Οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό φωτογραφίας World Nature Photography. Οι ελληνικές συμμετοχές.

Είναι φορές που μια “ματιά” στις “αθέατες” όψεις της άγριας φύσης μπορεί να μας “γειώσει”, να μας βγάλει από τους καταιγιστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και να μας θυμίσει πως δεν είμαστε (και δεν μπορούμε να είμαστε) τίποτα χωρίς το περιβάλλον. Δύναμη, ηρεμία, αγριότητα, αρμονία, όλα συνυπάρχουν στο φυσικό τους τοπίο, αυτό που δυστυχώς ο άνθρωπος τείνει να διασαλεύει όλο και περισσότερο, βάζοντας “δυναμίτη” και στα δικά του πόδια. Τα World Nature Photography Awards (WNPAs) μόλις ανακοίνωσαν τους μεγάλους νικητές τους στις 14 διαφορετικές κατηγορίες τους, που προκαλούν δέος. Το μεγάλο βραβείο πήγε στη φωτογράφο Tracey Lund από το Ηνωμένο Βασίλειο για το καρέ της που “πιάνει” τη στιγμή κατά την οποία δύο θαλασσοπούλια βουτάνε μέσα στο νερό και πιάνουν ένα ψάρι.

Η εν λόγω φωτογραφία κέρδισε και την πρώτη θέση (Gold) στην κατηγορία Behaviour–birds.

Οι κατηγορίες που βραβεύτηκαν είναι οι παρακάτω:

Animal Portraits (Πορτρέτα ζώων)

Animals in their habitat (Ζώα στον βιότοπο τους)

Behaviour – Amphibians and reptiles (Συμπεριφορά αμφίβιων και ερπετών)

Behaviour – Birds (συμπεριφορά πουλιών)

Behaviour – Invertebrates (συμπεριφορά ασπόνδυλων)

Behaviour – Mammals (συμπεριφορά Θηλαστικών)

Black and white (ασπρόμαυρες λήψεις)

Nature art (το μεγαλείο η αλλιώς η τέχνη της φύσης)

Nature photojournalism (φωτορεπορτάζ στη φύση)

People and nature (άνθρωποι και φύση)

Planet Earth’s landscape and environments (τοπίο και περιβάλλον)

Plants and fungi (φυτά και μύκητες)

Underwater (υποβρύχιες λήψεις)

Urban wildlife (αστική άγρια ​​ζωή)

Ο Adrian Dinsdale, συνιδρυτής των WNPAs, δήλωσε, αναπτύσσοντας το πνεύμα της λογικής των βραβείων:

“Οι νικητές καταφέρνουν κάθε φορά να μας κόβουν την ανάσα με τις εντυπωσιακές φωτογραφίες τους. Όπως κάθε χρόνο, είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε την ποικιλία των συμμετοχών στα βραβεία. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που αυτά τα έργα θα φτάσουν στους τοίχους των σπιτιών των ενδιαφερομένων, και στοχεύουμε για κάθε φωτογραφία που πωλείται, να φυτεύουμε και ένα δέντρο”.

Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος, μια επιλογή από τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν φέτος αλλά και από προηγούμενους διαγωνισμούς θα διατίθενται προς αγορά ως κάδρα σε ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα, για καλό σκοπό. Κατά την ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού για το 2024, άνοιξε επίσημα και η πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχών για το 2025.

Ξεχωρίζει η φωτογραφία του Ivan Pedretti, από την Ιταλία που κέρδισε στην κατηγορία “Τοπία και περιβάλλοντα του πλανήτη Γη” με ένα καρέ από το Stokksnes της Ισλανδίας, το καρέ του John Seager με τη σαύρα πάνω στο κεφάλι ενός ιγκουάνα, το φυτό που μοιάζει με κουκουβάγια του Chatree Lertsintanakorn και ο ασπρόμαυρος καθρεφτισμός της λεοπάρδαλης του Richard Li​.

