Κάποιος να τον σταματήσει! Αντιπαθητικός, εκνευριστικός, υπερόπτης και απρόβλεπτος. Κάποιοι γελούν με τις απόψεις και τις εκκεντρικές εμφανίσεις του και άλλοι τον αποκαλούν “ψυχάκια” και νευρωτικό. Το “αυτί” του πρώην δισεκατομμυριούχου Κάνιε Γουεστ (Kanye West), ή αλλιώς Ye όπως του αρέσει να τον φωνάζουν, δεν ιδρώνει ούτε στο ελάχιστο με τους haters και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά.

Ο πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν το τελευταίο διάστημα ξοδεύει τον χρόνο του κυρίως για να σκαρφιστεί νέους τρόπους να προσεγγίσει τα κοινά που τον ενδιαφέρουν. Ή πιθανώς να ψηλαφίσει κοινά που τώρα δημιουργούνται και δεν επηρεάζονται από τα “παραδοσιακά” media.

Το νέο του άλμπουμ, “Vultures 1” κυριαρχεί στην περίβλεπτη λίστα του Billboard 200, γεγονός που μας κάνει να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται όλοι να τον λοιδoρούν και ταυτόχρονα τόσοι πολλοί να τον “αγοράζουν”. Το υπερτροφικό του “εγώ”, η ρευστή ψυχική του κατάσταση και η σύζυγός του Μπιάνκα Σενσόρι την οποία θέλει να περιφέρει δημοσίως και ολόγυμνη αν γίνεται, είναι μόνο μερικές σταγόνες στον ωκεανό της εκκεντρικής φύσης του Ye.

Γιατροί δεν είμαστε, ωστόσο μετά το μπλουζάκι “White Lives Matter” και τα άθλια αντισημιτικά σχόλια (για τα οποία έχει από τότε δημοσιεύσει μια δημόσια συγγνώμη στα εβραϊκά), ο Kanye θα έπρεπε να έχει καταποντιστεί. Think again!

Από το “Vultures 1” ξεχωρίζει το “Carnival” με το οποίο την περασμένη εβδομάδα, ο Ye πέτυχε το πρώτο του Νο. 1 στην λίστα των 100 κορυφαίων τραγουδιών του Billboard, επτά χρόνια μετά το “Stronger” του 2007. Χτύπησε πρωτιά όχι κάνοντας ένα ιδιαίτερα καλό τραγούδι, αλλά “ακούγοντας τα παιδιά” (όπως ο ίδιος φώναξε με νόημα στον κόσμο σε συναυλία του το 2020). Αυτό που εννοούσε ίσως είναι ότι ψυχανεμίζεται όσα ακούει η πολύ νεότερη γενιά και ανταποκρίνεται σε αυτά;

Ο West και ο Ty Dolla $ign πέρασαν μεγάλο μέρος του 2023 κάνοντας το Vultures. Οι διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ κράτησε σε μεγάλο βαθμό τον Ye μακριά από τη δημοσιότητα. Μετά το “White lives matter” και τα αντισημιτικά σχόλια, ο YE επαίνεσε τους Ναζί και τον Χίτλερ σε μια συνέντευξη με τον Alex Jones και συγχρωτίστηκε με αμφιλεγόμενα πρόσωπα της ακροδεξιάς, όπως ο Nick Fuentes και ο Milo Yiannopoulos.

Όλα αυτά κόστισαν στον Ye μερικές από τις πιο σημαντικές και προσοδοφόρες συνεργασίες του με εταιρείες κολοσσούς, όπως οι Adidas, Balenciaga, GAP και το πρακτορείο ταλέντων CAA. Προφανώς όμως δεν ήταν αρκετά άσχημα για να απομονώσουν τον Ye καλλιτεχνικά.

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του Vultures, ο West και ο Ty Dolla $ign διοργάνωσαν έναν γύρο από listening parties σε αρένες στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτά τα prelistening events ο Ozzy Osbourne έμαθε ότι ο Ye είχε προφανώς αγνοήσει τις επιθυμίες του και είχε βάλει ένα κομμάτι από μια ζωντανή εκτέλεση του “Iron Man” από το 1983 στο τραγούδι “Carnival”. Χωρίς την άδειά του.

“Δεν θέλω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο!” είπε ο Ozzy αναγκάζοντας το δίδυμο West και Ty Dolla $ign να αντικαταστήσει το μουσικό σημείο από ένα ασαφές synth bass riff που δεν ήταν Black Sabbath, αλλά θύμιζε αρκετά.

Ακολουθώντας τα βήματα του Osbourne, οι κληρονόμοι της Donna Summer κατηγόρησαν τον Ye ότι χρησιμοποίησε το “I Feel Love” χωρίς άδεια στο “Good (Don’t Die)”. Το τραγούδι του West περιλαμβάνει τον στίχο “Oh, I’m alive, I’m alive, I’m alive, I’m alive, oh” με μελωδία και ρυθμό που φαινόταν παρόμοιος με το “I Feel Love”. Αλλά ούτε και αυτά κατάφεραν να φρενάρουν τον Ye.

