Σεπτέμβριος, ο ένατος μήνας του χρόνου, μήνας της Παρθένου, είναι μια εποχή μετάβασης. Η φύση αλλάζει χρώματα, μπαίνει στο φθινόπωρο και προετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα – τουλάχιστον έτσι γινόταν πριν από την κλιματική κρίση.

Όταν σκέφτεσαι “διακοπές τέλος”, ο Σεπτέμβριος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας άβολος μήνας που σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα και στους “φουσκωμένους” λογαριασμούς. Όμως… ίσως, από μία άποψη, δεν ήρθε ακόμα η ώρα να πούμε “αντίο” στο καλοκαιρινό easy-livin’.

Με μια υφέρπουσα αποστροφή προς όλους εκείνους που τολμούν να μας πουν τα κλασικά: “καλό χειμώνα” και “τα κεφάλια μέσα”, εμείς συγκεντρώσαμε τα μουσικά φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου, που ευτυχώς έρχονται για να διατηρήσουν κάπως τη φρεσκάδα του καλοκαιριού. Για όλα τα μουσικά γούστα.

Off The Hook Festival – Επιστρέφει με ΛΕΞ και Λόγος Τιμής

[6 & 7/9, P5, εξωτερικός χώρος Ολυμπιακού Σταδίου]

Ο Lex

O “ακριβοθώρητος” ΛΕΞ είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Off The Hook Festival, που είναι ο απόλυτος συναυλιακός προορισμός των φίλων της χιπ χοπ κουλτούρας. Το φεστιβάλ φιλοξενεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες με επικεφαλείς του διημέρου, τον ΛΕΞ την Παρασκευή 6/9 και τους Λόγος Τιμής το Σάββατο 7/9. Διεθνή ονόματα όπως ο Βρετανός ράπερ Aitch και οι Γάλλοι IAM τράβηξαν την προσοχή μας, ενώ και οι Delinquent Habits, Wang, Dani Gambino, Santa Salut και Εθισμός ετοιμάζονται για… 12 ώρες non-stop μουσικής. Δύο μέρες, με ένα line up-δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Primer Festival με Martin Garrix και Röyksopp

[7 & 8/9, Πλατεία Νερού & Κλειστό Γυμναστήριο Tae Kwon Do]

To Primer, το απόλυτο φεστιβάλ χορευτικής μουσικής στην Ελλάδα που έχει μέχρι στιγμής φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα της διεθνούς dance σκηνής, επιστρέφει για 5η χρονιά στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2024, μεγαλύτερο από ποτέ! Εκτός από Πλατεία Νερού, φέτος προστίθεται το Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do (Faliro Sports Pavilion), για να στεγάσει το Afterhours Stage (Σάββατο 7/9). Ανάμεσα στα ονόματα που θα ξεσηκώσουν τα πλήθη είναι: ο Σουηδός Eric Prydz, ο Ολλανδός Martin Garrix, ο Δανός Kölsch και οι Ιταλοί Agents Of Time, αλλά και οι Νορβηγοί Röyksopp, όπως και ο ελληνικής καταγωγής Argy. Αναμένονται 20 ώρες μουσικής και αν αντέξεις… μέχρι το πρωί.

Plisskën Festival με Viagra Boys και Yung Lean

[13 & Σάββατο 14/9, “Πειραιώς 260”]

VIAGRA BOYS Fredrik Bengtsson

Το Plisskën Festival, επιστρέφει τον Σεπτέμβριο σε τέσσερις διαφορετικές σκηνές με πάνω από 30 καλλιτέχνες και υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία σύγχρονης και πρωτοποριακής μουσικής. Οι Σουηδοί post-punk rockers Viagra Boys (που είχαν κάνει μεγάλο χαμό στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos το 2023) είναι οι headliners της πρώτης ημέρας ενώ τη δεύτερη μέρα θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στη χώρα μας ο πρωτοπόρος του emo ραπ Yung Lean. Κατά τα λοιπά, αναμένουμε: τις Los Bitchos, τον Αυστραλό DJ και παραγωγό Mall Grab, τις εκ Μπράιτον ορμώμενες queer punk Lambrini Girls, τους Bar Italia, τον Γερμανό παραγωγό Parra For Cuva και την Nabihah Iqbal.

