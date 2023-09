Ένας “αυστηρός” οδηγός παραστάσεων, συναυλιών και εκθέσεων μέχρι το τέλος του 2023.

Οι οδηγοί πολιτιστικών εκδηλώσεων συνήθως χωρούν δεκάδες θεάματα που τελικά δε βγάζεις άκρη τι να δεις και τι όχι. Εμείς στο NEWS 24/7 κάναμε μία αυστηρή επιλογή και σας προτείνουμε τις -κατά τη γνώμη μας- must see θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και εκθέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΙΝΗ-24 MEDIA LAB

Το σπίτι που θα μας ξεβολέψει

Ο Δημήτρης Καραντζάς επιστρέφει από τις 30 Σεπτεμβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με Το Σπίτι, μια περφόρμανς-παραβολή για τη βία, τον εθισμό στην εικόνα και την κατάργηση των ψευδαισθήσεων ή, αλλιώς, για την πραγματικότητα που, ό,τι κι αν κάνεις για να την αποφύγεις, αργά ή γρήγορα θα έρθει να σε βρει.

Το σπίτι του Δημήτρη Καραντζά Ανδρέας Σιμόπουλος

Με ελάχιστο λόγο, αμείωτη ένταση, υποδόριο χιούμορ και δύο ηθοποιούς, την Αλεξία Καλτσίκη και τον Φιντέλ Ταλαμπούκα, να εκτελούν την καθημερινή τελετουργία του νοικοκυριού στο σπίτι τους, έως ότου η βία του κόσμου εισβάλει εντός και ξεθεμελιώσει τα πάντα.

Σημειώστε πως ο Δημήτρης Καραντζάς θα σκηνοθετήσει από τις 12 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Προσκήνίο τον Γλάρο του Τσέχωφ.

Ο Simon McBurney επιστρέφει στη Στέγη

Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης ανοίγει στις 4 Οκτωβρίου με τη νέα παραγωγή της εμβληματικής αγγλικής ομάδας Complicité, σε σκηνοθεσία του Simon McBurney, ο οποίος μας συνάρπασε το 2016 με το θέαμα-εμπειρία The Encounter.

Οδήγησε το αλέτρι σου πάνω από τα οστά των νεκρών της Όλγκα Τοκάρτσουκ,

Η νέα τους παράσταση, “Οδήγησε το αλέτρι σου πάνω από τα οστά των νεκρών”, είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, μαύρη κωμωδία και, μαζί, οικολογικό μανιφέστο, μια αποθέωση του σωματικού θεάτρου και της πολυφωνικής αφήγησης που βασίζεται στο ομώνυμο πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Όλγκα Τοκάρτσουκ.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ο Εμποράκος

Γραμμένο το 1949, “Ο Θάνατος του Εμποράκου” θεωρείται το κορυφαίο έργο του Αμερικανού συγγραφέα. Πραγματεύεται την ζωή του Γουίλι Λόμαν, ενός πλανόδιου πωλητή, που ζει μπερδεμένος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, εγκλωβισμένος από το αμερικάνικο όνειρο. Το δυσβάσταχτο κυνήγι της επιβίωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα που επιτάσσει η άκρως καπιταλιστική κοινωνία, τον οδηγεί παραληρηματικά στην διάλυση ολόκληρης της ζωής του.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί από τις 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Ζίνα τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον εμβληματικό ρόλο του Γουίλι Λόμαν. Τους υπόλοιπους ρόλους ερμηνεύουν: Έφη Μουρίκη, Κωνσταντίνος Γώγουλος, Ρένος Ρώτας, Δημήτρης Γεροδήμος, Κατερίνα Μάντζιου, Γιάννης Βαρβαρέσος, Θεοδόσης Τανής.

Η «Δωδέκατη νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ στο Τέχνης

Η «Δωδέκατη νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, 68 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της από τον Κάρολο Κουν, ζωντανεύει ξανά στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης διά χειρός Γιάννη Κακλέα που επιστρέφει πρώτη φορά στο χώρο όπου σπούδασε και ξεκίνησε τη δυναμική πορεία του.

Η «Δωδέκατη νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα

Ο Κακλέας σκηνοθετεί από τις 7 Οκτωβρίου μια φαντασμαγορική εκδοχή του αριστουργήματος του Σαίξπηρ με μια ωραία ομάδα νέων και ταλαντούχων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι επίσης απόφοιτοι της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης: Αμαλία Καβάλη (βραβείο Μελίνα Μερκούρη 2021-22), Κωνσταντίνος Μπιμπής (βραβείο Δημήτρης Χορν 2017), Ελευθερία Παγκάλου, Αλέξανδρος Σκουρλέτης αλλά και η Ηλιάνα Μαυρομάτη, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος κ.ά.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και αυτή, ο Γιάννης Κακλέας δεν περιορίζεται σε ένα μόνο θεατρικό εγχείρημα. Από τις 12/10 σκηνοθετεί την αισθηματική κωμωδία του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω “Η Εκατομμυριούχος” στο Θέατρο Παλλάς με τους Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Νίκο Κουρή, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά ο “Μισάνθρωπος” στο θέατρο Εμπορικόν και ο “Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού” στο θέατρο Γκλόρια.

Για μια Ζωή από τους Ρέππα- Παπαθανασίου

Οι ιδιαιτέρως αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν από τις 12 Οκτωβρίου στο θέατρο Πειραιώς 131 με το καινούργιο έργο τους «Για μια Ζωή». Μία κωμωδία καταστάσεων που διαδραματίζεται το 1943 στο Αίγιο.

Ο «Στέλιος Κασόνγκο» συστήνεται στο επί Κολωνώ

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μαρία Αντουλινάκη, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Σάρα Γανωτή, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Μιχάλης Μιχαλακίδης., Δανάη Παππά, Γιάννης Τσιμιτσέλης.Στο θέατρο “Αλίκη” ταυτόχρονα θα συνεχιστεί για δεύτερη χρονιά η επιτυχημένη κωμωδία “

Η Ελένη Σκότη σκηνοθετεί το έργο «Στέλιος Κασόνγκο», ένα κοινωνικό δράμα με πικρό χιούμορ. Το κείμενο έγραψε ο Γιώργος Χατζηνικολάου μετά από έρευνα, όλης της ομάδας με την ουσιαστική συμβολή του Σαμουήλ Ακίνολα, στα προβλήματα της μαύρης κοινότητας στην Αθήνα. Ο ρόλος του Στέλιου Κασόνγκο είναι εμπνευσμένος από τα βιογραφικά στοιχεία και τις εμπειρίες του ίδιου του Σ. Ακίνολα.

O "Στέλιος Κασόνγκο"

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Οκτωβρίου στη Κεντρική Σκηνή του θεάτρου Επί Κολωνώ.