Τα Παγκόσμια Βραβεία Φωτογραφίας της Φύσης (WNPA), που ξεκίνησαν το 2020, δημιουργήθηκαν για να προωθήσουν τη φωτογραφία και να βοηθήσουν τον πλανήτη, φυτεύοντας ένα δέντρο για κάθε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Ο οργανισμός σημειώνει στον ιστότοπο του ότι “η φωτογραφία μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους να δουν τον κόσμο από διαφορετική οπτική γωνία και να αλλάξουν τις δικές τους συνήθειες για το καλό του πλανήτη”.

Σημειώνεται πως το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “άνθρωποι και φύση” πήγε στον Παύλο Ευαγγελίδη για τη λήψη του στη Koggala της Sri Lanka, όπου απεικονίζει ψαράδες με ξυλοπόδαρα.

Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία “συμπεριφορά ασπόνδυλων” έλαβε ο Παναγιώτης Δαλαγιώργος που ασχολείται με την απεικόνιση του “μικρόκοσμου”. Επίσης, στην κατηγορία “Πορτρέτα ζώων” διακρίθηκε και ο ελληνικής καταγωγής Michael Stavrakakis από την Αυστραλία.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΚΑΡΕ:

Μεγάλο βραβείο για τη φωτογραφία άγριας φύσης της χρονιάς:

Underwater Gannets - Shetland Islands World Nature Photography awards Tracey Lund

“Χιλιάδες θαλασσοπούλια βρίσκονταν πάνω από το κεφάλι μας και ξαφνικά άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα κυνηγώντας ψάρια. Ήταν ένα απίστευτο θέαμα για να το στέκεσαι και να το βλέπεις, πόσο μάλλον να το φωτογραφίζεις”, δήλωσε η νικήτρια, Tracey Lund. “Τράβηξα 1.800 εικόνες εκείνη την ημέρα, αλλά είχα μόνο δύο που μπόρεσα να χρησιμοποιήσω”. Η λήψη έγινε στις νήσους Σέτλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νικητής στην κατηγορία πορτρέτου άγριου ζώου:

A black frogfish (or black anglerfish in Australia) – Kurnell, NSW, Australia Nicolas and Léna Remy World Nature Photography awards

Δεύτερη θέση στην κατηγορία πορτρέτου άγριων ζώων:

Mother and infant gorilla - Bwindi Impenetra World Nature Photography Awards Michael Stavrakakis

Νικητής στην κατηγορία “nature photojournalism”:

The Dangerous Toy – Coronado Islands, Baja California, Mexico World Nature Photography awards Celia Kujala

Νικητής στην κατηγορία “συμπεριφορά θηλαστικών”:

Those last seconds – Maasai Mara national reserve, Kenya World Nature Photography awards Alexander Brackx

Νικητής στην κατηγορία “nature art”:

Blue watery veins, glacial braids and golden sediment – Iceland World Nature Photography awards Miki Spitzer

Νικητής στην κατηγορία “φυτά και μύκητες”:

Owl-like plant – Umphang Wildlife Sanctuary, Tak province, Thailand World Nature Photography awards Chatree Lertsintanakorn

Νικητής στην κατηγορία “άνθρωποι και φύση”:

Traditional stilt fishermen try their luck at sunset – Koggala, Sri Lanka World Nature Photography awards Pavlos Evangelidis

Νικητής στην κατηγορία υποβρύχιας φωτογραφίας άγριας φύσης:

A female orca splitting a herring bait ball – Skjervøy, Norway World Nature Photography awards Andy Schmid

Νικητής στην κατηγορία “αμφίβια και ερπετά”:

A lava lizard standing on a marine iguana – Galapagos Islands World Nature Photography awards John Seagar

Νικητής στην κατηγορία “τοπία και περιβάλλον”:

Difference – Stokksnes, Iceland World Nature Photography awards Ivan Pedretti

Ασπρόμαυρη φωτογραφία άγριας φύσης:

Graceful turn – East Rift Valley, Kenya World Nature Photography awards Richard Li

Νικητής στην κατηγορία “φωτογραφία εντόμων”:

Sally Light-Foot Crabs, Puerto Egas, Santiago Island, Galapagos World Nature Photography Awards Bill Klipp

Δεύτερη θέση στην κατηγορία “φωτογραφία εντόμων”:

Not so silent hill – Servia, Greece World Nature Photography Awards Panagiotis Dalagiorgos