνίδι όπου οι συμμετέχοντες ξεκινούν να παίζουν, έχοντας ήδη στα χέρια τους το έπαθλο: 200.000 ευρώ! Πόσα από αυτά τα χρήματα θα καταφέρουν να κρατήσουν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού;

Γνώσεις, καλή συνεργασία και ταχύτητα χρειάζεται το κάθε δίδυμο παικτών που συμμετέχει στο Money Drop. Μόνο 8 ερωτήσεις βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς και το υψηλό χρηματικό έπαθλο των 200.000 ευρώ.

ALPHA

Τροχός της Τύχης – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25, στο Star

Ασταμάτητος, απρόβλεπτος, διασκεδαστικός, διαχρονικός! Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 12η χρονιά και επιστρέφει ανανεωμένος από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25 για να μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Κάθε απόγευμα στο Star απολαμβάνουμε τη χαρά του παιχνιδιού, το αστείρευτο χιούμορ, τον ενθουσιασμό, τις ξεκαρδιστικές ατάκες του Πέτρου Πολυχρονίδη και την εντυπωσιακή Νατάσα Κουβελά στο πλευρό του, να αποκαλύπτει τις εύστοχες ή μη επιλογές των παικτών.

Όπως πάντα, στο παιχνίδι συμμετέχουν τρεις παίκτες, οι οποίοι γυρίζουν τον Τροχό, επιλέγουν σύμφωνα της αλφαβήτου και κερδίζουν χρήματα ή δώρα. Ο πρώτος παίκτης, που θα βρει την κρυμμένη λέξη ή φράση, κερδίζει όσα χρήματα έχει συγκεντρώσει στον γύρο. Ο παίκτης, που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσό στο τέλος του βασικού μέρους του παιχνιδιού, είναι ο μεγάλος νικητής και παίζει στον Τελικό για επιπλέον κέρδη και για το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο!

Η Ελλάδα Ψηφίζει

Το διαδραστικό τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα Ψηφίζει» ανανεώνει το ραντεβού του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ. Το live guessing φαίνεται πως κέρδισε το κοινό που συμμετείχε από το σπίτι και μοίρασε πάνω από 90.000 ευρώ κέρδη στις ομάδες.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος επιστρέφουν αυτό το Φθινόπωρο για να βάλουν τους τηλεθεατές στο παιχνίδι και να χαρίσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά.

ΣΚΑΪ

DEAL – Πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:45, στον ALPHA

Ο Γιώργος Θαναηλάκης συνεχίζει και την επόμενη σεζόν να δίνει ρυθμό και ενέργεια στο πιο απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Η επιτυχημένη συνεργασία του παρουσιαστή με τον Alpha ανανεώνεται και επιβεβαιώνει πως είναι ένα… «Deal» απολύτως επιτυχημένο!

Η αγαπημένη απογευματινή παρέα χιλιάδων τηλεθεατών θα είναι για ακόμη μια χρονιά εδώ και ετοιμάζεται να μοιράσει τεράστια χρηματικά έπαθλα σε όποιον παίκτη κάνει το καλύτερο Deal.

To DEAL κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 22/09 στις 17:45.

Cash or Trash – Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στo Star

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:25 στo Star!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

5Χ5 – Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30, στον ANT1

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον ταλαντούχο Θάνο Κιούση, επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30, για να μας χαρίσει για άλλη μία σεζόν αυθεντικές στιγμές γέλιου.

Το «5Χ5», που έγινε αγαπημένη συνήθεια, επιστρέφει ανανεωμένο και πιο απολαυστικό από ποτέ και ο Θάνος Κιούσης με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και αμεσότητα δίνει ρυθμό και ενέργεια σε ένα παιχνίδι που ενώνει, διασκεδάζει και πάντα κρύβει την πιο απρόσμενη απάντηση!

Απλές, καθημερινές ερωτήσεις, απίστευτες απαντήσεις, φοβεροί παίκτες, αυθόρμητα απρόοπτα, γέλιο, εκπλήξεις και ανατροπές κάνουν το «5Χ5» την πιο διασκεδαστική και αγαπημένη συνήθεια της παρέας. Παρέες, συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς παίζουν και βάζουν τα δυνατά τους δίνοντας απαντήσεις, που άλλοτε μας ξαφνιάζουν και άλλοτε μας κάνουν να… κλαίμε από τα γέλια!

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και τη νέα σεζόν. Η αγαπημένη ερώτηση «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» δίνει το σύνθημα και μας γεμίζει με συγκινήσεις, απρόοπτα, αγωνία και συναρπαστικές στιγμές γνώσεις και διασκέδασης! 15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια και 4 βοήθειες, ενώνονται με τη μνήμη, τη γνώση, την τύχη, τη λογική και το ρίσκο για να φέρουν τους παίκτες όσο πιο κοντά στην τελευταία ερώτηση των 100.000 ευρώ, που μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους!

Τηλεοπτικός χάρτης: Τι επιφυλάσσουν τα κανάλια για τη συνέχεια της σεζόν

Τα κανάλια δεν έχουν ανοίξει ακόμα όλα τα χαρτιά τους καθώς το δεύτερο μισό της σεζόν αναμένεται να δούμε παλιά και αγαπημένα προγράμματα να επιστρέφουν. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2026 είναι βέβαιο πως θα ξεκινήσει εκ νέου το Master Chef στο STAR, ένα πρότζεκτ που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ο σταθμός θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του Shopping Star ενώ από τον σχεδιασμό των προγραμμάτων του επόμενου έτους δεν θα μπορούσε να λείπει και το First Dates που έχει κερδίσει μεγάλο μέρος των τηλεθεατών.

Στον ΑΝΤ1 θα δούμε ξανά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μπαίνει στο van του και να ξεκινάει τα υπέροχα ταξίδια του σε όλη την Ελλάδα, με το The Road Show ενώ ο σταθμός έχει στην φαρέτρα του ακόμα ένα βραδινό σόου. Πρόκειται για το Moments of Your Life όπου η Ζέτα Μακρυπούλια θα υποδέχεται σε μία εντυπωσιακή τηλεοπτική σκηνή ξεχωριστούς καλεσμένους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα μιλούν για πρώτη φορά για άγνωστες πλευρές της διαδρομής τους και θα συναντούν πρόσωπα της ζωής τους.

Τέλος, ο ΣΚΑΪ, μετά το Exathlon αναμένεται να επαναφέρει το Survivor, που σταθερά κατέχει μια θέση στην λίστα των ριάλιτι της ελληνικής τηλεόρασης.