Οι συναυλίες και τα μουσικά προγράμματα που θα “μας βγάλουν” μέχρι τα Χριστούγεννα, εν αναμονή ανακοινώσεων για τα live της επόμενης χρονιάς.

Κύλησε νεράκι και ο Νοέμβρης και μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του 2024, μια χρονιά γεμάτη με συναυλίες και μουσικά events για όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2025, έχουν ήδη ανακοινωθεί μπάντες και ονόματα καλλιτεχνών που περιμένουμε να δούμε live αλλά… αναμένουμε κι άλλες ανακοινώσεις.

Πριν όμως μπούμε στο νέο έτος, η μουσική συνεχίζει “δυνατά”, τα live έχουν “μετακομίσει” σε κλειστούς χώρους, και εκεί μας περιμένουν ξένοι καλλιτέχνες και ελληνικά μουσικά προγράμματα πολλών ειδών και… συγκινήσεων.

Συναυλίες και live μουσικές σκηνές μέχρι το τέλος του χρόνου

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, η Αθήνα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για μουσικές βόλτες και οι επιλογές είναι πολυσυλλεκτικές, είτε πρόκειται για ξένους καλλιτέχνες είτε για τα φρέσκα μουσικά σχήματα Ελλήνων δημιουργών, που συνδυάζουν παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία.

Διαλέξαμε κάποια live και συναυλίες, που θα μας… “βγάλουν πέρα” μέχρι το τέλος του έτους, ανεξάρτητα από τα εορταστικά χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα events που έπονται.

Stella Rose Gahan – Live at Death Disco

Αν ακολουθείς την καριέρα των Depeche Mode ασφαλώς θα τη γνωρίζεις. Η Stella Rose, η 25χρονη κόρη του Dave Gahan, (η μαμά της είναι η ηθοποιός, παραγωγός και συγγραφέας Jennifer Sklias με ελληνική καταγωγή) κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου το εξαιρετικό ντεμπούτο της άλμπουμ “Eyes of Glass”. Είχαν προηγηθεί δύο καταπληκτικά singles, τα “Muddled Man” και “Angel” με τα οποία μας εισήγαγε στον κόσμο της. Ένα κόσμο που με κύριο άξονα την ποιητική δύναμη, τα σκοτεινά soundscapes και την δυναμική ερμηνεία ενθουσίασε τον διεθνή μουσικό τύπο. Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στη Death Disco.

Ρίτα Αντωνοπούλου – Σταύρος Σιόλας στη Σφίγγα

Η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Σταύρος Σιόλας

Σταύρος Σιόλας και Ρίτα Αντωνοπούλου. Η συνύπαρξη τους αποτελεί μια εξαιρετική συνεργασία και ένα σμίξιμο απολύτως φυσικό και αυτονόητο, μια που μοιράζονται την ίδια αγάπη και πάθος γι’ αυτό που κάνουν. Αφορμή των κοινών τους εμφανίσεων το επερχόμενο ολοκληρωμένο album της Ρίτας Αντωνοπούλου σε μουσική του Σταύρου Σιόλα, στίχους αρκετών σημαντικών δημιουργών αλλά και της Ρίτας που για το επιχειρεί για πρώτη πρώτη φορά. Ο συνθέτης, τραγουδοποιός και ερμηνευτής Σταύρος Σιόλας, με άξονες το λυρισμό και την παράδοση, την κατάνυξη και το διονυσιασμό γεφυρώνει αρμονικά το χθες και το σήμερα.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου έχει συνεργαστεί με ιερά τέρατα του χώρου, διαθέτοντας μια σπάνια φωνή, δίνοντας σε κάθε της εμφάνιση μια μοναδική διάσταση πηγαίας θεατρικότητας.