Παίζουν οι: Σαμουήλ Ακίνολα, Τζίνη Παπαδόπουλου, Άγης Εμμανουήλ, Πάρης Σκαρτσολιάς.

Σημειώστε πως η Ελένη Σκότη θα σκηνοθετήσεi στο Σύγχρονο Θέατρο από τις 18 Νοεμβρίου 2023 με το αριστούργημα του Φλοριάν Ζελέρ “O πατέρας” με πρωταγωνιστές τον Περικλή Μουστάκη και την Ιωάννα Παππά, ενώ θα συνεχιστεί και φέτος ο “Γάμος” του Μάριου Πόντικα στο Επί Κολωνώ.

The Aliens της Αnnie Baker στο Από Μηχανής

Μέσα από το χάρισμα του χιούμορ, της ενσυναίσθησης και της αληθινά συμπονετικής παρατήρησης του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου η Annie Baker, μια από τις πιο φρέσκες φωνές που βγήκαν από την Αμερική τα τελευταία χρόνια, μας συστήνει μέσω του έργου της “The Aliens” τρεις καλτ ήρωες.

Εvita Skourleti

Tρεις εξίσου ασήμαντους και αξιοσημείωτους ανθρώπους και βάζει τη σύγχρονη κοινωνία στο μικροσκόπιο μιλώντας για τη γενιά που δε μεγάλωσε ποτέ, για την απομόνωση και την εσωστρέφειά της που παλεύει με την ανάγκη για συντροφικότητα. Από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 στο Από Μηχανής Θέατρο. Σκηνοθετεί ο Μιχάλης Πανάδης και πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Βασιλώττος, Βασίλης Κανάκης, Μιχάλης Πανάδης.

Μικρά συζυγικά εγκλήματα

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας θα σκηνοθετήσει στο Θέατρο Μικρό Άνεσις από τις 20 Οκτωβρίου 2023 τη Ναταλία Τσαλίκη και τον Αρη Λεμπεσόπουλο στο έργο του Eric-Emmanuel Schmitt στα «Μικρά συζυγικά εγκλήματα».

ΜΙκρά συζυγικά εγκλήματα

Γιατί αγαπάμε έναν άνθρωπο γι’ αυτό που είναι και συχνά παύουμε να τον αγαπάμε γιατί παραμένει αυτό που είναι.

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ο “Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη”

Ο μοναδικός Βασίλης Παπαβασιλείου σκηνοθετεί, από τις 27 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, το γραμμένο το 1757 έργο του Κάρλο Γκολντόνι που καταδεικνύει με γκολντονική ευφυΐα ότι ποτέ δεν θα μας λείψει το υλικό για μια σπαρταριστή κωμωδία θεατρικών ηθών! Ο πλούσιος έμπορος Αλή σκοπεύει να συστήσει την τέχνη της όπερας στη Σμύρνη και απευθύνεται σε δύο ατζέντηδες, προκειμένου να τον βοηθήσουν να οργανώσει τον θίασό του. Ο ίδιος, εξάλλου, έλκεται από τρεις σοπράνο, αλλά οι διαρκείς αψιμαχίες τους για το ποια θα είναι η πριμαντόνα του θιάσου και οι αλλοπρόσαλλες απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων, τον κάνουν να ξανασκεφτεί την απόφασή του.

Η απλή αυτή υπόθεση τραβάει με τόλμη την κουίντα των παρασκηνίων και μας επιτρέπει να ρίξουμε μια ματιά στα ματαιόδοξα φερσίματα των καλλιτεχνών, τα αλαζονικά ξεσπάσματά τους αλλά και στον ευάλωτο ρομαντισμό τους και την υπόσχεση μυθολογίας που τους κατατρύχει. κριβώς αυτή η διαρκής ιλιγγιώδης (αμφι)ταλάντευση από το μεγαλείο στη μικρότητα και πίσω, ωθεί τον Βασίλη Παπαβασιλείου να επιστρέψει στον μέγα αναθεωρητή της ιταλικής κωμωδίας και να καταθέσει τη δική του πρόταση για το θεατρικό συνεταιρίζεσθαι.

Η Μαρία Κίτσου είναι η Γέρμα

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί από τις 27 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πόρτα τη Μαρία Κίτσου σε μία πιο σύγχρονη “Γέρμα”. Ο επιδραστικός συγγραφέας και σκηνοθέτης της εποχής μας, ο Σάιμον Στόουν, εμπνέεται από την κλασική τραγωδία “Γέρμα” και την ξαναγράφει μεταφέροντάς τη στο σήμερα. Η Γέρμα του Λόρκα, που πρωτοανέβηκε το 1934 στη Μαδρίτη, πραγματεύεται την αδυναμία μιας γυναίκας να τεκνοποιήσει, σε ένα φτωχό, αγροτικό και συντηρητικό περιβάλλον.

Η Μαρία Κίτσου Patroklos_Skafidas

Όσο κι αν έχουν αλλάξει οι καιροί και η θέση της γυναίκας στα 90 χρόνια που μεσολάβησαν, το θέμα αυτό παραμένει διαχρονικό, σημαδεύοντας και σαρώνοντας συχνά σχέσεις και ζωές.

Στη σύγχρονη αυτή διασκευή, που παρουσιάστηκε –κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές– το 2017 στο Λονδίνο (Young Vic), συναντάμε τους ήρωες στο σήμερα, επαγγελματικά επιτυχημένους και πολλά υποσχόμενους.

«Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα» στο θέατρο Μπέλλος

H ομάδα The Young Quill θα παρουσιάσει τον Οκτώβριο στο Θέατρο Μπέλλος το έργο του Ματέι Βίζνιεκ «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα» σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα

Μία επιλογή καθόλου τυχαία, καθώς η ομάδα επέλεξε ο φετινός καλλιτεχνικός προγραμματισμός να εστιάσει σε ελληνικά και ξένα έργα που γράφτηκαν τον 21ο αιώνα. Ο Ματέι Βίζνιεκ γράφει το έργο του αυτό στις αρχές του 2000 θέτοντας το νευραλγικό ερώτημα: Τι θεωρούμε «πρόοδο» τον 21ο αιώνα και τι γίνεται με την «ανθρώπινη ψυχή» όταν βάλλεται από εθνικές έριδες, ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και διεθνή οικονομικά συμφέροντα;

Η Μπέττυ Αρβανίτη είναι ο Βασιλιάς Ληρ

Ο Στάθης Λιβαθινός θα σκηνοθετήσει την Μπέττυ Αρβανίτη στον ρόλο του Βασιλιά Ληρ.

Η Μπέττυ Αρβνίτη είναι ο Βασιλιάς Ληρ

Το κλασικό αυτό έργο του Σαίξπηρ θα παρουσιαστεί από τις 8 Νοεμβρίου στο θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, σε μια πρωτότυπη διασκευή του Στρατή Πασχάλη που πυκνώνει το έργο και συναιρεί πρόσωπα και καταστάσεις σ’ ένα παράδοξο δρώμενο, όπου η σύγχρονη θεατρική γλώσσα συναντά τους πηγαίους σαιξπηρικούς συνειρμούς, χωρίς να προδίδεται το πνεύμα αλλά ούτε και το γράμμα, στα βασικά σημεία, αυτού του περίφημου κλασικού έργου.