Jazzét Festival – Για τους λάτρεις της τζαζ

[13, 14 & 15/9, Θέατρο Πέτρας]

Έλλη Πασπαλά

Μια τριήμερη γιορτή της τζαζ θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, στο φιλόξενο θέατρο Πέτρας. Στην σκηνή του φεστιβάλ θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων: Το σχήμα “Galassio” – με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, όπως ο Νορβηγός κοντραμπασίστας Arild Andersen (Jan Garbarek Group & ECM), ο βραβευμένος με 7 Grammy Αμερικανός ντράμερ Paul Wertico (Pat Metheny Group), και ο Έλληνας κιθαρίστας Λευτέρης Χριστοφής (Blue Note Records & Benedetto Guitars Artist). Επίσης η ανερχόμενη συνθέτης και τραγουδίστρια Katerina Pipili με το κουαρτέτο της, από τη Γαλλία, το βραβευμένο “Claude Diallo Situation” από την Ελβετία, η Έλλη Πασπαλά και το πρότζεκτ “Elly loves Jazz” με τη συμμετοχή του David Lynch και του Τάκη Φαραζή, και το κατανυκτικό “BYS Trio”.

Το 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτση

[18-19-20-21 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ. Τρίτσης»]

Με σύνθημα «Γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο – Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός!» το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή συμπληρώνει 50 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας. Το Φεστιβάλ μεταφέρει ήδη το σύνθημά του σε όλη την Ελλάδα, σε ένα «ταξίδι» από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο.

Οι εκδηλώσεις του θα κορυφωθούν στις 18-19-20-21 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ. Τρίτσης», στο Ίλιον, σε ένα απίστευτο τετραήμερο γεμάτο από συζητήσεις, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο, χορό, τραγούδι, με τη συμμετοχή 400 και πλέον καλλιτεχνών. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε η ΚΝΕ φέρνει στην Ελλάδα το θρυλικό χιπ χοπ συγκρότημα “Dead Prez”.

Θα είναι όλοι εκεί! Τι να πρωτοαναφέρουμε; Το πρόγραμμα είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά τεράστιο – δες το αναλυτικά εδώ – και μη χάσεις το Σάββατο 21/9 το Μεγάλο Αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή σε επιμέλεια Οδυσσέα Ιωάννου με τους: Ρίτα Αντωνοπούλου, Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Μεράντζας, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Απόστολος Ρίζος, Διονύσης Τσακνής, Νεφέλη Φασούλη.

Το Kαλοκαίρι δεν τελειώνει αν δεν γίνει το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ

[19/9, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων]

Μετά τη sold out παρουσία του τον Ιούνιο, το Ρίζες ξαναγυρνά για ένα τελευταίο υπαίθριο γλέντι στην Τεχνόπολη. Ένα αντίο στο καλοκαίρι την Πέμπτη 19 του Σεπτέμβρη με ένα πανηγύρι, ένα γλέντι, μια γιορτή, ένα φεστιβάλ σαν αυτά που είχαμε και στα χωριά μας. Οι Κανβινήτισσες, τα Ματζούνια, η Θαλασσινή Πάροδος και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα μας περιμένουν στον κύκλο τους για να πάρουμε κουράγιο και να βγάλουμε τον χειμώνα.

Αγοραφοβικό Φεστιβάλ με Κ.ΒΗΤΑ και Λένα Πλάτωνος

[20 & 21/9, “ΠΛΥΦΑ”]

Δύο νύχτες τρία stages στο ΠΛΥΦΑ. Ο φετινός επιμελητής, Metaman, κρατώντας την αόρατη κορδέλα που ενώνει την Λένα Πλάτωνος με τον Eddie Dark, πλέκει τον ιστό ενός φεστιβάλ ανοιχτού με κάθε σημασία της λέξης. Line-up: Κ. Βήτα, Regressverbot, Λένα Πλάτωνος, Echo Tides, Lost Bodies, Penny+Sci-Fi River, Eddie Dark, Dolly Vara, Krista Papista, Vassilina, Ολίνα, Kristof, Larry Gus, Dramachine, Expe, Evripidis and His Tragedies, Victory Collapse, Molyneaux+Agatha, Α. Επίθετη, DJ Pitsouni, Tropical Geometry, Στέλιο Λαλούση και Metaman.