Άγαμοι Θύται στο VOX

Oι «Άγαμοι Θύται» και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης έρχονται για πρώτη φορά στο VOX, κάθε Τετάρτη στις 21:00. Εκεί οι η dream team του γέλιου θα μας παρουσιάζουν μία επετειακή παράσταση, ένα σκηνικό ταξίδι με σταθμούς τις καλύτερες στιγμές τους. Ένα ταξίδι με επιβάτες – προσκεκλημένους επί σκηνής τους κατά καιρούς «Άγαμους», τους σπουδαίους δηλαδή Έλληνες καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί τους με πρώτο καλεσμένο τον Θανάση Αλευρά.

Η Μαρίνα Σπανού στο Σταυρό του Νότου

Η Μαρίνα Σπανού στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Ανδρέας Σιμόπουλος

Η Μαρίνα Σπανού μαζί με την μπάντα της επιστρέφει στην Αθήνα και δίνει ραντεβού τις Κυριακές στον Σταυρό του Νότου. «Στο κέντρο της πόλης υπάρχει ένας κόσμος που οι Κυριακές είναι οι μικροί Αύγουστοι της εβδομάδας, υπάρχει ένας κόσμος που χωρά κάθε γωνιά της Αθήνας που μας έμαθε να μην ξεχνάμε, που κρατάει ταξίδια και βαλίτσες επιστροφής, και φορά όλα τα γράμματα που μείνανε μισάνοιχτα στο γραφείο στο κέντρο της πόλης υπάρχουμε εμείς, πιο ερωτευμένοι από ποτέ και για λίγο πιο μακριά από όσα στη σκέψη μας φωνάζουν έλα στον κόσμο μου λοιπόν, γιατί αυτές οι Κυριακές είναι για μας».

Έλλη Πασπαλά “In a New York state of mind” στο Άλσος

Έλλη Πασπαλά PAPADAKIS PRESS

H Έλλη Πασπαλά μας ξεναγεί στην πόλη που γεννήθηκε… τη Νέα Υόρκη! Την πόλη που ξαγρυπνά 24 ώρες το 24ωρο. Την πόλη που φιλοξενεί ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης, υιοθετώντας τις κουλτούρες τους και αγκαλιάζοντας τις μουσικές τους! Mε αφετηρία το θέατρο Άλσος, η Έλλη θα μας ταξιδέψει με το δικό της συναρπαστικό τρόπο στις γειτονιές και τις λεωφόρους της Νέας Υόρκης, της πόλης που γεννήθηκε και μεγάλωσε, μεταφέροντάς μας τον ήχο και την ατμόσφαιρα των μικρών αυθεντικών jazz club αλλά και των σπουδαίων δημιουργών που αγαπά και ανακαλύπτει μέχρι σήμερα. Στη σκηνή με σαξόφωνο και ο γιος της Τόμι.

Amyl & The Sniffers στο Floyd

Amyl & The Sniffers

Οι Amyl and the Sniffers έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, στο Floyd! Για πολλούς ένα από τα πιο καυτά νέα ονόματα των τελευταίων ετών, οι Αυστραλοί θα στήσουν μια punk-rock γιορτή σε μια βραδιά που περιμένουν πολλοί. Οι Amyl and the Sniffers αποτελούνται από τους Amy Taylor (φωνητικά), Dec Martens (κιθάρα), Gus Romer (μπάσο) και Bryce Wilson (τύμπανα). Δημιουργήθηκαν στην Μελβούρνη, το 2016, και έγραψαν, ηχογράφησαν και διέθεσαν το πρώτο τους EP, “Giddy Up”, μέσα σε διάστημα 12 ωρών.

Γιώργος Ψυχογιός στο Μέγαρο Μουσικής

«Αυτοσχεδιάζοντας με τις νότες του Μίμη Πλέσσα»

Στην Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, ο σημαντικός συνθέτης και σολίστας Γιώργος Ψυχογιός θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου, αφιερωμένο στη μουσική του Μίμη Πλέσσα, αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε γνωστές και αγαπημένες μελωδίες του μεγάλου Συνθέτη και Μαέστρου, από τον Ελληνικό Κινηματογράφο και όχι μόνο.