Παίζουν οι: Μπέττυ Αρβανίτη, Nίκος Αλεξίου, Αντώνης Γιαννακός, Νέστορας Κοψιδάς, Ερατώ Πίσση, Γκαλ Ρομπίσα,, Εύα Σιμάτου, Βιργινία Ταμπαροπούλου

Underground στο Ακροπόλ

Η εμβληματική ταινία «Underground» του Εμίρ Κουστουρίτσα, βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα (1995) και βασισμένη στο πρωτότυπο θεατρικό έργο «Άνοιξη τον Ιανουάριο» και στo μυθιστόρημα «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια χώρα» του Ντουσάν Κοβάσεβιτς, ανεβαίνει από τις 18 Νοεμβριου στη σκηνή του Θεάτρου Ακροπόλ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιάννη Τσορτέκη και Αλεξάνδρα Αϊδίνη.

Underground: Η εμβληματική ταινία του Κουστουρίτσα στο θέατρο Ακροπόλ

Το «Underground» αφηγείται την επική ιστορία δύο φίλων, του Μπλάκι και του Μάρκο, με φόντο την πολιτική αναταραχή και τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Υπό την νέα διασκευή και τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σέρβου σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, αναδεικνύεται η ουσία του αριστουργήματος του Κοβάσεβιτς, εμπλουτίζοντάς το παράλληλα με νέες προοπτικές.

Έγκλημα και Τιμωρία στο θέατρο Πορεία

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του δυτικού κανόνα και κορυφαίο ψυχογράφημα της ανθρώπινης ύπαρξης και ηθικής, το “Έγκλημα και Τιμωρία” του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι θα σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Τάρλοου στο θέατρο Πορεία από τις 23 Νοεμβρίου.

Μαρίζα Καψαμπέλη

Ο Θανάσης Τριαρίδης, ένας από τους πιο εμβριθείς αναγνώστες του ντοστογιεφσκικού έργου, δεν αρκέστηκε σε μία συμβατική ανάγνωση του ογκώδους αυτού μυθιστορήματος, αλλά έγραψε ένα ένα ολοκαίνουριο κείμενο που έχει γραφτεί με αφορμή αυτό. «Στον Ρασκόλνικωφ συναντιούνται ο Χριστός με τον Διάβολο, ο Άμλετ με τον Υπεράνθρωπο, ο Δον Ζουάν με τον Γκρέγκορ Σάμσα», σημειώνει ο Θανάσης Τριαρίδης. Το έργο ακολουθεί την ιστορία του Ρασκόλνικωφ, ενός φοιτητή που πιστεύει πως η διανοητική και ψυχική ανωτερότητα νομιμοποιεί το άτομο να διαπράττει εγκλήματα για το καλό της ανθρωπότητας.

Πρωταγωνιστούν: Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Στέλλα Βογιατζάκη, Δημήτρης Ήμελλος, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μπίτος, Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Σειρλή.

Σημειώστε πως από τις 25 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί σε επανάληψη, αλλά με σοβαρές αλλαγές στη διανομή το “Κουκλοσπιτο” του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου.

“Τρεις ψηλές γυναίκες” από τον Robert Wilson στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Robert Wilson σκηνοθετεί από τις 24 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τις “Τρεις Ψηλές Γυναίκες”, με πρωταγωνίστριες τρεις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς, τη Ρένη Πιττακή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου.

Το κείμενο του Άλμπι δομείται πάνω στα θεμελιώδη υπαρξιακά ζητήματα της σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτό του και τον θάνατό του, παρουσιάζοντας τρεις γυναίκες διαφορετικών ηλικιών που σταδιακά συγκλίνουν σε ένα πρόσωπο. Ο Robert Wilson, μέσα από την χαρακτηριστική του ιδιόμορφη χρήση χρόνου και χώρου, ενορχηστρώνει μια σύνθετη αφήγηση για τον χρόνο που περνά και για τον άνθρωπο που περιεργάζεται τα πολλαπλά του είδωλα μέσα στο κάτοπτρο της ζωής.

Ο Άρης Μπινιάρης αναμετράται ξανά με τον δυστοπικό τοπίο Προμηθέα Δεσμώτη

Ο Άρης Μπινιάρης μετά την πρόσφατη αναμέτρησή του με τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021), επιχειρεί να διερευνήσει από τις 27 Νοεμβρίου στο θέατρο Γκλόρια τους δυσοίωνους παραλληλισμούς μεταξύ του αρχαίου αυτού μύθου και των σκοτεινών κεφαλαίων της σύγχρονης ιστορίας. Ο ίδιος μάλιστα θα κρατήσει τον ρόλο του Προμηθέα.

Προμηθέας Δεσμώτης

Η σύγχρονη, αυτή, ανάγνωση, εμβαθύνει σε ζητήματα ψυχικής και κοινωνικής απομόνωσης και προσεγγίζει τον μύθο του Προμηθέα μέσα στα όρια μιας αυταρχικής φυλακής υψίστης ασφαλείας, όπου ξεδιπλώνεται ένα σκοτεινό χρονικό μια σειράς ανακρίσεων.

Στην παράσταση ενσωματώνονται, επίσης, στίχοι του ράπερ Άγνωστος Χειμώνας, ο οποίος είναι γνωστός για το αντιδογματικό του ύφος και το κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο των τραγουδιών του. Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Μιχάλης Βαλάσογλου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μαρία Μαντά, Άρης Μπινιάρης.

Σημειώστε πως συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν από την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου η “Άνοδος του Αρτούρο Ούι” σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη με τον Γιώργο Χρυσοστόμου στον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ολοκαίνουργιο θέατρο Ark στην Κυψέλη.

Ο Άσχημος στο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου

Η σαρδόνια, σκοτεινή κωμωδία «Ο Άσχημος» του Marius Von Mayenburg, έρχεται στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου, με πρωταγωνιστές τους Ορφέα Αυγουστίδη, Γιάννη Κλίνη, Μαίρη Μηνά και Ηλία Μουλά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, από τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Άσχημος

Τέσσερις ηθοποιοί σε οκτώ ρόλους εναλλάσσοντας σκηνές και χαρακτήρες με καταιγιστικό ρυθμό, σ’ αυτή την καυστική σάτιρα για τη βιαιότητα της σύγχρονης ναρκισσιστικής κοινωνίας, όπου η εικόνα και το κοινωνικό status καθορίζει πλέον, περισσότερο από ποτέ, τον πυρήνα της ύπαρξής μας.

