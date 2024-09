Περιηγηθήκαμε στην Art Athina, ανάμεσα στα έργα Τέχνης που εκθέτουν 71 γκαλερί από 11 χώρες και ακούσαμε την καρδιά της σύγχρονης Τέχνης να χτυπά δυνατά στο ιστορικό κτίριο του Ζαππείου.

Αυτές τις ημέρες ο παλμός της σύγχρονης τέχνης χτυπά δυνατά στο Ζάππειο Μέγαρο, το ιστορικό κτίριο που δεσπόζει στην καρδιά της Αθήνας και αποτελεί από το 2019 τη μόνιμη έδρα της Αrt Athina. Εκεί, από τις 19 Σεπτεμβρίου και έως και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024, 71 αίθουσες τέχνης από 11 χώρες και ένα διευρυμένο παράλληλο πρόγραμμα δίνουν τη δυνατότητα στο φιλότεχνο κοινό κάθε ηλικίας εκτός από το να παρακολουθήσει τις πλέον πρόσφατες προτάσεις των γκαλερί, να δει ιστορικά έργα και να έρθει σε επαφή με τις τάσεις των αιθουσών τέχνης από το εξωτερικό.

Η ιστορική αυτή φουάρ -που φέρει εδώ και 31 χρόνια την υπογραφή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης και για ακόμη μία χρονιά έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου- περιστρέφεται γύρω από το πεντάπτυχο: τέχνη, συμπερίληψη, βιωσιμότητα, εξωστρέφεια, καινοτομία.

Περπατώντας κανείς ανάμεσα στα εκθέματα των γκαλερί ένιωθε μία δροσιά Τέχνης να τον κατακλύζει. Εκατοντάδες οι προσλαμβάνουσες, πολλές αδιάφορες, αλλά πάρα πολλές με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν ήταν λίγες οι φορές που δεν αντιστάθηκα στο να κοντοσταθώ και να φωτογραφίσω πολλά από τα έργα Τέχνης.

Εντυπωσιακός ο πολυέλαιος «Δυσλεξία» του Κωνσταντίνου Κακανιά αποτελείται από 1.200 χρωματιστά γυαλιά προερχόμενα από την Αμερική και το Μεξικό, το καθένα με ιδιαίτερη μορφή και διάσταση που έκοψε σε διαφορετικά σχήματα ο ίδιος ο καλλιτέχνης, αλλά και το instalation της Lola Nikolaou Gallery από τον Βασίλη Αλεξάνδου και του Χάρη Κοντοσφύρη.

"Δυσλεξία" από τον Κων/νο Κακανιά

Με το πολύπλευρο και σύνθετο προφίλ της η Art Athina 2024 αποδεικνύει ότι δεν είναι ένας θεσμός που έχει επαναπαυθεί στον τίτλο της μεγαλύτερης ετήσιας εικαστικής διοργάνωσης, αλλά εξελίσσεται διαρκώς, ενώ διατηρεί σταθερό τον πυρήνα της- την προβολή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και τον διάλογο με τη διεθνή σκηνή – επενδύει παράλληλα στις συνέργειες και τις πρωτοβουλίες που διασυνδέουν τον κόσμο της τέχνης με τις επιτακτικές ανάγκες και τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας.

Στο Ζάππειο μέχρι τη Δευτέρα 23/9, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μεταμεσονύκτιες προβολές στον γειτονικό και έναν από τους παλαιότερους θερινούς εν λειτουργία κινηματογράφους, την «Αίγλη», να συμμετέχει σε περιπατητικές περφόρμανς στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου, να λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα προσβάσιμα σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες -σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Life is for all-, αλλά και να μείνει και μετά το πέρας της έκθεσης – ως τις 23.00 – για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα των βιντεοπροβολών, καθώς με φόντο το σιντριβάνι δημιουργείται ένας υπαίθριος κινηματογράφος στην κλίμακα μπροστά από το μέγαρο του Ζαππείου.

Παράλληλα, θα έχει την ευκαιρία να περάσει χρόνο στον μικρό εσωτερικό κήπο, που είναι εξοπλισμένος με έπιπλα από ανακυκλωμένα υλικά βασισμένα στην οπτική ταυτότητα της Art Athina 2024, από την Blue Cycle και να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά την εξειδικευμένη εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα που του επιτρέπει να δημιουργήσει τη δική του «γκαλερί» ενεργή και μετά το πέρας της φουάρ σε συνεργασία με την Art Volt.

Lola Nikolaou Gallery, Vasilis Alexandrou, Harris Kondospfyris, instalation

Τέλος, μπορεί να κάνει μια στάση στο pop-up περίπτερο του οίκου Hermès για να πάρει μέρος στις πολλές διαφορετικές δράσεις που θα φιλοξενηθούν εκεί και να αποκτήσει το τεύχος του περιοδικού Le Monde d’Hermès (στην αλέα επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας).