Ο Γιώργος Ψυχογιός είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ο μεγάλος μαέστρος Μίμης Πλέσσας στήριξε και ανέδειξε μέσα από το δημιουργικό του βλέμμα, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δεξιότητές του στη μουσική. Οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονταν ένα κοινό πάθος για την jazz και τον αυτοσχεδιασμό, που θα κυριαρχήσουν και σε αυτή την παράσταση.

Planet of ZEUS στο Floyd

Planet of Zeus

Οι Planet of Zeus επιστρέφουν στην Αθήνα για μια δυναμική headline εμφάνιση, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ “Afterlife”! Πέντε χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που το αθηναϊκό κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά το αγαπημένο heavy rock συγκρότημα, σε μια συναυλία γεμάτη από όλα τα hits της πορείας τους. Ήρθε η ώρα λοιπόν: Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, οι Planet of Zeus ανεβαίνουν στη σκηνή του Floyd venue, έτοιμοι να παραδώσουν μια συναυλία γεμάτη ένταση, ενέργεια και ηλεκτρισμό. Το setlist θα περιλαμβάνει το νέο τους άλμπουμ, αλλά και τραγούδια που έχουν γίνει συνώνυμα των live τους.

Μίλτος Πασχαλίδης “με επίσημο ένδυμα” στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει τον Μίλτο Πασχαλίδη με «Επίσημο Ένδυμα” στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 27 & 28 Νοεμβρίου με την Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το «Επίσημο Ένδυμα» είναι μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει τη μεγαλειώδη δύναμη της Συμφωνικής ορχήστρας με την εναλλακτική προσέγγιση καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας το καλλιτεχνικό τους πορτραίτο. Φέτος, το «Επίσημο Ένδυμα» θα φορέσει ο Μίλτος Πασχαλίδης σε δύο μοναδικές παραστάσεις, όπου θα ερμηνεύσει τα αγαπημένα του τραγούδια, αυτά που τον καθόρισαν ως καλλιτέχνη και τον συνδέουν με το κοινό του.

Ιουλία Καραπατάκη στον Σταυρό του Νότου

Ιουλία Καραπατάκη - Σταυρός του Νότου Valiana Variantza

Η χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια Ιουλία, επιστρέφει τις Παρασκευές στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Μαζί με την μπάντα της, θα μας παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τα έχουμε συνδέσει με ξεχωριστές αναμνήσεις. Το πρόγραμμα κρατάει ένα γεμάτο τρίωρο – με παλιά και νέα κομμάτια- και ναι, θα ακούσεις σίγουρα το “Τακούνια με καρφιά” και το “Νερό στη βάρκα μας”.

Μαργαρίτα Ζορμπαλά και Μαρία Παπαγεωργίου στο Άλσος

Akis Christou

Η μεγάλη επιτυχία των παραστάσεων και τα αλλεπάλληλα sold out οδηγούν στην προσθήκη δύο ακόμη εμφανίσεων, τις Κυριακές 8 & 15 Δεκεμβρίου! Το καλοκαίρι που πέρασε, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και η Μαρία Παπαγεωργίου συναντήθηκαν για δύο μαγευτικές βραδιές στη σκηνή του Φεστιβάλ Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας μια ειδικά διαμορφωμένη παράσταση για το φεστιβάλ, το οποίο φέτος ήταν αφιερωμένο στη Γυναίκα. Η καλλιτεχνική χημεία και ο αμοιβαίος σεβασμός δημιούργησαν έναν μοναδικό μουσικό διάλογο επί σκηνής. Οι δύο καλλιτέχνιδες υποσχέθηκαν να επαναλάβουν αυτή τη μοναδική συνεργασία και εμφανίζονται στο Άλσος.