Η Έφη Μπίρμπα και ο Άρης Σερβετάλης “μπαίνουν” στην “Καρδιά του Σκύλου” του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ

Κάθε τους δουλειά και ένα must see. Η Έφη Μπίρμπα και ο Άρης Σερβετάλης επιστρέφουν στο θέατρο Κιβωτός τον Δεκέμβριο του 2023 με το εμβληματικό έργο του Ρώσου συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ “Καρδιά του Σκύλου”.

Ως προειδοποιητικό παραμύθι για τη διαφύλαξη της ατομικότητάς μας, η “Καρδιά του σκύλου” ταιριάζει απόλυτα με τη θεματολογία των έργων που γοητεύουν την Έφη Μπίρμπα (Άτιτλο, Δον Κιχώτης, Σωσίας, Το Όνειρο ενός Γελοίου, Βατράχια), έργα δηλαδή που μιλούν για πολύ πυρηνικά ζητήματα με τρόπο στρεβλό, ιδιαίτερο και μοναδικό.

Ο Άρης Σερβετάλης και η Έφη Μπίρμπα

Μία νέα στοχαστική ανάγνωση και σκηνοθετεί με τον δικό της διηθητικό και ονειρικό τρόπο την άγρια, ταραχώδη και κωμικά υπερρεαλιστική αυτή σάτιρα για την ανθρώπινη φύση με πρωταγωνιστές τον Άρη Σερβετάλη και τον Αντώνη Μυριαγκό. Μαζί τους η Ηλέκτρα Νικολούζου, ο Μιχάλης Θεοφάνους, η Χαρά-Μάτα Γιαννάτου, η Αλεξάνδρα Καζάζου και ο Σπύρος Δέσικος.

Ενας Βασιλιάς Ληρ στο Εθνικό

Ο Γιάννης Χουβαρδάς σκηνοθετεί από τις 9 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού τον Βασιλιά Ληρ, κατά πολλούς το απόγειο της δραματουργίας του Σαίξπηρ, μια τραγωδία που εκτυλίσσεται σε ένα σύμπαν, όπου η εξουσία σημαίνει τα πάντα και η αμφισβήτησή της οδηγεί στο τίποτα. Το έργο ακολουθεί την πτώση του Ληρ, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να μοιράσει την επικράτειά του στις τρεις κόρες του, μόνο για να γνωρίσει την περιφρόνηση και να αναγνωρίσει την αλήθεια της αδυναμίας του. Η τραγωδία που τίθεται σε κίνηση στη συνέχεια, δεν θα αφήσει αλώβητο κανέναν από τους ήρωες.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Μιχάλης Αφολαγιάν, Γιώργος Γιαννακάκος, Παντελής Δεντάκης, Ανθή Ευστρατιάδου, Μίνως Θεοχάρης, Λεωνίδας Κακούρης, Αλεξία Καλτσίκη, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Λουλές, Γιάννης Νταλιάνης, Αργύρης Ξάφης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κρις Ραντάνοφ, Κωνσταντίνος Σιώζος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αμαλία Τσεκούρα, Χάρης Τσιτσάκης, Νίνα Φραντζεσκάκη

Μουσικοί επί σκηνής: Νίκος Λιάσκος, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης, Gary Salomon

Κάμερα: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Sibylle Mender Kindler

Η Νένα Μεντή είναι η Κοντέσσα Βαλέραινα

Ο Πέτρος Ζούλιας σκηνοθετεί το θεατρικό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» από τις 20 Δεκεμβρίου στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Τον ρόλο της Κοντέσσας Βαλέραινας υποδύεται η ηθοποιός Νένα Μεντή. Η Βασιλική Τρουφάκου ερμηνεύει τον ρόλο της νεαρής νύφης, ο Νίκος Νίκας τον γιό Κόντε Βαλέρη ενώ η Μαρία Κανελλοπούλου κρατά τον ρόλο της οικονόμου. Μαζί τους, ο Δημήτρης Καπετανάκος, ο Δημήτρης Αριανούτσος και η Μαριάννα Τουντασάκη.

Σημειώστε πως ο Πέτρος Ζούλιας σκηνοθετεί για δεύτερη χρονιά το Da στο θέατρο Ιλίσια με τον Γρηγόρη Βαλτινο.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΙΝΗ-24 MEDIA LAB

Ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους περιοδείες

Τέλος Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη είναι η τελευταία ευκαιρία να δεις αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες που (και) φέτος χάρισαν στιγμές ψυχικής ανάτασης στις καλοκαιρινές περιοδείες τους. Την Πέμπτη 28/09 ανταμώνουμε με τον Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Λυκαβηττού για να συνδεθούμε και να συγκινηθούμε 10 χρόνια μετά από την πρώτη φορά που συνάντησε το κοινό στον ίδιο χώρο, σε συναυλία-αφιερωμένη στο Νίκο Ξυλούρη.

MotionTeam/eurokinissi

Τελευταίο ραντεβού για να γιορτάσει τα 50 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία δίνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Πέτρας, το Σάββατο 30/09, ενώ ο Σωκράτης Μάλαμας – με Καραπατάκη και Πέτρο Μάλαμα – κλείνουν την καλοκαιρινή περιοδεία τους τη Δευτέρα 2/10 στο Κατράκειο. Η Νατάσσα Μποφίλιου το Σάββατο 7/10 και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης την Τρίτη 10/10 με ευαισθησία τραγουδούν για τους ονειροπόλους. Δύο από τις “ελληνικές” συναντήσεις που αναμένουμε με ενδιαφέρον είναι το σχήμα Γιώργος Νταλάρας και Άλκηστις Πρωτοψάλτη “Με μια καρδιά” στο Θέατρο Παλλάς για 5 συναυλίες, αλλά και τις τρεις ξεχωριστές θεματικά βραδιές αφιερωμένες στον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, μεταξύ των οποίων το αφιέρωμα “Τους προβολείς στήσε” στο Μέγαρο Μουσικής (30/11).

Ο Θάνος Μικρούτσικος

Από τα δεκάδες – μην πούμε εκατοντάδες- συναυλιακά ραντεβού που περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου στην Αθήνα, ιδού όσα ξεχωρίσαμε…

Koyaniskaatsi with The Philip Glass Ensemble – Ηρώδειο

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

Το εμβληματικό έργο “Koyaanisqatsi: Life out of Balance” συμπληρώνει 40 χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση και θα παιχτεί στην ολότητά του σε μία τεράστια οθόνη που θα στηθεί στο Ηρώδειο. Πρόκειται για μία ταινία με διαχρονικό και πανανθρώπινο μήνυμα, σε παραγωγή του Francis Ford Coppola, μουσική του μινιμαλιστή συνθέτη Philip Glass και σκηνοθεσία Godfrey Reggio.

