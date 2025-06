Γκλάστονμπερι: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακαλεί τις βίζες των Bob Vylan μετά τα συνθήματα για το Ισραήλ

Με απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακαλούνται οι βίζες των μελών του συγκροτήματος Bob Vylan μετά τα συνθήματα κατά του Ισραήλ στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακαλεί τις βίζες των μελών του βρετανικού punk-rap συγκροτήματος Bob Vylan, μετά την εμφάνιση του ντουέτου στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι που περιλάμβανε συνθήματα κατά του ισραηλινού στρατού.

«Ξένοι που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, με ανάρτηση στο X.

Χθες, στη σκηνή του διάσημου φεστιβάλ, ένα μέλος του Bob Vylan παρακίνησε το κοινό να φωνάξει «θάνατος, θάνατος στις IDF», τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, για να ακολουθήσουν συνθήματα «ελευθερία, ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε με έντονο τρόπο το περιεχόμενο της παρέμβασης, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη ρητορική» με το Φεστιβάλ να δηλώνει «σοκαρισμένο» εξηγώντας, ωστόσο, πως δεν αποτελούν θέσεις του όσα ακούγονται από τους καλλιτέχνες σε ένα φεστιβάλ με 4.000 συμμετοχές.

Το πανκ ντουέτο Bob Vylan – που έρχεται και στην Αθήνα για το Release Athens 2025 την Παρασκευή 4 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού – χρησιμοποίησε την εμφάνισή του για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, με τον τραγουδιστή Bobby να κατηγορεί το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι «συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου» και καταδίκασε την επίθεση που δέχονται καλλιτέχνες όταν εκφράζουν τη στήριξή τους στην Παλαιστίνη.

Οι Bob Vylan στο Γκλάστονμπερι

«Γιατί μερικές φορές πρέπει να περάσεις το μήνυμά σου με τη βία, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η μόνη γλώσσα που κάποιοι καταλαβαίνουν» είπε ο τραγουδιστής συνοδεύοντας το σύνθημα για τους IDF.

Το συγκρότημα αφιέρωσε τραγούδια σε καλλιτέχνες όπως οι Murder Capital, Kneecap και Amyl and the Sniffers, για τη στάση αλληλεγγύης που έχουν δείξει στους Παλαιστίνιους.

Ποιοι είναι οι Bob Vylan

Οι Bob Vylan είναι ένα δίδυμο που δημιουργήθηκε το 2017 από τον Bobby Vylan (φωνή, κιθάρα) και τον Bobbie Vylan (drums) με σκοπό να αψηφήσει τις μουσικές συμβάσεις και να συνδυάσει την ωμή ενέργεια του punk με την επιθετικότητα του hip-hop και τους κοφτερούς, πολιτικοποιημένους στίχους.

Το ντεμπούτο τους, “We Live Here” (2020), ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και τους οδήγησε σε περιοδεία μαζί με τους The Offspring, ενώ το 2022 κυκλοφόρησαν μέσω της δικής τους δισκογραφικής εταιρείας, Ghost Theatre, το καταιγιστικό “Bob Vylan Presents the Price of Life”. Ο δίσκος ήταν ένας εμπορικός και καλλιτεχνικός θρίαμβος αφού όχι μόνο κατέκτησε τα βρετανικά charts (γεγονός πρωτόγνωρο για ανεξάρτητη κυκλοφορία) αλλά τους χάρισε και την πρώτη θέση στους δίσκους της χρονιάς του έγκριτου Kerrang!

Με δηλωμένο θαυμαστή τους τον Iggy Pop, οι Bob Vylan συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία με sold-out περιοδείες στη Μεγάλη Βρετανία (συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Electric Ballroom στο Λονδίνο) αλλά και εμφανίσεις σε αμέτρητα φεστιβάλ όπως Glastonbury, Download, Reading, Pukkelpop, μεταξύ πολλών άλλων.

Τώρα, έχοντας κυκλοφορήσει και τον κορυφαίο δίσκο της καριέρας τους, το έξοχο “Humble As The Sun” (2024), ετοιμάζονται για μια ακόμα τεράστια περιοδεία σε Ευρώπη και Η.Π.Α. που θα τους φέρει, την κατάλληλη στιγμή, για πρώτη φορά στην Αθήνα.