Νταλάρας – Παπακωνσταντίνου, η συνάντηση της χρονιάς στο VOX

Δύο από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με διαφορετικά μουσικά μονοπάτια και ερμηνευτικές ταυτότητες, δημιουργούν μια μουσική συνύπαρξη που ξεχωρίζει για τη δύναμη, την αυθεντικότητα και την έντασή της.

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τη θρυλική σύμπραξή τους στο ΑΤΤΙΚΟΝ, Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου από την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή μοιράζονται μαζί μας στο VOX σπουδαία τραγούδια που είναι το κοινό μας σπίτι. Μαζί τους επί σκηνής και στα κείμενα ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Ο Κ. Βήτα στον Σταυρό του Νότου

Κ. Βήτα Γ. Καλκανίδης

Μετά από καλοκαιρινές εμφανίσεις, ο Κ. Βήτα επιστρέφει στον Σταυρό Του Νότου για 3 μοναδικές συναυλίες, (25 Νοεμβρίου | 2 & 9 Δεκεμβρίου 2024) παρουσιάζοντας νέα τραγούδια και επιλογές από όλη την πορεία του. Έπειτα από οκτώ χρόνια, ο Κ. Βήτα κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ «Το Χέρι», το οποίο συνδυάζει μελωδικούς ήχους και δυνατούς στίχους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με εκρηκτικούς, νευρικούς συνδυασμούς. Θα τον δούμε σε δύο σετ, ακουστικό και ηλεκτρονικό, μέσα από τραγούδια που εξερευνούν την αγάπη, την ελευθερία, την ανησυχία για τον εαυτό και τις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής πραγματικότητας και της αυτογνωσίας.

Guitar Experience 2024 στο Piraeus Club Academy

PEXELS

Το Guitar Experience επιστρέφει την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου στο Piraeus Club Academy, υπό την επιμέλεια των Φώτη Δεληνικόλα, Φοίβου Ζαχαρόπουλου και Ειρήνης Κετικίδη, που συνδυάζουν την εξαιρετική τους μουσική ικανότητα με τη δημιουργικότητα τους ως παραγωγοί. Η φετινή εκδήλωση υπόσχεται να ξεπεράσει την περσινή επιτυχία, με τρία εκλεκτά σχήματα της instrumental κιθαριστικής μουσικής να δημιουργούν ένα μαγευτικό ηχητικό τοπίο γεμάτο μελωδίες που αποδεικνύουν ότι η κιθάρα μπορεί να επικοινωνήσει χωρίς λέξεις. Steelianos, Spy Das και η τριπλέτα Royal Time Machine θα κάνουν τα “μαγικά” τους.

Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής: Η εποχή των πειραμάτων στον Φ.Σ. Παρνασσός

PIXABAY

Εμβληματικά έργα των Χάινριχ Ίγκνατς Φραντς Μπίμπερ και Αρκάντζελο Κορέλλι, σπάνιας ομορφιάς οργανική μουσική από την Ιταλία του Γαλιλαίου και εκλεκτικά «τραγούδια της τρέλας» ζωντανεύουν μέσα από το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ υπό τον τίτλο “Η εποχή των πειραμάτων”, που θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ στις 24, 29 και 30 Νοεμβρίου και στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός την 1η Δεκεμβρίου 2024. Η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του πολύπλευρου και ιδιαίτερα δραστήριου καλλιτέχνη Δήμου Γκουνταρούλη και σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ορισμένες από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες πτυχές της γόνιμης μουσικής περιόδου του 17ου αιώνα.