LOUDBYTE CINEMA/Ryuhei Shindo

Το Koyaanisqatsi δεν είναι μία ταινία με διαλόγους. Πρώτο ρόλο παίζει η μουσική, οι εικόνες και τα νοήματα, και μιλάει για την κλιματική “αλλαγή” που έγινε κλιματική “κρίση” και για την αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου. Το soundtrack της ταινίας θα ερμηνεύσει στο Ηρώδειο το Philip Glass Ensemble, καλλιτεχνικό όχημα του Philip Glass, ενώ ταυτόχρονα θα προβάλλεται η συγκλονιστική ταινία. Με το Philip Glass Ensemble θα συμπράξει η Academia Athens Youth Choir υπό τη διεύθυνση του Michael Riesman. Εισιτήρια εδώ.

Idles – Θέατρο Βράχων

Παρασκευή 29 & Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

Η μπάντα από το Μπίστολ ήταν ένα μικρό απωθημένο μας. Το ελληνικό κοινό τους περίμενε σαν “μάννα εξ ουρανού” και γι αυτό μία εμφάνισή τους δεν ήταν αρκετή. Οι IDLES υπόσχονται ένα εκρηκτικό διήμερο στο Θέατρο Βράχων στο πλαίσιο του φετινού Plisskën Festival.

Μία από τις πιο συζητημένες rock μπάντες αυτήν τη στιγμή παγκοσμίως, μία μπάντα που έχει γίνει γνωστή για τη μοναδική ενέργεια των live της – ενέργεια που όπως αναφέρει ο Guardian σε κάνει να νιώθεις ότι σε έχουν “χτυπήσει και σε έχουν πάρει αγκαλιά την ίδια στιγμή”. Μέγας “ενορχηστρωτής” θα είναι φυσικά ο frontman των IDLES, Joe Talbot, που είναι πραγματικός survivor της ζωής και γράφει τραγούδια για τις σκληρές εμπειρίες του και τους τρόπους που βρήκε… την άκρη του! “Colossus”, “I’m Scum”, “Never Fight a Man With a Perm”, “Car Crash” και “Rottweiler” θα ταιριάξουν γάντι στο Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια εδώ

Σταύρος Ξαρχάκος “Ρεμπέτικο”

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου

Ήμασταν εκεί στην πρώτη συναυλία για την “αναβίωση” του “Ρεμπέτικου” στο Ηρώδειο και η εμπειρία ήταν μοναδική. Ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει το θρυλικό “Ρεμπέτικο” 40 χρόνια μετά και – μαζί με 20 ακόμα μουσικούς, τραγουδιστές και ψάλτες – μας μεταφέρει τη συγκίνηση του εμβληματικού αυτού έργου. Ο ακούραστος μουσικοσυνθέτης επιλέγει την ομαδικότητα στην παρουσίαση αυτού του έργου σήμερα, και δίνει τον πρώτο λόγο στην ορχήστρα του.

O Σταύρος Ξαρχάκος VaGGiNet Evaggelia Thomakou

Όλοι μαζί οι συντελεστές παίζουν, τραγουδούν, συνθέτουν μια σύγχρονη ρεμπέτικη κομπανία, και ξαναδημιουργούν τη συνθήκη του ρεμπέτικου πάλκου του 2023, με μουσικούς του σήμερα. Μία βραδιά που ο Σταύρος Ξαρχάκος πιάνει το μικρόφωνο και τραγουδάει με τρόπο σπαρακτικό το “Πρακτορείο” και στίχους από το “Μάνα μου η Ελλάς” και μας μίλησε για τη ζωή του. Εισιτήρια εδώ

Zaz – Γήπεδο Tae Kwon Do

Σάββατο 14 Οκτωβρίου

Μια ανάσα γαλλικής φινέτσας. Η Γαλλίδα σταρ Zaz, μια καλλιτέχνις που αγαπήθηκε πολύ από το ελληνικό ραδιόφωνο, θα βρεθεί στην Αθήνα για μια και μοναδική εμφάνιση μετά από 10 ολόκληρα χρόνια που έχει να επισκεφθεί τη χώρα μας.

H ZAZ Promo photo

Την έχουν αποκαλέσει διάδοχο της Edith Piaf, χάρη στην χαρακτηριστική φωνή της και την ευκολία της να περνάει από την jazz στο βαριετέ, και από τη soul στο παραδοσιακό chanson. Με το τρίτο άλμπουμ της “I Love Paris” μπήκε στο Top10 σε πολλές χώρες, ενώ το 2015 της έφερε τη μεγαλύτερη επιτυχία της στα singles charts της Γαλλίας με το “Si Jamais J’Oublie” μέσα από το live άλμπουμ “Sur la Route”. Στη συναυλία της θα ακούσουμε ζωντανά τα “Je Veux”, “On Ira”, “Qué Vendrá”, “Eblouie Par La Nuit”, “Les Passantes”, “La Vie En Rose” και όλες τις μεγάλες επιτυχίες της μακρόχρονης καριέρας της. Εισιτήρια εδώ.

Steve Wynn – Gimme Shelter Film Festival

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Ο Steve Wynn επιστρέφει στην αγαπημένη του Αθήνα για να δώσει το παρών στην πρώτη πανελλήνια προβολή του ντοκιμαντέρ “How Did We Find Ourselves Here?” (αφιερωμένο στο συγκρότημα The Dream Syndicate), στο Gagarin 205.

The Dream Syndicate - εξώφυλλο

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον Steve Wynn στη σκηνή, σε ένα σπάνιο Special Acoustic Performance, ενώ ο Steve και ο σκηνοθέτης Emiel Spoelder, θα συζητήσουν για την ταινία με την δημοσιογράφο Έφη Παπαζαχαρίου. Οι The Dream Syndicate έχουν ιδιαίτερη σχέση αγάπης με το ελληνικό κοινό και στο ντοκιμαντέρ θα δούμε τη θριαμβευτική επανασύνδεσή τους το 2012 μέσα από ματιά του Wynn, ιστορικών μελών και συνεργατών τους, αλλά και πολλών σημαντικών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Περισσότερα εδώ.

Imany – Christmas Theater

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Η εξωτική ΙΜΑΝΥ, που έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό με το “You Will Never Know”- επιστρέφει και φέρνει ξανά κοντά στο κοινό τη μουσική παράσταση “Voodoo Cello“. Μια παράσταση στην οποία οι μόνοι πρωταγωνιστές είναι η μαγική, γήινη φωνή της και 8 τσέλο που τη συνοδεύουν σε ένα μοναδικό κοντσέρτο για φωνή και έγχορδα.

Η εξωτική ΙΜΑΝΥ επιστρέφει στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία και φέρνει ξανά κοντά στο κοινό τη μουσική παράσταση "Voodoo Cello" Eugenio Recuenco

Όπως λέει η ίδια το τσέλο όχι μόνο είναι κοντά στην ανθρώπινη φωνή, αλλά έχει και γυναικείες καμπύλες.

