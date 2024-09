patricia kaersenhout The Soul of Salt, 2016/2025 – εγκατάσταση σε εξέλιξη 8000 κιλά αλάτι από τη Μεσόγειο Διαστάσεις μεταβλητές Ευγενική παραχώρηση οι καλλιτέχνες Installation View space of togetherness | NEON στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου | Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά Φωτογραφία © Ναταλία Τσουκαλά, ευγενική παραχώρηση ΝΕΟΝ