Ο Kenny Baron και οι Jazz Masters στο Θέατρο Παλλάς

Ο Kenny Barron, ο πιανίστας θρύλος της jazz, επιστρέφει στην Αθήνα μετά από μία δεκαετία με το τρίο του κι ανοίγει, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ένα νέο κύκλο συναυλιών στο Θέατρο Παλλάς με τίτλο «In Touch with the Jazz Masters στο Pallas». Ο master του πιάνου με την απαράμιλλη δεξιότητα και κομψότητα στο παίξιμο, με πάνω από 6 δεκαετίες στην κορυφή της jazz κι οι εκπληκτικοί μόνιμοι συνεργάτες του Kiyoshi Kitagawa στο κοντραμπάσο και Johnathan Blake στα τύμπανα, παρουσιάζουν υλικό από το καινούργιο τους δίσκο κι εντάσσουν την Αθήνα στην Ευρωπαϊκή τους περιοδεία για μία μοναδική παράσταση.

Μάρθα Φριντζήλα και “Kubara Project” στο Κύτταρο

Μάρθα Φριντζήλα ΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Η Μάρθα Φριντζήλα επιστρέφει στο Κύτταρο με το Κubara Project και μαζί τους τα αγαπημένα της Καλογεράκια. Με έναν νέο δίσκο στα σκαριά και μετά από μια χρονιά γεμάτη προσωπικές και παγκόσμιες αλλαγές, η Μάρθα προσκαλεί το κοινό σε μια σειρά παραστάσεων τις Δευτέρες του Δεκέμβρη, για να ζήσει στιγμές ποίησης και τρέλας σε έναν χώρο που θεωρεί «σπίτι» της. Με τα λόγια του Γιώργου Χρονά: “Δεν μας φοβίζουν τα κύματα, οι εθνικόφρονες είναι χαζοί”, η Φριντζήλα καλεί τους θαυμαστές της να συμμετάσχουν σε αυτό το μουσικό ταξίδι, χτίζοντας ένα ανάχωμα απέναντι στην αδιαφορία της εποχής.

Ο Μίνως Μάτσας στο Gazarte

Μίνως Μάτσας GAZARTE

Ο Μίνως Μάτσας επιστρέφει στο Gazarte για τέσσερις μαγικές συναυλίες με τίτλο «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ», στις 2 Δεκεμβρίου! Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της πρόσφατης συναυλίας του στο Ηρώδειο, όπου ακούστηκαν διασκευές του συνθέτη σε αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια, και τις περσινές sold out εμφανίσεις του στο Gazarte, οι λάτρεις της μουσικής του θα έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν μια μοναδική βραδιά γεμάτη ήχους και συναισθήματα.

Ευανθία Ρεμπούτσικα – Tiger Lillies στο Θέατρο Παλλάς

Tiger Lillies promo material

Τι συμβαίνει όταν το avant garde καμπαρέ των Tiger Lillies συναντά τον πολύχρωμο κόσμο της Ευανθίας Ρεμπούτσικα; Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και οι αγαπημένοι Tiger Lillies ενώνουν τις δυνάμεις τους στις 3 Δεκεμβρίου στη σκηνή του Παλλάς, δημιουργώντας μια μαγική μουσική εμπειρία που θυμίζει την πιο γιορτινή εποχή του χρόνου. Μελωδίες καμπαρέ και κινηματογραφικά soundtrack της Ευανθίας συναντούν την ατμόσφαιρα του avant-garde καμπαρέ των Tiger Lillies, ενώ το ακορντεόν τους συνδυάζεται μοναδικά με το βιολί της Ελληνίδας συνθέτριας.

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο: «Άφησέ με να’ρθω μαζί σου» στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Mια ξεχωριστή συναυλία με ποίηση, μουσική και τραγούδια από το σπουδαίο έργο του Θάνου Μικρούτσικου την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Στο πρώτο μέρος της βραδιάς ο συνθέτης και σολίστ Θοδωρής Οικονόμου και ο Κώστας Θωμαΐδης –αγαπημένοι κι οι δυο συνεργάτες του Θάνου Μικρούτσικου– θα ερμηνεύσουν έργα του συνθέτη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου (Σονάτα του Σεληνόφωτος), Κωνσταντίνου Καβάφη και Χριστόφορου Λιοντάκη. Στο δεύτερο μέρος, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Κώστας Θωμαΐδης θα συμπράξουν με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων υπό την επιμέλεια του Άγγελου Ηλία σ΄ ένα αφιέρωμα στις μεγάλες επιτυχίες του συνθέτη. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγούδια που μας σημάδεψαν και μας συντροφεύουν ακόμα.