Πρόκειται για μία συναυλία-performance, στην οποία η Imany ερμηνεύει μια σειρά από σπουδαία τραγούδια που διαπερνούν πολλά μουσικά είδη: από Nina Simone, σε Radiohead, Cat Stevens, Donna Summer, Madonna, Ed Sheeran, Bob Marley, καταργώντας σύνορα και αντιλήψεις. Εισιτήρια εδώ.

MIKRO Live – Gazarte

Σάββατο 4 Νοεμβρίου

Κάνουν αυτά που αγαπούν και όχι αυτά που θέλει το mainstream! Δημιουργήθηκαν το 1997 στη Θεσσαλονίκη από τους Νίκο Μπιτζένη [a.k.a Nikonn] (φωνή, synths, programming) και Γιάννη Λευκαδίτη (guitars-bass-sax-synths) και είχαν ένα κοινό όραμα για μία ηλεκτρονικη μπάντα με αναφορές σε ποπ, ροκ αλλά και σε πιο εναλλακτικά ακούσματα.

Οι MIKRO μετά από 8 χρόνια επιστρέφουν στην Αθήνα (δεν μετράμε τη συναυλία τους στο φετινό Release) και το Gazarte. Promo Photo

Μέσα στην μακρά διαδρομή τους έχουν κάνει support στους Hooverphonic και αργότερα στον Morrissey, έχουν παίξει live με τους Ladytron, τους Client και τον Andy Fletcher των Depeche Mode, ενώ είναι ένα από τα πάλαι ποτέ ελληνικά συγκροτήματα που βγήκαν εκτός ελληνικών συνόρων (μεταξύ άλλων και στο Λονδίνο) και διέπρεψαν. Μετά από 8 χρόνια, (αν και τους είδαμε στο καλοκαιρινό Release) επιστρέφουν μπροστά στο αθηναϊκό κοινό στο Gazarte Roof Stage. Μαζί με το βασικό δίδυμο θα δούμε την Chloe Ann (vocals, synths) και τον Χρήστο Ασλανίδη (a.k.a 5irc / drums & pads). Εισιτήρια εδώ.

Samara Joy and Trio – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κυριακή 5 Νοεμβρίου

Αν υπάρχει μία νέα καλλιτέχνης της τζαζ που πρέπει να γνωρίσεις αυτή είναι η Samara Joy, μία φωνή που ενθουσίασε κοινό και κριτική επιτροπή στα Grammy 2023 – και έφυγε από την φετινή τελετή με δύο βραβεία.

H Samara Joy στα 65α Grammy Awards τον Φεβρουάριο του 2023, στο Los Angeles. AP Photo Chris Pizzello

Ο διεθνής τύπος αποθεώνει την Αμερικανίδα ντίβα με την πλούσια φωνή και το βελούδινο ηχόχρωμα, που έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία το 2021, σε ηλικία μόλις είκοσι δύο ετών, αναγνωρίζοντας στο εκλεπτυσμένο ύφος της μία άξια διάδοχο της Έλα Φιτζέραλντ και της Μπίλι Χόλιντεϊ. Μεγαλωμένη από γονείς μουσικούς στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και γαλουχημένη με τη σπουδαία παράδοση των γκόσπελ, η Samara Joy απογειώνει την κλασική τζαζ μέσα από μια φρέσκια, δημιουργική προσέγγιση. Είμαστε τυχεροί που στο ξεκίνημά της θα τη δούμε στο Μέγαρο Μουσικής. Εισιτήρια εδώ.

Οδυσσέας Ιωάννου “Οι δικοί μου άνθρωποι” – Christmas Theater

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου

“Θα προσπαθήσω να περάσω από τα χρόνια,

όπως περνάει απ’ το δρόμο ένα παιδί,

φάλτσα σφυρίζοντας και με λυτά κορδόνια,

θα φτάσω απέναντι να κλείσω τη γιορτή”

Ο Οδυσσέας Ιωάννου - Θέατρο Διάνα "Κοινή Ησυχία", 11/2021 PAPADAKIS PRESS Μιχάλης Αρχοντίδης

Τριάντα χρόνια λόγια για τραγούδια σε μία συναυλία με “τους δικούς του ανθρώπους”. Ο Οδυσσέας Ιωάννου είναι ο ποιητής, ο συγγραφέας, ο χρονογράφος, ο στιχουργός, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, μιας γενιάς που μεγάλωσε μαζί του από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζει να μεγαλώνει και να ταξιδεύει μέχρι και σήμερα. Συνέβαλε στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού σε μία δύσκολη και μεταβατική περίοδο.

Ένας άνθρωπος που ώθησε την ενηλικίωσή μας στα μονοπάτια που τρέχει σήμερα εγγράφοντας το εντελώς δικό του αποτύπωμα μέσα μας νοηματοδοτώντας το προφανές με άλλη ουσία. Προορατικός και μοναδικός στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, οι στίχοι του φωσφορίζουν και ξεχωρίζουν. Ερμηνεύουν οι: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σωκράτης Μάλαμας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας, Χρήστος Θηβαίος, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης, Χρήστος Μάστορας, Ρίτα Αντωνοπούλου. Προλογίζει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Εισιτήρια εδώ.

Fun Lovin’ Criminals – Gazarte

Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Οι Fun Lovin Criminals, το συγκρότημα των 90ς που μετουσίωσε το πολιτισμικό blend της Νέας Υόρκης σε μια σειρά groundbreaking albums, γιορτάζει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του “100% Colombian” με μια παγκόσμια περιοδεία.

Fun Lovin' Criminals PRESS PHOTO

Δικό τους το “Scooby Snacks” με την χαρακτηριστική εισαγωγή – δανεισμένη από το Pulp Fiction του Tarantino. Δική τους και επιτυχία “Love Unlimited” αφιερωμένη στον θρυλικό Barry White… που σου σώζει τη ζωή. Στις 10 (Principal Club Theater, Θεσσαλονίκη) και 11 Νοέμβρη (Gazarte Ground Stage, Αθήνα), οι funk rock / r’n’b / hip hop masters θα ανέβουν στη σκηνή για ένα show βασισμένο πάνω στο καλύτερο album τους, αλλά και με ένα best of setlist, για ένα back to the 90’s roots party, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν. Εισιτήρια εδώ.

The Magnetic Fields – Floyd

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου

Οι Magnetic Fields που πρόκειται να επισκεφθούν την Αθήνα, σε μια από τις χειμερινές διοργανώσεις του Plissken Festival για το 2023. Μαζί τους φέρνουν τραγούδια που καλύπτουν μια καριέρα τριών δεκαετιών, οικείες ενορχηστρώσεις, υλικό από το εμβληματικό τριπλό άλμπουμ “69 Love Songs” – αλλά και το… διάσημο “The Book of Love”.