«Η φετινή έκθεση συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών, αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους για τη συνεχή αναβάθμιση του θεσμού. Αφομοιώνουμε τις επιτυχημένες πρακτικές κάθε διοργάνωσης και ταυτόχρονα αφουγκραζόμαστε την εποχή και τις ανάγκες του κοινού και των συμμετεχόντων, στοχεύοντας πάντα στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη», τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της φουάρ και αναφέρθηκε στη δομή του βασικού προγράμματος της Art Athina 2024.

Δομή του βασικού προγράμματος της Art Athina 2024

Main: αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.

Design: γκαλερί και σχεδιαστές που συνδυάζουν άψογα την ομορφιά των παραδοσιακών ελληνικών τεχνικών με το πιο σύγχρονο, ευφάνταστο και πρωτοποριακό design δημιουργώντας αντικείμενα που διατρέχουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικής, θα συνθέσουν την ενότητα που επιμελούνται ο Μάνθος Καλούμενος και η Τίνα Δασκαλαντωνάκη (Mare Studio).

Projects: ανεξάρτητοι χώροι τέχνης, μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, αίθουσες που διευθύνονται από καλλιτέχνες, ατελιέ και μικρές νέες γκαλερί αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Λουκία Θωμοπούλου υπό τον τίτλο «Έξοδος».

«H Art Athina 2024 θα είναι μία διοργάνωση γεμάτη εκπλήξεις, δράσεις, μια μεγάλη γιορτή της τέχνης για πέντε ημέρες στην καρδιά της Αθήνας. Δουλέψαμε πολύ για άλλη μια χρονιά. Και πάντα αγωνιούμε ώστε να υπερβαίνουμε τις προηγούμενες διοργανώσεις, χωρίς ευτυχώς να γίνεται αυτοσκοπός», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της φουάρ, Αντώνης Κούρκουλος.

Το νέο μέλος της πυρηνικής ομάδας της Art Athina, Μαριλένα Κουτσούκου, η οποία ανέλαβε τη νεοσύστατη θέση της Διευθύντριας Ανάπτυξης και είναι υπεύθυνη των στρατηγικών συνεργασιών της Art Athina 2024, προσέθεσε: «Οι βασικοί μας στόχοι περιλαμβάνουν την περαιτέρω καθιέρωσή της Art Athina στον διεθνή εικαστικό χάρτη, την ανάδειξη της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, την ενίσχυση των συνεργασιών με κορυφαίες γκαλερί και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, καθώς και τη διεύρυνση συνεργειών με βασικούς άξονες τη βιωσιμότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την καινοτομία».

Kalfayan Galleries, Giorgos Ioannou, 1973, In urgent times, oil on linen, 100 x 70 cm

Το παράλληλο πρόγραμμα της Art Athina συνθέτουν οι παρακάτω ενότητες:

Talks: κύριος θεματικός άξονας των συζητήσεων που επιμελείται η Ολυμπία Τζώρτζη είναι η σχέση των γκαλερί και των καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την αντιμετώπιση των προκλήσεων χωρίς αντιπαλότητες και την αναζήτηση λύσεων με βάση όσων ισχύουν και σε διεθνές επίπεδο.

Video: τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων, τη σεξουαλικότητα και το συναίσθημα πραγματεύονται τα έργα που έχει επιλέξει να παρουσιάσει ο Πάνος Γιαννικόπουλος στο φετινό πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Εκδίωξη από τον Κήπο: Το χώμα ως ένας φακός για να είμαστε-στον-κόσμο». Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο, μπροστά από την είσοδο του Ζαππείου, και δύο μεταμεσονύκτιες στον κινηματογράφο «Αίγλη».

Performance: «Ηappy me, happy we» είναι ο τίτλος που επέλεξε ο Νικόλας Βαμβουκλής, ο οποίος και επιμελείται το φετινό πρόγραμμα σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις συμμετέχουσες αίθουσες τέχνης στην Art Athina 2024. Οι θεματικές των έργων αφορούν μεταξύ άλλων στην ελευθερία και την έκφραση των ταυτοτήτων, τις δυναμικές της κοινότητας, τις (μη) ανθρώπινες σχέσεις και σε έννοιες όπως η φροντίδα, η οικολογία και η βιωσιμότητα, οι κρίσεις και οι επείγουσες καταστάσεις.

δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, κολάζ, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Planet Art» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA με κεντρικό άξονα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Για πρώτη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζoνται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήριο να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα το πρόγραμμα Vodafone Posidonia του Ιδρύματος Vodafone προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να περιηγηθούν στον κόσμο των πολύτιμων υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ποσειδωνίας και να μάθουν, μεταξύ άλλων, πώς να τα προστατεύουν, μέσα από μια εντυπωσιακή γυάλινη κατασκευή που προσομοιάζει σε βυθό θάλασσας. Παρόν και το Kids Radio 88.6 & το Kids Radio+ που ανάμεσα στις πολλές δράσεις που διοργανώνει προσκαλεί τα παιδιά να γνωρίσουν την μαγεία του ραδιοφώνου ηχογραφώντας τις φωνές τους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Σταθερά παρόν τα τελευταία οκτώ χρόνια και το πολυβραβευμένο δημιουργικό γραφείο G Design Studio, το οποίο διαμόρφωσε τη νέα οπτική ταυτότητα της φουάρ που αποτελείται από δύο κεφαλαία Α σε διαφορετικές συνθέσεις και χρώματα και σχεδίασε τον φετινό κατάλογο της έκθεσης.

Στον άξονα της εξωστρέφειας εντάσσονται τόσο το VIP πρόγραμμα που απευθύνεται σε φιλότεχνους από το εξωτερικό, καλεσμένους από την Art Athina 2024, με στόχο να γνωρίσουν την εγχώρια εικαστική σκηνή, υπεύθυνη του οποίου είναι η Θεοδώρα Κουμουνδούρου, όσο και η πρόσκληση δημοσιογράφων από το εξωτερικό για τη διεθνή προβολή της Art Athina 2024, στόχος που επετεύχθη χάρη στη συνέργεια με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων και του This is Athens και την υποστήριξη της Aegean Airlines.

Για τρίτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus, τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του φορέα.

Δυνατότητα συμμετοχής στο βραβείο έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Ileana Tounta Contemporary Art Center, Ai-Zone, 2022, Japanese Indigo on linen, 200 x 140 x 140 cm

Ο νικητής του βραβείου για το 2024 θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 18.00 στον Κήπο του Ζαππείου.

Στο μεταξύ, στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά στο Θησείο και έως τις 3 Νοεμβρίου λειτουργεί η έκθεση-έπαθλο της περυσινής νικήτριας, Στεφανίας Στρούζα, η οποία εκπροσωπείται από την γκαλερί a.antonopoulou.art, με τίτλο «Primary Tide». Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Δόμνα Γούναρη, επιμελήτρια του MOMus-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών και αποτελεί την τρίτη παραγωγή του MOMus-Μουσείου Άλεξ Μυλωνά για το 2024 σε μια σειρά εκθέσεων-αφιερώματος με τίτλο «Τέσσερις Καλλιτέχνιδες, Τέσσερις Στάσεις».

Στο πλαίσιο της φουαρ πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά κατά τους προηγούμενους μήνες το Art Athina Educational Program με τη συμμετοχή φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών σε σχεδιασμό της Χρυσάνθης Κουμιανάκη και του Κοσμά Νικολάου από τον καλλιτεχνικό οργανισμό 3 137. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η γνωριμία των φοιτητών με επαγγελματίες της τέχνης, η κατανόηση της αθηναϊκής σκηνής και η εξοικείωση με το μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο δραστηριοποίησης τους.

Peritechnon Karteris Art Gallery, Christina Kalogeropoulou, Traveler, 27 x 25 x 8.5 cm, silver plated brass

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2024:

Main

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi Gallery, Allouche Benias Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, Artower Agora, Artshot – Sophia Gaitani, Artworx, Arusha Gallery (UK), ASTROLAVOS art galleries, Bernier/Eliades Gallery, Callirrhoë, CITRONNE Gallery, Crux Gallerie, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi – yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, Enari Gallery (Netherlands), EPsilon Art Gallery, Françoise Heitsch (Germany), Gallery ArtPrisma, Gallery Ersi, GALERIE LJ (France), Gallery 7, Gallery LTECGallery/MAMA CONTEMPORARY (Cyprus), genesis gallery, IAGA Contemporary Art (Romania, Italy), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, Marginalia Gallery (Cyprus), Mazi projects_Razem Pamoja Foundation (Poland), META Spațiu (Romania), MIHALARIAS ART, Nil Gallery (France), Nitra Gallery, Papatzikou Gallery, Peritechnon Karteris Art Gallery, Rebecca Camhi Gallery, ROMA Gallery, Shazar Gallery (Italy), Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros Art Gallery, The Blender Gallery, THE BREEDER, THE EDIT GALLERY (Cyprus), Wilhelmina’s, XIPPAS (France—Switzerland-Uruguay), zina athanassiadou gallery.

Project spaces

Alkinois, Apodec, igni, keramikos 23 artspace, MISC, Sealed Earth Ceramic Studio and Gallery, The Office of Hydrocommons x ATOPOS cvc, Thermia Project.

Design

ANTIQUA Gallery, Bombyx, Mare Studio, Stefanidou Tsoukala Gallery, Taxidi Tinos, Temporary Showroom.