Ο Απόστολος Κίτσος μελοποιεί Κατερίνα Γώγου και Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ στο ΠΛΥΦΑ

Απόστολος Κίτσος

Η Μικρή Άρκτος παρουσιάζει την πρώτη συναυλία μουσική παράσταση του δίσκου “Αναχώρηση” του Απόστολου Κίτσου, στο ΠΛΥΦΑ την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου. Κι αυτό γιατί ο κύκλος των συγκεκριμένων τραγουδιών, σηματοδοτεί την «Αναχώρηση» προς έναν νέο ηχητικό τόπο, φρέσκο, σημερινό, με έντονο ηλεκτρονικό στοιχείο και δυναμικές ενορχηστρώσεις, τις οποίες, όπως στο δίσκο, έτσι και στο live, υπογράφει ο ίδιος ο Απόστολος Κίτσος.

Η Γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο στο Κύτταρο

Συναυλία του Παύλου Σιδηρόπουλου στην πλαζ "Βοτσαλάκια", Πειραιάς 1984. pavlos-sidiropoulos.gr

Τα τραγούδια που άφησαν το ανεξίτηλο σημάδι τους στην ελληνική ροκ σκηνή και συντροφεύουν αμέτρητες στιγμές μας, έρχονται σε μια μοναδική συναυλία για να τιμήσουν τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον πρίγκιπα του γλυκόπικρου παραμυθιού που λέγεται ελληνικό ροκ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη ζωή του, στη μουσική του, στη στάση του και στην “προίκα” που μας άφησε, τα τραγούδια του, τα οποία εκφράζουν μια ολόκληρη εποχή. Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου.

Bodyterranean 2.0 στο Ωδείο Αθηνών

Συμμετέχουν: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Χαρούλης, Μαρία Παπαγεωργίου

Bodyterranean

Σώματα και φωνές μιλούν τη γλώσσα των λαών της Μεσογείου και αφηγούνται ιστορίες για τον έρωτα, την ξενιτιά, τη μητρότητα, τη διαφορετικότητα, τις χαρές και τις λύπες. O Simone Mongelli και η πρωτοποριακή ομάδα του Bodyterranean παρουσιάζουν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου μια μουσικοκινητική δράση που φέρνει και πάλι στο επίκεντρο το πιο αρχέγονο μουσικό όργανο: το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.

Η παράσταση θολώνει τα όρια μεταξύ μουσικής, τραγουδιού, χορού και θεάτρου. Η σύμπραξη με κάποιες από τις πιο εκφραστικές φωνές της ελληνικής σκηνής, τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Χαρούλη, ανοίγει τις διαστάσεις της παράστασης και προσθέτει στο ηχόχρωμά της ερμηνεία, συγκίνηση και βάθος.

FOLAMOUR (extended set) – Universe Athens

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, το Full Circle συνεργάζεται με το Plisskën και φέρνει τον FOLAMOUR στην Αθήνα για μια ξεχωριστή βραδιά στο Universe Athens. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός επιστρέφει στην πόλη για να αναστατώσει το κοινό με τις μοναδικές house και disco επιλογές του, ενώ η μουσική του διαδρομή είναι εμπλουτισμένη με ποικίλες επιρροές και εξαιρετική τεχνική. Από τα drums και το μπάσο μέχρι την κιθάρα και τα κρουστά, ο FOLAMOUR έχει συνεργαστεί με την Εθνική Ορχήστρα της Λυών και εξερευνήσει πολλές μουσικές φόρμες, από την pop μέχρι τη jazz.