Εξάλλου σημαντικό μέρος του hype που τον συνοδεύει – λένε κάποιοι – έχει να κάνει με την ναρκισσιστική του προσωπικότητα και όχι με το ταλέντο του στη μουσική. Περίπου έναν χρόνο μετά το αντισημιτικό του παραλήρημα που του κόστισε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με οίκους μεγαθήρια, ο Ye βρίσκει ακόμα έμπνευση σε νεοναζιστικά σύμβολα … και δεν διστάζει να φωτογραφηθεί με μπλουζάκι της νεοναζιστικής νορβηγικής μπάντας Burzum με frontman τον Varg Vikernes, καταδικασμένο κακοποιό. Ο Vikernes αποκαλεί την ιδεολογία του “Odalism” και υποστηρίζει τη δημιουργία μιας «προβιομηχανικής ευρωπαϊκής παγανιστικής κοινωνίας» και αντιτίθεται στο Ισλάμ, τον Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό, τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον υλισμό. Και ο Ye είναι ακόμα Ye!

Το “Carnival” με τον Ty Dolla $ign (μαζί ¥$) αρέσει πάρα πολύ (6,5 μύρια μόνο στο YouTube). Λίγοι καλλιτέχνες θα σκέφτονταν αυτή την απίστευτα δημιουργική ιδέα (λέμε τώρα!) να μετατρέψουν μια άκομψη ηχογράφηση Ιταλών οπαδών ποδοσφαίρου σε “ραχοκοκαλιά” ενός κομματιού που σαρώνει στα κλαμπ. Για το στιχουργικό κομμάτι τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει! Οι φανς του Playboi Carti, θεωρούν ότι το “Carnival” είναι το καλύτερο τραγούδι του (για φαντάσου).

Σε ένα μουσικό επίπεδο ο Ye και ο Carti τα πάνε περίφημα, από τότε που συνεργάστηκαν το 2020, στο άλμπουμ “Whole Lotta Red”. Εκτός από τη σόλο καριέρα του, ο Carter ίδρυσε το 2019 τη δισκογραφική εταιρεία και το δημιουργικό πρακτορείο Opium, μέσω του οποίου έχει υπογράψει τους Ken Carson και Destroy Lonely από τη Τζόρτζια, καθώς και το συγκρότημα Homixide Gang. Μουσικά το σήμα κατατεθέν της εταιρίας είναι σκοτεινή, σκληρή παραγωγή και τα αβανταδόρικα synths, που θυμίζουν την εποχή του punk rock των δεκαετιών 1970 και 80. Τόσο ο Carter όσο και η εταιρεία του έχουν αποκτήσει τη λατρεία οπαδών δημιουργώντας μια καλτ μικροκοινότητα.

Και ένα άλλο πράγμα που ο Ye θαυμάζει και αναγνωρίζει στον Carti είναι ότι δεν φθείρεται στα media. Η δισκογραφία του Playboi Carti – οι επιτυχίες του στα charts, τα τραγούδια του που (τάχα) διαρρέουν, η παρέλαση όσων τον μιμούνται – κρυφά και φανερά – σκιαγραφούν μία εικόνα κατασκευασμένης “έλλειψης” σε μια εποχή απόλυτης έκθεσης και υπερβολής. Συγκριτικά με όσους φωτογραφίζονται συνεχώς, ο Carti φαίνεται να αρκείται στο να κρύβεται γύρω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Ye καταλαβαίνει ότι η συνεργασία με τον ράπερ από την Ατλάντα ανοίγει πόρτες στο τεράστιο νεανικό κοινό της Gen Z που είναι πρόθυμο να κοιτάξει πέρα από τη σωρεία των μισητών σχολίων του, όπως ακριβώς έκαναν και με τους ισχυρισμούς του ίδιου του Carti ότι πήγε να πνίξει την έγκυο σύντροφό του! Πταίσματα σου λέει ο μέσος απολιτίκ (ή κάτι χειρότερο) έφηβος λάτρης αυτής της μουσικής …

Ο Carti έχει σχεδόν γίνει ένας Ye για τη Gen Z. Σε πάρτι για την ακρόαση του δίσκου του Ye στη Νέα Υόρκη ρεπορτάζ λένε ότι το κοινό ήταν όχι πάνω από 15 ετών(!!). Πολλοί τον ανακάλυψαν μέσα από το Tik Tok (βοήθειά μας).

Ο Ye παραδίδει τον εαυτό του σε μία νέα γενιά … πουλώντας τα πάντα στην ιστοσελίδα του για 20 δολάρια ώστε να μπορούν να τα αγοράσουν με το… χαρτζιλίκι τους; Επικοινωνεί με τους φανς απευθείας στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα είχε συνομιλίες σε έναν δημοφιλή λογαριασμό θαυμαστών του Ye μέσω DMs σχετικά με μια ιδέα να πουλήσει το “Vultures 2” αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του.

Ye: Was talking with the team about how to release the next album

Like James Blake said streaming devalues our music

We sell albums on https://t.co/KZ5lBI5zfM

I got 20 million instagram followers

When 5% of my followers buy an album.

That's 1 million albums sold

That's 300k… pic.twitter.com/oIFK89A9Ki

— YEFANATICS (@yefanatics) March 10, 2024