Οι Magnetic Fields, από τις πιο εμβληματικές μπάντες, έρχονται στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στο Floyd. Magnetic Fields/Promo Photo

Ο τραγουδιστής/τραγουδοποιός Stephin Merritt θα πλαισιωθεί από τα μέλη των Magnetic Fields: Sam Davol, Shirley Simms, Chris Ewen και Anthony Kazynski. Αυτή η περιοδεία γιορτάζει επίσης την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ του συγκροτήματος, “Quickies”, τον Μάιο του 2020.

Μέχρι σήμερα, ο Stephin Merritt έχει γράψει και ηχογραφήσει δώδεκα άλμπουμ των Magnetic Fields, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου “69 Love Songs” (1999) και του βραβευμένου από τους κριτικούς box set της Nonesuch, “50 Song Memoir” (2017), το οποίο περιγράφει τα πρώτα πενήντα χρόνια της ζωής του τραγουδοποιού, με ένα τραγούδι ανά έτος. Εισιτήρια εδώ.

Jonathan Jeremiah – Fuzz Club

Σάββατο 25 Νοεμβρίου

“A Solitary Man” από το Βόρειο Λονδίνο. Ακούσαμε τον Jonathan Jeremiah για πρώτη φορά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι στο Rockwave Festival 2023. Ευαίσθητος, εξομολογητικός, οικείος, ο Jonathan Jeremiah μας ταξίδεψε στον μαγικό και τόσο μελωδικό κόσμο του.

Jonathan Jeremiah Alexandra Katsarou

Τώρα, ετοιμάζεται να επισκεφτεί ξανά την Αθήνα κάνοντας έναν… αισιόδοξο πρόλογο για τον χειμώνα. Ένας τροβαδούρος που θέλει να παρασύρει το κοινό του στα τοπία που ζωγραφίζει με τόση ευαισθησία, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τη φαντασία του. Τελευταίο του πόνημα το “Horsepower For The Streets”. Ο πέμπτος αυτός δίσκος βρίσκει τον Bρετανό μουσικό να “περπατά στην έρημο της Καλιφόρνια τραγουδώντας για όλες τις ακούραστες καρδιές”. Ηχογραφήθηκε με την ορχήστρα Amsterdam Sinfonietta στην Bethlehemkerk, την άλλοτε εμβληματική εκκλησία του Amsterdam Noord – με τη συμμετοχή ορχήστρας 20 εγχόρδων. Εισιτήρια εδώ.

Forest Swords – Ωδείο Αθηνών

Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Ο Forest Swords, από τους πιο επιτυχημένους ηλεκτρονικούς παραγωγούς και συνθέτες, έρχεται στην Αθήνα, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, για ένα μοναδικό live!

Ο Forest Swords Promo Photo

Ο ηλεκτρονικός παραγωγός και συνθέτης ο Βρετανός Matthew Barnes ή αλλιώς Forest Swords, με έδρα το Λίβερπουλ, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο πρωτότυπους και σημαντικούς καλλιτέχνες που έχει να επιδείξει η σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή τον τελευταίο καιρό. Η μουσική του, υποβλητική και συναισθηματική, συγκεντρώνει έντονα στοιχεία dub, hip-hop και r&b beats, κιθαριστικές γραμμές, λούπες, drone και ατμοσφαιρικά ηλεκτρονικά samples. Γνωστός για τις εναλλαγές ήχων σε καινοτόμους ηλεκτρονικούς κόσμους, με πιο πρόσφατο το επιτυχημένο δεύτερο άλμπουμ του «Compassion» (Ninja Tune), remixes για τις Bjork και Neneh Cherry και την επιμέλεια συλλογών της DJ-Kicks. Εισιτήρια εδώ.

Bryan Adams – ΟΑΚΑ

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου (+Πέμπτη 7/12, Θεσσαλονίκη – ΠΑΟΚ sports arena, Θεσσαλονίκη)

Η ευρωπαϊκή περιοδεία “So Happy It Hurts Tour” του συναρπαστικού ροκ καλλιτέχνη (και φωτογράφου στον χώρο της μόδας και του θεάματος) Bryan Adams κάνει δύο στάσεις στη χώρα μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Greeks wanna rock! Με αυτήν τη φράση υποδέχτηκε το ελληνικό κοινό τον Καναδό ροκ σταρ πριν από τέσσερα χρόνια σε μια μεγαλειώδη συναυλία που δεν ξέχασε κανείς από όσους ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Και ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά ο Bryan Adams, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός επιστρέφει κοντά μας τον Δεκέμβριο.

O Bryan Adams στην περιοδεία Reckless - 30th Anniversary Tour το 2015, στο Delaware State Fair. AP Photo Owen Sweeney

Στη σκηνή… θα φέρει μία τεράστια μουσική διαδρομή με 17 studio άλμπουμ και 4 νέες κυκλοφορίες το 2022, συμπεριλαμβανομένου του “So Happy It Hurts” (προτάθηκε για Grammy) και του “Pretty Woman – The Musical”. (και μην ξεχνάμε τις 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 4 υποψηφιότητες για Golden Globe, ένα Grammy Award και 20 Juno Awards). Ελπίζουμε να ακούσουμε και τα αγαπημένα μας: “Can’t Stop This Thing We Started”, “Somebody”, “Please Forgive Me”, “Heaven” και το “It’s Only Love” (στο οποίο είχε μοιραστεί τη σκηνή με την Tina Turner).

Η προπώληση εδώ.

Paradise Lost στο Fuzz Club

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

Οι φανς τους έκαναν πάρτι όταν ανακοινώθηκε ότι οι Paradise Lost θα εμφανιστούν live στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας τους “Embers of Europe” για να γιορτάσουν μαζί μας τα 30 χρόνια του άλμπουμ “Icon”.

Paradise Lost - Εξώφυλλο του άλμπουμ ICON

Από την εισαγωγή του έπους “Embers Fire”, μέχρι και το κλείσιμο του άλμπουμ με το ορχηστρικό “Deus Misereatur”, το “Icon” έχει την αύρα ενός κλασικού δίσκου, από την πρώτη ακρόαση. Στιγμές σαν το “Remembrance”, το “Dying Freedom”, το “Widow” ή το “Shallow Seasons” έχουν κάνει τους Paradise Lost μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες στον κόσμο του gothic metal. Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου θα εμφανιστούν και στο Principal Club Theater της Θεσσαλονίκης. Εισιτήρια εδώ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης- Με έμφαση τη γυναίκα

Μετά τον Ιάννη Ξενάκη, ο χειμερινός κύκλος εκθέσεων του ΕΜΣΤ θα εξερευνήσει τη θέση των γυναικών στην ιστορία και το παρόν της ελληνικής σύγχρονης τέχνης και πέρα από αυτήν. Κεντρικό ρόλο θα έχει η επανέκθεση της συλλογής του ΕΜΣΤ στον τρίτο όροφο με έργα αποκλειστικά γυναικών δημιουργών, ενσωματώνοντας και σημαντικά έργα από τη δωρεά του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Σε διάλογο με αυτήν, θα βρίσκεται η μεγάλη αναδρομική έκθεση της Λήδας Παπακωνσταντίνου, της πρωτοπόρου της performance και της σχέσης πολιτικής, φεμινισμού, εθνογραφίας και οικολογίας, καθώς και η εκτενής παρουσίαση του έργου της Χρύσας Ρωμανού από όλες τις περιόδους της δραστηριότητάς της. Τέλος, το ΕΜΣΤ θα παρουσιάσει την πρώτη μουσειακή έκθεση στην Ελλάδα της καταξιωμένης στο εξωτερικό εικαστικού Δανάης Ανεσιάδου, σε συμπαραγωγή με το κέντρο σύγχρονης τέχνης WIELS στις Βρυξέλλες, όπως και επιπλέον εκθέσεις καλλιτέχνιδων από την Ελλάδα και το διεθνές πεδίο.