Η Ayọ στο Gazarte

“Down on my knees”, “Sunny”, “Life is real”, “Beautiful”, τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει, ήρθε η στιγμή να τα απολαύσουμε ζωντανά… Η μοναδική ερμηνεύτρια και μουσικός Ayọ έρχεται το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στην κεντρική σκηνή του Gazarte, με μελωδίες που θα χαϊδέψουν την ψυχή σας και στίχους που θα μιλήσουν κατευθείαν στην καρδιά.

Sharon Kovacs στο Fuzz

Η Sharon Kovacs Matthieu Paley

Στις 14 Δεκεμβρίου η Sharon Kovacs – “η Κυρία των λύκων” θα εμφανιστεί στο Fuzz και 15/12 στη Θεσσαλονίκη. Μια από τις πλέον χαραστηριστικές ερμηνεύτριες των τελευταίων ετών και ταυτόχρονα μια συνθέτρια με ολοδικό της στιλ, η Sharon Kovacs αποτελεί ένα καλλιτεχνικό case study στην οικειότητα της εκκεντρικότητας. Από το 2013 που ξεκίνησε στα μικρά clubs της Ολλανδίας μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές περιοδείες του σήμερα, η πορεία της δείχνει όλο και περισσότερο μια καλλιτεχνική ύπαρξη με σαφή επίγνωση του τι θέλει να πετύχει. Η σχέση της με το ελληνικό κοινό είναι ήδη σταθερή και αποδεδειγμένη από τις προηγούμενες εμφανίσεις της και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού το “My Love” κατέκτησε την κορυφή των ελληνικών charts προτού φτάσει οπουδήποτε αλλού, σηματοδοτώντας την αρχή μιας επιτυχημένης πορείας.

Puressence στο Floyd Live Music Venue

Οι Puressence επιστρέφουν στην Αθήνα φέτος τον Δεκέμβριο για μια μοναδική συναυλία, και η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο indie comeback της δεκαετίας έχει ήδη ξεκινήσει. Παρά τις επανενώσεις που πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια, η επιστροφή του συγκροτήματος από το Μάντσεστερ αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για το ελληνικό κοινό, το οποίο τους θεωρεί σχεδόν “δικούς του”. Με τραγούδια που συνδέθηκαν με την iconic δεκαετία των 90s, η συναυλία αυτή αναμένεται να είναι μια από τις καλύτερες στην καριέρα τους.

ΧΑΤ ΤΡΙΚ στο Piraeus Club Academy

Χατ Τρικ

Οι ΧΑΤ ΤΡΙΚ επιστρέφουν για άλλη μία εκρηκτική συναυλία στο Piraeus Club Academy την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, μετά από το sold-out live τους στο Fuzz Club και την αξέχαστη εμφάνιση στον Λυκαβηττό για τα Rockwave Nights. Αυτή τη φορά, θα μας αποχαιρετήσουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, κλείνοντας τη χρονιά με τον δικό τους μοναδικό στιλ.

1000mods στο Floyd Live Music Venue

Οι εγχώριοι heavy rock τιτάνες, οι 1000mods, επιστρέφουν και θα ανέβουν στη σκηνή του Floyd Live Music Venue, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, για να παρουσιάσουν ζωντανά το νέο τους album, “Cheat Death”, μαζί με τους κλασικούς ύμνους που μετατρέπουν κάθε live τους σε γιορτή! Πέρασαν τέσσερα χρόνια από το εξαιρετικό “Youth of Dissent”, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δισκογραφικής απουσίας που όμως σημαδεύτηκε από έναν συναυλιακό οργασμό, αφού οι 1000mods περιόδευσαν ασταμάτητα, συμμετείχαν σε μεγάλα ευρωπαϊκά festivals και πραγματοποίησαν σειρά από sold-out headline shows σε ολόκληρο τον κόσμο.