Η νέα έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αφορά τη μέρα που άλλαξε τον κόσμο

Με τίτλο «Ιστορίες ανθρώπων», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ξεκινά το 2023 μια νέα σειρά αρχαιολογικών εκθέσεων που θα επικεντρώνονται στην αφήγηση σημαντικών γεγονότων της ανθρώπινης ιστορίας.

H έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο», υπό την επιμέλεια των Δρων Παναγιώτη Ιωσήφ και Ιωάννη Φάππα, επιμελητών του Μουσείου θα διαρκέσει από τις αρχές Δεκεμβρίου 2023 έως τα τέλη Μαρτίου 2024 και σκοπός της είναι να αναδείξει τη μεγάλη ιστορική σημασία της μάχης της Χαιρώνειας, η οποία έφερε αντιμέτωπους τον στρατό των Μακεδόνων με αυτόν των συμμαχικών ελληνικών πόλεων.

Μέσα από περίπου 160 αντικείμενα, τα οποία θα προέρχονται από 22 ελληνικά μουσεία, 2 μουσεία του εξωτερικού και 4 ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση θα εξετάσει τους δύο κόσμους που συγκρούστηκαν, δημιουργώντας τη μαγιά για τον νέο ελληνιστικό κόσμο που γεννήθηκε την επαύριον της μάχης: αυτόν της Μακεδονίας του Φιλίππου Β’ και αυτόν της νότιας Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ιερό Λόχο και την Αθήνα.

Γιώργος Χατζημιχάλης και η διάσταση της μνήμης στο Μουσείο Μπενάκη

Το πολύπλευρο έργο του Γιώργου Χατζημιχάλη προσεγγίζει η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη καλώντας τον θεατή να μπει μέσα σε αυτό και να κατανοήσει την ιστορία του. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες και το έργο του βρίθει προβληματισμών σχετικά με τη μνήμη – προσωπική και συλλογική. Τα έργα που θα εκτεθούν, καταγράφουν τη διαδρομή του καλλιτέχνη μέσα στην περιπέτεια της ζωγραφικής για πενήντα έξι χρόνια, από το 1966 έως το 2022.

Γιώργος Χατζημιχάλης, Σημειώσεις ενός καλοκαιριού , 2004, ακρυλικό σε ξύλο, 180 x 374 εκ., ιδιωτική συλλογή. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Πρόκειται για μια έκθεση που προετοίμαζε για πάρα πολύ καιρό και το στήσιμό της ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς εκτείνεται σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου στην οδό Πειραιώς. Θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη (21/9/23-5/11/23 & 23/11/23-14/1/24), ενώ στο ενδιάμεσο, το κοινό θα έχει την σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει την εκθεσιακή “Μετάβαση” και να ζήσει από κοντά τα παρασκήνια του στησίματος μιας έκθεσης. Εως 14/01/2024.

“Μνήμες λουσμένες στο όνειρο” στο Μουσείο Γουλανδρή

Το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Ερατοσθένους παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πρωταρχικό ρόλο του πολλαπλού στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Για αυτόν τον σκοπό, συγκεντρώθηκαν περίπου ενενήντα λιθογραφίες, γκραβούρες και κεραμικά από τη Συλλογή του Ιδρύματος, που φέρουν τις υπογραφές οκτώ κορυφαίων καλλιτεχνών του 19ου και του 20ού αιώνα: Aristide Maillol (1861-1944), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Henri Matisse (1869-1954), Fernand Léger (1881-1955), Pablo Picasso (1881-1973), Georges Braque (1882-1954), Joan Miró (1893-1983) και Balthus (1908-2001).

Λωτρέκ από την έκθεση "Μνήμες λουσμένες στο όνειρο" Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Εξετάζοντάς τα έργα ως ένα σύνολο από “μνήμες λουσμένες στο όνειρο”, κατά την τόσο λυρική περιγραφή του Γουατεμαλέζου συγγραφέα Miguel Ángel Asturias, σκύβουμε επάνω τους ξεχωριστά και ακολουθούμε τη διαδρομή της δημιουργίας τους. Ποια είναι η μοναδικότητά τους σε σχέση με την υπόλοιπη παραγωγή κάθε καλλιτέχνη; Έως 3/12.

Το Φαινόμενο της Πεταλούδας μέσα στο πιο ιστορικό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας

Το βιομηχανικό περιβάλλον της ιστορικής κλωστοϋφαντουργίας «Κλωσταί Πεταλούδας-Μουζάκης» εμπνέει 41 καλλιτέχνες και βάζει τους επισκέπτες σε μια συνθήκη όπου το πραγματικό και το φαντασιακό συνδιαλέγονται και αλληλεπιδρούν. Το “φαινόμενο τη πεταλούδας” χρησιμοποιείται εδώ υπό την έννοια ότι μια απειροελάχιστη μεταβολή στη ροή των γεγονότων οδηγεί, μετά από την πάροδο του χρόνου, σε μια εξέλιξη της ιστορίας δραματικά διαφορετική από εκείνη που θα λάμβανε χώρα, αν δεν είχε συμβεί η μεταβολή.

Από την έκθεση The Butterfly Effect ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ

Η basic ιδέα την οποία “απογειώνουν” οι καλλιτέχνες της έκθεσης είναι η φυσική υπόσταση του νήματος ως πρώτη ύλη και ο “μετασχηματισμός” της σε αναρίθμητες μορφές, που αποτελούν αναφορές μιας παράδοσης και μιας εθνικής ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Ο επιμελητής Κώστας Πράπογλου καλεί τους επισκέπτες να ταξιδέψουν σε έναν κόσμο όπου αρχιτεκτονική, μηχανές, κλωστές και πολυμεσικά έργα τέχνης συνυπάρχουν αρμονικά και αναπτύσσουν ενεργό διάλογο με το χωροχρόνο. Έως 22 Οκτωβρίου 2023.